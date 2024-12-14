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Лэк – Путешествие в жизнь

Руди Лэк – Путешествие в жизнь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Как чудесен старинный польский город Краков! _/\^ Центр города находится в списке двенадцати наиболее ценных памятников мировой культуры. Я стоял на крупнейшей средневековой рыночной площади Европы.
Ряды прекрасных старинных зданий окружали площадь, на которой толпились сотни людей. Многие расположились на скамейках, другие же в это время осаждали кафе под открытым небом. В воздухе висел аромат свежеприготовленного кофе. Это был тихий летний вечер, проходивший в очень приятной обстановке.
Одно из знаменитых зданий на площади — церковь Святой Марии с двумя одинаковыми башенками. Неожиданно зазвонили колокола, и сразу же взгляды сотен людей были прикованы к одному из шпилей, красующемуся в вышине. Мы наблюдали за тем, как вначале открылось маленькое окошко, и в оконном проеме появилось крошечное серебристое пятнышко, а затем мы услышали это! Звуки горна, на котором играл настоящий польский страж. Из башни полилась приятная мелодия. Но внезапно, по какой- то причине, она оборвалась на полутакте.
Мой друг, житель Кракова, увидев озадаченное выражение на моем лице, принялся объяснять, что несколько веков назад на церковной башне размещался сторожевой пост, чтобы предупреждать горожан о приближающейся опасности. Жизнь города текла в своем обычном русле, пока однажды часовой не затрубил в горн, возвещая о надвигавшейся беде. Это татары осадили город, чтобы ограбить его. Враг проник за городские стены!
Часовой, заметивший опасность, заиграл тревогу, исполняя мелодию, которая и сейчас звучит с башни. Но внезапно, на середине сигнала горна, один из татарских воинов послал стрелу. Она поразила трубача прямо в горло, и его постигла мгновенная смерть.
Даже теперь, столетия спустя, трубач ежечасно исполняет эту башенную мелодию, и все также до середины, резко обрывая ее. Эта традиция служит постоянным напоминанием людям о перенесенных страданиях во времена татарского нашествия. Это также напоминает людям и о победе, одержанной поляками над этими варварами.
Я смотрел, слушал и размышлял по поводу этого удивительного и одновременно прекрасного зрелища, и мне вспомнились слова Божии, обращенные к Моисею: “Помни пути, которыми Господь ведет тебя.”
Сколь много времени мы проводим в размышлениях о страданиях, которые претерпел Иисус, и о победе, одержанной Им? Не должны ли мы чаще думать о том, как чудесно Господь руководит нами и воздавать хвалу Ему за это?

Руди Лэк – Путешествие в жизнь

Перевод с английского. - Эйниген, Швейцария: GLIFA, 1996. – 115 с.
ISBN 3-906589-02-1

Руди Лэк – Путешествие в жизнь – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • 1. Мелодия горна
  • 2. Окаменевшая
  • 3. Карточка
  • 4. Тишина
  • 5. Темница
  • 6. Песок
  • 7. Лекарство
  • 8. Падение
  • 9. Ограниченные возможности
  • 10. Свет
  • 11. Бойня.
  • 12. В оковах или свободный
  • 13. Шагай в ногу
  • 14. Лед
  • 15. Обувь
  • 16. Развитие
  • 17. Сыр
  • 18. Линии
  • 19. Распознай глас
  • 20. Рождество
  • 21. Прогулка на лыжах
  • 22. Перевернутый
  • 23. Операция
  • 24. Сотвори гармонию
  • 25. Шлагбаум
  • 26. Хаос, превращенный в красоту
  • 27. Хромой
  • 28. Упорство
  • 29. Затравливание
  • 30. Птицы
  • 31. Излишество
  • 32. Задействуйте все возможности
  • 33. Забота о нуждающихся
  • 34. Не сбившийся с пути
  • 35. Серебро
  • 36. Значимость внешнего облика
  • 37. Спокойный ответ
  • 38. Одуванчики
  • 39. Почтовый дилижанс
  • 40. Заимствованный
  • 41. Справочное руководство
  • 42. Вагон-ресторан
  • 43. Высокая цена пренебрежения
  • 44. Отчаянная погоня
  • 45. Безжизненный покой
  • 46. Изменения
  • 47. Сетлые стороны жизни
  • 48. Полет косяка
  • 49. Виза
  • 50. Служение
  • 51. Башня
  • 52. Форма
Views 171
Rating 5.0 / 5
Added 14.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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