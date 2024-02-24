Леонова - Земное и Небесное

Христианская церковь, прошлое которой связано с разными цивилизациями и эпохами мировой истории, вступила в третье тысячелетие своего существования. В нашем сознании её величие и авторитет приходятся на Средневековый период, когда сформировались не только православие и католицизм, но и сложились организационные и идеологические основы христианского мира. Территориально католическая церковь, начиная с раннего Средневековья, развивалась в пределах земель бывшей Западной Римской империи, расширяя свою власть в течение VI—XIII вв. среди народов Северной и частично Восточной Европы. За этот промежуток времени в католической церкви сложилась единая организация и система управления, тесно связанная не только с духовенством, но и с мирским населением.

Данное исследование не предполагает изложение грандиозной истории католической церкви, которой посвящено значительное количество разной по качеству и идеологическим установкам литературы. Предмет, которому посвящены все разделы научно-популярной монографии, — это средневековое белое духовенство, проживавшее в миру и, в отличие от монашества, тесно связанное именно с земным миром. Белое духовенство, начиная от глав крупных церковных территорий— провинций и диоцезов — и заканчивая рядовыми клириками на приходе, предназначалось служению миру. Именно в этом контексте служения ещё в Средние века в католических странах появилось название «секулярное духовенство» или буквально «мирское духовенство». На протяжении всего нашего исследования мы используем по отношению к названной части духовенства принятое в отечественной историографии наименование — «белое духовенство». Такое название в русском языке возникло в силу того, что главным богослужебным одеянием любого священника на приходе была альба (от лат. albus— белый), длинная рубаха белого цвета.

Католическая церковь в лице прежде всего белого духовенства стала важнейшим связующим звеном человеческой жизни между двумя её главными событиями: рождением и смертью. Крещение и имянаречение открывали человеку дорогу в его временную, суетную жизнь с её повседневными заботами. Похоронные обряды не просто завершали его земной путь, но приобщали человека любого возраста и сословия к иной форме жизни — вечной.

Мир Средневековья, как и любой другой эпохи, был обществом, прежде всего простолюдинов, имевших разные профессии, отличавшихся своими семейными связями, большим или меньшим богатством и свободой. Приходское духовенство было призвано наставлять и воспитывать именно эту часть общества, то есть «пасти», а заодно и «стричь» своё стадо на благо церкви. Именно здесь, на приходах, шли самые главные службы церкви по созданию и поддержанию вселенской общины верующих. Приходской священник в этом смысле был главной фигурой в средневековой церкви.

Границы, а вернее их отсутствие, статуса приходского духовенства определялись тем фактом, что оно одной ногой пребывало в религиозной сфере, а другой — в миру. С одной стороны, приходской священник был человеком церкви, которая требовала от него выполнения определённых регламентаций и служб, тем самым обращая его жизнь в повседневное служение неземному, а Небесному миру. С другой стороны, священник постоянно проживал в миру, не принимая на себя обязательств, подобных требованиям монашеских уставов. Его жизнь была посвящена человеку и насыщена земными проблемами, часто такими же, как и у его прихожан. «Земное и Небесное» в его жизни имели свои ограничения и свои правила повседневной жизни, которые могли и вступали в противоречия.

Леонова, Т. А. - Земное и Небесное - Повседневная жизнь католического прихода Средневековья

Уфа: ИНЕШ, 2017, — 224 с,

ISBN 978-5-903622-92-4

Леонова, Т. А. - Земное и Небесное – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ПРИХОД В СТРУКТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

1.1. Главный винтик в организме церкви

1.2. Материальная жизнь прихода

1.3. В тени Чёрной смерти

Глава 2. СУДЕЙСКИЕ БУДНИ ПРИХОДСКОГО СВЯЩЕННИКА

2.1. В поисках справедливости: суд церковный и королевский

2.2. Внутренний страх и покаяние

2.3. Расследование и наказание: Преступления против мира и церкви и их наказания

Глава 3. ПАСТЫРЬ И ПАСТВА

3.1. Приходской священник и идеал служения Богу и людям

3.2. От крестьянских «десятков» до духовных корпораций

3.3. Каков поп, таков и приход

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Источники

Список иллюстраций

Иллюстрации