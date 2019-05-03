Библиотека христианской мысли - Исследования Собор Халкидонский Четвертый Вселенский восторжествовал над монофизитской ересью; для всех стало очевидным, чем отличается истина Православия от ереси монофизитской, которая также выдавала себя за истину. Но это не значит, чтобы по окончании собора Халкидонского не стало более еретиков-монофизитов в Восточной церкви.

В умах многих монофизитство пустило такие глубокие корни, что их не мог истребить и собор Халкидонский.

В некоторых местах еще продолжали храниться предания собора «Разбойничьего» 449 года. Что действительно так было на самом деле, это показали беспорядки, настроения и даже открытые возмущения в разных Церквах, какими встречены были догматические определения Халкидонского собора, тотчас по его окончании.

Алексей Лебедев - Вселенские соборы VI, VII и VIII веков - С приложенями к «Истории Вселенских соборов»

4-е изд., исправ. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2013. — 320 с. (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»). ISBN 978-5-9900890-6-8

также 2-е изд., исправ. и доп.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 320 с.

Серия «Библиотека христианской мысли»

ISBN 5-89740-061-Х

Алексей Лебедев - Вселенские соборы VI, VII и VIII веков - С приложенями к «Истории Вселенских соборов» - Содержание

Краткие сведения о распространении монофизитства после IV Вселенского собора

СПОР О ТРЕХ ГЛАВАХ И ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

/. Происхождение спора. — Отношение V Вселенского собора к III и IV Вселенским соборам. — Побуждения для императора Юстиниана к осуждению трех глав. — Содержание указа Юстинианова с осуждением трех глав. — Возникновение спора.

//. История спора о трех главах. — Согласие епископов Востока на осуждение трех глав. — Первоначальное сопротивление церкви Западной осуждению трех глав: латинские духовные в Константинополе, епископ Африканский Понтиан и его послание. — Римская церковь и послание к ней Ферранда.

///. V Вселенский собор. — Состав Собора. — Отказ папы Вигилия и иных западных епископов от участия в Соборе. — Императорский указ. Собору и его отношение к деятельности его. — Соборное исследование о заблуждениях Феодора. — «Сокровища нечестия Феодорова», — разбор возражений, направленных защитниками Феодора против его осуждения.

МОНОФЕЛИТСТВО И VI ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

/. Монофелитство и поборники Православия до VI Вселенского собора. А. Монофелитство. Происхождение ереси. —Монофелиты Ираклий, Сергий, Кир. — Кир и его уния в Египте. — Еретичество папы Гонория. — «Изложение». — «Образец». — Сила монофелитства. — Б. Поборники Православия. — Св. Софроний и его борьба с монофелитством. — Деятельность св. Максима Исповедника в пользу Православия. — Страдания св. Мартина за веру. — Страдания за нее св. Максима. — Необходимость созвания нового Вселенского собора.

//. Константинопольский VI Вселенский собор 680 г. — Сведения о внешней истории Собора. — Монофелит Макарий. Прения с ним. Исповедание веры Макария. Его же три свитка. Свиток папских легатов. — Изобличение и осуждение Макария. — Другие еретики на Соборе. Фанатик Полихроний. Еретик Константин. — Осуждение монофелитских сочинений.

ИКОНОБОРСТВО И VII ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

/. Происхождение иконоборства. — Вопрос об отношении иконоборства к предшествующим догматическим спорам. — История иконоупотребления и иконопочитания в Церкви. — Иконоборцы до эпохи иконоборства. — Лев Исавр и его характер. Кружок иконоборцев при Льве. Иконоборческая деятельность Льва. — Противодействие православных. — Воззрения иконоборцев и иконопочитателей по вопросу об иконах. Значение споров.

//. Господство иконоборства (741-775 гг.). — Взгляд на состояние Церкви при Константине Копрониме. — Церковь в первые годы царствования Копронима. — Лже-Вселенский Собор 754 года. Сведения о нем. Вероопределение лже-Вселенского Собора и его содержание: происхождение иконопочитания от дьявола (!); употребление икон Христа есть несторианство, оно также есть монофизитство. Евхаристия — единственный образ Христа; причины, почему не следует делать икон Богоматери и святых; доказательства против иконопочитания из Свящ. Писания и церковного предания.

///. Никейский Вселенский VII собор 787 г. — Перемена дела к лучшему. Причины, условливавшие возможность торжества иконопочитания. Значение императрицы Ирины и ее деятельность в пользу Православия. —

Необходимость созвания Вселенского собора: патриархи Павел иТарасий. Несостоявшийся собор Вселенский в Константинополе. — Открытие собора Вселенского в Никее и состав его. Воссоединение с Церковью на Соборе епископов-иконоборцев: три рода их. Рассуждения Собора по вопросу об иконопочитании: польза иконопочитания; отношение искусства к христианской религии; уяснение истинного понятия о почитании св. икон; результат. — Суд над иконоборчеством вообще.

