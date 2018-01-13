Лемерль - Первый византийский гуманизм - QUADRIVIUM
Издательский проект Quadrivium
Серия BIZANTINA
Перед нами великолепное по глубине и широте охвата материала исследование, даже спустя сорок лет нисколько не утратившее своей ценности.
Обрисовывая тему своей работы, Поль Лемерль отмечает, что византийские гуманисты XIII-XV столетий, стоявшие у истоков западного Возрождения, пользовались рукописями античных авторов, переписанными в Византии в IX-X веках, — и они ничего не смогли бы сделать, если бы за несколькостолетий до них ученые предки «не собирали бы страстно, не спасли бы и не истолковали то, что сохранилось от наследия древней Греции».
Этот период, называемый «первым византийским гуманизмом», имеет невероятную важность для всего дальнейшего развития мировой культуры, но его значение — по крайней мере, до появления исследования Лемерля — определенно недооценивалось: первый гуманизм утонул в тени второго и еще более густой тени европейского Возрождения.
А между тем именно тогда, на рубеже тысячелетий, решалась судьба всего античного наследия: «всё едва не погибло, а многое действительно погибло; то, чем мы обладаем, было спасено в IX-X веках в Византии и Византией».
Поль Лемерль - Первый византийский гуманизм - Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века
Вступ. ст. и пер. с франц.: Т. А. Сенина (монахиня Кассия)
Издание 2-е, исправленное.
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. — xiv+482 с.
ISBN 978-5-7164-0738-1
Поль Лемерль - Первый византийский гуманизм - Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века - Содержание
- Т. А. Сенина (монахиня Кассия) - Спасители эллинизма. О книге Поля Лемерля «Первый византийский гуманизм»
Поль Лемерль ПЕРВЫЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ ГУМАНИЗМ
Введение
Глава I. Перерыв в эллинской культуре на Западе
- Разрыв V-VI веков
- Англосаксы
- Каролингское «возрождение»
- Рукопись Псевдо-Дионисия Ареопагита
- Длительное забвение греческого языка
- Вопрос греческого языка в Италии
Глава II. Гипотеза о сиро-арабском посредничестве
- От греческого к арабскому через сирийский или пехлеви
- Иконоборчество и борьба Византии против арабов
- Рукописи Фотия
Глава III. Судьба светского эллинизма в Византии в первые три века существования Империи
- Эллинизм и христианство
- Преподавание и культура
- Констанций II, Фемистий и первое спасение эллинизма
- Свидетельство папирусов
- Школы и библиотеки при Юлиане Феодосии II и Государственный Университет
- Императорская Библиотека
- Кризис VI века
Глава IV. Темные века: разрыв или преемственность?
- Общие черты
- Отсутствие рукописей
- Университет при Маврикии, Фоке и Ираклии
- Автобиография Анании Ширакца
- «Οικουμενικός διδάσκαλος»
- Иконопочитательские легенды: мнимое уничтожение «Университета» Львом III
- Миф о «патриаршей Академии»
- Жития иконоборческой эпохи
- Иконоборчество и гуманизм
Глава V. Брожение, диковинки, технический прогресс; первые выдающиеся личности
- Техническая революция? Средства передачи и письменность
- Скриптории и студийское монашество
- Два патриарха — защитники икон: Тарасий и Никифор
- Иконоборец: Иоанн Грамматик
Глава VI. Лев Философ (или Математик) и его время
- Лев — самоучка, затем преподаватель-энциклопедист
- Обнаружение Льва халифом Мамуном
- Оптический телеграф
- Лев — архиепископ Фессалоникский
- Окончательное возвращение в Константинополь. Школа в Магнавре
- Свидетельство Жития Константина-Кирилла
- О том, что Константин не был учеником ни Льва, ни Фотия
- Грамматик Комита
- Лев — филолог: исправление Платона
- Научная библиотека Льва
- Нападки на Льва его ученика Константина Сицилийца
Глава VII. Фотий, или Классицизм
- Постановка проблемы
- Годы обучения: вопросы хронологии
- О том, что мирская карьера Фотия была карьерой высокопоставленного чиновника, а не преподавателя
- «Лексикон»
- «Библиотека»
- Интеллектуальное окружение
- Свидетельство «Амфилохий»
Глава VIII. Арефа Патрский
- Основные характерные черты
- Арефа — издатель и комментатор: философские произведения
- Светские произведения
- Религиозная литература
- Другие произведения Арефы
Глава IX. Школы от Барды до Константина Порфирородного
- Житие святого Никифора Латмосского
- Анонимный преподаватель
- Преподавательские хлопоты
- Деятельность среднеобразовательной школы
- Содержание преподаваемых предметов
- Образование и общество
