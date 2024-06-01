Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси

Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
«Эпохой викингов» в Скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) называют период, охватывающий IX, X и первую половину XI столетия. Время воинственных и дерзких дружин отважных морских воинов-викингов, первых скандинавских королей-конунгов, древнейших дошедших до нас североевропейских эпических песен и сказаний, эпоха викингов открывает начало письменной истории этих стран и народов. Что же происходило в эту эпоху и что составляло ее историческое, социально-экономическое содержание? Эти вопросы являются предметом острых дискуссий. Одни историки склонны видеть в походах викингов едва ли не государственные акции, подобные позднейшим Крестовым походам, или, во всяком случае, военную экспансию феодальной знати. Но тогда остается загадочным ее чуть ли не мгновенное прекращение, и как раз накануне западноевропейских Крестовых походов на Восток, от которых немецкие, а за ними — датские и шведские рыцари перешли к крестоносной агрессии в Прибалтике.
Следует заметить, что походы этих рыцарей и по форме, и по масштабам мало общего имеют с набегами викингов. Другие исследователи видят в этих набегах продолжение «варварской» экспансии, сокрушившей Римскую империю. Однако становится необъяснимым трехсотлетний разрыв между Великим переселением народов, охватившим в V–VI вв. весь Европейский континент, и эпохой викингов. Прежде чем ответить на вопрос — что такое походы викингов, мы должны ясно представить себе скандинавское общество в IX–XI вв., уровень его развития, внутреннюю структуру, материальные и политические ресурсы.
Одни историки (главным образом скандинавские) считают, что еще за три столетия до эпохи викингов, в V–VI вв., на Севере Европы сложилось мощное централизованное феодальное государство — «Держава Инглингов», легендарных конунгов, правивших всеми северными странами. Другие, напротив, полагают, что даже в XIV в. скандинавские государства лишь приблизились к общественным отношениям, характерным, скажем, для Франции VIII в., а в эпоху викингов еще не вышли из первобытности. И для этой оценки есть некоторые основания: право средневековой Скандинавии сохранило немало архаичных норм, еще в ХІІ–XIII вв. здесь действовали народные собрания — тинги, сохранялось вооружение всех свободных общинников — бондов, и вообще, по замечанию Энгельса, «норвежский крестьянин никогда не был крепостным» (Энгельс, 1965: 352). Так был ли феодализм в Скандинавии XII–XIII вв., не говоря уже о IХ–ХI вв.?
Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
2-е изд., испр.
М.: Издательство «Альма Матер», 2023, 891 с.: цв. вкл.
Серия "Эпохи. Средние века. Исследования"
ISBN 978-5-904993-98-6
Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси - Содержание
Глеб Сергеевич Лебедев и эпоха викингов
Введение
I. Норманны на Западе
- 1. Экспозиция. Два мира
- 2. Походы. Натиск викингов
- 3. Постановка проблемы
II. Викинги в Скандинавии
- 1. Предшественники викингов
- 2. Общество эпохи викингов: бонды
- 3. Викинги
- 4. Конунги. Образование государства в северных странах
- 5. Северная торговля. Вики
- 6. Материальная культура
- 7. Механизмы распределения ценностей скандобалтийской цивилизации
- 8. Духовная культура
- 9. Христианизация Скандинавии
III. Варяги на Руси
- 1. Географические представления скандинавов о Восточной Европе
- 2. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет»
- 3. Петергофский клад начала IX в. как источник по ранней истории Руси
- 4. Верхняя Русь
- 5. Ладога и Ладожское ярлство
- 6. Остров Хольмгард
- 7. Русь Рюрика
- 8. Путь из варяг в греки
- 9. Этапы развития русско-скандинавских отношений: генезис Руси
Заключение
Источники
Литература
Сокращения
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