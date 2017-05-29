Современная библеистика

Прежде чем начать своё повествование, я хотел бы предупредить читателей о том, что данная работа представляет собой сугубо светскую версию жизни Иисуса из Назарета и не имеет никакого отношения к богословским проблемам. Более того, не желая спорить с профессиональными богословами, я старался как можно меньше касаться учения Христа, ограничив круг разбираемых мною вопросов лишь историей его общественного служения.

Именно по этой причине я не стал придерживаться орфографии, принятой в церковной литературе, и, в частности, употреблять написание местоимений, относящихся к Иисусу, с прописной буквы (например, вместо «свой» – «Свой», вместо «с ним» – «с Ним» и т. д.). В самом деле, если это не богословская работа, то зачем придавать ей вид церковной книги? После некоторых сомнений и колебаний я решил все местоимения, относящиеся к Иисусучеловеку, писать со строчной буквы, и лишь там, где говорится об Иисусе-Боге, – с прописной, как это и принято у церковных авторов. Во всех цитатах, которые были необходимы для подтверждения той или иной моей мысли, я сохранил орфографию первоисточника.

Что же касается цитируемых документов, то я почти не пользовался богатой апокрифической литературой первых веков христианства. Во-первых, потому, что, по всеобщему признанию, четыре канонических Евангелия (Иоанна, Матфея, Марка и Луки) дают наиболее достоверную и непротиворечивую информацию о Христе, а во-вторых, апокрифы отвергнуты Церковью, и, чтобы не выпадать из общего с нею информационного поля, я решил исключить их из своей работы, хотя большинство исследователей-библеистов апокрифы широко используют и цитируют. Для воссоздания исторической обстановки, национального колорита, описания современников Иисуса и т. п. я привлекал любые источники, какие мне казались необходимыми.

Что из всего этого получилось – судить читателям.

Лазаренков Андрей - Партия Иисуса. Очерки общественного служения Иисуса Христа

«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835136-5

Лазаренков Андрей - Партия Иисуса. Очерки общественного служения Иисуса Христа - Содержание

Вместо предисловия

Глава 1 В поисках исторического Иисуса

Глава 2 И враги человеку…

Глава 3 Новый взгляд на старую проблему

Глава 4 Обзор источников

Глава 5 Исторический фон

Глава 6 «Партия» Иисуса

Глава 7 Апостолы

Глава 8 Иисус как апокалиптический пророк

Глава 9 Этика Иисуса

Глава 10 Иисус как Мессия

Глава 11 Иисус-чудотворец

Глава 12 Иисус и Иоанн Креститель

Глава 13 Иисус как оратор

Глава 14 Почему Иисус говорил притчами?

Глава 15 Как и кем финансировалась «партия» Иисуса?

Глава 16 Самое загадочное поучение Иисуса

Глава 17 Как следует понимать парадоксы в речах Иисуса?

Глава 18 Апостолы идут на проповедь

Глава 19 Иисус – авторитарный руководитель?

Глава 20 Оппоненты и враги Иисуса

Глава 21 Кризис в «партии»

Глава 22 Последнее путешествие в Иерусалим

Глава 23 Иуда Искариот, или Почему об Иисусе молчали современники?

Глава 24 Почему Понтий Пилат хотел спасти Иисуса?

Глава 25 «Партия» после Иисуса

Заключение

Примечания

Лазаренков Андрей - Партия Иисуса. Очерки общественного служения Иисуса Христа - Заключение

Вот и подошла к концу эта книга. На её страницах нам удалось сделать несколько важных открытий, позволяющих по-новому взглянуть на общественную деятельность Иисуса Христа. Тщательно исследовав евангельские тексты, мы пришли к выводу, что высказывания Иисуса по своему содержанию неравнозначны и должны быть разделены на две группы. К первой относятся высказывания, в которых раскрывается сущность учения Христа (вопросы этики и морали, апокалиптические воззрения и др.). Эти высказывания мы условились называть вероучительскими.

