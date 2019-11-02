Не раз человечество задавалось вопросами: куда мы идем? куда нацелено наше развитие? что с нами будет дальше? что мы должны изменить, чтобы улучшить положение дел?

На протяжении истории мы находили различные пути, неизменно получая импульсы в том или ином направлении. Человека всегда развивала эгоистическая сила – мы разоряли ресурсы планеты, чтобы лучше жить, испытывать лучшие ощущения, больше знать и понимать, быть богатыми, сведущими, известными, счастливыми и так далее. Но внезапно эта сила иссякла, и мы почувствовали небывалую усталость, погрузились в глубокую депрессию, ощутили всеобщее отчаяние. Мы разуверились в будущем: оно приближается, но нежеланно в наших глазах.

Именно в этом обнаруживается всеобщий кризис, охватывающий все сферы человеческой деятельности. Это действительно глобальный кризис. Он не привязан к отдельному государству, обществу или человеку, он порожден не обычным переходом к новой форме социальной формации, он не ограничен новой тенденцией, новым подходом к культуре, образованию, науке, социальному устройству, семье… Он проявляется во всем. Человек в конце концов реализовал все свои возможности и вернулся к извечному вопросу: «Что, собственно говоря, происходит?»