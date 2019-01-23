Леви – Наука в свете Торы
Сто лет назад дебаты о «науке и религии» сводились, главным образом, к конфликту между ними. Такое представление дожило до наших дней, но сейчас конфликты видятся обычно нереальными, и даже когда они реальны, речь идет о крайностях в науке и религии, особенно в иудаизме. Пришло время обратить внимание на позитивные аспекты их взаимодействия, что позволит нам проникнуть ближе к их сути.
По еврейскому мировоззрению, мир создан ради Торы и Тора была планом творения мира. Поэтому потенциально они составляют гармоничное целое, что является центральной темой этой книги. Мы рассмотрим, в общем, отношения между этими двумя сферами - чем обязана наука иудаизму, и какие опасности ее ждут, если она его отрицает. Затем проясним роль науки в иудаизме, хоть и не центральную, но немало важную.
(Роль гуманитарных дисциплин рассматривается в эпилоге книги.) Есть пограничная область между ними - психология, и в шестой главе мы попытаемся очертить психологию Торы. В седьмой рассмотрим некоторые классические «противоречия» между наукой и Торой, которые при более глубоком анализе оказываются основанными на ошибках или воображаемыми.
Затем перейдем к клонированию и археологии и зависимости их роли и оценки от наблюдателя. А также бросим взгляд на научные воззрения мудрецов и возможное галахическое влияние расхождений между их высказываниями и научными взглядами.
Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире
Перевод с английского – Гедалия Спинадель
Иерусалим – 2008 г.
Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире – Содержание
- Предисловие
Наука - Служанка или Госпожа
- Что есть наука и что нет? Наука и наукообразие
- Каковы основы науки? Наука, основанная на вере
- Почему наука? Благородная служанка
- Насколько верна картина мира, данная наукой?
- А что с чудесами? Чудесные законы природы
- Почему Тора и наука? Партнеры в мировой схеме
Тора как мать и руководительница науки
- Введение
- Единство науки и единство Бога
- Ядерная угроза
- Медицинская этика в исследовании
- Этика в медицинской практике
- Моральные проблемы в биологии
- Что насчет клонирования
- Проблема свободного времени
Тора и окружающая среда
- Человек как хранитель мира
- Заселение мира
- Не разрушай
- Ущерб ближнему
- Санитария
- Планировка поселения
- Коперниковская революция сознания
- Конец дней
Наука на службе Торы
- Исполнение мицвы связано с миром
- Любовь и почитание (боязнь) Бога
- Понимание Торы
- Мудрость в глазах народов
- И «овладейте землей»
- Здоровье
- Заработок на жизнь
- Оппозиция научному знанию
- Практически говоря
- В заключение
- Приложение
Возвышающая умудренность
- Введение
- Силы природы и принцип антропии
- Некоторые чудеса воды и воздуха
- Совершенная телекамера в нашей голове
Психология Торы
- Введение
- Метапсихология. «Бог» и «Душа». Душа в Талмуде
- Теория личности Торы
- Ментальная гигиена
Конфликты науки и Торы - реальность или иллюзия?
- Введение
- Возраст вселенной
- Происхождение видов
- Принцип неопределенности и мудрость Творца
- Приложение 1 Библейско-Талмудическая космогония
- Приложение 2 О Божественном Провидении (<ашгаха)
Археология и Тора: друзья или враги
- Вводные замечания
- Хронология
- Ранняя история
- Исход
- Завоевание
- Ранняя монархия
- Поздняя монархия
- Археология и библиокритика
- Археология и Галаха
- Резюме
Мудрецы как ученые
- Знания мудрецов в сфере науки
- Кажущиеся противоречия. Молчаливое недопонимание
- Кажущиеся противоречия. Неправильное понимание Торы
- Авторитет мудрецов в научных вопросах
- Научное развитие и галаха
ЭПИЛОГ Тора и гуманитарные дисциплины
- Введение
- Естественные науки и гуманитарные дисциплины
- Специфические запреты
- Разрешенные аспекты
- Резюме
- Постскриптум
Рав профессор Йегуда Леви – Наука в свете Торы – Их взаимодействие в мире – Ядерная угроза
Первой порожденной наукой угрозой, поразившей общественное сознание, была ядерная катастрофа. Она стала реальной с созданием первой атомной бомбы. Вдруг речь зашла не о гибели сотен или тысяч людей, а об истреблении всего человечества на земле. Что делает угрозу реальной? Разве нормальный человек задумает инициировать процесс, который в итоге приведет к его гибели? Но пока люди не сознают своей ответственности за мир и других людей, у них нет границ, удерживающих их от действий, которые в ближайшее время принесут им выгоду. Пока они видят мир своим и хотят делать в нем то, что им хочется, они готовы потакать своим причудам и сиюминутным интересам, совершая непредсказуемые поступки.
