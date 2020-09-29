Давным-давно жило-было человечество. Жили-были люди, которые хотели не только жить или выживать, но также хотели знать, почему они живут, откуда они возникли, для чего они изо дня в день встают, трудятся и заботятся. Они хотели понять, почему они бывают способны сотворить столько страшных вещей, но еще больше — почему они могут возрастать, способствовать росту других и, превосходя самих себя, делать выбор в пользу неочевидного.

Сильнее же всего они желали знать, откуда происходит их способность любить. Люди размышляли обо всем этом и слагали рассказы: о других людях и об иных существах, об окружающем мире и мире «запредельном». Именно так возникли мифология и религия, возникли тексты, указывающие человеку путь и помогающие ориентироваться в жизни. Именно так постепенно складывались «священные» книги.

В этих книгах и рассказах люди стремились прикоснуться к сути человеческого бытия и указывали на реальность за пределами видимого мира — эту «трансцендентную» реальность они не могли постичь, но догадывались о ней и ощущали, что она существует, несомненно и неопровержимо. В таком историческом контексте и появилась Библия. То, что мы сегодня называем «Священным Писанием», на самом деле является результатом мысли людей в окружавших их вполне конкретных политических, социальных и культурных реалиях.

Библия есть собрание текстов из разных времен, на-писанных разными авторами и обработанных многочисленными редакторами и писцами. Все они передавали другим вдохновляющие их тексты, адаптируя их к своему времени. И в какой-то момент возникла необходимость определить, какие тексты могут быть признаны «каноническими», а какие нет. Только тогда динамическое собрание развивающихся текстов в их живом многообразии стало постепенно «фиксироваться» в определенном составе и текстовой форме, и спустя длительный период Библия сформировалась как единое целое.

Бенедикте Леммелейн – Во что я верю, будучи ученым-библеистом? Мой искренний уязвимый ответ

Перевод с голландского – Вероники Андросовой

Издательство – «ДАРЪ» – 128 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-485-00622-8

КН-Э-20-000767

Бенедикте Леммелейн – Во что я верю, будучи ученым-библеистом? Мой искренний уязвимый ответ – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие автора

Часть первая: Древняя библиотека, полная золотой мудрости

Глава первая: Состояние вопроса на текущий момент

1.Библия: незнакомая и далекая книга

2.От утраты опоры в Библии к Вавилонскому столпотворению?

3.Выйти за рамки «утраты опоры в Библии»

Глава вторая: О том, что было «в начале», о любви и страдании

1.Библейское повествование о творении

2.Бог — величественный или жестокий?

3.Любовь с большой буквы в Библии

4.От людей для людей о Боге, Которого никто не может постичь

Часть вторая: Приносить плод, достигающий неба

Глава первая: Не «во что» я верю, но что я «верю»

1.Смущающий релятивизм?

2.Вера — осознанный выбор

Глава вторая: Бог превосходит все

1.«Пустота», открытость и «положительная динамика»

2.Бог превосходит любые философские системы

3.О доверии, «вверении» себя и «положительной отрешенности»

Глава третья: Где Его можно найти?

1.Красота, мягкость, сострадание и нежность

2.Бог в людях или через людей?

3.Что нужно делать

4.Что действительно важно

5.На что можно надеяться

6.Откуда черпать силы

Да будет так: Любовь — последнее слово

Бенедикте Леммелейн – Во что я верю, будучи ученым-библеистом? Мой искренний уязвимый ответ – Вера и христианство не являются очевидной ценностью

Не нужно многих слов, чтобы показать, что вера и христианство сегодня уже не являются само собой разумеющейся данностью. Вплоть до эпохи нового времени (времени «модерна», начиная с середины XVII века) люди так называемого «западного» общества привыкли на каждый свой вопрос находить прямой и четкий ответ в религии и благодаря ей обретали жизненную определенность и внутреннюю опору. Однако эти времена прошли — всеохватывающий балдахин религии был потеснен «рациональным» мышлением человека нового времени, считающего, что человеческий разум способен научно объяснить весь окружающий мир и самостоятельно воспроизвести любое его явление.

Современная система мышления подразумевает, что каждый вопрос нужно адресовать соответствующей науке, которая должна дать прямой и четкий ответ. Однако постепенно обнаружилось, что достаточно много вопросов, и прежде всего глубокие жизненные «экзистенциальные» вопросы, не находят бесспорного научного ответа и становятся проблемами...

А Библия? По отношению к ней еще меньше очевидной ясное. Так называемые «экзистенциальные» вопросы охватывают темы жизни и смерти, любви и страданий, удовольствия и болезни, силы и уязвимости. Именно об этих темах повествует Библия. Поэтому может показаться заманчивым поискать в этой древней книге готовые ответы: на первый взгляд, достаточно открыть божественную «книгу рецептов», и в ней непременно найдется то, что мы хотим узнать. Однако тут-то и кроется проблема.

С одной стороны, слово «Библия» звучит очень знакомо — эта книга бесспорно представляет собой основу христианской веры и всей нашей культуры. С другой стороны, современному человеку совсем не просто понимать Библию и руководствоваться ею — слишком многое тут не очевидно. Нетрудно убедиться, что Библия — прежде всего «далекая» книга. Нам нужно это всесторонне осознавать, и только тогда Библия может стать актуальной в нашей жизни. В данной главе исследуются те аспекты, в которых Библия является «далекой».

«Посторонние» Нередко можно услышать, как толкователи Библии и религиозные проповедники говорят, что тот или иной библейский текст «обращается к нам». Это достаточно распространенный оборот речи, однако в буквальном смысле слова это совсем не так. Ни один библейский текст не был направлен к людям XXI века, никто из нас не является его прямым «адресатом». Ни один сегодняшний читатель не пребывает в том же историческом жизненном контексте, в котором находились библейские авторы.

Когда пророки говорили о человеческой неверности и беззаконних, они обращались к израильтянам, жившим за тысячу лет до Рождества Христова. И в то время, когда апостол Павел писал письмо коринфянам, он говорил не с теми людьми, которые живут в России в 2020 году. На примере обычного письма ясно видна конкретная проблема: если письмо прочитывает не его адресат, а «посторонний» человек, это «третье лицо» не сразу может понять некоторые детали и даже то, о чем именно идет речь. Чтобы в полной мере понять смысл письма, мы нуждаемся в информации о контексте. Это заключение справедливо также и для чтения библейских книг.

Языковой барьер. Ни одна книга Библии не была написана на со-временном «живом» языке. Библейские книги были написаны на древнееврейском, древнегреческом и арамейском языках. Для людей, которые хотели бы прочесть текст в его исходной форме, этот факт является серьезным препятствием — необходимо изучать древние языки. Но даже знакомство с этими иностранными языками не гарантирует, что понять Библию будет «легко и просто»: системы древ-них языков очень отличаются от привычных нам «новых» языков, а значения некоторых слов иногда вообще невозможно прояснить.

По этой причине люди издавна обращались к переводам Библии. Однако если кто-нибудь из вас когда-либо пробовал перевести некий текст (не говоря уже о стихотворении), он знает, что каждый перевод подразумевает выбор и интерпретацию как в области грамматики и синтаксических структур, так и в области смысловых оттенков. Ведь не зря существует французская поговорка «traduire, c’est trahir» — «переводить значит предавать». И когда сегодняшний читатель начинает интерпретировать библейский текст на основе какого-либо перевода, то в результате получается интерпретация «в квадрате». Сам перевод уже является, собственно говоря, толкованием, так что читатель фактически истолковывает толкование.