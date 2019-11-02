Лайтман - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире
Не раз человечество задавалось вопросами: куда мы идем? куда нацелено наше развитие? что с нами будет дальше? что мы должны изменить, чтобы улучшить положение дел?
На протяжении истории мы находили различные пути, неизменно получая импульсы в том или ином направлении. Человека всегда развивала эгоистическая сила – мы разоряли ресурсы планеты, чтобы лучше жить, испытывать лучшие ощущения, больше знать и понимать, быть богатыми, сведущими, известными, счастливыми и так далее. Но внезапно эта сила иссякла, и мы почувствовали небывалую усталость, погрузились в глубокую депрессию, ощутили всеобщее отчаяние. Мы разуверились в будущем: оно приближается, но нежеланно в наших глазах.
Именно в этом обнаруживается всеобщий кризис, охватывающий все сферы человеческой деятельности. Это действительно глобальный кризис. Он не привязан к отдельному государству, обществу или человеку, он порожден не обычным переходом к новой форме социальной формации, он не ограничен новой тенденцией, новым подходом к культуре, образованию, науке, социальному устройству, семье… Он проявляется во всем. Человек в конце концов реализовал все свои возможности и вернулся к извечному вопросу: «Что, собственно говоря, происходит?»
Благодаря прогрессу мы овладели огромной мощью. Нажатием одной кнопки мы можем уничтожить всю жизнь на Земле. Мы летаем в космос, опускаемся в морские глубины. И вместе с тем мы словно потеряли дорогу. Не то чтобы прошлый наш курс был хорош, но он хотя бы вел нас вперед, толкал к развитию. А теперь – нет.
Более того, дело этим не ограничивается. Допустим, все осталось бы таким, как есть. Однако, напротив, всё нажитое словно утекает у нас из рук. Прогресс последних веков внезапно замедляется, превращаясь в рецессию. Наука оказалась в тупике. Культура и общественная жизнь докатились до того, что стыдно сказать, к каким идеалам мы тянемся, чем полнится телевидение и интернет, какого уровня и какого рода «ценности» там в ходу. СМИ оплели своими сетями весь мир – технически мы на высоте. Но содержание нашей жизни опускается всё ниже, становясь гнусным и жалким. Оно совершенно не соответствует нашему потенциалу в использовании современных средств коммуникации.
Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире
Серия «Интегральное общество»
М: НФ «Институт перспективных исследований», 2012г. – 328 с.
ISBN 978-5-91072-051-4
Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире - Содержание
К читателю
Предисловие
- Конец истории
- Новый человек для новой эпохи
- Когда мотор «чихает»
- Ставим общество на новые рельсы
- За пределы эгоизма
Глава 1.
- Радостные муки рождения
- Глобальный переворот
- В предродовом состоянии
- Обязанность человека – обустроить общество
- Конец развития человечества или новое начало?
- Распалась связь поколений
- Бракоразводный процесс со всем миром
- О необходимости следовать законам природы
- Что взять с собой в новый мир?
- Динамика развития человечества
- Вселенная бездонной мудрости
- Заключение
Глава 2.
- Не всё то негодно, что горько на вкус
- Пьеса, перетекающая в жизнь
- Совершенство – это противоположность кризиса
- Учимся смотреть по-новому
- Окружи себя добром
Глава 3.
- В переломной точке эволюции
- Родившийся с мобильным телефоном в руке
- Воспитание добротой
- Сделать чужого – своим
- Главное занятие в новой эре
- Мир через призму всего человечества
- Жизнь «вне тела»
- Включение в мировой разум
- Жизнь, передаваемая в эстафете поколений
- Максимально выразить себя в интегральной связи
Глава 4.
- Как сделать из жизни «конфетку»?
- Природа как высшая законодательная инстанция
- Расчет на всех
- Привычка в законе
- Негатив – это просто не восполненный позитив
- Игра на привыкание
Глава 5.
- Обязанность считаться со всем миром
- Соединенные разделением труда
- В одной международной паутине
- Весь мир под одной крышей
- Человечество как интегральная система
- «Все преступления покроет любовь»
- «Человек проходит как хозяин…»
- Мир сквозь очки взаимного поручительства
- Учиться уступать
- Итог: единое воспитание для всего мира
Глава 6.
- С милым человечеством рай и в шалаше
- Наша жизнь превратилась в бизнес
- Как растопить холодный расчет
- Обезьяны умеют любить. А человек?
