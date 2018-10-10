Библиотека христианской мысли. Исследования Сборник работ по истории древней Церкви (преимущественно апостольского периода и эпохи первых Вселенских соборов) под общим названием «Братья Господни» принадлежит перу замечательного русского историка Церкви, профессора Московской Духовной академии и заслуженного профессора Императорского Московского университета Алексея Петровича Лебедева (1845-1908). В нашей церковно-исторической литературе давно чувствовалась нужда в руководстве по общей церковной истории, которое было бы составлено соответственно с чисто научными требованиями, которое бы удовлетворяло юношей, желающих не только выучивать уроки, но изучить церковную историю: входить в смысл и значение явлений, представлять себе цельный образ прошедшего в истории Церкви, — руководство, которое было бы составлено серьезными знатоками дела и не в целях материальных приобретений. Этой нужде, по нашему мнению, хочет удовлетворить настоящее сочинение — и достигает своей цели. Алексей Лебедев - Братья Господни - Исследования по истории древней Церкви 2-е изд., исправ. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2010. — 352 с. Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» ISBN 978-5-7435-0215-8 Алексей Лебедев - Братья Господни - Исследования по истории древней Церкви - Содержание Братья Господни Глава вступительная: новозаветные известия о братьях Господних и пояснение их

Обзор и разбор древних мнений по вопросу: I. Мнение св. Епифания Кипрского II. Мнения Гельвидия и блаж. Иеронима Стридонского 31

Обзор и разбор новых мнений по тому же вопросу: III. Мнение «нового Епифания» (т. е. Йозефа Ляйтфута) из Кембриджа и «нового Гельвидия» (т. е. Теодора Цана) из Эрлангена IV. Мнение «нового Иеронима» (т. е. К. Эндеманна) из Берлина V. Попытка решить вопрос о братьях Господних на основании евангельских свидетельств и церковного Предания

Профессия церковного писателя и книжное делов древнехристианское время По вопросу о происхождении первохристианской иерархии Новые и старые источники истории первоначального монашества Взгляд графа Л. Н. Толстого на историческую жизнь Церкви Божией Новые немецкие книги по церковной истории Лекции по истории трех первых веков христианства Критические заметки о сочинении профессора Терновского «Греко-Восточная церковь в период Вселенских соборов» Алексей Лебедев - Братья Господни - Исследования по истории древней Церкви - Вступление

В Евангелиях нередко встречается упоминание о братьях Господних. О них упоминают как евангелисты, так и другие лица, слова которых передаются теми же евангелистами. Иногда эти братья Господни здесь называются и по именам, причем делается указание и на сестер Господних, которые, однако же, в новозаветных книгах нигде не поименовываются. В этом отношении важны два почти одинаковых свидетельства евангелистов Матфея и Марка.

Первый пишет:

«И пришед в отечество Свое (т. е., конечно, Назарет), Иисус учил их (Своих последователей) в синагоге их... Они изумлялись и говорили: не плотников ли Он сын? Не Его ли мать называется Мария и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры Его не все ли между нами?» (13, 54-56).

Другой евангелист, указав те же обстоятельства, при каких заходит речь о братьях Господних, влагает в уста изумленного назаретского народа слова: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуды и Симона?» (6, 3). Мы видим, что повод к указанию на братьев Господних и к называнию их точными именами дан был назаретянами, среди которых раньше жил Иисус Христос, Его мать и братья Его (во время рассматриваемого события все эти лица и Христос жили уже в Капернауме: Ин. 2, 12), а теперь продолжали жить Его сестры («не здесь ли между нами Его сестры?»), как думают, в качестве уже замужних женщин, — дан был необычайной высотой и глубиной Его учения, а также поразительностью Его чудес (Мк. 6, 2).

Народные толки в Назарете о родственниках Иисуса Христа, мимоходом посетившего этот город, были явлением очень естественным. Каким образом от таких родителей, как плотник (Иосиф, здесь, впрочем, не поименованный, вероятно, ввиду его смерти) и жена его Мария, которая, с точки зрения назаретян, ничем особенным не отличалась, и наряду с такими братьями, которые и на самом деле были совсем незамечательны, мог родиться муж, обладавший необычайными познаниями и мощный духом, как пророк? Вот вопросы, какие занимали пораженных проповедью и чудесами Христа Его прежних сограждан.

При этом некоторые из них называли по именам не только Его мать, но и братьев Господних.

Благодаря рассказанному событию, мы достоверно знаем, что их было четверо, и они носили имена Иакова, Йосия (по более точным научным известиям: Иосифа), Симона (или Симеона, так как Симон и Симеон не два разных имени, а разное произношение одного и того же имени) и Иуды.

Евангелисты знали такие случаи в жизни Господа Иисуса Христа, которые вводят нас в понимание отношений братьев Господних к их Святейшему Брату — и отметили их в написанных ими евангельских книгах. Рассмотрим эти случаи. Нужно наперед заметить, что не все эти случаи безразличны в нравственном отношении; так, некоторые из них рисуют этих братьев с довольно невыгодной стороны, указывающей, что и в среде домашних Своих Христос имел чуть ли не врагов, не постигавших Его деятельности и даже вредивших ей.