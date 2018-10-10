Лебедев - Братья Господни
Библиотека христианской мысли. Исследования
Сборник работ по истории древней Церкви (преимущественно апостольского периода и эпохи первых Вселенских соборов) под общим названием «Братья Господни» принадлежит перу замечательного русского историка Церкви, профессора Московской Духовной академии и заслуженного профессора Императорского Московского университета Алексея Петровича Лебедева (1845-1908).
В нашей церковно-исторической литературе давно чувствовалась нужда в руководстве по общей церковной истории, которое было бы составлено соответственно с чисто научными требованиями, которое бы удовлетворяло юношей, желающих не только выучивать уроки, но изучить церковную историю: входить в смысл и значение явлений, представлять себе цельный образ прошедшего в истории Церкви, — руководство, которое было бы составлено серьезными знатоками дела и не в целях материальных приобретений.
Этой нужде, по нашему мнению, хочет удовлетворить настоящее сочинение — и достигает своей цели.
Алексей Лебедев - Братья Господни - Исследования по истории древней Церкви
2-е изд., исправ.
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2010. — 352 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-7435-0215-8
Алексей Лебедев - Братья Господни - Исследования по истории древней Церкви - Содержание
Братья Господни
- Глава вступительная: новозаветные известия о братьях Господних и пояснение их
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Обзор и разбор древних мнений по вопросу:
- I. Мнение св. Епифания Кипрского
- II. Мнения Гельвидия и блаж. Иеронима Стридонского 31
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Обзор и разбор новых мнений по тому же вопросу:
- III. Мнение «нового Епифания» (т. е. Йозефа Ляйтфута) из Кембриджа и «нового Гельвидия» (т. е. Теодора Цана) из Эрлангена
- IV. Мнение «нового Иеронима» (т. е. К. Эндеманна) из Берлина
- V. Попытка решить вопрос о братьях Господних на основании евангельских свидетельств и церковного Предания
Профессия церковного писателя и книжное делов древнехристианское время
По вопросу о происхождении первохристианской иерархии
Новые и старые источники истории первоначального монашества
Взгляд графа Л. Н. Толстого на историческую жизнь Церкви Божией
Новые немецкие книги по церковной истории
Лекции по истории трех первых веков христианства
Критические заметки о сочинении профессора Терновского «Греко-Восточная церковь в период Вселенских соборов»
Алексей Лебедев - Братья Господни - Исследования по истории древней Церкви - Вступление
В Евангелиях нередко встречается упоминание о братьях Господних. О них упоминают как евангелисты, так и другие лица, слова которых передаются теми же евангелистами. Иногда эти братья Господни здесь называются и по именам, причем делается указание и на сестер Господних, которые, однако же, в новозаветных книгах нигде не поименовываются. В этом отношении важны два почти одинаковых свидетельства евангелистов Матфея и Марка.
Первый пишет:
«И пришед в отечество Свое (т. е., конечно, Назарет), Иисус учил их (Своих последователей) в синагоге их... Они изумлялись и говорили: не плотников ли Он сын? Не Его ли мать называется Мария и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры Его не все ли между нами?» (13, 54-56).
Другой евангелист, указав те же обстоятельства, при каких заходит речь о братьях Господних, влагает в уста изумленного назаретского народа слова: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуды и Симона?» (6, 3). Мы видим, что повод к указанию на братьев Господних и к называнию их точными именами дан был назаретянами, среди которых раньше жил Иисус Христос, Его мать и братья Его (во время рассматриваемого события все эти лица и Христос жили уже в Капернауме: Ин. 2, 12), а теперь продолжали жить Его сестры («не здесь ли между нами Его сестры?»), как думают, в качестве уже замужних женщин, — дан был необычайной высотой и глубиной Его учения, а также поразительностью Его чудес (Мк. 6, 2).
Народные толки в Назарете о родственниках Иисуса Христа, мимоходом посетившего этот город, были явлением очень естественным. Каким образом от таких родителей, как плотник (Иосиф, здесь, впрочем, не поименованный, вероятно, ввиду его смерти) и жена его Мария, которая, с точки зрения назаретян, ничем особенным не отличалась, и наряду с такими братьями, которые и на самом деле были совсем незамечательны, мог родиться муж, обладавший необычайными познаниями и мощный духом, как пророк? Вот вопросы, какие занимали пораженных проповедью и чудесами Христа Его прежних сограждан.
При этом некоторые из них называли по именам не только Его мать, но и братьев Господних.
Благодаря рассказанному событию, мы достоверно знаем, что их было четверо, и они носили имена Иакова, Йосия (по более точным научным известиям: Иосифа), Симона (или Симеона, так как Симон и Симеон не два разных имени, а разное произношение одного и того же имени) и Иуды.
Евангелисты знали такие случаи в жизни Господа Иисуса Христа, которые вводят нас в понимание отношений братьев Господних к их Святейшему Брату — и отметили их в написанных ими евангельских книгах. Рассмотрим эти случаи. Нужно наперед заметить, что не все эти случаи безразличны в нравственном отношении; так, некоторые из них рисуют этих братьев с довольно невыгодной стороны, указывающей, что и в среде домашних Своих Христос имел чуть ли не врагов, не постигавших Его деятельности и даже вредивших ей.
http://mirknig.com/knigi/history/1181428162-bratya-gospodni-issledovaniya-po-istorii-drevney-cerkvi.html
http://mirknig.com/knigi/history/1181428162-bratya-gospodni-issledovaniya-po-istorii-drevney-cerkvi.html
[/quote]открыв случайную страницу вашего варианта, сразу понял, что клубный файл лучше...
хотя и клубный не без проблем, по сканам видно же, что проблемы со сканером, ибо портит страницы... как минимум, через каждую страницу видно, что почти посередине через каждую страницу черное пятно, поскольку на одном и том же месте, то такое либо от того, что стекло грязное, либо в этом месте стекло скана испорчено...