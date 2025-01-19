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Левит – Она - Женщина Торы как зеркало феминизма

Ева Левит – Она - Женщина Торы как зеркало феминизма
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology
У женщин моей семьи были трудные судьбы.
Моя прабабка Хана Левитина из Почепа, мать десяти детей, похоронившая скончавшегося от тифа мужа, перенесшая испанку и практически ослепшая, осталась в семье единственной кормилицей. Ее старшему, моему деду Моте (Мордехаю), исполнилось восемнадцать, и его забрали на войну. Ее младшей Асеньке было три. Шел 1917-й год.
Из последних сил Хана выполняла поручение местного богача: уговаривала владелиц огородов продавать ему оптом капусту (тот взял большой подряд на поставку овощей). За этот труд – а обойти на своих ногах все крестьянские хозяйства Почепа было совсем не просто – ей было обещано скудное вознаграждение. Но, когда она явилась за платой, богач назвал ее лгуньей и, сказав, чтобы она больше не смела приближаться к его дому, облил ведром ледяной воды.
Была холодная осень, прабабка слегла с воспалением легких и тихо умерла, оставив хозяйство на третью дочь (вторая уехала на заработки, как тогда говорили, в люди) – четырнадцатилетнюю Этку (Эстер), в честь которой меня и назвали.
Этке приходилось тяжело работать, таскать неподъемное. Однажды, пытаясь что-то достать с чердака, она упала с лестницы, после чего почти год лежала парализованная. Если бы не бездетная соседская пара, выходившая ее, ей было бы не выжить.
Травма позвоночника отзывалась на ее здоровье всю жизнь, а в последние годы у нее отказали почки, и немногим за шестьдесят она умерла от уремии. Как и мой отец – совсем молодым, в пятьдесят пять, правда, уже в Америке.
Пока Этка была без движения, обязанность кормить младших взяла было на себя девятилетняя Леночка (подозреваю, что ее еврейское имя было Лея, но теперь уже трудно найти какие-либо документы).

Ева Левит – Она - Женщина Торы как зеркало феминизма

Иерусалим, 2022. – 260 с.

Ева Левит – Она – Содержание

Лирическое вступление
Фактическое вступление
Феминистическое вступление
Содержание
  • Глава 1. Хава. Вопрос ребром
  • Глава 2. Дочери рабби Хисды. О сексуальном воспитании
  • Глава 3. Хава. Страсть к познанию
  • Глава 4. Хава – Йохевед. Посрамившая звездочетов
  • Глава 5. Сестра Эвеля – Аснат – Ципора и Батья. Умеющие летать
  • Глава 6. Амтелай – жена Йова – Хана. О жертвоприношениях
  • Глава 7. Сара. Жена, сестра, соратник
  • Глава 8. Сара – Эстер. На троне
  • Глава 9. Жена и дочери Лота. О трагических ошибках
  • Глава 10. Ривка. Роза среди шипов
  • Глава 11. Рахель, Лея, Била и Зильпа – жены Яакова. Разделившие любовь
  • Глава 12. Ницевет, Михаль, Авигаиль, Бат-Шева, Авишаг – мать и жены Давида. Раздробление
  • Глава 13. Брурия. Особенная
  • Глава 14. Дина. Изнасилование
  • Глава 15. Козби. О проституции за идею
  • Глава 16. Руфина. О неудачном соблазнении
  • Глава 17. Тамар. Черная вдова
  • Глава 18. Рахав. О проституции за деньги
  • Глава 19. Рут. О бойкотах
  • Глава 20. Царица Савская. О геополитике
  • Глава 21. Жена Потифара. О сексуальных домогательствах
  • Глава 22. Мирьям. Сила веры
  • Глава 23. Шломит бат Дибри. Молчание – золото
  • Глава 24. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца – дочери Цлофхада. Первые феминистки
  • Глава 25. Двора и Яэль. Сила духа и сила руки
  • Глава 26. Хана. Научившая молитве
  • Глава 27. Цфанья. Колдунья из Эйн-Дор
Views 274
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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