Вторую группу составляют так называемые «партийные» изречения Иисуса, к вероучительским не имеющие абсолютно никакого отношения. Их темой является не апокалиптика, не этика, не толкование Закона, а повседневная деятельность созданной Иисусом общественной организации. Эти изречения Иисуса посвящены его отношениям с соратниками и идейными противниками, касаются вопросов финансирования, содержат наставления апостолам по поводу тех или иных рабочих моментов, оценивает текущую ситуацию, предостерегают, разъясняют и т. п. Логика многих его изречений, сохранённых евангелистами от забвения, как раз и определялась тем обстоятельством, что он был руководителем общественной организации. Иисус говорил как руководитель, и действовал как руководитель, и это неизбежно отражалось на стиле и содержании его речей. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что любая интерпретация жизненного пути Иисуса, не учитывающая этого очевидного факта, неизбежно приводит к превратным выводам и ошибкам.

Являются ли «партийные» высказывания Иисуса достоверными с исторической точки зрения? Вне всяких сомнений! В предыдущих главах мы неоднократно могли убедиться в том, что психологические подробности, с которыми изображена в Евангелиях деятельность Христа, выглядят очень правдоподобно и не противоречат опыту многочисленных общественных движений, существовавших после него. Сочинить такое, выдумать из головы, не будучи очевидцем, просто невозможно. Вряд ли евангелисты, жившие в I веке н. э., могли предвосхитить в своих писаниях такие вещи, истинное значение которых стало понятным современной психологической науке лишь спустя две тысячи лет. И даже если Евангелия написаны не очевидцами событий, а людьми, которые пользовались чужими воспоминаниями или записями, то это всё равно в наших выводах ничего не меняет. Евангелия содержат подробности, которые невозможно было выдумать или подделать, а как уж они туда попали, – от непосредственных участников событий, или же через вторые, или даже третьи руки, – не суть важно. Основываясь на Евангелиях, мы вполне сможем воссоздать с той или иной степенью достоверности историю общественного служения Иисуса.

Но каким образом нам удалось узнать все эти интереснейшие подробности общественного служения Иисуса Христа? Благодаря новому методу, или, лучше сказать, даже не методу, а новому взгляду на евангельские события. Наша задача состояла в том, чтобы присмотреться к словам и делам Иисуса не с позиций тихого, аполитичного обывателя, а с точки зрения социально активной, мятущейся личности, каким только и был Иисус в своей земной жизни. Казалось бы, не такая уж и большая сложность, а между тем редко кому удавалось это сделать. Исследователи – поколение за поколением – предпочитали видеть в Иисусе кого угодно, но только не того, кем он был на самом деле. Во многих случаях серьёзным препятствием для правильного понимания «партийных» изречений Иисуса являлось отсутствие у богословов и библеистов опыта общественной деятельности, хоть в какойто степени напоминающего его опыт.

За толкование Евангелий принимались церковные служители, светские писатели, университетские профессора; это были, как правило, добропорядочные, положительные, милые люди, однако, не имея в своём жизненном багаже сходныхпереживаний, они не могли правильно истолковать многие слова и поступки Иисуса. Поразительная близорукость! А ведь давным-давно было известно, что лучше всех друг друга понимают люди, обладающие сходным жизненным опытом! Даже специальная поговорка на эту тему придумана – «Рыбак рыбака видит издалека». И в одной старой лагерной песне, кстати, поётся о том же самом: «Кто не был в тюрьме, понять не может, скольких она ужасов полна». Или вот, например, какой любопытный пассаж обнаружил я недавно в «Записках юного врача» Михаила Булгакова: «Если человек не ездил на лошадях по глухим просёлочным дорогам, то рассказывать ему об этом нечего: всё равно он не поймёт. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу».

Знакомые интонации, не правда ли? То же самое и в библеистике. По-настоящему понять Иисуса можно, лишь обладая сходным жизненным опытом, то есть, пройдя, как и он, школу активной общественной деятельности. Я, конечно, не призываю исследователей-библеистов оставить свои аудитории и кафедры, и в срочном порядке идти всем вместе записываться в партийные организации. Но вот перестроить своё мышление на новый лад было бы полезно. Надо научиться понимать психологию людей активной жизненной позиции, тогда, глядишь, и общественная роль Иисуса станет ближе и понятнее.

* * *

Тема, которую мы затронули в этой книге, далеко не исчерпана. Евангелия скрывают ещё много захватывающих тайн, терпеливо ждущих своего часа. Предстоит долгий и кропотливый труд, чтобы расшифровать их все. И, конечно же, можно не сомневаться в том, что на этом пути нас ждут ещё много интересных открытий.

август 2014 – сентябрь 2016