- Житие Авраамия-Афанасия
- Юридическое образование
- Образование более высокого уровня
Глава X. Энциклопедизм X века
- Личная роль Константина VII
- Малые произведения и труды с сомнительным авторством
- Императорская или политическая энциклопедия
- Энциклопедия нравов: Excerpta
- Энциклопедии специальные: «Геопоники»
- «Войско и священство»
- Спорные вопросы
- Лексиконы и алфавитные энциклопедии
Заключение
Библиография
- Список сокращений
- Источники, чьи названия указаны в сокращении
- Другие источники и исследования
Указатель имен
- Древние и средневековые авторы и исторические лица
- Современные авторы
Поль Лемерль - Первый византийский гуманизм - Спасители эллинизма
Обрисовывая тему своей работы, Поль Лемерль отмечает, что византийские гуманисты XIII-XV столетий, стоявшие у истоков западного Возрождения, пользовались рукописями античных авторов, переписанными в Византии в IX-X веках, — и они ничего не смогли бы сделать, если бы за несколькостолетий до них ученые предки «не собирали бы страстно, не спасли бы и не истолковали то, что сохранилось от наследия древней Греции». Этот период, называемый «первым византийским гуманизмом», имеет невероятную важность для всего дальнейшего развития мировой культуры, но его значение — по крайней мере, до появления исследования Лемерля — определенно недооценивалось: первый гуманизм утонул в тени второго и еще более густой тени европейского Возрождения. А между тем именно тогда, на рубеже тысячелетий, решалась судьба всего античного наследия: «всё едва не погибло, а многое действительно погибло; то, чем мы обладаем, было спасено в ЙЧ-Ч веках в Византии и Византией».
Задавшись вопросом, с какими целями и каким образом византийцы сохранили и передали потомкам это бесценное наследие, Поль Лемерль прослеживает отношение к эллинизму в Византии от возникновения Империи ромеев со столицей в Константинополе до десятого столетия — века византийского энциклопедизма.
В начале своей книги автор обращается к Западу, чтобы выяснить, могла ли Европа оказать какое-либо влияние на первый византийский гуманизм, и показывает, что к V столетию Запад вступил в период длительного забвения греческого языка и культуры: греческие тексты не только античных авторов, но и византийских отцов Церкви практически не переводились, а немногочисленные переводы зачастую имели крайне низкое качество. Более тесные связи с Византией сохраняла южная Италия, но они ограничивались религиозной сферой, и изучение сохранившихся рукописей показывает, что Италия не могла оказать никакого влияния на византийское возрождение эллинизма в IX столетии.
Столь же несостоятельной оказывается «гипотеза о сиро-арабском посредничестве» в процессе возрождения эллинизма в Византии, которую автор рассматривает, касаясь также очень интересной и важной темы — причин возникновения византийского иконоборчества, — и опровергает как предположение о влиянии ислама в этом вопросе, так и иконопочитательскую легенду о решающей роли императора Льва III в деле введения ереси, показывая, что иконоборчество возникло в недрах византийской Церкви, в среде епископата и клира преимущественно Малой Азии, и было принято властью именно ввиду широкой поддержки этого учения среди малоазийского населения, чьи настроения имели большое значение из-за арабской угрозы с востока.
Поль Эмиль Лемерль
Поль Эмиль Лемерль (1903-1989) всю жизнь посвятил византийским исследованиям и преподаванию. Французская Школа в Афинах (1931-1941), Филологический факультет в Дижоне (1942-1947), Высшая Практическая Школа в Париже (1947-1968), Сорбонна (1958-1967) и Коллеж де Франс (1967-1973) — таков его послужной список в качестве преподавателя. Автор более 250 научных публикаций, среди которых несколько монографий и комментированных изданий византийских источников (библиографию его работ см.: Travaux et Memoires 11, 1991, p. 2-15), член многих Академий и институтов,
Поль Лемерль был основателем таких известных проектов как сборник Travaux et Memoires, издаваемый Коллеж де Франс и Центром изучения истории и цивилизации Византии, и серия Archives de lAthos. Он имел множество учеников и, по словам одного из них, Жильбера Дагрона, создал «"школу", а лучше сказать, сеть ученых и друзей, французских и зарубежных, которые многим ему обязаны, и прежде всего определенным понятием о научных взаимоотношениях», и «везде, где он прошел, развернулась интенсивная исследовательская деятельность».
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