Эта книга появилась в результате общения с русскоязычными (и не только) семьями Израиля. И хотя все мы разные, и каждый человек по-своему неповторим, есть вещи, свойственные всем нам. Ситуации, описываемые в этой книге, могут быть универсальны для любой точки земного шара, тем не менее, тут и там вы встретите детали, характерные именно для израильской жизни. Мир заселен маленькими детьми.

Многие взрослые чувствуют внутри себя маленького человечка, а в глазах детей порой мелькает взрослый взгляд, и из уст вырывается вполне взрослый вздох: «Ох уж эти взрослые!..». Какими мы выглядим в глазах детей? Каким образом они воспринимают наши слова и поступки — реакцию на разные происшествия? Как они видят наши взаимоотношения с близкими? Не хотелось ли бы порой взрослым, чтобы дети этого не видели?

Дети любят родителей по определению и воспринимают как данную реальность, как часть проявления жизни вообще. Вместе с тем, все откладывается у них в памяти и сознательно или подсознательно влияет на развитие их личности и построение отношений с окружающими. В книге переходы — от «Я» ребенка к «Я» взрослому и обратно — для того и нужны, чтобы услышать голос детей, их непонимание, шутки, страхи, почувствовать их проблемы.

Всмотреться в такой вроде бы знакомый полузабытый мир, и не с высоты своего взрослого роста, оптически уменьшающего все, что находится ниже, а склониться, чтобы сердце было напротив сердца ребенка, посмотреть ему в глаза и услышать, и почувствовать его душу... На первый взгляд, нас мало что связывает с миром детства, кроме, возможно, нескольких ярких воспоминаний.

Взрослые проблемы, вечная гонка, ответственные решения, не всегда простые семейные и служебные взаимоотношения — такова жизнь взрослых, и эта реальность отделяет нас от мира детей, но иногда бывает интересно и ценно прислушаться к тому, что же они о нас думают. Идея этой книги — попытка разгадать эту загадку, а также показать становление личности ребенка и влияние, которое оказывает на него поведение взрослых.

Именно в этом возрасте — до четырех-пяти лет — ребенок черпает из эмоциональной окраски отношения к нему взрослых то ощущение своего «Я», которое, зачастую сопровождает его всю последующую жизнь. Реакция взрослых на поступки ребенка не только и не столько учит его, «что такое хорошо и что такое плохо». В основном, отношение родителей указывает ребенку, какое место на сцене жизни отведено ему взрослыми; а поскольку родители для ребенка — воплощение всего человечества, то и дальше, расширяя круг общения, он подсознательно будет придерживаться заданной в семье роли — привычной модели мышления и поведения.

Ита Минкина - Ох уж эти взрослые или За что гладят рубашки?

Издательская группа — «Белобока» — 230 с.

Иерусалим — 2011 г.

ISBN 978-965-91660-0-8

Ита Минкина - Ох уж эти взрослые или За что гладят рубашки? - Содержание

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Предисловие

Невозможно понять этих взрослых

А вчера к нам приехала бабушка

За что гладят рубашки?

Вопросы к мертвой курице

Кукольный театр

Изюмительный ребенок

От имени взрослых

Мороженое из Египта

Между мамой и папой

Джомолунгма

Мы едем, едем, едем!

Пятница

Кроме шуток

Побаловать себя трактором

Контакт отошёл

Как-нибудь иначе

Разве плохо быть королевой?

Папа, мама, я

Вырванные годы

Банный лист

Сколько я стою?

Подарок

Роза Ветровна

А вот и мы!

Наши зайцы

Жить долго

Большая лужа

Набросок

Черепашка

Кисельные берега

Соседи

Лев под кроватью

Жить долго

Послесловие

Заметки читателя

Ита Минкина - Ох уж эти взрослые или За что гладят рубашки? - Мороженое из Египта

К нам в субботу пришли гости. У тети были коричневые губы. Я раньше видела, что у одной девочки были фиолетовые губы, — когда она долго в море прыгала. Но коричневых губ я еще не видела. Мы в садике рисовали и раскрашивали рисунки про то, как евреям было плохо в Египте. И я разукрашивала их желтым цветом, а лица — коричневым. Так я думала, что коричневые лица — у тех, кому плохо. Наверное, этой нашей гостье было плохо, может, она недавно из Египта, а вот когда она поела немного, вся коричневота сошла. Мы уже кончили есть суп... точнее, взрослые кон- чили, потому что я из супа ем только воду. Так вот, я как раз вспомнила про свои рисунки, принесла показать папе папку из садика. Там мои рисунки и вопросы про то, что мы учили. — Ну, — сказал папа, — что ты нам расскажешь?

— Мы учили, — начала я, — что в Египте евреям было очень плохо. Их заставляли тяжело работать, месить глину и таскать кирпичи. И египтяне их били. Евреи должны были работать с утра до поздней ночи. Им было очень плохо и страшно, и когда Ашем увидел, как им плохо, Он велел Моше их вывести. Ашем сделал им много чудес, перевел их через море. Это я еще с прошлой недели помню. Мама в это время убрала грязные тарелки и принесла чистые и новое блюдо с едой. — А теперь Моше повел их через пустыню. Так ему Ашем сказал. Ашем их в пустыне охранял от диких зверей и давал им воду и манну, и даже сделал им облака, чтобы им не было жарко. Но им все равно не нравилось. И они стали жаловаться Моше, что им манну есть невкусно. — А что это? — спросила гостья и понюхала воздух рядом с блюдом.

— Это фирменное блюдо, — ответила мама, — попробуй! Правда, на этот раз у меня не очень вышло... Называется — колбаса-пастрома! — О! — сказал папа гостям. — Вы очень удачно пришли, если у нас есть пастрома! И все стали есть пастрому, которую мама нарезала тонкими ломтиками. А пастрома — это колбаса такая. Мама ее сама делает из курицы или из индюшки. С картошкой это очень вкусно. Особенно с жареной. Я тоже обычно это люблю есть, но ведь сейчас я хотела рассказать что-то... Но им неинтересно слушать меня, потому что они едят курицу. — На этот раз не очень получилось, — сказала мама, которой надоело ждать, когда ее похвалят. — Очень вкусно! Ты что? Так вкусно! — вспомнили все про маму. Она была очень довольна, но виду не подала.

Потому что у взрослых нельзя верить, когда тебя хвалят. Тогда я решила, что уже можно продолжать и сказала: — Евреи в пустыне были недовольны и сказали, что им не нравится манна — А какая в России все-таки была колбаса, а! — вспомнил гостин дядя. — Тут такой нет! — А клубника? Разве ж тут клубника! — поддержала его тетя. — Один вид и никакого вкуса! Я сказала: — Они хотели мяса и рыбу, и лук, а этого в пустыне не было. — А овощи! Какие там были фрукты и овощи... — вспомнила гостина тетя. — У нас был свой сад, и мы сами выращивали огурцы, помидоры, редиску. Совсем другой вкус! Прямо с грядки, без всяких удобрений!.. — Ашем так старался для них, — продолжила я, — и Моше очень хотел, чтобы... — А яблоки? Вы обратили внимание, что здешние яблоки прямо без вкуса?!