Тора учит нас видеть образ Бога во всех людях - ближнего во всех творениях в мире. Запрещает уничтожать плодовые деревья даже во время войны (Дварим, 20:19) и позволяет пользоваться для себя чем-либо в мире только после благословения, когда мы признаем, что хозяином всего является Бог (Брахот, 35а). Без основополагающего религиозного образования, нет особой надежды на предотвращение ядерной катастрофы. Эта угроза - просто самый драматический пример нашего века, для которого характерен взрывной рост понимания физического мира, не уравновешенного и не сопровождаемого ростом нравственного понимания.
Как мы цитировали (гл. 1, прим. 1), «Научные прозрения нашего столетия пролили такой ослепительный свет на некоторые аспекты человеческого опыта, что оставили все другое в еще большем мраке». Будто высшее провидение, направляющее историю, сдерживает нашу руку и говорит нам: если хотите выжить, найдите абсолютную основу морали, посмотрите, можете ли справиться с этим без Меня. Ядерная катастрофа - это часовая бомба, которая тикает медленно, но неотвратимо. Во время Творения Бог предупредил: «Если Израиль примет Тору, (мир) будет продолжаться. А если нет, Я превращу его в хаос» (Шабат 88а и Раши к Берешит 1:31).
Медицинская этика в исследовании. Недавно общество стало обращать внимание и на многочисленные эксперименты на людях - намеренные или невольные - и считать это важной этической проблемой. В 1967-м году в Лондоне вышла книга с описанием экспериментов на людях, проведенных легально или полулегально, часто без их ведома. Авторам не пришлось пользоваться услугами детективов, вся информация взята из открытых медицинских журналов. Например, практикующий врач рассказывает о другом враче, который хотел для исследования провести длинную иглу через разные органы, рядом с аортой и вблизи расположения нервов, что представляет колоссальную опасность.
В итоге он взял восемь человек с язвой желудка, которых собирались перевести в отделение радиологии, поскольку предполагали сделать им ангиографию, и провел на них свой опыт, который закончился смертью троих. (Естественно, подробности не сообщались в литературе.) В статье одного высоко уважаемого журнала (в 76-м году) рассказывалось об исследовании статуса работ ряда институтов, занимающихся медицинскими экспериментами. Они хотели вводить новорожденным радиоактивный кальций. Пользы никакой, но это могло вызвать фатальную лейкемию. И все же это собирались провести во многих институтах, хотя шансы на открытие были невелики.
Серьезные этические проблемы в этой сфере не новы, они возникли вместе с современной медицинской практикой. В девятнадцатом веке достать трупы для исследований было трудно, и медики широко прибегали к услугам гробокопателей. Бизнес достиг такого размаха, что люди стали нанимать сторожей, чтобы те дежурили у могил их близких, пока тела не разложатся, перестав представлять интерес для вскрытия. Все это привело к естественному результату: раз трупов не хватало - нашлись их поставщики. В 1828-м году Бурке и Хэйр из Шотландии были осуждены за убийство шестнадцати человек, чтобы продать их тела медикам. Конечно, врачи их к этому не понуждали, но закрывали глаза на нелегальное появление тел.
По природе, врачи не хуже других людей. Но сегодня давление жесткой академической конкуренции нередко побуждает их не задумываться о безопасности пациента. Часто их карьерный рост зависит от количества (иногда и качества) опубликованных ими исследований, и права пациентов могут служить этому препятствием. С живыми понятно. Но права человека распространяются на его тело и после смерти, когда он уже совершенно беспомощен, и здесь как бы могут помешать прогрессу медицинского знания. Вероятно, может помочь только одно - если врач будет видеть в пациенте «образ Бога». По мнению широких слоев общества и согласно Торе, медицинский прогресс должен спасать людей от болезней и связанных с ними страданий.
И прежде чем снимать ограни- чения с исследований, нужно выяснить, не приведут ли они к обратным результатам. Если эксперименты развивают знание, но при этом подрывают нашу заботу о других, любовь к ближнему, то прогресс может быть страшным и вместо помощи страдающему человеку поведет к дальнейшим исследованиям, и хуже того. Согласно еврейскому мировоззрению, относиться с уважением к останкам ближнего существенно для сохранения нашей чувствительности и способности видеть в нем образ Бога. В Торе эта способность - фундамент общества (трактат Недарим, 9:4, комментарий к Бен Азаю). Наши мудрецы говорили: «Если прежние поколения были как ангелы, мы - как люди.
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