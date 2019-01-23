Сто лет назад дебаты о «науке и религии» сводились, главным образом, к конфликту между ними. Такое представление дожило до наших дней, но сейчас конфликты видятся обычно нереальными, и даже когда они реальны, речь идет о крайностях в науке и религии, особенно в иудаизме. Пришло время обратить внимание на позитивные аспекты их взаимодействия, что позволит нам проникнуть ближе к их сути.

По еврейскому мировоззрению, мир создан ради Торы и Тора была планом творения мира. Поэтому потенциально они составляют гармоничное целое, что является центральной темой этой книги. Мы рассмотрим, в общем, отношения между этими двумя сферами - чем обязана наука иудаизму, и какие опасности ее ждут, если она его отрицает. Затем проясним роль науки в иудаизме, хоть и не центральную, но немало важную.

(Роль гуманитарных дисциплин рассматривается в эпилоге книги.) Есть пограничная область между ними - психология, и в шестой главе мы попытаемся очертить психологию Торы. В седьмой рассмотрим некоторые классические «противоречия» между наукой и Торой, которые при более глубоком анализе оказываются основанными на ошибках или воображаемыми.

Затем перейдем к клонированию и археологии и зависимости их роли и оценки от наблюдателя. А также бросим взгляд на научные воззрения мудрецов и возможное галахическое влияние расхождений между их высказываниями и научными взглядами.

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире

Перевод с английского – Гедалия Спинадель

Иерусалим – 2008 г.

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире – Содержание

Предисловие

Наука - Служанка или Госпожа

Что есть наука и что нет? Наука и наукообразие

Каковы основы науки? Наука, основанная на вере

Почему наука? Благородная служанка

Насколько верна картина мира, данная наукой?

А что с чудесами? Чудесные законы природы

Почему Тора и наука? Партнеры в мировой схеме

Тора как мать и руководительница науки

Введение

Единство науки и единство Бога

Ядерная угроза

Медицинская этика в исследовании

Этика в медицинской практике

Моральные проблемы в биологии

Что насчет клонирования

Проблема свободного времени

Тора и окружающая среда

Человек как хранитель мира

Заселение мира

Не разрушай

Ущерб ближнему

Санитария

Планировка поселения

Коперниковская революция сознания

Конец дней

Наука на службе Торы

Исполнение мицвы связано с миром

Любовь и почитание (боязнь) Бога

Понимание Торы

Мудрость в глазах народов

И «овладейте землей»

Здоровье

Заработок на жизнь

Оппозиция научному знанию

Практически говоря

В заключение

Приложение

Возвышающая умудренность

Введение

Силы природы и принцип антропии

Некоторые чудеса воды и воздуха

Совершенная телекамера в нашей голове

Психология Торы

Введение

Метапсихология. «Бог» и «Душа». Душа в Талмуде

Теория личности Торы

Ментальная гигиена

Конфликты науки и Торы - реальность или иллюзия?

Введение

Возраст вселенной

Происхождение видов

Принцип неопределенности и мудрость Творца

Приложение 1 Библейско-Талмудическая космогония

Приложение 2 О Божественном Провидении (<ашгаха)

Археология и Тора: друзья или враги

Вводные замечания

Хронология

Ранняя история

Исход

Завоевание

Ранняя монархия

Поздняя монархия

Археология и библиокритика

Археология и Галаха

Резюме

Мудрецы как ученые

Знания мудрецов в сфере науки

Кажущиеся противоречия. Молчаливое недопонимание

Кажущиеся противоречия. Неправильное понимание Торы

Авторитет мудрецов в научных вопросах

Научное развитие и галаха

ЭПИЛОГ Тора и гуманитарные дисциплины

Введение

Естественные науки и гуманитарные дисциплины

Специфические запреты

Разрешенные аспекты

Резюме

Постскриптум

Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире – Ядерная угроза

Первой порожденной наукой угрозой, поразившей общественное сознание, была ядерная катастрофа. Она стала реальной с созданием первой атомной бомбы. Вдруг речь зашла не о гибели сотен или тысяч людей, а об истреблении всего человечества на земле. Что делает угрозу реальной? Разве нормальный человек задумает инициировать процесс, который в итоге приведет к его гибели? Но пока люди не сознают своей ответственности за мир и других людей, у них нет границ, удерживающих их от действий, которые в ближайшее время принесут им выгоду. Пока они видят мир своим и хотят делать в нем то, что им хочется, они готовы потакать своим причудам и сиюминутным интересам, совершая непредсказуемые поступки.