IV. Последние времена иконоборства. — Император Лев Армянин. Причина его иконоборствования; коронация; — Иоанн Грамматик; — император и патриарх Никифор; — торжественная беседа иконопочита-телей с императором; требование молчания для стороны православных и Феодор Студит; новый патриарх-иконоборец; — Собор иконоборческий; противодействие Феодора Студита; гонение на православных; крайности преследования. — Император Михаил Косноязычный. Надежды православных; неуважение ходатайства православных в пользу иконопочитания; послание на Запад; гонение на православных. — Император Феофил. Его религиозный характер; гонения. — Императрица Феодора. Условия, благоприятствующие восстановлению икон; Собор для восстановления их; неделя Православия. — Мысли Феодора Студита об иконопочитании.

ПРИЛОЖЕНИЯ К «ИСТОРИИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ»

I. История Первого Никейского собора на коптском языке

II. Константинопольский собор 448 г., против Евтихия (Рассказ на основании актов IV Вселенского собора)

III. Собор «Разбойничий» 449 г., руководимый Диоскором (Рассказ на основании актов того же IV Вселенского собора)

IV. Деяния собора «Разбойничьего» 449 г. на сирийском языке

V. Халкидонский IV Вселенский собор 451 г. (Рассказ на основаниибактов этого Собора)

Алексей Лебедев - Вселенские соборы VI, VII и VIII веков - С приложенями к «Истории Вселенских соборов» - Краткие сведения о распространении монофизитства после IV вселенского собора

Первым местом на Востоке, где Халкидонский собор встретил себе сопротивление, была церковь Палестинская. Сюда пробрался один из александрийских монахов — Феодосий, который был в Халкидоне во время деятельности здесь Собора; с ним явились в Палестину и другие монахи, также бывшие свидетелями торжества Православия в Халкидоне; они-то и посеяли первые семена раздора в Церкви Иерусалимской. [1] Упомянутый нами Феодосии был человек в высшей степени недостойный. Еще ранее этого времени, он, как злодей, был изгнан из монастыря, был самим Диоскором за преступления наказан розгами и в посрамление возим на осле по городу. [2] Лишь только Феодосии и другие монахи прибыли из Халкидона в Палестину, как начали разглашать здесь самые нелепые клеветы против Собора: они начали утверждать, что Собор исказил веру, что он учил почитать во Христе двух сынов, допустил во Христе два лица, как делали несториане, и что он провозгласил веру, отличную от той, какую заключали отцы в Символах (Деяния... IV, 411, 437).

Главными приверженцами Феодосия в его противлении Собору сделались несведущие монахи в палестинских пустынях. [3] Таких монахов собралось около него до 10 ООО. [4] Под предводительством Феодосия они начали открытое возмущение. Монахи, оставив свои монастыри и пустыни, составили толпу под предводительством Феодосия, напали на Иерусалим, производили здесь пожары, убийства, отворили темницы, заперлись в городе. Так как их цель состояла в провозглашении монофизитства, то они требовали от всех в Иерусалиме и окрестностях, чтобы соглашались с их учением, возгласами и подписями, анафематствовали Халкидонский собор, папу Льва и всех членов собора Халкидонского (Деяния... IV, 411, 423).

Феодосий провозгласил себя архиепископом Иерусалимским. Истинный же архиепископ Иерусалимский Ювеналий был лишен престола и удалился из города. Самая жизнь его подвергалась опасности. Начались низвержения с архиерейских кафедр и других епископов Палестины. Вместо низверженных возводились на кафедры сторонники монофизитов. Священнические места занимались монахами-приверженцами Феодосия. Дерзкие монофизиты осмеливались даже на самые убийства епископов; так, от руки их погиб епископ Скифопольский Севериан вместе с некоторыми другими епископами. Не довольствуясь убийством православных священников, они еще позволяли себе надругаться над телами убитых. Так, убив одного диакона, они лишили его христианского погребения, влачили его по улицам и позорно издевались над ним (Деяния... IV, 411-412, 418-419).

Когда слух о таких дерзких поступках Феодосия и его приверженцев достиг императора Маркиана, он отправил против них вооруженную силу. Боясь справедливого мщения за свои дерзости, Феодосии и его сторонники покидают Иерусалим, отправляются в Синайский монастырь, производя по дороге новые беспорядки и рассевая семена монофизитского учения. Достигнув Синайского монастыря, Феодосии с его соучастниками и здесь не оставался бездеятельным. Он нашел себе доверие у простодушных здешних монахов, клеветал на Халкидонский собор, и не без успеха. Император грамотами старался вразумить уловляемых ересью Феодосия синаитов, разъясняя им, кто такой был Феодосии и что в действительности сделано собором Халкидонским; наконец, просил всех содействовать к поимке такого бунтовщика и нечестивца, каким был Феодосии (Деяния... IV, 412-413, 441-442). С другой стороны, тот же император помогает истинному архиепископу Иерусалимскому Ювеналию возвратиться на свою кафедру и водворить нарушенный порядок в округе. Порядок был восстановлен, но споры между монофизитами и православными здесь не прекращались. Иные из монофизитов доходили до такого ожесточения, что хотели скорее принять смерть, чем уступить истине.