Лещук Иван - Экология духа

Ясное и однозначное определение используемых понятий и терминов, а также правильное обращение с ними - золотые правила логического мышления, его фундаментальные аксиомы. Во многих случаях строгое логичное мышление позволяет избежать неопределенностей в рассуждениях, грубых ошибок в процессе построения умозаключений (выводов), при оценке того или иного исследуемого объекта или явления. Исторически сложилось так, что автором термина «экология» по праву считается известный немецкий ·биолог Э. Геккель, впервые использовавший его в своем капитальном двухтомном труде «Всеобщая морфология организмов» (1866). В интерпретации Геккеля, экология (от греч. oikos - «дом, родина» , logos - «слово, понятие, учение» ) - это «наука о взаимоотношениях растительных и живых организмов со средой и друг с другом» [1].

В более широком : экология духа понимании, экология - это наука о допустимых (безопасных) границах любой человеческой деятельности. До каких пределов мы можем влиять на развитие личности и общества в целом? Где нам следует остановиться? Изначально понятие «экология» относилось лишь к числу функциональных подразделений биологии, исследующих фундаментальные свойства жизни над организменного уровня организации [1]. Однако впоследствии интересы прикладной экологии вышли далеко за ее законные биологические рамки; этот факт ярко отражен в широкой гамме возникших на сегодняшний день терминов и понятий: глобальная экология, экология человека, экология животных, экология растений, социальная экология, инженерная экология, экология культуры и др. Экология человека как часть социальной экологии изучает закономерности взаимодействия человека с окружающей средой, вопросы развития и сохранения его здоровья, совершенствования физических и психических возможностей, а также проблемы охраны (восстановления) природы и вопросы влияния различных факторов окружающей среды на человеческий организм. В свою очередь, в общей экологии человека можно выделить два основных раздела: экологию биологическую и экологию культурную (нравственную). Несоблюдение законов первой из них может разрушить человека физически, а несоблюдение законов второй непременно приведет его к нравственной и духовной гибели.

И хотя между первой и второй нет пропасти, нет ярко выраженной границы, очень часто классическая экология замыкается только на решении задач сохранения окружающей людей биологической среды, не учитывая духовной сущности человека. Фактически, она упускает из виду тот очевидный факт, что « не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа» (Втор. 8:3), забывая библейские утверждения о том, что «душа больше пищи» (Лк. 12:23) и «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? » (Мк. 8:36-37). При этом создается впечатление, что некоторые ученые панически, часто неосознанно, боятся или «стесняются» использовать в своем лексиконе слова «душа» и «дух», считая эти понятия пережитками прошлого или признаком невежества. Возможно в силу этих же причин, по крайней мере в научной литературе прошлых лет (философской, психологической), подобные термины не употреблялись совсем или использовали сь очень редко в качестве синонимов таких понятий, как «психика» или « внутренний мир человека» . В результате игнорирования духовной природы человеческого естества вопросы нравственной экологии изучались мало, а если и изучались, то недостаточно корректно. Что касается духовной экологии, то, судя по всему, вопрос о ней до настоящего времени четко не сформулирован. И если в сфере потребления продуктов материального производства существует целая гамма критериев оценки их воздействия на организм человека, то методология оценки воздействия информационных продуктов на сознание и психику человека на сегодняшний день развита очень слабо.

Физическое насилие над личностью сурово карается обществом, духовное же - практически никак не контролируется. Разумеется, такое состояние дел нельзя считать удовлетворительным, оно вызывает серьезную тревогу и беспокойство за будущее общества, за ту духовную атмосферу и климат, в которых придется жить человеку. Кстати, еще Ф. М. Достоевский исследовал экологию концепции свободы личности. Писатель пришел к выводу, что, перешагнув через идею Бога, идея свободы ведет к разрушению личности, культуры и самого общества. «Если Бога нет, то все дозволено» . экология духа Предостережение не было услышано, и именно в этом, как полагают многие, и состояла одна из причин российской катастрофы начала ХХ века. Всем известны те гигантские усилия, которые предпринимаются учеными, общественными деятелями и отдельными странами, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоемы, моря, реки, леса ради сохранения животного мира нашей планеты. Человек заботится о своем здоровье и здоровье других, следит за правильным питанием, за тем, чтобы воздух и вода оставались чистыми, незагрязненными, так как загрязнение угрожает жизни, грозит гибелью всему человечеству. Но как мало экономических и временных ресурсов люди выделяют для решения более важных задач - проблем духовной безопасности, духовной гигиены. Как уже было отмечено выше, недостаточное акцентирование внимания на решении проблем нравственной или духовной экологии обусловлено многими причинами, одной из которых является доминирующее влияние в науке материалистического мировоззрения, неверие в Бога и отрицание духовных запросов человека. В этом смысле настоящая работа призвана заполнить существующий пробел в традиционной экологии, то есть на основе богословского и научного подходов осветить наиболее скрытые (духовные) элементы экологии. Кстати, совсем недавно было сформулировано понятие «экология сознания» - для решения практических задач, связанных с защитой человеческого сознания от вредного влияния современных информационно компьютерных технологий. « Экология сознания является разделом общей экологии человека, в котором рассматриваются проблемы взаимоотношений человеческого общества и информационного пространства (ноосферы) в условиях интенсивного процесса информатизации всех видов человеческой деятельности".»

Лещук Иван - Экология духа

Черкассы: Смирна, 2006. - 376 с .

ISBN 966-7774-88-0

Лещук Иван - Экология духа - Содержание

ГЛАВА l СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОСПРИЯТИЮ ИНФОРМАЦИИ

Априорная информация

1.1. Вопросы физиологии и психологии восприятия 1.1.1. Общие замечания 1.1.2. Ограниченность и субъективность восприятия

1.2 Системный подход 1.2.1. Ключевые принципы 1.2.2. Выявление природы источника информации

1.3 Наука и теология: методы познания 1.3. 1. Вселенная 1.3.2. Человек 1.3.3. Информационные технологии



ГЛАВА 2 ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ НА СОЗНАНИЕ

Априорная информация

2.1. Воздействие со стороны химических веществ . «Белая смерть» 2.1.1. Историческая справка 2.1.2. Современная ситуация 2.1.3. Мотивации . 2.1.4. Нивелировка личности 2.1.5. Примеры механизмов воздействия 2.2. Звуковое воздействие. Музыка 2.2.1. Историческая справка 2.2.2. Современная ситуация 2.2.3. Эмпирическо-теоретический подход 2.2.4. О рок-музыке

2.3. Речевое воздействие. Театр 2.3 .1. О театре 2.3.2. О речевом воздействии

2.4. Воздействие со стороны электромагнитных полей. « Эфирное » излучение 2.4.1. Актуальность проблемы 2.4.2. Научные результаты 2.5. Экологичность прессы



ГЛАВА 3 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Априорная информация

3.1. Экологические аспекты экранного восприятия 3.1.1. Разрушающие силы 3.1.2. Экранные патологии 3.1.3. Модусы воздействия на подсознание

3.2. Технологии мультимедиа. « Виртуальные миры» 3.2.1. Мультимедиа: цель и средства 3.2.2. «Тайна беззакония» (о начертании)

3.3. Компьютерные сети Интернет 3.3.1. Осетенение мира 3.3.2. Анализ этических проблем 3.3.3. Интернет и дети

3 .4. Визуальная информация. Телевидение 3.4.1. Мир видео 3.4.2 . Власть « голубого экрана» 3.4.3 . Телевидение и дети



ГЛАВА 4 ЭКОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ДУХОВНОЙ ТЕРАПИИ