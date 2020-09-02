Проблема свободы выбора много сложнее проблемы свободы действия. В ней вопрос ставится не о приведении воли в действие, а о внутренних границах самого хотения. Способна ли человеческая воля выбирать между мотивами, или она (воля) является лишь регистратором, приводящим в действие наиболее сильный мотив? Как известно, детерминисты утверждают последнее, т. е. что волевая жизнь человека сводится к борьбе мотивов, в которой автоматически побеждает мотив сильнейший. Сколь ни убедительно для многих такое простое соображение, оно не выдерживает прикосновения критической мысли. Ибо вся проблема заключается в критериях силы или слабости мотивов. Детерминисты были бы правы, если бы они знали такой критерий и были бы в состоянии с математической точностью предсказать, какой мотив должен обязательно победить.

Некоторые психологи полагают, что они нашли такой мотив. Так, в XIX веке модно было объяснять поведение человека «инстинктом самосохранения», хотя даже до Достоевского можно было видеть, что человек иногда шел против этого «сильнейшего» мотива (самоубийства, случаи жертвенности). Так, в настоящее время некоторые фрейдисты считают таким «всеобъяс- няющим» мотивом сексуальность. Однако при этом они настолько незаконно расширяют понятие сексуальности, что в человеческой душе просто не находится места для мотивов иного рода, а тогда пропадает весь смысл объяснения всего поведения сильнейшим мотивом. Претензия на объяснение всех движений души сексуальностью оказывается в таком случае ничего не говорящей тавтологией.

Левицкий Сергей - Трагедия свободы

Минск : Издательство Белорусского Экзархата, 2011. 480 с.

ISBN 978-985-511-144-4.

Левицкий Сергей - Трагедия свободы - Содержание

Проблема свободы воли

Вступление

Свобода действия

Свобода выбора

Свобода хотения

Материалистический детерминизм

Психический детерминизм

Теологический детерминизм

Логический детерминизм

Часть первая. Гносеология свободы

Структура причинности

Причинность и целесообразность

Свобода и субстанция

Свобода и возможность

О проблеме случайности

Необъективируемость свободы

Гносеология самопознания

Часть вторая. Онтология свободы

Свобода и бытие

Свобода-выбор и свобода-творчество

Онтология творческого воображения Свобода и воображение Формы творческого воображения Онтология творческого воображения

О разумной свободе

Строение личности Подсознание Сознание «я» Сознание «мы» Сверхсознание

О добре

Феноменология совести

О моральной свободе

Целостная свобода личности

Общая концепция свободы

Часть третья. Патология свободы

Психометафизика

О природе страха

Феноменология страха Страх и время Страх и вина

Феноменология надежды

Пустота неприкаянной свободы

Страх и воля к иллюзии

Идололатрия свободы. Идея свободы в современном экзистенциализме Предварительное пояснение

Кьеркегор, родоначальник экзистенциализма

Учение Хайдеггера

Учение Сартра

Христианский экзистенциализм.

Философия Карла Ясперса

Учение Бердяева

Заключение

Социально-историческое приложение

Страх, свобода и психология масс

Разум и рассудок Безумие рационализма Разум и смысл

О современном кризисе

Левицкий Сергей - Трагедия свободы - Вступление

Нет проблемы, которая уходила бы столь глубоко в метафизические высоты и имела бы в то же время величайшее практическое значение как проблема свободы воли. В проблеме этой, как в огненном фокусе, скрещиваются основные проблемы гносеологии, метафизики, этики и религиозной философии. С проблемой свободы воли, несмотря на всю ее сугубую теоретичность, невольно сталкивается рано или поздно каждый, коль скоро он задает себе вопрос о последнем основании наших поступков и мотивов. Участвовала ли моя воля в творчестве моей судьбы, моего характера, моей личности, или я всю жизнь был лишь полем игры внешних и чуждых моему «я» сил? Является ли осознание внутренней свободы, неразрывно связанное с природой самосознания, интуитивным обнаружением истины свободы, или она есть продукт естественного самообмана? К каким теоретическим и практическим последствиям обязывает меня признание свободы или несвободы воли? От того или иного ответа на эти вопросы не может уйти никто (хотя бы ответа «для себя»), в ком не угасли окончательно духовные запросы и искания. При этом не столь важно, в логической или образной форме преподносятся эти вопросы.

Стремление к самооправданию, столь глубоко коренящееся в человеческой природе («я не мог поступить иначе»), является в своей теоретической сущности не чем иным, как стремлением снять с себя ответственность ссылкой на детерминизм моих, по крайней мере, поступков. В свою очередь, стремление к самоутверждению, проявляющееся иногда вопреки рассудку и стихиям, вырастает из неискоренимой жажды осуществления свободы. Мы не говорим уже о том, насколько глубоко связана с проблемой свободы проблема вины — как в юридическом, так и в моральном смысле этого слова. Итак, излишне было бы напоминать все эмоциональные и волевые импульсы, где мы, сознательно или бессознательно, сталкиваемся лицом к лицу с «теоретической» проблемой свободы.

Практической и исторически актуальной стороне этого вопроса будет посвящена вторая часть нашего труда, где мы попытаемся проследить «диалектику свободы» в ее значении для переживаемого нами современного кризиса. В первой же, теоретической, части постараемся sine irae et studio (совершенно беспристрастно) рассмотреть эту проблему в ее категориальной структуре. Не беда, если к тысяче трактатов о свободе мы прибавим тысяча первый. С ростом и изменением характера научной и философской культуры меняется и облик проблем. В частности, современная наука и современная философия дают возможность поставить эту традиционную проблему во многом по-новому, хотя повторения классической проблематики естественны и неизбежны. В интересах методологического разделения темы разделим ее сначала на три части: на проблему свободы действия (которую многие смешивают с проблемой свободы воли), на проблему свободы выбора и на проблему свободы самого хотения, в которой и заключается собственное ядро вопроса.