Иногда кажется, что между богословом и обычным христианином лежит огромная пропасть. Богослов взбирается на Эверест Божьей истины и открывающийся ему вид преображает его внутренне. Но часто он передает свои знания обычным христианам на слишком сложном для них языке. Поэтому большинству христиан ничего другого не остается, как только читать популярную христианскую литературу с ее незамысловатыми историями, прагматическими советами и христианизированной психологией.

Современные церкви Америки уже пресытились книгами, которые предлагают стратегии, шаги и приемы для успешной христианской жизни. Они нуждаются в истине, особенно в напоминании фундаментальных истин, традиционно принятых в христианстве. Это и делает пастор Чарльз Лайтер в своей книге: объясняет простым языком две важнейшие доктрины Писания, сохраняя при этом их содержание.

Читая рукопись этой книги, я был поражен ее простотой и глубиной. Я считаю, что по-настоящему понять доктрины об оправдании и возрождении можно только в контексте других важных учений: о святом и праведном Боге, греховности человека, искуплении, покаянии, вере, освящении. Пастор Лайтер не только помогает получить здравое представление обо всех этих учениях, но и показывает, как они, переплетаясь одна с другой, формируют принципы христианской жизни.

Кроме того, книга лично мне была интересна еще и потому, что в ней представлен правильный взгляд на возрождение. Современные методы евангелизации низводят доктрину о возрождении до решения человека поднять руку в конце собрания, выйти вперед и помолиться «молитвой покаяния». Это привело к тому, что большинство американцев верят, что они рождены свыше (т. е. возрождены), несмотря на то, что их мысли, слова и дела постоянно противоречат природе Бога и Его воле. Пастор Лайтер расставляет точки над «i» в этом вопросе. Сначала он показывает, что возрождение — это сверхъестественное действие Бога: Бог заменяет испорченное каменное сердце грешника на новое, после чего последний обретает способность любить и слушаться своего Создателя. А затем Лайтер на простом языке объясняет читателю содержание 6-й и 7-й глав Послания к римлянам, побуждая их к праведной жизни. Я считаю, что христианам крайне важно правильно понимать эту часть Писания. Истины, раскрытые в этих главах, вот уже долгие годы дают мне силы, покой и радость на христианском пути.

Прежде чем эта книга была издана, я прочел ее не один раз. Ее содержание меня очень обогатило. Настоятельно рекомендую и вам вникнуть в нее. Пусть эта книга поможет вам лучше понять Писание, и Божий Дух просветит ваши сердце и разум, чтобы вы знали, как применить изложенные в ней истины в своей жизни.

Пол Вошер