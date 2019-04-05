Расти - Эстер Оффенгенден

Обычно, когда говорят о воспитании, имеют в виду, что родители воспитывают детей. На самом деле, воспитание больше похоже на увеличительное стекло, о котором говорится в притче. Один человек первый раз в жизни увидел на базаре увеличительное стекло и попросил объяснить, зачем оно нужно. Ему рассказали, что это стекло все увеличивает. Парень страшно обрадовался и решил, что именно такую штуку он давно искал, чтобы решить свою проблему.

Дело в том, что в его двор вели очень низкие ворота. Это причиняло ему неудобство страшное: когда он на телеге вез домой сено, приходилось останавливаться перед воротами, сгружать сено, проезжать ворота, потом опять возвращать сено на место. Столько лишней работы! А тут очень недорого чудо-стекло, которое делает предметы больше! Решение всех проблем! Он его, естественно, купил. Дома он нагрузил телегу, поехал.

Смотрит через стекло на ворота, и правда, - те увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются! Он лошадь подгоняет, быстрей, быстрей... И вдруг -трах-ба-бах! - все падает, рассыпается... Нет, не увеличились ворота!!! Приходит он на следующий день к продавцу и говорит: «Безобразие, ты продал мне бракованное стекло! Казалось, что ворота увеличились, но сено все равно рассыпалось!» Отвечает ему продавец: «Нет, стекло работает.

Но ты не забывай, что надо смотреть в обе стороны: ворота увеличились, но и стог сена тоже». Конечно, родители стараются сделать своих детей лучше, но как важно при этом не забывать смотреть "в обе стороны": и на самих себя тоже. Перефразируя знаменитое высказывание: «Воспитателю - воспитывайся сам». Алей шур в главе "Воспитание" пишет: "Если бы смысл воспитания был "только" в том, чтобы поставить ребенка на дорогу Торы и праведности, работа уже тогда была бы достаточно сложной. На самом деле, личность отца выстраивается окончательно только в воспитании сына. Все идеалы, стремления, вера человека остаются "в потенции", пока не выйдут "актуально" - в сыновьях. Смысл воспитания - самоопределение".

Эстер Оффенгенден – Расти!

Редактор: Цви Вассерман

Иллюстратор: Ривка Винокур

Верстка: Граф, студия «Ревивим»

Издательство: «Мишпаха каалаха» – 138 с.

Израиль - 2015 г.

ISBN: 9-2-91847-965-978

Эстер Оффенгенден – Расти! – Содержание

Часть 1. Воспитание: чем и зачем мы занимаемся ?

1.Смысл воспитания

2.Задачи воспитания

Часть 2. Выбирая счастье

1.Чего хотят все родители

2.Одно условие задачи - разные решения

3.Свобода выбора

4.Выбор и память

5.Координата: удовольствие - страданье

6.Беды или победы или Гимн ошибкам

Часть 3. Управление эмоциями

1.Тора и психология

2.Диапазон чувств

3.Противодействие равно действию?

4.Эмоция = информация

5.Правила управления

6.Я тебя понимаю?

7.Инструментарий

Часть 4. Правая приближает

1.Ненаши дети

2.Ломать?

3.Дрессировка и воспитание

4.Как исправлять недостатки?

5.Еврейская мама

6.Учимся хвалить

7.Как добиться, чтобы дети помогали по дому?

8.Правая приближает (по д-р Шолему)

Часть 5. Левая сдерживает (дисциплина)

1.Разница - в цели

2.Любовь и границы

3.Обучение дисциплине

4.Угрозы портят дисциплину

5.Наказание

6.Ответственность

Часть 6. Ростки Веры

1.Большой стакан и маленькие стаканчики

2.Что такое вера?

3.Вера = доверие + тренировка

4.Настраивая антенны

5.По порядку

6.Самопожертвование

7.Вопросы!!!

Приложение 1. Эмоциональное общение

Приложение 2. Многодетная семья

Эстер Оффенгенден – Расти! – Выбирая счастье

1.Чего хотят вое родители. В начале книги я цитировала рава Каваса: "Воспитание напоминает стрельбу из лука, когда необходимо: 1. Очень четко видеть цель. 2. Изо всех сил натянуть тетиву. 3. И - самое главное - в конце отпустить стрелу. Наверное, у разных родителей есть много разных целей в воспитании своих детей. От "воспитать хорошего человека" или "вырастить разностороннюю личность" и до мыслей еврейской мамы из анекдота: "Кто из моих малышей великий музыкант, а кто - гениальный физик?" И все же, по всей видимости, самых разных родителей объединяет одна общая цель в воспитании своих детей: все мы хотим, чтобы наши дети были счастливы. Эта глава про то, как помочь детям быть счастливыми.

2.Одно условие уадачи - равные решения. Рав Якобзон рассказывает о близнецах, которые росли вместе и были очень привязаны друг к другу. В18 лет один из них попал в психиатрическую больницу и остался там навсегда. Второй же стал одним из успешнейших и богатейших людей в нашей стране. Однояйцовые близнецы и в самом деле замечательный материал для исследования личности. Когда люди, столь похожие физиологически, по воспитанию, условиям среды и т.д. выбирают разные дороги - становится особенно понятно, в какой степени наша жизнь зависит от нас самих, от выбора каждого человека. Эти два мальчика пережили ужаснейшие вещи. Они росли в очень проблематичной семье, в которой произошла трагедия, потрясшая весь Израиль.

Когда им было шесть лет, на их глазах отец убил свою жену и младенца, а потом застрелился сам. Они убежали, долгое время скитались, искали еду на помойках, ночевали, где придется. Через некоторое время их нашли и отдали на воспитание в приемную семью, но дети были такие дикие и напуганные, что эта семья не справилась со своей задачей и отказалась от них. То же повторялось в других семьях. Из четвертой приемной семьи они сбежали сами, опять бродяжничали. Мальчиков отправили в специальную школу. В это время им уже было около 12 лет, и уже было видно, что они развиваются по-разному. Один был деятелен и оптимистичен, а второй - мрачен и пассивен.

Интересно, что на попытки помочь ему, брат, постоянно находящийся в больнице, всегда реагировал одинаково - рассказывал свою историю, что с ним произошло в шесть лет, и в заключении говорил: "Чего ты от меня хочешь? Жизнь такова: у меня просто не было выбора, конечно, я болен...» Подробности детства успешного брата известны очень немногим людям. Однажды во время интервью журналист коснулся этой темы. Он спросил: «Нам известно, что Вы из очень бедной семьи, как же Вам удалось подняться?» Тот ответил: «С таким детством у меня просто не было другого выбора: я обязан был преуспеть!» Обратите внимание - они сказали почти одно и то же: «С таким детством у меня просто не было другого выбора, я обязан был.. .заболеть? преуспеть?