Диана Леклер - Постижение христианской Святости - Суть веслианского богословия святости

Часть I БИБЛЕЙСКАЯ СВЯТОСТЬ

Часть II ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ О святости

Часть III БОГОСЛОВИЕ СВЯТОСТИ СЕГОДНЯ

Часть IV святая жизнь в новом СТОЛЕТИИ

Эта книга — о святости с точки зрения веслианского богословия святости. Хотя и другие традиции явно говорят о святости, однако веслианское богословие святости предлагает поистине особую точку зрения, возникшую из богатой истории — истории, которая поставила деноминации, известные, как деноминации святости, в уникальное положение в рамках вселенской церкви. Как и ожидалось, такие деноминации делают богословие святости и учение об освящении центром своей богословской идентичности. Эти деноминации обладают определенной исторической основой. Но каждое поколение должно не только претендовать на это богатое историческое богословие, но и оживлять его по-своему. Поэтому данная книга написана с точки зрения веслианского богословия святости для тех поколений, которые живут в сегодняшнем постмодернистском веке.

Движение святости зародилось в середине XIX века, и со дня образования большинства деноминаций святости прошло больше ста лет. В связи с этим сразу возникает вопрос: является ли веслианское богословие святости (так связанное со своими историческими корнями) актуальным до сих пор, уже в XXI веке? Данный вопрос косвенно подразумевает, что люди в деноминациях святости знают свое наследие и свое особое богословие. Но так ли это? Существует ли до сих пор веслианское богословие святости как действенное, эмпирическое, живое и дышащее?

Я имела честь в течение трех лет представлять мою деноминацию в консультационном комитете, известном как Веслианский Проект Изучения Святости. Нам было поручено разрабатывать стратегию, способствующую распространению учения святости в XXI веке. Проведя ряд встреч с богословами и руководителями церквей в нескольких деноминациях святости, мы вскоре поняли, что нас всех объединяет общее беспокойство о будущем течения святости и ситуация, которую некоторые называют кризисом. Но вместо кризиса, связанного с различными способами донести представления о святости до людей (о чем я уже говорила), кризис, о котором мы тогда говорили, оказался кризисом молчания. Возможно, наше беспокойство было вызвано путаницей, возникшей из-за множества способов формулировать понятие святости, но какой бы ни была причина, та опасность, которую мы увидели, заключалась в отсутствии формулировки святости.

Беспокойство было связано не с тем, что святость проповедуется разными способами, а с тем, что она не проповедуется вообще.

Итогом работы этого Проекта Изучения была публикация и распространение небольшой статьи под названием «Манифест святости», вышедшей в свет в феврале 2006 года. (Книга под таким же названием была опубликована в 2008 году.) В своем вступлении к этому документу Кевин Маннойя (руководитель проекта) говорит: «Никогда еще не возникало такой насущной потребности в том, чтобы сформулировать суть учения святости» . Маннойя обеспокоен тем, что насущные требования меняющейся культуры побуждают пасторов и руководителей церквей сосредоточиться на «новейшем методе», в результате чего они упускают из внимания «учение святости» как таковое. Он считает, что церкви Северной Америки теряют почву под ногами, поскольку людей в них становится всё меньше и такое происходит не только в главных церквях, но и в деноминациях святости в целом. «Пытаясь найти некий волшебный метод роста здоровых и живых церквей, наши люди... стали жертвами обыденного христианства, приводящего к появлению общин, которые практически не отличаются от окружающей их культуры. Церкви нуждаются в ясной и убедительной вести, которая придет на смену “святому граалю” методов, занимающих центральное место в нашей миссии. Наше учение и благая весть — вот наша миссия!»