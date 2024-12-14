Как чудесен старинный польский город Краков! _/\^ Центр города находится в списке двенадцати наиболее ценных памятников мировой культуры. Я стоял на крупнейшей средневековой рыночной площади Европы.

Ряды прекрасных старинных зданий окружали площадь, на которой толпились сотни людей. Многие расположились на скамейках, другие же в это время осаждали кафе под открытым небом. В воздухе висел аромат свежеприготовленного кофе. Это был тихий летний вечер, проходивший в очень приятной обстановке.

Одно из знаменитых зданий на площади — церковь Святой Марии с двумя одинаковыми башенками. Неожиданно зазвонили колокола, и сразу же взгляды сотен людей были прикованы к одному из шпилей, красующемуся в вышине. Мы наблюдали за тем, как вначале открылось маленькое окошко, и в оконном проеме появилось крошечное серебристое пятнышко, а затем мы услышали это! Звуки горна, на котором играл настоящий польский страж. Из башни полилась приятная мелодия. Но внезапно, по какой- то причине, она оборвалась на полутакте.

Мой друг, житель Кракова, увидев озадаченное выражение на моем лице, принялся объяснять, что несколько веков назад на церковной башне размещался сторожевой пост, чтобы предупреждать горожан о приближающейся опасности. Жизнь города текла в своем обычном русле, пока однажды часовой не затрубил в горн, возвещая о надвигавшейся беде. Это татары осадили город, чтобы ограбить его. Враг проник за городские стены!

Часовой, заметивший опасность, заиграл тревогу, исполняя мелодию, которая и сейчас звучит с башни. Но внезапно, на середине сигнала горна, один из татарских воинов послал стрелу. Она поразила трубача прямо в горло, и его постигла мгновенная смерть.

Даже теперь, столетия спустя, трубач ежечасно исполняет эту башенную мелодию, и все также до середины, резко обрывая ее. Эта традиция служит постоянным напоминанием людям о перенесенных страданиях во времена татарского нашествия. Это также напоминает людям и о победе, одержанной поляками над этими варварами.

Я смотрел, слушал и размышлял по поводу этого удивительного и одновременно прекрасного зрелища, и мне вспомнились слова Божии, обращенные к Моисею: “Помни пути, которыми Господь ведет тебя.”

Сколь много времени мы проводим в размышлениях о страданиях, которые претерпел Иисус, и о победе, одержанной Им? Не должны ли мы чаще думать о том, как чудесно Господь руководит нами и воздавать хвалу Ему за это?

Руди Лэк – Путешествие в жизнь

Перевод с английского. - Эйниген, Швейцария: GLIFA, 1996. – 115 с.

ISBN 3-906589-02-1

Руди Лэк – Путешествие в жизнь – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