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Лайтман - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире

Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Не раз человечество задавалось вопросами: куда мы идем? куда нацелено наше развитие? что с нами будет дальше? что мы должны изменить, чтобы улучшить положение дел?
На протяжении истории мы находили различные пути, неизменно получая импульсы в том или ином направлении. Человека всегда развивала эгоистическая сила – мы разоряли ресурсы планеты, чтобы лучше жить, испытывать лучшие ощущения, больше знать и понимать, быть богатыми, сведущими, известными, счастливыми и так далее. Но внезапно эта сила иссякла, и мы почувствовали небывалую усталость, погрузились в глубокую депрессию, ощутили всеобщее отчаяние. Мы разуверились в будущем: оно приближается, но нежеланно в наших глазах.
Именно в этом обнаруживается всеобщий кризис, охватывающий все сферы человеческой деятельности. Это действительно глобальный кризис. Он не привязан к отдельному государству, обществу или человеку, он порожден не обычным переходом к новой форме социальной формации, он не ограничен новой тенденцией, новым подходом к культуре, образованию, науке, социальному устройству, семье… Он проявляется во всем. Человек в конце концов реализовал все свои возможности и вернулся к извечному вопросу: «Что, собственно говоря, происходит?»
Благодаря прогрессу мы овладели огромной мощью. Нажатием одной кнопки мы можем уничтожить всю жизнь на Земле. Мы летаем в космос, опускаемся в морские глубины. И вместе с тем мы словно потеряли дорогу. Не то чтобы прошлый наш курс был хорош, но он хотя бы вел нас вперед, толкал к развитию. А теперь – нет.
Более того, дело этим не ограничивается. Допустим, все осталось бы таким, как есть. Однако, напротив, всё нажитое словно утекает у нас из рук. Прогресс последних веков внезапно замедляется, превращаясь в рецессию. Наука оказалась в тупике. Культура и общественная жизнь докатились до того, что стыдно сказать, к каким идеалам мы тянемся, чем полнится телевидение и интернет, какого уровня и какого рода «ценности» там в ходу. СМИ оплели своими сетями весь мир – технически мы на высоте. Но содержание нашей жизни опускается всё ниже, становясь гнусным и жалким. Оно совершенно не соответствует нашему потенциалу в использовании современных средств коммуникации.

Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире

Серия «Интегральное общество»
М: НФ «Институт перспективных исследований», 2012г. – 328 с.
ISBN 978-5-91072-051-4

Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире - Содержание

К читателю
Предисловие
  • Конец истории
  • Новый человек для новой эпохи
  • Когда мотор «чихает»
  • Ставим общество на новые рельсы
  • За пределы эгоизма
Глава 1.
  • Радостные муки рождения
  • Глобальный переворот
  • В предродовом состоянии
  • Обязанность человека – обустроить общество
  • Конец развития человечества или новое начало?
  • Распалась связь поколений
  • Бракоразводный процесс со всем миром
  • О необходимости следовать законам природы
  • Что взять с собой в новый мир?
  • Динамика развития человечества
  • Вселенная бездонной мудрости
  • Заключение
Глава 2.
  • Не всё то негодно, что горько на вкус
  • Пьеса, перетекающая в жизнь
  • Совершенство – это противоположность кризиса
  • Учимся смотреть по-новому
  • Окружи себя добром
Глава 3.
  • В переломной точке эволюции
  • Родившийся с мобильным телефоном в руке
  • Воспитание добротой
  • Сделать чужого – своим
  • Главное занятие в новой эре
  • Мир через призму всего человечества
  • Жизнь «вне тела»
  • Включение в мировой разум
  • Жизнь, передаваемая в эстафете поколений
  • Максимально выразить себя в интегральной связи
Глава 4.
  • Как сделать из жизни «конфетку»?
  • Природа как высшая законодательная инстанция
  • Расчет на всех
  • Привычка в законе
  • Негатив – это просто не восполненный позитив
  • Игра на привыкание
Глава 5.
  • Обязанность считаться со всем миром
  • Соединенные разделением труда
  • В одной международной паутине
  • Весь мир под одной крышей
  • Человечество как интегральная система
  • «Все преступления покроет любовь»
  • «Человек проходит как хозяин…»
  • Мир сквозь очки взаимного поручительства
  • Учиться уступать
  • Итог: единое воспитание для всего мира
Глава 6.
  • С милым человечеством рай и в шалаше
  • Наша жизнь превратилась в бизнес
  • Как растопить холодный расчет
  • Обезьяны умеют любить. А человек?
  • Семь миллиардов стаканов чая
  • Как много хорошего можно сделать вместе
  • Не было смысла так тяжело работать!
  • Демонстрации протеста против разобщения
  • Золотые россыпи добрых отношений
  • Не по принуждению, а от всего сердца
  • Чудесная метаморфоза отъявленного эгоиста
  • Счастливое равновесие: «Мы и мир»
  • Внутренний интернет – от сердца к сердцу
  • Брось эту вредную привычку – быть несчастным
  • Заключение
Глава 7.
  • Безработица – угроза мирового значения
  • В капкане индустриального рабства
  • Отряхнемся от наносного
  • Здравоохранение или «выдаивание»?
  • На бочке с порохом
  • На грозовом перепутье
Глава 8.
  • Окружить себя добром
  • Единое человечество – больше, чем мечта
  • Новое просвещение
  • Эгоизм: пределы роста
  • Как превратить пустыню в цветущий край
  • Окружение-наставник
  • Картина перемен
Глава 9.
  • Почему меня разлюбили?
  • Эгоизм: обуздать, но не ликвидировать
  • Театр новой жизни
  • Эгоизм – это бездонная бочка
  • Вселенная с голубой каемочкой
  • Без цели не прожить
Глава 10.
  • Трудное созревание
  • Не торгуй мудростью
  • О пользе зла
  • Смотреть вперед, а не под ноги
  • Мозаика желаний
  • Равновесие во всем
  • Равенство, от которого невмоготу
  • Эгомобиль: кто за рулем?
  • Гонка над пропастью
  • Сюрпризы хорошей конкуренции
Глава 11.
  • Дружба дружбой, а бокс не повредит
  • Объединиться, чтобы выжить
  • Неизбывная потребность в любви
  • Балансируя на пути любви
  • Мысль – речь – действие
  • Строим окружение для всех
  • Целостный подход
  • Добраться до сути
  • Питание: натуральный рацион
  • Окружение как учитель
Глава 12.
  • Мы – дети, не похожие на свою мать природу
  • Две силы, породившие Вселенную
  • Окружение воспитает каждого из нас
  • В прозрачном мире сил
  • Коренное отличие новой жизни
  • Люди, кто мы такие?
  • Из мира потребления – в мир отдачи
  • Грамм наслаждения
  • Равновесие на уровне мыслей
  • Подводя итоги
Глава 13.
  • Минимум страданий, максимум наслаждений
  • Не топи других сегодня,чтобы завтра не потопили тебя
  • Бедный Запад
  • Когда деньги правят бал
  • Познать бесцельность, чтобы обрести цель
  • Прелюдия к «человеку»
Глава 14.
  • Первые снежинки демографической зимы
  • Большая семья за круглым столом
  • Долгое возвращение домой
  • Взгляд на семью с высоты глобальной природы
  • Союз на основе родства душ
  • Женитьба по духовному расчету
  • Необычайная легкость бытия
  • Шагая в ногу с природой
Глава 15.
  • Так в чем же наша ошибка
  • Именно общество виновато
  • Правильное воспитание предотвращает нарушение законов
  • Для чего мы построили тюрьмы?
  • Америка как пример
Приложение
  • Учёные предупреждают
  • Учёные предлагают
  • О нас
  • Об основателе Института ARI

Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире - Предисловие

Депрессия выходит на первое место в списке недугов и вызывает чуть ли не все остальные. Мы живем в постоянном страхе, нас терзают климатические катастрофы и бедствия, вызванные нашей эгоистической природой, над которой человек совершенно не властен.
Всё это нам ясно. Тысячи ученых во всем мире обнаруживают эти тенденции. Есть многочисленные исследования на эту тему, с которыми, в принципе, все согласны. Однако наряду с констатацией фактов мы выявляем собственную беспомощность, неспособность справиться с происходящим. Решения у нас нет.
Человечество больно, и болезнь его проявляется во множестве симптомов. Организм не функционирует должным образом, не поддерживает гармонию и равновесие всех подсистем.
Диагноз мы уже можем поставить – это человеческий эгоизм, властвующий над нами: зависть, ненависть, вожделение, тщеславие… Однако, установив причину текущей ситуации, мы ничего не можем с этим поделать. Человек – словно заблудшее существо, готовое погубить себя и всю свою цивилизацию. Заранее зная, чту происходит, оно не в силах остановить себя и идет к печальному финалу.
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Rating 5.0 / 5
Added 02.11.2019
Author brat Aleksey
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