Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси

«Эпохой викингов» в Скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) называют период, охватывающий IX, X и первую половину XI столетия. Время воинственных и дерзких дружин отважных морских воинов-викингов, первых скандинавских королей-конунгов, древнейших дошедших до нас североевропейских эпических песен и сказаний, эпоха викингов открывает начало письменной истории этих стран и народов. Что же происходило в эту эпоху и что составляло ее историческое, социально-экономическое содержание? Эти вопросы являются предметом острых дискуссий. Одни историки склонны видеть в походах викингов едва ли не государственные акции, подобные позднейшим Крестовым походам, или, во всяком случае, военную экспансию феодальной знати. Но тогда остается загадочным ее чуть ли не мгновенное прекращение, и как раз накануне западноевропейских Крестовых походов на Восток, от которых немецкие, а за ними — датские и шведские рыцари перешли к крестоносной агрессии в Прибалтике.

Следует заметить, что походы этих рыцарей и по форме, и по масштабам мало общего имеют с набегами викингов. Другие исследователи видят в этих набегах продолжение «варварской» экспансии, сокрушившей Римскую империю. Однако становится необъяснимым трехсотлетний разрыв между Великим переселением народов, охватившим в V–VI вв. весь Европейский континент, и эпохой викингов. Прежде чем ответить на вопрос — что такое походы викингов, мы должны ясно представить себе скандинавское общество в IX–XI вв., уровень его развития, внутреннюю структуру, материальные и политические ресурсы.

Одни историки (главным образом скандинавские) считают, что еще за три столетия до эпохи викингов, в V–VI вв., на Севере Европы сложилось мощное централизованное феодальное государство — «Держава Инглингов», легендарных конунгов, правивших всеми северными странами. Другие, напротив, полагают, что даже в XIV в. скандинавские государства лишь приблизились к общественным отношениям, характерным, скажем, для Франции VIII в., а в эпоху викингов еще не вышли из первобытности. И для этой оценки есть некоторые основания: право средневековой Скандинавии сохранило немало архаичных норм, еще в ХІІ–XIII вв. здесь действовали народные собрания — тинги, сохранялось вооружение всех свободных общинников — бондов, и вообще, по замечанию Энгельса, «норвежский крестьянин никогда не был крепостным» (Энгельс, 1965: 352). Так был ли феодализм в Скандинавии XII–XIII вв., не говоря уже о IХ–ХI вв.?

Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси

2-е изд., испр.

М.: Издательство «Альма Матер», 2023, 891 с.: цв. вкл.

Серия "Эпохи. Средние века. Исследования"

ISBN 978-5-904993-98-6

Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси - Содержание

Глеб Сергеевич Лебедев и эпоха викингов

Введение

I. Норманны на Западе

1. Экспозиция. Два мира

2. Походы. Натиск викингов

3. Постановка проблемы

II. Викинги в Скандинавии

1. Предшественники викингов

2. Общество эпохи викингов: бонды

3. Викинги

4. Конунги. Образование государства в северных странах

5. Северная торговля. Вики

6. Материальная культура

7. Механизмы распределения ценностей скандобалтийской цивилизации

8. Духовная культура

9. Христианизация Скандинавии

III. Варяги на Руси

1. Географические представления скандинавов о Восточной Европе

2. Этногеография Восточной Европы по «Повести временных лет»

3. Петергофский клад начала IX в. как источник по ранней истории Руси

4. Верхняя Русь

5. Ладога и Ладожское ярлство

6. Остров Хольмгард

7. Русь Рюрика

8. Путь из варяг в греки

9. Этапы развития русско-скандинавских отношений: генезис Руси

Заключение

Источники

Литература

Сокращения