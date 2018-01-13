Издательский проект Quadrivium Серия BIZANTINA Перед нами великолепное по глубине и широте охвата материала исследование, даже спустя сорок лет нисколько не утратившее своей ценности. Обрисовывая тему своей работы, Поль Лемерль отмечает, что византийские гуманисты XIII-XV столетий, стоявшие у истоков западного Возрождения, пользовались рукописями античных авторов, переписанными в Византии в IX-X веках, — и они ничего не смогли бы сделать, если бы за несколькостолетий до них ученые предки «не собирали бы страстно, не спасли бы и не истолковали то, что сохранилось от наследия древней Греции». Этот период, называемый «первым византийским гуманизмом», имеет невероятную важность для всего дальнейшего развития мировой культуры, но его значение — по крайней мере, до появления исследования Лемерля — определенно недооценивалось: первый гуманизм утонул в тени второго и еще более густой тени европейского Возрождения. А между тем именно тогда, на рубеже тысячелетий, решалась судьба всего античного наследия: «всё едва не погибло, а многое действительно погибло; то, чем мы обладаем, было спасено в IX-X веках в Византии и Византией».

Поль Лемерль - Первый византийский гуманизм - Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века Вступ. ст. и пер. с франц.: Т. А. Сенина (монахиня Кассия) Издание 2-е, исправленное. СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. — xiv+482 с. ISBN 978-5-7164-0738-1

Поль Лемерль - Первый византийский гуманизм - Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века - Содержание

Т. А. Сенина (монахиня Кассия) - Спасители эллинизма. О книге Поля Лемерля «Первый византийский гуманизм»

Поль Лемерль ПЕРВЫЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ ГУМАНИЗМ

Введение

Глава I. Перерыв в эллинской культуре на Западе

Разрыв V-VI веков

Англосаксы

Каролингское «возрождение»

Рукопись Псевдо-Дионисия Ареопагита

Длительное забвение греческого языка

Вопрос греческого языка в Италии

Глава II. Гипотеза о сиро-арабском посредничестве

От греческого к арабскому через сирийский или пехлеви

Иконоборчество и борьба Византии против арабов

Рукописи Фотия

Глава III. Судьба светского эллинизма в Византии в первые три века существования Империи

Эллинизм и христианство

Преподавание и культура

Констанций II, Фемистий и первое спасение эллинизма

Свидетельство папирусов

Школы и библиотеки при Юлиане Феодосии II и Государственный Университет

Императорская Библиотека

Кризис VI века

Глава IV. Темные века: разрыв или преемственность?

Общие черты

Отсутствие рукописей

Университет при Маврикии, Фоке и Ираклии

Автобиография Анании Ширакца

«Οικουμενικός διδάσκαλος»

Иконопочитательские легенды: мнимое уничтожение «Университета» Львом III

Миф о «патриаршей Академии»

Жития иконоборческой эпохи

Иконоборчество и гуманизм

Глава V. Брожение, диковинки, технический прогресс; первые выдающиеся личности

Техническая революция? Средства передачи и письменность

Скриптории и студийское монашество

Два патриарха — защитники икон: Тарасий и Никифор

Иконоборец: Иоанн Грамматик

Глава VI. Лев Философ (или Математик) и его время

Лев — самоучка, затем преподаватель-энциклопедист

Обнаружение Льва халифом Мамуном

Оптический телеграф

Лев — архиепископ Фессалоникский

Окончательное возвращение в Константинополь. Школа в Магнавре

Свидетельство Жития Константина-Кирилла

О том, что Константин не был учеником ни Льва, ни Фотия

Грамматик Комита

Лев — филолог: исправление Платона

Научная библиотека Льва

Нападки на Льва его ученика Константина Сицилийца

Глава VII. Фотий, или Классицизм

Постановка проблемы

Годы обучения: вопросы хронологии

О том, что мирская карьера Фотия была карьерой высокопоставленного чиновника, а не преподавателя

«Лексикон»

«Библиотека»

Интеллектуальное окружение

Свидетельство «Амфилохий»

