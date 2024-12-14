Лэк – Путешествие в жизнь
Как чудесен старинный польский город Краков! _/\^ Центр города находится в списке двенадцати наиболее ценных памятников мировой культуры. Я стоял на крупнейшей средневековой рыночной площади Европы.
Ряды прекрасных старинных зданий окружали площадь, на которой толпились сотни людей. Многие расположились на скамейках, другие же в это время осаждали кафе под открытым небом. В воздухе висел аромат свежеприготовленного кофе. Это был тихий летний вечер, проходивший в очень приятной обстановке.
Одно из знаменитых зданий на площади — церковь Святой Марии с двумя одинаковыми башенками. Неожиданно зазвонили колокола, и сразу же взгляды сотен людей были прикованы к одному из шпилей, красующемуся в вышине. Мы наблюдали за тем, как вначале открылось маленькое окошко, и в оконном проеме появилось крошечное серебристое пятнышко, а затем мы услышали это! Звуки горна, на котором играл настоящий польский страж. Из башни полилась приятная мелодия. Но внезапно, по какой- то причине, она оборвалась на полутакте.
Мой друг, житель Кракова, увидев озадаченное выражение на моем лице, принялся объяснять, что несколько веков назад на церковной башне размещался сторожевой пост, чтобы предупреждать горожан о приближающейся опасности. Жизнь города текла в своем обычном русле, пока однажды часовой не затрубил в горн, возвещая о надвигавшейся беде. Это татары осадили город, чтобы ограбить его. Враг проник за городские стены!
Часовой, заметивший опасность, заиграл тревогу, исполняя мелодию, которая и сейчас звучит с башни. Но внезапно, на середине сигнала горна, один из татарских воинов послал стрелу. Она поразила трубача прямо в горло, и его постигла мгновенная смерть.
Даже теперь, столетия спустя, трубач ежечасно исполняет эту башенную мелодию, и все также до середины, резко обрывая ее. Эта традиция служит постоянным напоминанием людям о перенесенных страданиях во времена татарского нашествия. Это также напоминает людям и о победе, одержанной поляками над этими варварами.
Я смотрел, слушал и размышлял по поводу этого удивительного и одновременно прекрасного зрелища, и мне вспомнились слова Божии, обращенные к Моисею: “Помни пути, которыми Господь ведет тебя.”
Сколь много времени мы проводим в размышлениях о страданиях, которые претерпел Иисус, и о победе, одержанной Им? Не должны ли мы чаще думать о том, как чудесно Господь руководит нами и воздавать хвалу Ему за это?
Руди Лэк – Путешествие в жизнь
Перевод с английского. - Эйниген, Швейцария: GLIFA, 1996. – 115 с.
ISBN 3-906589-02-1
Руди Лэк – Путешествие в жизнь – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- 1. Мелодия горна
- 2. Окаменевшая
- 3. Карточка
- 4. Тишина
- 5. Темница
- 6. Песок
- 7. Лекарство
- 8. Падение
- 9. Ограниченные возможности
- 10. Свет
- 11. Бойня.
- 12. В оковах или свободный
- 13. Шагай в ногу
- 14. Лед
- 15. Обувь
- 16. Развитие
- 17. Сыр
- 18. Линии
- 19. Распознай глас
- 20. Рождество
- 21. Прогулка на лыжах
- 22. Перевернутый
- 23. Операция
- 24. Сотвори гармонию
- 25. Шлагбаум
- 26. Хаос, превращенный в красоту
- 27. Хромой
- 28. Упорство
- 29. Затравливание
- 30. Птицы
- 31. Излишество
- 32. Задействуйте все возможности
- 33. Забота о нуждающихся
- 34. Не сбившийся с пути
- 35. Серебро
- 36. Значимость внешнего облика
- 37. Спокойный ответ
- 38. Одуванчики
- 39. Почтовый дилижанс
- 40. Заимствованный
- 41. Справочное руководство
- 42. Вагон-ресторан
- 43. Высокая цена пренебрежения
- 44. Отчаянная погоня
- 45. Безжизненный покой
- 46. Изменения
- 47. Сетлые стороны жизни
- 48. Полет косяка
- 49. Виза
- 50. Служение
- 51. Башня
- 52. Форма
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