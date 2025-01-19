У женщин моей семьи были трудные судьбы.

Моя прабабка Хана Левитина из Почепа, мать десяти детей, похоронившая скончавшегося от тифа мужа, перенесшая испанку и практически ослепшая, осталась в семье единственной кормилицей. Ее старшему, моему деду Моте (Мордехаю), исполнилось восемнадцать, и его забрали на войну. Ее младшей Асеньке было три. Шел 1917-й год.

Из последних сил Хана выполняла поручение местного богача: уговаривала владелиц огородов продавать ему оптом капусту (тот взял большой подряд на поставку овощей). За этот труд – а обойти на своих ногах все крестьянские хозяйства Почепа было совсем не просто – ей было обещано скудное вознаграждение. Но, когда она явилась за платой, богач назвал ее лгуньей и, сказав, чтобы она больше не смела приближаться к его дому, облил ведром ледяной воды.

Была холодная осень, прабабка слегла с воспалением легких и тихо умерла, оставив хозяйство на третью дочь (вторая уехала на заработки, как тогда говорили, в люди) – четырнадцатилетнюю Этку (Эстер), в честь которой меня и назвали.

Этке приходилось тяжело работать, таскать неподъемное. Однажды, пытаясь что-то достать с чердака, она упала с лестницы, после чего почти год лежала парализованная. Если бы не бездетная соседская пара, выходившая ее, ей было бы не выжить.

Травма позвоночника отзывалась на ее здоровье всю жизнь, а в последние годы у нее отказали почки, и немногим за шестьдесят она умерла от уремии. Как и мой отец – совсем молодым, в пятьдесят пять, правда, уже в Америке.

Пока Этка была без движения, обязанность кормить младших взяла было на себя девятилетняя Леночка (подозреваю, что ее еврейское имя было Лея, но теперь уже трудно найти какие-либо документы).

Ева Левит – Она - Женщина Торы как зеркало феминизма

Иерусалим, 2022. – 260 с.

Ева Левит – Она – Содержание

Лирическое вступление

Фактическое вступление

Феминистическое вступление

Содержание