Поэтика Богообщения – Мистические христианские тексты от поздней античности до XX века

Коллективный труд, предлагаемый вниманию читателей, представляет собой результат работы сотрудников Отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ имени А.М. Горького РАН и ученых, работающих в вузах и научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Барселоны.

В отечественной науке в наши дни наблюдается значительный интерес к христианской мистике, однако внимание ученых привлекают отдельные, наиболее известные фигуры: Майстер Экхарт, Генрих Сузо, Мехтильда Магдебургская. Более общая работа по немецким мистическим текстам, охватывающая период XIII–XV вв., написана Н.А. Бондарко. Изучение творчества среднеанглийских мистиков представлено работой Ю. Дресвиной «Юлиана Нориджская — Откровения Божественной Любви». Изучение испанских мистиков также ограничивается отдельными публикациями6. Нужно отметить, что практически все опубликованные работы включают в себя исследования и переводы текстов. Традиционно внимание и исследователей, и читателей обращено к св. Франциску Ассизскому. Не только переиздается старый перевод «Цветочков св. Франциска Ассизского», опубликованный А. Печковским9 еще в 1912 г., но вышел в свет и новый перевод А.А. Клестова. Российским читателям с недавнего времени стали известны и письма св. Екатерины Сиенской. Исследования о христианской мистике пишут в основном философы и богословы: как авторы рассматриваются египетские отцы, св. Иоанн Кассиан Римлянин, пс.-Дионисий Ареопагит, а также Майстер Экхарт, св. Франциск Ассизский. В последнее время появились работы филологов М.Ю. Игнатьевой, посвяшенные св. Иоанну Креста (св. Хуану де ла Крус), М.Р.Ненароковой о Мехтильде Хакеборнской.

В зарубежной науке христианские мистические тексты изучаются богословами, философами, культурологами, психологами. Филологи, в частности историки литературы, не так часто обращаются к этой теме. Масштабные справочники по христианской мистике, изданные в последнее десятилетие, рассматривают широкий круг проблем, связанный с мистикой, но сосредоточиваются на мистиках Поздней Античности и западного Средневековья. Хорошо изучены отдельные персоналии, например, Хильдегарда Бингенская, Бернард Клервосский, Фома Кемпийский, с другой стороны, такие фигуры, как Мехтильда Хакеборнская, Гертруда Великая, Елизавета из Шёнау редко привлекают внимание исследователей. Встречаются исследования, сравнивающие учения отдельных восточных и западных мистиков. Трудов, в которых бы исследовались литературные формы, в которые облекается опыт богообщения в разных христианских традициях, на сегодняшний день нет, и этот коллективный труд представляет собой попытку заполнить этот пробел.

Поэтика Богообщения – Мистические христианские тексты от поздней античности до XX века

Коллективная монография. - Авторы: Д.В. Абдурахманова-Павлова, Т.Л. Александрова, Н.Ю. Гвоздецкая, А.Л. Гумерова, М.Ю. Игнатьева (Оганисьян), О.А. Крашенинникова, И.Г. Матюшина, С.И. Межерицкая, Н.В. Налегач, М.Р. Ненарокова, О.В. Попова, В.С. Сергеева, А.В. Топорова, Е.В. Халтрин-Халтурина, О.Ю. Школьникова. - Под общей редакцией М.Р. Ненароковой. - М.: Аквилон, 2024. — 488 с.

ISBN 978–5–6052889–5–4

Поэтика Богообщения – Содержание

Содержание

НЕНАРОКОВА М.Р. Христианские мистические тексты: возникновение, развитие жанров, бытование в европейской культуре

I ПОЭТИКА ПРОШЕНИЯ И ХВАЛЫ

II ПОЭТИКА ОТКРОВЕНИЙ

III ОТГОЛОСКИ БОГООБЩЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

АННОТАЦИИ / SUMMARIES

АВТОРЫ / CONTRIBUTORS