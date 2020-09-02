Левицкий - Трагедия свободы
Проблема свободы выбора много сложнее проблемы свободы действия. В ней вопрос ставится не о приведении воли в действие, а о внутренних границах самого хотения. Способна ли человеческая воля выбирать между мотивами, или она (воля) является лишь регистратором, приводящим в действие наиболее сильный мотив? Как известно, детерминисты утверждают последнее, т. е. что волевая жизнь человека сводится к борьбе мотивов, в которой автоматически побеждает мотив сильнейший. Сколь ни убедительно для многих такое простое соображение, оно не выдерживает прикосновения критической мысли. Ибо вся проблема заключается в критериях силы или слабости мотивов. Детерминисты были бы правы, если бы они знали такой критерий и были бы в состоянии с математической точностью предсказать, какой мотив должен обязательно победить.
Некоторые психологи полагают, что они нашли такой мотив. Так, в XIX веке модно было объяснять поведение человека «инстинктом самосохранения», хотя даже до Достоевского можно было видеть, что человек иногда шел против этого «сильнейшего» мотива (самоубийства, случаи жертвенности). Так, в настоящее время некоторые фрейдисты считают таким «всеобъяс- няющим» мотивом сексуальность. Однако при этом они настолько незаконно расширяют понятие сексуальности, что в человеческой душе просто не находится места для мотивов иного рода, а тогда пропадает весь смысл объяснения всего поведения сильнейшим мотивом. Претензия на объяснение всех движений души сексуальностью оказывается в таком случае ничего не говорящей тавтологией.
Левицкий Сергей - Трагедия свободы
Минск : Издательство Белорусского Экзархата, 2011. 480 с.
ISBN 978-985-511-144-4.
Левицкий Сергей - Трагедия свободы - Содержание
Проблема свободы воли
- Вступление
- Свобода действия
- Свобода выбора
- Свобода хотения
- Материалистический детерминизм
- Психический детерминизм
- Теологический детерминизм
- Логический детерминизм
Часть первая. Гносеология свободы
- Структура причинности
- Причинность и целесообразность
- Свобода и субстанция
- Свобода и возможность
- О проблеме случайности
- Необъективируемость свободы
- Гносеология самопознания
Часть вторая. Онтология свободы
- Свобода и бытие
- Свобода-выбор и свобода-творчество
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Онтология творческого воображения
- Свобода и воображение
- Формы творческого воображения
- Онтология творческого воображения
- О разумной свободе
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Строение личности
- Подсознание
- Сознание «я»
- Сознание «мы»
- Сверхсознание
- О добре
- Феноменология совести
- О моральной свободе
- Целостная свобода личности
- Общая концепция свободы
Часть третья. Патология свободы
- Психометафизика
- О природе страха
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Феноменология страха
- Страх и время
- Страх и вина
- Феноменология надежды
- Пустота неприкаянной свободы
- Страх и воля к иллюзии
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Идололатрия свободы. Идея свободы в современном экзистенциализме
- Предварительное пояснение
- Кьеркегор, родоначальник экзистенциализма
- Учение Хайдеггера
- Учение Сартра
- Христианский экзистенциализм.
- Философия Карла Ясперса
- Учение Бердяева
- Заключение
Социально-историческое приложение
- Страх, свобода и психология масс
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Разум и рассудок
- Безумие рационализма
- Разум и смысл
- О современном кризисе
Левицкий Сергей - Трагедия свободы - Вступление
Нет проблемы, которая уходила бы столь глубоко в метафизические высоты и имела бы в то же время величайшее практическое значение как проблема свободы воли. В проблеме этой, как в огненном фокусе, скрещиваются основные проблемы гносеологии, метафизики, этики и религиозной философии. С проблемой свободы воли, несмотря на всю ее сугубую теоретичность, невольно сталкивается рано или поздно каждый, коль скоро он задает себе вопрос о последнем основании наших поступков и мотивов. Участвовала ли моя воля в творчестве моей судьбы, моего характера, моей личности, или я всю жизнь был лишь полем игры внешних и чуждых моему «я» сил? Является ли осознание внутренней свободы, неразрывно связанное с природой самосознания, интуитивным обнаружением истины свободы, или она есть продукт естественного самообмана? К каким теоретическим и практическим последствиям обязывает меня признание свободы или несвободы воли? От того или иного ответа на эти вопросы не может уйти никто (хотя бы ответа «для себя»), в ком не угасли окончательно духовные запросы и искания. При этом не столь важно, в логической или образной форме преподносятся эти вопросы.
Стремление к самооправданию, столь глубоко коренящееся в человеческой природе («я не мог поступить иначе»), является в своей теоретической сущности не чем иным, как стремлением снять с себя ответственность ссылкой на детерминизм моих, по крайней мере, поступков. В свою очередь, стремление к самоутверждению, проявляющееся иногда вопреки рассудку и стихиям, вырастает из неискоренимой жажды осуществления свободы. Мы не говорим уже о том, насколько глубоко связана с проблемой свободы проблема вины — как в юридическом, так и в моральном смысле этого слова. Итак, излишне было бы напоминать все эмоциональные и волевые импульсы, где мы, сознательно или бессознательно, сталкиваемся лицом к лицу с «теоретической» проблемой свободы.
Практической и исторически актуальной стороне этого вопроса будет посвящена вторая часть нашего труда, где мы попытаемся проследить «диалектику свободы» в ее значении для переживаемого нами современного кризиса. В первой же, теоретической, части постараемся sine irae et studio (совершенно беспристрастно) рассмотреть эту проблему в ее категориальной структуре. Не беда, если к тысяче трактатов о свободе мы прибавим тысяча первый. С ростом и изменением характера научной и философской культуры меняется и облик проблем. В частности, современная наука и современная философия дают возможность поставить эту традиционную проблему во многом по-новому, хотя повторения классической проблематики естественны и неизбежны. В интересах методологического разделения темы разделим ее сначала на три части: на проблему свободы действия (которую многие смешивают с проблемой свободы воли), на проблему свободы выбора и на проблему свободы самого хотения, в которой и заключается собственное ядро вопроса.
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