Легенды и сказки о библейских царях Давиде и Соломоне

Народное воображение обычно выбирает себе любимцев из исторических преданий и, в той или иной мере трансформируя и мифологизируя их реальные образы, а часто просто акцентируя в них наиболее импонирующие черты, творит о них легенды и сказания, из которых потом вырастают совсем уж фантастические повествования — сказки. Из множества правивших в древнем Израиле и Иудее царей, о которых рассказано в Библии (в основном в четырех Книгах Царств и в двух Книгах Паралипоменон), такого внимания потомков удостоились два царя: Давид и сын его Соломон. Рассказы о них вошли в Аггаду — так называются, в отличие от Галахи (закона), тексты Талмуда, трактующие проблемы этики, повествующие об истории народа и перемежающиеся поэтическими и часто фантастическими легендами. Давид — скромный пастух, чудесным образом ставший царем, отрок, победивший в единоборстве могучего врага — Голиафа, мечтатель, музыкант, поэт-псалмопевец, которому предание приписывает псалмы, — образ, вошедший в мировой поэтический фонд.

Соломон — могущественный царь, великий мудрец, которому Господь даровал власть над всем животным миром и способность понимать языки птиц и зверей. Он же сказочный Сулейман арабе- кой народной литературы, заточавший джиннов, подвергавший провинившихся заклятию, даровавший всесильные талисманы и творивший много чудес.

Как всегда в подобных случаях, легенда не совпадает с исторической реальностью, а сказка в вольном полете воображения расцвечивает и переиначивает легенду. Широко известный пример подобного процесса — легендарный Харун ар-Рашид, бродивший в сказках Шахразады по ночному Багдаду в поисках развлечений, помогавший влюбленным и творивший справедливость, а согласно историческим источникам — мрачный деспот, замкнувшийся в своей резиденции и боявшийся ее покинуть.

В Коран, а соответственно и во всю арабо-мусульманскую традицию, Давид и Соломон вошли под именами Дауд и Сулейман.

Сказки, которые мы предложили вниманию читателей, основаны на библейском материале и пересказаны великим еврейским поэтом Хаимом Нахманом Бяликом (1873—1934), который заслуженно считается основоположником детской литературы на иврите.

Легенды и сказки о библейских царях Давиде и Соломоне - В изложении X. Н. Бялика

М.: ИД «Муравей», 2000. — 240 с.

ISBN 5-89737-0761־

Легенды и сказки о библейских царях Давиде и Соломоне – Содержание

ИСТОРИЯ – БИБЛИЯ - СКАЗКА

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ О ЦАРЕ ДАВИДЕ

Повесть об Орфе, или Дополнение к Книге Руфь

Давид в детстве

Давид-пастух .

Давид и юродивый

Скорпион и паук

Сладкозвучный певец Израиля 47 Смерть Давида

Прачка

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ О ЦАРЕ СОЛОМОНЕ