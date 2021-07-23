Валерий Лепахин - Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев

В этой книге две части, которые лишь косвенно связаны между собой. Первая посвящена изображению иконы в разных жанрах русской литературы от летописей до поэзии и прозы ХХ века . В задачу этой части книги не входило последовательное, детальное описание и исследование видов и форм «присутствия» иконы в литературе. Автор стремился найти лишь наиболее характерные примеры обращения к теме иконы и иконопочитания в разных жанрах русской словесности. Первая глава - о домонгольском периоде в истории иконописания - носит обзорный характер. В ней затронуты следующие вопросы: особенности и характер упоминаний об иконах в разных жанрах литературы и в документах; общее число икон, бытовавших на Руси в те времена, в том числе сохранившихся, а также не дошедших до нас; географическое местонахождение этих икон и его влияние на названия чудотворных образов; связь иконы с разными жанрами литературы того периода.

Вторая глава посвящена детальному анализу особенностей упоминания икон в двух летописях. Более ранняя Повесть временных лет за метное место уделяет вопросам богословия иконы и иконопочитания, тогда как для Галицко-Волынской летописи характерны упоминания об украшении храмов иконами, а икон - драгоценными окладами, о перенесени и икон из одного храма или монастыря в другой, о чем позже сообщают практически все сохранившиеся летописи. Сказание о Владимирской иконе Божией Матери интересно тем, что сохранился его древнейший список ХП века. Ни у одной другой чудотворной иконы нет такого древнего литературного свидетельства.

Позже этот список перерабатывался и дополнялся, на сюжеты Сказания писали новые иконы Владимирской Богоматери с клеймами на темы чудес, совершавшихся по молитве к иконе. Разные редакции Сказания заметно отличаются одна от другой. Причинам и характеру расхождений в изображении одних и тех же событий посвящена третья глава .

Вся история царствования Ивана Грозного связана с иконами: в этот период были явлены новые чудотворные иконы и отреставрированы древние; созывались церковные соборы, на которых обсуждали вопросы иконографии; чудотворные иконы участвовали во всех военных походах того времени; в честь икон было возведено множество храмов и несколько монастырей; появились первые полемические произведения «против лютор», то есть против протестантов, отрицавших иконопочитание. Иван Грозный принял личное участие в богословской защите икон. Этому малоизвестному факту посвящена отдельная глава. Ее дополняет небольшой экскурс в те произведения противника царя князя Андрея Курбского, в которых он затрагивает проблемы иконопочитания.

Красный угол есть в домах у многих героев Пушкина. В известной повести гробовщик переезжает на новую квартиру на Никитской улице. Там он начинает обустраиваться: «Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами». Обратим внимание, что «порядок» у Пушкина начинается с красного угла, с киота, и лишь потом следует мебель, а за ней изделия хозяина. Красный угол поможет сделать интернет магазин икон Icons-Shop

Валерий Лепахин - Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев

Москва, Паломник, 2005, 480 с.

ISBN 5-88060-048-3

Валерий Лепахин - Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть 1. Икона в русской литературе

Икона в домонгольский период

Икона в Повести временных лет и Галицко-Волынской летописи

Сказания о Владимирской иконе Богоматери

Иван Грозный - Защитник иконопочитания

Иконопочитание в произведениях князя Курбского

Икона в словаре Даля и в толковых словарях ХХ ВЕКА

Красный угол в русской литературе ХІХ-ХХ веков

Часть 2. Икона в записках иностранцев о России