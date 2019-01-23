Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Леви – Наука в свете Торы

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Сто лет назад дебаты о «науке и религии» сводились, главным образом, к конфликту между ними. Такое представление дожило до наших дней, но сейчас конфликты видятся обычно нереальными, и даже когда они реальны, речь идет о крайностях в науке и религии, особенно в иудаизме. Пришло время обратить внимание на позитивные аспекты их взаимодействия, что позволит нам проникнуть ближе к их сути.
По еврейскому мировоззрению, мир создан ради Торы и Тора была планом творения мира. Поэтому потенциально они составляют гармоничное целое, что является центральной темой этой книги. Мы рассмотрим, в общем, отношения между этими двумя сферами - чем обязана наука иудаизму, и какие опасности ее ждут, если она его отрицает. Затем проясним роль науки в иудаизме, хоть и не центральную, но немало важную.
(Роль гуманитарных дисциплин рассматривается в эпилоге книги.) Есть пограничная область между ними - психология, и в шестой главе мы попытаемся очертить психологию Торы. В седьмой рассмотрим некоторые классические «противоречия» между наукой и Торой, которые при более глубоком анализе оказываются основанными на ошибках или воображаемыми.
Затем перейдем к клонированию и археологии и зависимости их роли и оценки от наблюдателя. А также бросим взгляд на научные воззрения мудрецов и возможное галахическое влияние расхождений между их высказываниями и научными взглядами.

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире

Перевод с английского – Гедалия Спинадель
Иерусалим – 2008 г.

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире – Содержание

  • Предисловие
Наука - Служанка или Госпожа
  • Что есть наука и что нет? Наука и наукообразие
  • Каковы основы науки? Наука, основанная на вере
  • Почему наука? Благородная служанка
  • Насколько верна картина мира, данная наукой?
  • А что с чудесами? Чудесные законы природы
  • Почему Тора и наука? Партнеры в мировой схеме
Тора как мать и руководительница науки
  • Введение
  • Единство науки и единство Бога
  • Ядерная угроза
  • Медицинская этика в исследовании
  • Этика в медицинской практике
  • Моральные проблемы в биологии
  • Что насчет клонирования
  • Проблема свободного времени
Тора и окружающая среда
  • Человек как хранитель мира
  • Заселение мира
  • Не разрушай
  • Ущерб ближнему
  • Санитария
  • Планировка поселения
  • Коперниковская революция сознания
  • Конец дней
Наука на службе Торы
  • Исполнение мицвы связано с миром
  • Любовь и почитание (боязнь) Бога
  • Понимание Торы
  • Мудрость в глазах народов
  • И «овладейте землей»
  • Здоровье
  • Заработок на жизнь
  • Оппозиция научному знанию
  • Практически говоря
  • В заключение
  • Приложение
Возвышающая умудренность
  • Введение
  • Силы природы и принцип антропии
  • Некоторые чудеса воды и воздуха
  • Совершенная телекамера в нашей голове
Психология Торы
  • Введение
  • Метапсихология. «Бог» и «Душа». Душа в Талмуде
  • Теория личности Торы
  • Ментальная гигиена
Конфликты науки и Торы - реальность или иллюзия?
  • Введение
  • Возраст вселенной
  • Происхождение видов
  • Принцип неопределенности и мудрость Творца
  • Приложение 1 Библейско-Талмудическая космогония
  • Приложение 2 О Божественном Провидении (<ашгаха)
Археология и Тора: друзья или враги
  • Вводные замечания
  • Хронология
  • Ранняя история
  • Исход
  • Завоевание
  • Ранняя монархия
  • Поздняя монархия
  • Археология и библиокритика
  • Археология и Галаха
  • Резюме
Мудрецы как ученые
  • Знания мудрецов в сфере науки
  • Кажущиеся противоречия. Молчаливое недопонимание
  • Кажущиеся противоречия. Неправильное понимание Торы
  • Авторитет мудрецов в научных вопросах
  • Научное развитие и галаха
ЭПИЛОГ Тора и гуманитарные дисциплины
  • Введение
  • Естественные науки и гуманитарные дисциплины
  • Специфические запреты
  • Разрешенные аспекты
  • Резюме
  • Постскриптум

