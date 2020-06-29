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Леклер - Постижение христианской Святости

Диана Леклер - Постижение христианской Святости - Суть веслианского богословия святости
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Более полувека назад, изучая доктрину Весли о христианском совершенстве, Джон Л. Питерс указал на «водораздел» в ее развитии, возникшем после Весли. Он писал:
Абсолютистские толкователи пошли по своему пути, и у них христианское совершенство стало означать едва ли не исключительный акцент на одномоментном, кульминационном переживании. Аккомодационные толкователи пошли по другому пути, и для них христианское совершенство стало означать не что иное, как некую традицию, о которой уже никто толком и не помнит. И те, и другие единодушно отвергли тот синтез, который стремился установить Весли.
Когда бы кто ни толковал учение Весли о святости, всегда приходится сталкиваться с необходимостью поддерживать баланс, или то, что Питерс назвал «синтезом», который мы находим в этом учении Весли, — тем самым избегая двух крайностей, к которым многие его уводят. Эта необходимость касается всего спектра богословия Весли, а не только проблемы, которую рассматривает Питерс.
В то же время недостаточно слепо повторять идеи Весли. Вместо этого необходимо работать, постоянно оценивая учение Весли о святости в свете свидетельства Библии, а потом внимательно и ответственно применять его к современной ситуации. Книга Дианы Леклер «Постижение христианской святости» представляет собой нечто среднее между Сциллой абсолютизма и Харибдой приспособления. Эта книга является достаточно «абсолютистской», чтобы оставаться верной традиции веслианской святости, но в то же время и достаточно применимой для современного контекста XXI века. Здесь это учение, таким образом, свободно от некоторых устаревших и вводящих в заблуждение категорий, которые были привнесены в него в прошлом, поэтому оно выглядит более актуальным, чем в любых других ранее доступных пособиях, посвященных теме святости.

Диана Леклер - Постижение христианской Святости - Суть веслианского богословия святости

Издательство «Вера и святость» Христианское общество «Библия для всех» Санкт-Петербург 2020. - 444с.
ISBN 978-5-7454-1577-7

Диана Леклер - Постижение христианской Святости - Суть веслианского богословия святости - Содержание

  • ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ВЕСЛИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ СВЯТОСТИ В XXI ВЕКЕ
  • КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕСЛИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ
  • ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
Часть I БИБЛЕЙСКАЯ СВЯТОСТЬ
  • Глава 1 КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ ПО-ВЕСЛИАНСКИ
    • МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
    • РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕСЛИАНСКОГО СПОСОБА
    • ЧИТАТЬ ПИСАНИЕ
    • АНАЛОГИЯ ВЕРЫ ВЕСЛИ
  • Глава 2 ВЕСЬ СВЯЩЕННЫЙ СМЫСЛ ПИСАНИЯ
    • ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ СВЯТОСТИ
    • НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ СВЯТОСТИ
Часть II ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ О святости
  • Глава 3 УЧЕНИЕ СВЯТОСТИ В ИСТОРИИ: ОТ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ ДО 1700 ГОДА
    • ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (ОТЦЫ ЦЕРКВИ)
    • ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ ДО ВЕСЛИ
  • Глава 4 УЧЕНИЕ СВЯТОСТИ В ИСТОРИИ: 1703 - 2000
    • ДЖОН ВЕСЛИ
    • БРИТАНСКИЙ МЕТОДИЗМ ПОСЛЕ ВЕСЛИ
    • АМЕРИКАНСКИЙ МЕТОДИЗМ XVIII И XIX ВЕКОВ
    • ДВИЖЕНИЕ СВЯТОСТИ В XIX ВЕКЕ: НОВЫЙ ВИД КАЛЬВИНИЗМА
    • АМЕРИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СВЯТОСТИ: ВЫХОДЦЫ ИЗ МЕТОДИЗМА КОНЦА XIX ВЕКА
    • ДВИЖЕНИЕ СВЯТОСТИ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ СВЕТА
    • БОГОСЛОВИЕ СВЯТОСТИ XX ВЕКА
Часть III БОГОСЛОВИЕ СВЯТОСТИ СЕГОДНЯ
  • Глава 5 СВЯТОЙ БОГ
    • СВЯТОСТЬ БОГА
    • СЛУЖЕНИЕ СЫНА
    • ПРИСУТСТВИЕ ДУХА
  • Гпава 6 СОТВОРЕННОЕ И ПАДШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
    • ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
    • ГРЕХ
  • Глава 7 ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ
    • СПАСЕНИЕ
    • ОСВЯЩЕНИЕ
    • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО ОСВЯЩЕНИЯ
    • ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛНОГО ОСВЯЩЕНИЯ
    • ЭКСКУРС: «ЧТО, ЕСЛИ Я ВСЕГДА БЫЛ ХРИСТИАНИНОМ?»
Часть IV святая жизнь в новом СТОЛЕТИИ
  • Глава 8 СВЯТОСТЬ КАК ЧИСТОТА
    • ОПРЕДЕЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ
    • ОЧИЩАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ
    • ПОСЛУШАНИЕ
    • ЭКСКУРС: ВОПЛОЩЕННАЯ СВЯТОСТЬ И СВЯТАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ . .
  • Гпава 9 СВЯТОСТЬКАК СОВЕРШЕНСТВО
    • ЯСНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО СОВЕРШЕНСТВА ....
    • ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХРИСТИАНСКИМ СОВЕРШЕНСТВОМ
    • ЭТИКА ЛЮБВИ
    • ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ НАСТАИВАТЬ?
  • Глава 10 СВЯТОСТЬ КАК СИЛА
    • СИЛА ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ГРЕХОМ: ЖИЗНЬ В ДУХЕ
    • СИЛА ДЛЯ СЕБЯ: ОТНОШЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СВЯТОСТИ К САМООТРЕЧЕНИЮ
    • СИЛА, НЕОБХОДИМАЯ В ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЯХ: «СИЛА, УКРЕПЛЯЮЩАЯСЯ НЕМОЩЬЮ»
  • Глава 11 СВЯТОСТЬ КАК ХАРАКТЕР
    • ЭТИКА ДОБРОДЕТЕЛИ
    • НРАВСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВЕСЛИ
    • РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА И ХРИСТИАНСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО ...
    • СОЕДИНЕНИЕ СРЕДСТВ БЛАГОДАТИ С КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ....
    • ХАРАКТЕР В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ МИРЕ
  • Глава 12 СВЯТОСТЬКАК ЛЮБОВЬ
    • ЛЮБОВЬ В ЦЕНТРЕ
    • БОГ ПЕРВЫМ ВОЗЛЮБИЛ НАС
    • ЛЮБОВЬ КАК ПОЛНАЯ ПОСВЯЩЕННОСТЬ БОГУ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диана Леклер - Постижение христианской Святости - Суть веслианского богословия святости - Введение