Глава VIII. Арефа Патрский

Основные характерные черты

Арефа — издатель и комментатор: философские произведения

Светские произведения

Религиозная литература

Другие произведения Арефы

Глава IX. Школы от Барды до Константина Порфирородного

Житие святого Никифора Латмосского

Анонимный преподаватель

Преподавательские хлопоты

Деятельность среднеобразовательной школы

Содержание преподаваемых предметов

Образование и общество

Житие Авраамия-Афанасия

Юридическое образование

Образование более высокого уровня

Глава X. Энциклопедизм X века

Личная роль Константина VII

Малые произведения и труды с сомнительным авторством

Императорская или политическая энциклопедия

Энциклопедия нравов: Excerpta

Энциклопедии специальные: «Геопоники»

«Войско и священство»

Спорные вопросы

Лексиконы и алфавитные энциклопедии

Заключение

Библиография

Список сокращений

Источники, чьи названия указаны в сокращении

Другие источники и исследования

Указатель имен

Древние и средневековые авторы и исторические лица

Современные авторы

Поль Лемерль - Первый византийский гуманизм - Спасители эллинизма

Обрисовывая тему своей работы, Поль Лемерль отмечает, что византийские гуманисты XIII-XV столетий, стоявшие у истоков западного Возрождения, пользовались рукописями античных авторов, переписанными в Византии в IX-X веках, — и они ничего не смогли бы сделать, если бы за несколькостолетий до них ученые предки «не собирали бы страстно, не спасли бы и не истолковали то, что сохранилось от наследия древней Греции». Этот период, называемый «первым византийским гуманизмом», имеет невероятную важность для всего дальнейшего развития мировой культуры, но его значение — по крайней мере, до появления исследования Лемерля — определенно недооценивалось: первый гуманизм утонул в тени второго и еще более густой тени европейского Возрождения. А между тем именно тогда, на рубеже тысячелетий, решалась судьба всего античного наследия: «всё едва не погибло, а многое действительно погибло; то, чем мы обладаем, было спасено в ЙЧ-Ч веках в Византии и Византией».

Задавшись вопросом, с какими целями и каким образом византийцы сохранили и передали потомкам это бесценное наследие, Поль Лемерль прослеживает отношение к эллинизму в Византии от возникновения Империи ромеев со столицей в Константинополе до десятого столетия — века византийского энциклопедизма.

В начале своей книги автор обращается к Западу, чтобы выяснить, могла ли Европа оказать какое-либо влияние на первый византийский гуманизм, и показывает, что к V столетию Запад вступил в период длительного забвения греческого языка и культуры: греческие тексты не только античных авторов, но и византийских отцов Церкви практически не переводились, а немногочисленные переводы зачастую имели крайне низкое качество. Более тесные связи с Византией сохраняла южная Италия, но они ограничивались религиозной сферой, и изучение сохранившихся рукописей показывает, что Италия не могла оказать никакого влияния на византийское возрождение эллинизма в IX столетии.

Столь же несостоятельной оказывается «гипотеза о сиро-арабском посредничестве» в процессе возрождения эллинизма в Византии, которую автор рассматривает, касаясь также очень интересной и важной темы — причин возникновения византийского иконоборчества, — и опровергает как предположение о влиянии ислама в этом вопросе, так и иконопочитательскую легенду о решающей роли императора Льва III в деле введения ереси, показывая, что иконоборчество возникло в недрах византийской Церкви, в среде епископата и клира преимущественно Малой Азии, и было принято властью именно ввиду широкой поддержки этого учения среди малоазийского населения, чьи настроения имели большое значение из-за арабской угрозы с востока.

Поль Эмиль Лемерль

Поль Эмиль Лемерль (1903-1989) всю жизнь посвятил византийским исследованиям и преподаванию. Французская Школа в Афинах (1931-1941), Филологический факультет в Дижоне (1942-1947), Высшая Практическая Школа в Париже (1947-1968), Сорбонна (1958-1967) и Коллеж де Франс (1967-1973) — таков его послужной список в качестве преподавателя. Автор более 250 научных публикаций, среди которых несколько монографий и комментированных изданий византийских источников (библиографию его работ см.: Travaux et Memoires 11, 1991, p. 2-15), член многих Академий и институтов,

Поль Лемерль был основателем таких известных проектов как сборник Travaux et Memoires, издаваемый Коллеж де Франс и Центром изучения истории и цивилизации Византии, и серия Archives de lAthos. Он имел множество учеников и, по словам одного из них, Жильбера Дагрона, создал «"школу", а лучше сказать, сеть ученых и друзей, французских и зарубежных, которые многим ему обязаны, и прежде всего определенным понятием о научных взаимоотношениях», и «везде, где он прошел, развернулась интенсивная исследовательская деятельность».