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире – Ядерная угроза

Первой порожденной наукой угрозой, поразившей общественное сознание, была ядерная катастрофа. Она стала реальной с созданием первой атомной бомбы. Вдруг речь зашла не о гибели сотен или тысяч людей, а об истреблении всего человечества на земле. Что делает угрозу реальной? Разве нормальный человек задумает инициировать процесс, который в итоге приведет к его гибели? Но пока люди не сознают своей ответственности за мир и других людей, у них нет границ, удерживающих их от действий, которые в ближайшее время принесут им выгоду. Пока они видят мир своим и хотят делать в нем то, что им хочется, они готовы потакать своим причудам и сиюминутным интересам, совершая непредсказуемые поступки.
Тора учит нас видеть образ Бога во всех людях - ближнего во всех творениях в мире. Запрещает уничтожать плодовые деревья даже во время войны (Дварим, 20:19) и позволяет пользоваться для себя чем-либо в мире только после благословения, когда мы признаем, что хозяином всего является Бог (Брахот, 35а). Без основополагающего религиозного образования, нет особой надежды на предотвращение ядерной катастрофы. Эта угроза - просто самый драматический пример нашего века, для которого характерен взрывной рост понимания физического мира, не уравновешенного и не сопровождаемого ростом нравственного понимания.
Как мы цитировали (гл. 1, прим. 1), «Научные прозрения нашего столетия пролили такой ослепительный свет на некоторые аспекты человеческого опыта, что оставили все другое в еще большем мраке». Будто высшее провидение, направляющее историю, сдерживает нашу руку и говорит нам: если хотите выжить, найдите абсолютную основу морали, посмотрите, можете ли справиться с этим без Меня. Ядерная катастрофа - это часовая бомба, которая тикает медленно, но неотвратимо. Во время Творения Бог предупредил: «Если Израиль примет Тору, (мир) будет продолжаться. А если нет, Я превращу его в хаос» (Шабат 88а и Раши к Берешит 1:31).
Медицинская этика в исследовании. Недавно общество стало обращать внимание и на многочисленные эксперименты на людях - намеренные или невольные - и считать это важной этической проблемой. В 1967-м году в Лондоне вышла книга с описанием экспериментов на людях, проведенных легально или полулегально, часто без их ведома. Авторам не пришлось пользоваться услугами детективов, вся информация взята из открытых медицинских журналов. Например, практикующий врач рассказывает о другом враче, который хотел для исследования провести длинную иглу через разные органы, рядом с аортой и вблизи расположения нервов, что представляет колоссальную опасность.
В итоге он взял восемь человек с язвой желудка, которых собирались перевести в отделение радиологии, поскольку предполагали сделать им ангиографию, и провел на них свой опыт, который закончился смертью троих. (Естественно, подробности не сообщались в литературе.) В статье одного высоко уважаемого журнала (в 76-м году) рассказывалось об исследовании статуса работ ряда институтов, занимающихся медицинскими экспериментами. Они хотели вводить новорожденным радиоактивный кальций. Пользы никакой, но это могло вызвать фатальную лейкемию. И все же это собирались провести во многих институтах, хотя шансы на открытие были невелики.
Серьезные этические проблемы в этой сфере не новы, они возникли вместе с современной медицинской практикой. В девятнадцатом веке достать трупы для исследований было трудно, и медики широко прибегали к услугам гробокопателей. Бизнес достиг такого размаха, что люди стали нанимать сторожей, чтобы те дежурили у могил их близких, пока тела не разложатся, перестав представлять интерес для вскрытия. Все это привело к естественному результату: раз трупов не хватало - нашлись их поставщики. В 1828-м году Бурке и Хэйр из Шотландии были осуждены за убийство шестнадцати человек, чтобы продать их тела медикам. Конечно, врачи их к этому не понуждали, но закрывали глаза на нелегальное появление тел.
По природе, врачи не хуже других людей. Но сегодня давление жесткой академической конкуренции нередко побуждает их не задумываться о безопасности пациента. Часто их карьерный рост зависит от количества (иногда и качества) опубликованных ими исследований, и права пациентов могут служить этому препятствием. С живыми понятно. Но права человека распространяются на его тело и после смерти, когда он уже совершенно беспомощен, и здесь как бы могут помешать прогрессу медицинского знания. Вероятно, может помочь только одно - если врач будет видеть в пациенте «образ Бога». По мнению широких слоев общества и согласно Торе, медицинский прогресс должен спасать людей от болезней и связанных с ними страданий.
И прежде чем снимать ограни- чения с исследований, нужно выяснить, не приведут ли они к обратным результатам. Если эксперименты развивают знание, но при этом подрывают нашу заботу о других, любовь к ближнему, то прогресс может быть страшным и вместо помощи страдающему человеку поведет к дальнейшим исследованиям, и хуже того. Согласно еврейскому мировоззрению, относиться с уважением к останкам ближнего существенно для сохранения нашей чувствительности и способности видеть в нем образ Бога. В Торе эта способность - фундамент общества (трактат Недарим, 9:4, комментарий к Бен Азаю). Наши мудрецы говорили: «Если прежние поколения были как ангелы, мы - как люди.
Views 512
Rating 5.0 / 5
Added 23.01.2019
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

Q
Que456 7 years ago
Сколько будет заказать эту книгу?
E
esxatos 7 years ago

Стандартный файл клуба, см.п.7 положения

Related Books

All Books