Тора учит нас видеть образ Бога во всех людях - ближнего во всех творениях в мире. Запрещает уничтожать плодовые деревья даже во время войны (Дварим, 20:19) и позволяет пользоваться для себя чем-либо в мире только после благословения, когда мы признаем, что хозяином всего является Бог (Брахот, 35а). Без основополагающего религиозного образования, нет особой надежды на предотвращение ядерной катастрофы. Эта угроза - просто самый драматический пример нашего века, для которого характерен взрывной рост понимания физического мира, не уравновешенного и не сопровождаемого ростом нравственного понимания.

Как мы цитировали (гл. 1, прим. 1), «Научные прозрения нашего столетия пролили такой ослепительный свет на некоторые аспекты человеческого опыта, что оставили все другое в еще большем мраке». Будто высшее провидение, направляющее историю, сдерживает нашу руку и говорит нам: если хотите выжить, найдите абсолютную основу морали, посмотрите, можете ли справиться с этим без Меня. Ядерная катастрофа - это часовая бомба, которая тикает медленно, но неотвратимо. Во время Творения Бог предупредил: «Если Израиль примет Тору, (мир) будет продолжаться. А если нет, Я превращу его в хаос» (Шабат 88а и Раши к Берешит 1:31).

Медицинская этика в исследовании. Недавно общество стало обращать внимание и на многочисленные эксперименты на людях - намеренные или невольные - и считать это важной этической проблемой. В 1967-м году в Лондоне вышла книга с описанием экспериментов на людях, проведенных легально или полулегально, часто без их ведома. Авторам не пришлось пользоваться услугами детективов, вся информация взята из открытых медицинских журналов. Например, практикующий врач рассказывает о другом враче, который хотел для исследования провести длинную иглу через разные органы, рядом с аортой и вблизи расположения нервов, что представляет колоссальную опасность.

В итоге он взял восемь человек с язвой желудка, которых собирались перевести в отделение радиологии, поскольку предполагали сделать им ангиографию, и провел на них свой опыт, который закончился смертью троих. (Естественно, подробности не сообщались в литературе.) В статье одного высоко уважаемого журнала (в 76-м году) рассказывалось об исследовании статуса работ ряда институтов, занимающихся медицинскими экспериментами. Они хотели вводить новорожденным радиоактивный кальций. Пользы никакой, но это могло вызвать фатальную лейкемию. И все же это собирались провести во многих институтах, хотя шансы на открытие были невелики.

Серьезные этические проблемы в этой сфере не новы, они возникли вместе с современной медицинской практикой. В девятнадцатом веке достать трупы для исследований было трудно, и медики широко прибегали к услугам гробокопателей. Бизнес достиг такого размаха, что люди стали нанимать сторожей, чтобы те дежурили у могил их близких, пока тела не разложатся, перестав представлять интерес для вскрытия. Все это привело к естественному результату: раз трупов не хватало - нашлись их поставщики. В 1828-м году Бурке и Хэйр из Шотландии были осуждены за убийство шестнадцати человек, чтобы продать их тела медикам. Конечно, врачи их к этому не понуждали, но закрывали глаза на нелегальное появление тел.

По природе, врачи не хуже других людей. Но сегодня давление жесткой академической конкуренции нередко побуждает их не задумываться о безопасности пациента. Часто их карьерный рост зависит от количества (иногда и качества) опубликованных ими исследований, и права пациентов могут служить этому препятствием. С живыми понятно. Но права человека распространяются на его тело и после смерти, когда он уже совершенно беспомощен, и здесь как бы могут помешать прогрессу медицинского знания. Вероятно, может помочь только одно - если врач будет видеть в пациенте «образ Бога». По мнению широких слоев общества и согласно Торе, медицинский прогресс должен спасать людей от болезней и связанных с ними страданий.

И прежде чем снимать ограни- чения с исследований, нужно выяснить, не приведут ли они к обратным результатам. Если эксперименты развивают знание, но при этом подрывают нашу заботу о других, любовь к ближнему, то прогресс может быть страшным и вместо помощи страдающему человеку поведет к дальнейшим исследованиям, и хуже того. Согласно еврейскому мировоззрению, относиться с уважением к останкам ближнего существенно для сохранения нашей чувствительности и способности видеть в нем образ Бога. В Торе эта способность - фундамент общества (трактат Недарим, 9:4, комментарий к Бен Азаю). Наши мудрецы говорили: «Если прежние поколения были как ангелы, мы - как люди.