- Семь миллиардов стаканов чая
- Как много хорошего можно сделать вместе
- Не было смысла так тяжело работать!
- Демонстрации протеста против разобщения
- Золотые россыпи добрых отношений
- Не по принуждению, а от всего сердца
- Чудесная метаморфоза отъявленного эгоиста
- Счастливое равновесие: «Мы и мир»
- Внутренний интернет – от сердца к сердцу
- Брось эту вредную привычку – быть несчастным
- Заключение
Глава 7.
- Безработица – угроза мирового значения
- В капкане индустриального рабства
- Отряхнемся от наносного
- Здравоохранение или «выдаивание»?
- На бочке с порохом
- На грозовом перепутье
Глава 8.
- Окружить себя добром
- Единое человечество – больше, чем мечта
- Новое просвещение
- Эгоизм: пределы роста
- Как превратить пустыню в цветущий край
- Окружение-наставник
- Картина перемен
Глава 9.
- Почему меня разлюбили?
- Эгоизм: обуздать, но не ликвидировать
- Театр новой жизни
- Эгоизм – это бездонная бочка
- Вселенная с голубой каемочкой
- Без цели не прожить
Глава 10.
- Трудное созревание
- Не торгуй мудростью
- О пользе зла
- Смотреть вперед, а не под ноги
- Мозаика желаний
- Равновесие во всем
- Равенство, от которого невмоготу
- Эгомобиль: кто за рулем?
- Гонка над пропастью
- Сюрпризы хорошей конкуренции
Глава 11.
- Дружба дружбой, а бокс не повредит
- Объединиться, чтобы выжить
- Неизбывная потребность в любви
- Балансируя на пути любви
- Мысль – речь – действие
- Строим окружение для всех
- Целостный подход
- Добраться до сути
- Питание: натуральный рацион
- Окружение как учитель
Глава 12.
- Мы – дети, не похожие на свою мать природу
- Две силы, породившие Вселенную
- Окружение воспитает каждого из нас
- В прозрачном мире сил
- Коренное отличие новой жизни
- Люди, кто мы такие?
- Из мира потребления – в мир отдачи
- Грамм наслаждения
- Равновесие на уровне мыслей
- Подводя итоги
Глава 13.
- Минимум страданий, максимум наслаждений
- Не топи других сегодня,чтобы завтра не потопили тебя
- Бедный Запад
- Когда деньги правят бал
- Познать бесцельность, чтобы обрести цель
- Прелюдия к «человеку»
Глава 14.
- Первые снежинки демографической зимы
- Большая семья за круглым столом
- Долгое возвращение домой
- Взгляд на семью с высоты глобальной природы
- Союз на основе родства душ
- Женитьба по духовному расчету
- Необычайная легкость бытия
- Шагая в ногу с природой
Глава 15.
- Так в чем же наша ошибка
- Именно общество виновато
- Правильное воспитание предотвращает нарушение законов
- Для чего мы построили тюрьмы?
- Америка как пример
Приложение
- Учёные предупреждают
- Учёные предлагают
- О нас
- Об основателе Института ARI
Лайтман Михаэль - Новая жизнь. Как стать счастливым в глобальном мире - Предисловие
Депрессия выходит на первое место в списке недугов и вызывает чуть ли не все остальные. Мы живем в постоянном страхе, нас терзают климатические катастрофы и бедствия, вызванные нашей эгоистической природой, над которой человек совершенно не властен.
Всё это нам ясно. Тысячи ученых во всем мире обнаруживают эти тенденции. Есть многочисленные исследования на эту тему, с которыми, в принципе, все согласны. Однако наряду с констатацией фактов мы выявляем собственную беспомощность, неспособность справиться с происходящим. Решения у нас нет.
Человечество больно, и болезнь его проявляется во множестве симптомов. Организм не функционирует должным образом, не поддерживает гармонию и равновесие всех подсистем.
Диагноз мы уже можем поставить – это человеческий эгоизм, властвующий над нами: зависть, ненависть, вожделение, тщеславие… Однако, установив причину текущей ситуации, мы ничего не можем с этим поделать. Человек – словно заблудшее существо, готовое погубить себя и всю свою цивилизацию. Заранее зная, чту происходит, оно не в силах остановить себя и идет к печальному финалу.
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