Легеев - Патрология - Период Древней Церкви
Слово «патрология» происходит от греческих слов «πάτερ» (отец) и «λόγος» (слово, учение, наука) и по своей прямой этимологии, таким образом, имеет следующее значение: наука об отцах.
Интуитивно ясные в общих чертах понятия «отцы», «святые отцы», «отцы Церкви», как очевидно, составляют некий корень предметной области патрологии, которая, однако, этими понятиями не исчерпывается.
Патрология — это не только наука об отцах; ее предмет требует существенного пояснения.
Прежде чем дать определение патрологии как науке, следует обозначить ее предметную область во всех важнейших подробностях.
В схематическом виде она имеет в своем составе три элемента, или звена, каждый из которых и связан теснейшим образом с двумя другими, и имеет самостоятельное значение:
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Историческая динамика церковной мысли и церковных задач как целого.
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Школы и тенденции мысли; их участие в осмыслении исторических задач Церкви.
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Отцы и учителя Церкви — отдельные личности; их вклад и участие в жизни школ и решении исторических задач единой Церкви.
священник Михаил Легеев - Патрология - Период Древней Церкви - с хрестоматией - Учебное пособие
свящ. Михаил Легеев; Санкт-Петербургская православная духовная академия
СПб.: Изд-во СПбПДА, 2015. — 592 с.
ISBN 978-5-906627-08-7
священник Михаил Легеев - Патрология - Период Древней Церкви - с хрестоматией - Учебное пособие
1. Предмет патрологии: отцы и учителя Церкви
2. Предмет патрологии: тенденции и школы
3. Предмет патрологии: Предание в истории
4. Метод патрологии
5. Общая характеристика периода мужей апостольских
6. Дидахи
7. «Пастырь» Ерма
8. Священномученик Игнатий Антиохийский
9. Общая характеристика периода апологетов
10. Святой Иустин Мученик
11. Священноисповедник Феофил Антиохийский
12. Марк Минуций Феликс
13. Святитель Мелитон Сардийский
14. Священномученик Ириней Лионский
15. Общая характеристика периода III века — эпохи становления систематического богословия
16. Тертуллиан
17. Священномученик Киприан Карфагенский
18. Появление систематической экзегезы в первой половине III века
19. Священномученик Ипполит Римский
20. Климент Александрийский
21. Ориген
22. Святые ученики Оригена
23. Священномученик Мефодий Патарский
Хрестоматия
Дидахи. Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов
Два пути
Жизнь по Евангелию
Чего избегать
Путь жизнь
Путь смерти
Бодрствуй над собой
Крещение водой
Молитва и пост
Причащение
Благодарение
Берегитесь лжеучителей
Странствующие проповедники
О пророках
Воскресный день
Служители Господни
Ожидание грядущего Господа
«Пастырь» Ерма
Книга 1. Видения
Книга 2. Заповеди
Подобия
Священномученик Игнатий Антиохийский
Послание к ефесянам
Послание к магнезийцам
Послание к траллийцам
Послание к римлянам
Послание к филадельфийцам
Послание к смирнянам
Послание к Поликарпу
Святой Иустин Мученик
Апология первая
Апология вторая, представленная в пользу христиан римскому сенату
Священноисповедник Феофил Антиохийский
Послание к Автолику (в сокращении)
- Книга I
- Книга II
- Книга III
Марк Минуций Феликс
Октавий (в сокращении)
Святитель Мелитон Сардийский
О Пасхе
Священномученик Ириней Лионский
Против ересей (в сокращении)
- Книга третья
- Книга четвертая
- Книга пятая
Тертуллиан
О прескрипции против еретиков (в сокращении)
Священномученик Киприан Карфагенский
О падших
О единстве Церкви
Священномученик Ипполит Римский
О Христе и антихристе (в сокращении)
Климент Александрийский
Строматы (в сокращении)
- Книга первая
- Книга вторая
- Книга пятая
- Книга шестая
- Книга седьмая
Священномученик Мефодий Патарский
Пир десяти дев, или О девстве (в сокращении)
- Речь I. Маркелла
- Речь П. Феофила
- Речь III. Фалия
- Речь V, Фаллуса
- Речь VI. Агафа
- Речь VII. Прокилла
- Речь VIII. Фекла
- Речь IX. Тисиана
- Речь XI. Арета
священник Михаил Легеев - Патрология - Период Древней Церкви - с хрестоматией - Учебное пособие - Учителя Церкви
Такой вклад и такое наследие оставили после себя не только святые люди. Были среди них те, кого Церковь по каким-либо причинам не почтила за святых — как правило, по причине богословских ошибок, которые соседствовали с тем благотворным влиянием, какое имели их идеи для Церкви (как, например, у Оригена), а порой даже и из-за явного отступления от Церкви в конце жизни (каков был Тертуллиан).
Этих людей патрология называет «учителями Церкви», подчеркивая этим названием как раз то значение, какое они сыграли в церковной истории. Безусловно, «удельный вес» значения учителей Церкви во всем объеме ее Предания и перед святыми отцами невелик; абсолютно доминирующее значение для патрологии, как и для самой Церкви, имеют церковные отцы, святые — им, следовательно, и будет уделено здесь главное внимание и место.
Характерное описание двойственности исторической роли одного из «учителей Церкви», принесшего Церкви и великое благо, и великие беды, дает святой V века, прп. Викентий Леринский:
«Чего темного для уразумения не сделал он ясным своими истолкованиями? Чего трудного для совершения не сделал он таким, чтобы представлялось весьма легким?... Никогда не было такого учителя, который бы употреблял столько доказательств из Божественного закона, сколько он <...> Не достало бы у меня времени, если бы я решился исчислить хотя малейшую долю заслуг Оригена, которые впрочем все относились не к одной славе религии, но и к великости искушения <...> Сила в том, что искушение от столь знаменитого лица, учителя, пророка, не обыкновенное какое-нибудь, но, как последствия показали, чрезвычайно опасное, весьма многих отторгло от целости веры» (Викентий Леринский, прп. Памятные записки Перегрина о древности и всеобщности кафолической веры против непотребных новизн всех еретиков».
Дякую!