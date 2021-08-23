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Лебедев Сергей - Философская антропология

Сергей Александрович Лебедев (ред.) - Философская антропология: жизненный и духовный мир человека: Коллективная монография
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Philosophy, Educational
Философская антропология, возникновению которой человечество обязано древним грекам (прежде всего софистам, Платону, Сократу), явилась попыткой дать рационально-теоретический ответ на такой предельно общий вопрос: что есть человек? Постановка данного вопроса в философской антропологии предполагает важное базовое различие: человек по сущности и человек по его реальному бытию. Предметом философской антропологии является именно первая часть этого различения — человек по сущности, трансцендентальный человек или человек вообще. Природа, сущность, предназначение, смысл и отличительные характеристики человека в отличие от других живых существ — вот главная тема философской антропологии. Изучение же реального бытия человека осуществляется эмпирическим путем средствами как обыденного, так и научного познания. Исследованием реального бытия человека сегодня занимается огромное число конкретных наук: от истории и социологии до психологии, медицины, социобиологии и биоэтики. Несомненно, что современные теоретические построения в области философской антропологии должны опираться на многочисленные конкретно-научные исследования человека, учитывать результаты этих исследований, коррелировать с ними. Однако несомненно и другое: конкретно-научные исследования человека, различных аспектов его реального бытия всегда опираются на определенные философские предпосылки в понимании Человека. Утверждая необходимость взаимосвязи философской антропологии с конкретными антропологическими дисциплинами, необходимо четко осознавать их качественное отличие друг от друга: и по предмету, и по целям, и по средствам исследования. Редукционистская стратегия в понимании взаимоотношения философской антропологии с множеством конкретных наук о человеке неправомерна в обе стороны.
За весьма длительную историю философской антропологии выдающимися мыслителями разных эпох, направлений, школ было выдвинуто и обосновано много интересных концепций о сущности, основных структурных характеристиках и предназначении человека. Одна из главных задач современной философской антропологии заключается в критическом анализе и «диалектическом снятии» (диалектическом «отрицании — обобщении») всех рациональных зерен основных историко-философских концепций Человека. Второй важнейшей задачей философской антропологии является разработка позитивной концепции природы и сущности человека. Исходной теоретической позицией авторов данного учебного пособия является представление о человеке как о сверхсложной, высокоорганизованной, многоуровневой и вместе с тем целостной системе. А именно понимание человека как космо-био-социо-культурно-экзистенциально-духовного существа. Представление о человеке как о сверхсложной, многоуровневой и высокоорганизованной системе представляется нам достаточно естественным и очевидным. В биологическом плане человек представляет собой отдельный вид, возникший сравнительно поздно на траектории эволюции всего живого (по данным современной антропологии, возникновение вида Homo sapiens на Земле датируется примерно 3 млн лет назад, тогда как зарождение живого в космосе произошло около 3,2 — 3,5 млрд лет). Для человека как биологического вида характерен свой генетический код, расшифровка которого к настоящему времени практически полностью завершена. Как специфическое биологическое существо, человек может существовать только в определенном интервале физико-химических условий. В ходе процесса антропогенеза у человека сформировались такие существенные признаки, как прямая походка, развитый мозг, способность осуществлять целенаправленную деятельность, использовать язык в процессе коммуникации, вести коллективный образ жизни. В социальном плане человек оказался способным проектировать и создавать социальные системы от простейших (семья, род, община) до весьма сложных: государство, объединение государств, цивилизации, мировое сообщество. Они, в свою очередь, также состоят из множества высокоорганизованных систем (армия, экономика, политика, образование, наука, идеология и др.). Осознав преимущества социально организованной жизни в борьбе за существование с другими видами, человек частично принес в жертву свою изначальную индивидуальную свободу и своеволие, ограничив их 4 рамками соблюдения общих интересов.

Сергей Александрович Лебедев (ред.) - Философская антропология: жизненный и духовный мир человека: Коллективная монография

(Университетский учебник)
С.А. Лебедев, Ф.И. Гиренок, В.Д. Губин, В.В. Ильин, Е.Н. Некрасова, Н.Н. Ростова
М.: Академический проект, 2021. — 391 с.
ISBN 978-5-8291-3827-1

Сергей Александрович Лебедев (ред.) - Философская антропология: жизненный и духовный мир человека: Коллективная монография - Содержание

Введение. ДУХ И ДУША КАК КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
РАЗДЕЛ I. КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
  • Глава 1. КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
  • Глава 2. ЧЕЛОВЕК В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУССЕРЛЯ
  • Глава 3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Ж.-П. САРТРА
  • Глава 4. ПРОЕЛЕМА ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ «СМЕРТИ БОГА»
  • Глава 5. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ СОНРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ
РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 1. ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 2. О ПОСТИЖИМОМ И НЕПОСТИЖИМОМ В СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 3. ANIMAL ТURN
  • Глава 4. ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА
РАЗДЕЛ III. ЖИЗНЕННЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
  • Глава 2.ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
  • Глава 3. HOMO TECHNOLOGICUS
  • Глава 4. МИР В ЧЕЛОВЕКЕ
  • Глава 5. Я ЕСТЬ МОЯ ПАМЯТЬ
РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 1. ГРАНИ ДУХОВНОСТИ
  • Глава 2. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 3. ЧЕЛОВЕК МАССОВЫЙ
  • Глава 4.«САКРАЛЬНОЕ» И «МИСТЕРИАЛЬНОЕ» В ЧЕЛОВЕКЕ
  • Глава 5. «СМЕРТЬ» КАК ИЗМЕРЕНИЕ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
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Rating 5.0 / 5
Added 23.08.2021
Author brat Nicaeec
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