Серия – «Учение Ребе»

Согласно Торе, в течение сорока лет после исхода из Египта евреи, странствуя по пустыне, питались маном (манной небесной): в будние дни они ежедневно получали порцию, достаточную для одного человека, в пятницу — вдвое больше, чтобы еды хватило и на субботу. Наверное, это был единственный период в еврейской истории, когда народу Израиля не нужно было заботиться о хлебе насущном, — все остальное время им приходилось «в поте лица своего» зарабатывать себе на жизнь. Помня «день субботний, чтобы освятить его», евреи никогда не забывали продолжение этого библейского стиха: «Шесть дней работай и делай всякое дело твое» (Шмот, 20:8-9). В разные эпохи они были земледельцами, торговцами, ремесленниками, врачами, юристами, ростовщиками, банкирами... А поскольку еврейская жизнь испокон века протекала (по крайней мере, в идеале) согласно Торе, в еврейской литературе, начиная с Писания, мы находим бесчисленные обсуждение тем, имеющих непосредственное отношение к бизнесу и заработку: законы купли-продажи и кредита, аренды и субаренды, обязанности работника и работодателя, возмещение ущербов и т.д. Поскольку законы эти были сложны и запутанны, да и жизнь не стояла на месте, евреи постоянно обращались к раввинам с вопросами, каков закон в той или иной ситуации. Кроме того, поскольку деловая жизнь невозможна без споров и конфликтов, а евреи вплоть до XIX века, а кое-где и дольше, пользовались судебной автономией, раввинам то и дело приходилось выступать то в роли нотариусов, регистрирующих сделки, то в качестве судей, разбирающих бесконечные тяжбы по поводу неуплаты, недопоставки товара или раздела прибылей. Так что в иные дни жизнь раввина выглядела примерно так, как описано в известном еврейском романе: «Пока помещики веселятся, купцы, приехавшие покупать и продавать, посредничать и за-ключать сделки, заняты по горло. В ярмарочные дни они наскоро кончают молитву и редко заглядывают в священные книги. Это относится даже к раввинам, у которых в такое время тоже немало дел. Ежедневно приходится утверждать множество торговых сделок, решать споры, умиротворять стороны. Вот, к примеру, виднейший в городе раввин реб Дуди. К нему обращаются купцы с самыми затяжными, запутанными тяжбами. Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о деловой жизни, достатке и заработке

Издательская программа семьи Аминовых

Составитель – Ишайя Гиссер

Перевод с английского – Евгения Левина

Перевод с идиша – Цви-Гирша Блиндера

Перевод с иврита – Шауля-Айзека Андрущака

Издательство – «Книжники» – 235 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-9953-0626-9

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о деловой жизни, достатке и заработке – Содержание

Предисловие

Заработок: упование на Всевышнего и собственные усилия

Заработок, изучение Торы и соблюдение заповедей

Запрет ссуды под проценты, акции, азартные игры

Заработок и благотворительность

Экономические аспекты религиозной деятельности

Заработок и жизнь на Святой земле

Богатство и бедность

Заработок и благополучие в семье

Как правильно вести бизнес

В молодости

Выход на пенсию

Разное

Учиться у жизни: Ребе о профессиях

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о деловой жизни, достатке и заработке – Богатство и бедность

<.. > Вы писали, что Избавление может настать только тогда, когда с лица земли исчезнут бедняки, все люди станут работать плечом к плечу, и не будет ни богатых, ни бедных. Я не согласен с этим. Природа человека такова, что чувство истинного счастья он испытывает, когда может помочь ближнему, а это возможно, только когда один богаче другого. Но Вы правы, утверждая, что само разделение на богатых и бедных порочно. В хасидизме объясняется, что каждый из людей не только получает, но и отдает; другими словами, если кто-то беден в одном аспекте — он богат в другом. И даже о Творце мира, его Правителе, говорит учение каббалы, что и Он не только отдает, но и получает. <.. .> (Игрот кодеш. Т. XIII. С. 233-234)

Многих удивляют слова наших мудрецов: «Рабби почитал богатых». Что касается меня, то смысл этих слов представляется мне ясным и очевидным, соответствующим основополагающему принципу учения Бааль-Шем-Това: все, что происходит в этом мире, вплоть до самых ничтожных вещей, проис-ходит в соответствии с Провидением, и уж тем более — когда речь идет о вещах, затрагивающих многих людей. Богачи — это люди, которым Провидение дало средства, позволяющие сотворить в этом мире много добра. Соответственно, им, безусловно, даны духовные силы, необходимые для исполнения этой миссии, требующей гораздо большего, нежели миссия человека среднего достатка или бедняка.

Рабби Йегуда жил в непростой период еврейской истории — эпоху перехода от относительно мирной жизни к эпохе гонений. Необходимо было собрать все силы народа Израиля, чтобы евреи смогли выдержать эти испытания и выйти из них целыми и невредимыми. Поэтому задачей рабби Йегуды было по достоинству оценить каждого, чтобы максимально использовать его возможности. Он выражал почтение тем, кому Всевышний дал много возможностей, которые необ-ходимо было использовать для сохранения всего святого, что есть в Израиле. В этом состоял смысл всех трудов рабби Йегуды.

Только в этих рамках, в соответствии с тем, как Творец управляет этим миром, каждому еврею предоставлена свобода выбора, как сказано: «Ибо испытывает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, всем сердцем вашим и всею душою вашею. За Господом, Богом вашим, следуйте, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте»; и сказано также: «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое». У богача тоже есть выбор — поступить в соответствии с последними словами этого стиха или, упаси Бог, наоборот... Очевидно, что недостаточно воздерживаться от того, чтобы использовать свое богатство в недостойных целях.