Лайтер - Оправдание и возрождение
Иногда кажется, что между богословом и обычным христианином лежит огромная пропасть. Богослов взбирается на Эверест Божьей истины и открывающийся ему вид преображает его внутренне. Но часто он передает свои знания обычным христианам на слишком сложном для них языке. Поэтому большинству христиан ничего другого не остается, как только читать популярную христианскую литературу с ее незамысловатыми историями, прагматическими советами и христианизированной психологией.
Современные церкви Америки уже пресытились книгами, которые предлагают стратегии, шаги и приемы для успешной христианской жизни. Они нуждаются в истине, особенно в напоминании фундаментальных истин, традиционно принятых в христианстве. Это и делает пастор Чарльз Лайтер в своей книге: объясняет простым языком две важнейшие доктрины Писания, сохраняя при этом их содержание.
Читая рукопись этой книги, я был поражен ее простотой и глубиной. Я считаю, что по-настоящему понять доктрины об оправдании и возрождении можно только в контексте других важных учений: о святом и праведном Боге, греховности человека, искуплении, покаянии, вере, освящении. Пастор Лайтер не только помогает получить здравое представление обо всех этих учениях, но и показывает, как они, переплетаясь одна с другой, формируют принципы христианской жизни.
Кроме того, книга лично мне была интересна еще и потому, что в ней представлен правильный взгляд на возрождение. Современные методы евангелизации низводят доктрину о возрождении до решения человека поднять руку в конце собрания, выйти вперед и помолиться «молитвой покаяния». Это привело к тому, что большинство американцев верят, что они рождены свыше (т. е. возрождены), несмотря на то, что их мысли, слова и дела постоянно противоречат природе Бога и Его воле. Пастор Лайтер расставляет точки над «i» в этом вопросе. Сначала он показывает, что возрождение — это сверхъестественное действие Бога: Бог заменяет испорченное каменное сердце грешника на новое, после чего последний обретает способность любить и слушаться своего Создателя. А затем Лайтер на простом языке объясняет читателю содержание 6-й и 7-й глав Послания к римлянам, побуждая их к праведной жизни. Я считаю, что христианам крайне важно правильно понимать эту часть Писания. Истины, раскрытые в этих главах, вот уже долгие годы дают мне силы, покой и радость на христианском пути.
Прежде чем эта книга была издана, я прочел ее не один раз. Ее содержание меня очень обогатило. Настоятельно рекомендую и вам вникнуть в нее. Пусть эта книга поможет вам лучше понять Писание, и Божий Дух просветит ваши сердце и разум, чтобы вы знали, как применить изложенные в ней истины в своей жизни.
Пол Вошер
Чарльз Лайтер - Оправдание и возрождение
Ч. Лайтер; пер. с англ. — Минск : Позитив-центр, 2016. —132 с.
Перевод осуществлен по изданию:
Justification and Regeneration by Charles Leiter
Granted Ministries Press
edition published 2009
ISBN 978-0-9817321-5-2 (англ.)
ISBN 978-985-6983-87-3 (рус.)
Чарльз Лайтер - Оправдание и возрождение - Содержание
Благодарность Предисловие
Вступление
Глава 1 Грех — главная проблема человечества Глава 2 Может ли человек быть праведным
перед Богом?
Глава 3 Оправдание: его характеристики
Глава 4 Возрождение: все новое
Глава 5 Новое творение
Глава б Новый человек
Глава 7 Новое сердце
Глава 8 Новое рождение
Глава 9 Новая природа
Глава 10 Распятие и воскресение
Глава 11 Из одного царства в другое: от плоти к Духу
Приложение А Возрождение: краткий обзор
Приложение Б «Не может грешить»
Приложение В Послание к римлянам, глава 7
Приложение Г Все благословения в Христе
Приложение Д Часто задаваемые вопросы
Об авторе
Слово от издателя
Чарльз Лайтер - Оправдание и возрождение - Вступление
Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благо-дать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни.
Тит. 3:3-7
В центре Евангелия находятся два великих чуда. Первое из них — оправдание, благодаря которому осужденный преступник становится праведным в глазах святого и справедливого Судьи. Второе — возрождение, благодаря которому грешник, любивший зло и ненавидевший Бога, начинает любить Бога и людей. Темы оправдания и возрождения проходят красной нитью через весь Новый Завет. Без этих двух основополагающих учений нельзя правильно понять Евангелие и христианскую жизнь. К сожалению, даже настоящие верующие могут не знать или плохо понимать эти драгоценные и дающие свободу истины.
Книга, которую вы держите в руках, — это попытка объяснить с библейской точки зрения природу и характеристики оправдания и возрождения. В главе 1 мы поговорим об объективной виновности и внутренней
испорченности человека — причинах, по которым он отчаянно нуждается в оправдании и возрождении.
Поскольку все люди виновны и испорчены грехом, возникает нравственная проблема, когда встает вопрос спасения человека: как праведный Бог может оправдать неправедных грешников и остаться при этом справедливым? Глава 2 исследует эту проблему и описывает, как премудрый Бог решает ее посредством личности и дела Иисуса Христа. В главе 3 рассматриваются природа и свойства оправдания: излагаются семь библейских истин об оправдании.
В Библии много внимания уделено теме возрождения. Для того чтобы добиться ясного понимания, что же такое возрождение, в главах 4-13 мы рассмотрим девять характеристик этого великого чуда, каждая из которых описывает это явление с разных сторон, раскрывая каждую его грань.
В главе 14 поговорим о понятиях оправдания и возрождения в контексте более широких новозаветных категорий — закона и благодати. А в заключительной главе рассмотрим оправдание и возрождение как часть нашего пребывания в Христе, той всеобъемлющей реальности, в которой находится каждый верующий. Христианство — это Христос. Все духовные благословения — «в Нем», в том числе благословения оправдания и возрождения; нет благословений вне Его.
В своей книге я не раз буду цитировать отрывки из Писания. Ссылки на них вы найдете внизу каждой страницы.
Чарльз Лайтер
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