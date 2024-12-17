Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Поэтика Богообщения

Поэтика Богообщения – Мистические христианские тексты от поздней античности до XX века
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, History, Philology Literature, Esotericism Mysticism Kabbalah
Коллективный труд, предлагаемый вниманию читателей, представляет собой результат работы сотрудников Отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ имени А.М. Горького РАН и ученых, работающих в вузах и научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Барселоны.
В отечественной науке в наши дни наблюдается значительный интерес к христианской мистике, однако внимание ученых привлекают отдельные, наиболее известные фигуры: Майстер Экхарт, Генрих Сузо, Мехтильда Магдебургская. Более общая работа по немецким мистическим текстам, охватывающая период XIII–XV вв., написана Н.А. Бондарко. Изучение творчества среднеанглийских мистиков представлено работой Ю. Дресвиной «Юлиана Нориджская — Откровения Божественной Любви». Изучение испанских мистиков также ограничивается отдельными публикациями6. Нужно отметить, что практически все опубликованные работы включают в себя исследования и переводы текстов. Традиционно внимание и исследователей, и читателей обращено к св. Франциску Ассизскому. Не только переиздается старый перевод «Цветочков св. Франциска Ассизского», опубликованный А. Печковским9 еще в 1912 г., но вышел в свет и новый перевод А.А. Клестова. Российским читателям с недавнего времени стали известны и письма св. Екатерины Сиенской. Исследования о христианской мистике пишут в основном философы и богословы: как авторы рассматриваются египетские отцы, св. Иоанн Кассиан Римлянин, пс.-Дионисий Ареопагит, а также Майстер Экхарт, св. Франциск Ассизский. В последнее время появились работы филологов М.Ю. Игнатьевой, посвяшенные св. Иоанну Креста (св. Хуану де ла Крус), М.Р.Ненароковой о Мехтильде Хакеборнской.
В зарубежной науке христианские мистические тексты изучаются богословами, философами, культурологами, психологами. Филологи, в частности историки литературы, не так часто обращаются к этой теме. Масштабные справочники по христианской мистике, изданные в последнее десятилетие, рассматривают широкий круг проблем, связанный с мистикой, но сосредоточиваются на мистиках Поздней Античности и западного Средневековья. Хорошо изучены отдельные персоналии, например, Хильдегарда Бингенская, Бернард Клервосский, Фома Кемпийский, с другой стороны, такие фигуры, как Мехтильда Хакеборнская, Гертруда Великая, Елизавета из Шёнау редко привлекают внимание исследователей. Встречаются исследования, сравнивающие учения отдельных восточных и западных мистиков. Трудов, в которых бы исследовались литературные формы, в которые облекается опыт богообщения в разных христианских традициях, на сегодняшний день нет, и этот коллективный труд представляет собой попытку заполнить этот пробел.

Поэтика Богообщения – Мистические христианские тексты от поздней античности до XX века

Коллективная монография. - Авторы: Д.В. Абдурахманова-Павлова, Т.Л. Александрова, Н.Ю. Гвоздецкая, А.Л. Гумерова, М.Ю. Игнатьева (Оганисьян), О.А. Крашенинникова, И.Г. Матюшина, С.И. Межерицкая, Н.В. Налегач, М.Р. Ненарокова, О.В. Попова, В.С. Сергеева, А.В. Топорова, Е.В. Халтрин-Халтурина, О.Ю. Школьникова. - Под общей редакцией М.Р. Ненароковой. - М.: Аквилон, 2024. — 488 с.
ISBN 978–5–6052889–5–4

Поэтика Богообщения – Содержание

Содержание
НЕНАРОКОВА М.Р. Христианские мистические тексты: возникновение, развитие жанров, бытование в европейской культуре
  • I ПОЭТИКА ПРОШЕНИЯ И ХВАЛЫ
  • II ПОЭТИКА ОТКРОВЕНИЙ
  • III ОТГОЛОСКИ БОГООБЩЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
АННОТАЦИИ / SUMMARIES
АВТОРЫ / CONTRIBUTORS
Views 251
Rating 5.0 / 5
Added 17.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

3
3_efimchiki 1 year ago

Спасибо!
V
vadimlugoff 1 year ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books