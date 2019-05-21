Этот очерк — не тезис и не синтез, а завершение долгого исследования, размышления об истории, о периодах западной истории, где с 1950 г. моим спутником было Средневековье. Ровно с тех самых пор, как я прошел конкурс на замещение должности преподавателя вуза, где председателем комиссии был Фернан Бродель, а историю Средневековья представлял Морис Ломбар. Таким образом, это сочинение я вынашивал издавна, оно порождено идеями, близкими моему сердцу, которые в разных местах я мог формулировать по-разному. История, как и время, ее предмет, на первый взгляд кажется непрерывной. Но она состоит еще и из перемен. И с давних пор специалисты пытались найти и определить эти перемены, разрезая это целое на части, которые сначала называли «возрастами» [âges], а потом «периодами» истории.

Этот путеводитель, написанный в 2013 г.,когда все более ощутимыми становились повседневные последствия «глобализации», посвящен обзору разных концепций периодизации — континуумов, разрывов, способов осмысления исторической памяти. А ведь изучение этих разных типов периодизации, как мне кажется, позволяет выявить то, что можно назвать «долгим средневековьем». Особенно если одновременно пересмотреть смыслы, которые с XIX в. пожелали приписать «Возрождению», и средоточие этого «Возрождения».

Иначе говоря, рассматривая общую проблему перехода от одного периода к другому, я беру частный случай: предполагаемую новизну «Возрождения» и его соотношение со Средними веками. Таким образом, эта книга выявляет главные характеристики западного долгого Средневековья, которое, возможно, продолжалось с поздней античности (с III по VII в.) до середины XVIII в. Учтен и тот факт, что отныне мы имеем дело с глобализацией истории отдельных регионов. Настоящее и будущее вынуждают каждый сектор историографии обновлять системы периодизации. Хотелось бы, чтобы этот подготовительный том способствовал решению стольнеобходимой задачи.

Жак Ле Гофф - Стоит ли резать историю на куски?

Издательство Евразия, 2018.

ISBN 978-5-8071-0392-5

Жак Ле Гофф - Стоит ли резать историю на куски? - Содержание Предисловие Вступление

Ранние типы периодизации

Позднее появление Средневековья

История, обучение, периоды

Рождение Возрождения

Возрождение сегодня

Средние века становятся «темными временами»

Долгое Средневековье

Периодизация и глобализация

Краткая библиография Благодарность Жак Ле Гофф - Стоит ли резать историю на куски? - Вступление Одна из главных проблем человечества, возникшая при самом его рождении, заключалась в овладении земным временем. Повседневную жизнь позволяли организовать календари, потому что они почти всегда связаны с порядком в природе, где два главных ориентира — солнце и луна. Но календари в основном определяли циклическое время в пределах года, а для осмысления более долгого времени становились неэффективными. А ведь если человечество до сих пор неспособно точно предвидеть будущее, ему важно овладеть своим долгим прошлым. Чтобы его организовать, использовали разные термины: говорили о «возрастах», «эпохах», «циклах». Но наиболее подходящим мне кажется термин «периоды». Слово «период» происходит от греческого periodos, означаю щего «движение по кругу». С XIV по XVIII вв. этот термин имел смысл «промежуток времени» или «возраст». В XX в. он породил производную форму «периодизация». Термин «периодизация» и станет путеводной нитью данного очерка. Он означает человеческое воздействие на время и подчеркивает, что деление времени на части не нейтрально. Надо будет выявить причины — более или менее выраженные, более или менее признанные, по каким люди разбивали время на периоды, часто снабжая эти периоды определениями и тем самым подчеркивая придаваемые им смысл и ценность. Деление времени на периоды необходимо для истории, если смыслом (общим) понятия «история» считать изучение развития обществ, или особый тип знания и обучения, или же просто течение времени. Но это деление — не просто хронологическое действие, в нем заключена также идея перехода, поворота и даже отрицания общества и ценностей предыдущего периода. Следовательно, периоды имеют особую значимость; в самой своей смене, во временной непрерывности или, напротив, в разрывах, какие вызывает эта смена, они представляют собой важнейший предмет осмысления для историка. В этом очерке будут рассмотрены исторические связи между тем, что обычно называют «Средними веками» и «Возрождением». И поскольку это понятия, которые сами родились по ходу истории, я особое внимание уделю эпохе, когда они появились, и смыслу, который они тогда имели.

Часто пытаются увязать меж собой «периоды» и «века». Последний термин в смысле «столетний период», теоретически начинающийся с года, номер которого заканчивается на 00, появился только в XVI в. До этого латинское слово sœculum означало либо повседневную жизнь («проживать свой век»), либо довольно короткий и плохо выделенный период, носящий имя великого деятеля, который, как считалось, придал ему блеск: например,«век Перикла», «век Цезаря» и т. п. У понятия «век» есть недостатки. Год, номер которого заканчивается на 00, редко бывает переломным в жизни обществ. Так что порой считают или даже утверждают, что тот или иной век начался до или после поворотного года и продолжался больше ста лет или, наоборот, кончился раньше: так, для историков XVIII в. начинается в 1715 г., а XX в. — в 1914 г. Несмотря на эти несовершенства, понятие века стало необходимым хронологическим инструментом не только для историков, но и для всех очень многочисленных людей, которые ссылаются на прошлое.

Но понятия «период» и «век» не отвечают одной и той же потребности. И если иногда они совпадают, это делается лишь для удобства. Например, как только слово «Возрождение» (введенное в XIX в.) стало обозначать некий период, сразу попытались сделать так, чтобы он совпал с одним или несколькими веками. А когда началось Возрождение? В XV или в XVI в.? Чаще всего трудности вызывает установление и обоснование начала периода. И далее мы увидим, что выбор способа, каким решается эта проблема, небезразличен. Если периодизация помогает овладеть временем или, скорее, использовать его, иногда она и порождает проблемы с оценкой прошлого. Историческая периодизация — акт сложный, на котором сказываются субъективность и в то же время старание добиться результата, приемлемого для максимального числа людей. Думаю, это увлекательный объект для изучения историка.