Эта книга — о святости с точки зрения веслианского богословия святости. Хотя и другие традиции явно говорят о святости, однако веслианское богословие святости предлагает поистине особую точку зрения, возникшую из богатой истории — истории, которая поставила деноминации, известные, как деноминации святости, в уникальное положение в рамках вселенской церкви. Как и ожидалось, такие деноминации делают богословие святости и учение об освящении центром своей богословской идентичности. Эти деноминации обладают определенной исторической основой. Но каждое поколение должно не только претендовать на это богатое историческое богословие, но и оживлять его по-своему. Поэтому данная книга написана с точки зрения веслианского богословия святости для тех поколений, которые живут в сегодняшнем постмодернистском веке.
Движение святости зародилось в середине XIX века, и со дня образования большинства деноминаций святости прошло больше ста лет. В связи с этим сразу возникает вопрос: является ли веслианское богословие святости (так связанное со своими историческими корнями) актуальным до сих пор, уже в XXI веке? Данный вопрос косвенно подразумевает, что люди в деноминациях святости знают свое наследие и свое особое богословие. Но так ли это? Существует ли до сих пор веслианское богословие святости как действенное, эмпирическое, живое и дышащее?
Я имела честь в течение трех лет представлять мою деноминацию в консультационном комитете, известном как Веслианский Проект Изучения Святости. Нам было поручено разрабатывать стратегию, способствующую распространению учения святости в XXI веке. Проведя ряд встреч с богословами и руководителями церквей в нескольких деноминациях святости, мы вскоре поняли, что нас всех объединяет общее беспокойство о будущем течения святости и ситуация, которую некоторые называют кризисом. Но вместо кризиса, связанного с различными способами донести представления о святости до людей (о чем я уже говорила), кризис, о котором мы тогда говорили, оказался кризисом молчания. Возможно, наше беспокойство было вызвано путаницей, возникшей из-за множества способов формулировать понятие святости, но какой бы ни была причина, та опасность, которую мы увидели, заключалась в отсутствии формулировки святости.
Беспокойство было связано не с тем, что святость проповедуется разными способами, а с тем, что она не проповедуется вообще.
Итогом работы этого Проекта Изучения была публикация и распространение небольшой статьи под названием «Манифест святости», вышедшей в свет в феврале 2006 года. (Книга под таким же названием была опубликована в 2008 году.) В своем вступлении к этому документу Кевин Маннойя (руководитель проекта) говорит: «Никогда еще не возникало такой насущной потребности в том, чтобы сформулировать суть учения святости» . Маннойя обеспокоен тем, что насущные требования меняющейся культуры побуждают пасторов и руководителей церквей сосредоточиться на «новейшем методе», в результате чего они упускают из внимания «учение святости» как таковое. Он считает, что церкви Северной Америки теряют почву под ногами, поскольку людей в них становится всё меньше и такое происходит не только в главных церквях, но и в деноминациях святости в целом. «Пытаясь найти некий волшебный метод роста здоровых и живых церквей, наши люди... стали жертвами обыденного христианства, приводящего к появлению общин, которые практически не отличаются от окружающей их культуры. Церкви нуждаются в ясной и убедительной вести, которая придет на смену “святому граалю” методов, занимающих центральное место в нашей миссии. Наше учение и благая весть — вот наша миссия!»
Views 441
Rating 5.0 / 5
Added 29.06.2020
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
R
RealJoy 4 years ago
Никого не смущает то, что автор - женщина ? )
Z
zalservik 6 months ago
Я конечно еще не прочитал книгу, но мне кажется что во Христе нет ни мужского пола ни женского.

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