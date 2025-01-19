Левит – Она - Женщина Торы как зеркало феминизма
У женщин моей семьи были трудные судьбы.
Моя прабабка Хана Левитина из Почепа, мать десяти детей, похоронившая скончавшегося от тифа мужа, перенесшая испанку и практически ослепшая, осталась в семье единственной кормилицей. Ее старшему, моему деду Моте (Мордехаю), исполнилось восемнадцать, и его забрали на войну. Ее младшей Асеньке было три. Шел 1917-й год.
Из последних сил Хана выполняла поручение местного богача: уговаривала владелиц огородов продавать ему оптом капусту (тот взял большой подряд на поставку овощей). За этот труд – а обойти на своих ногах все крестьянские хозяйства Почепа было совсем не просто – ей было обещано скудное вознаграждение. Но, когда она явилась за платой, богач назвал ее лгуньей и, сказав, чтобы она больше не смела приближаться к его дому, облил ведром ледяной воды.
Была холодная осень, прабабка слегла с воспалением легких и тихо умерла, оставив хозяйство на третью дочь (вторая уехала на заработки, как тогда говорили, в люди) – четырнадцатилетнюю Этку (Эстер), в честь которой меня и назвали.
Этке приходилось тяжело работать, таскать неподъемное. Однажды, пытаясь что-то достать с чердака, она упала с лестницы, после чего почти год лежала парализованная. Если бы не бездетная соседская пара, выходившая ее, ей было бы не выжить.
Травма позвоночника отзывалась на ее здоровье всю жизнь, а в последние годы у нее отказали почки, и немногим за шестьдесят она умерла от уремии. Как и мой отец – совсем молодым, в пятьдесят пять, правда, уже в Америке.
Пока Этка была без движения, обязанность кормить младших взяла было на себя девятилетняя Леночка (подозреваю, что ее еврейское имя было Лея, но теперь уже трудно найти какие-либо документы).
Ева Левит – Она - Женщина Торы как зеркало феминизма
Иерусалим, 2022. – 260 с.
Ева Левит – Она – Содержание
Лирическое вступление
Фактическое вступление
Феминистическое вступление
Содержание
- Глава 1. Хава. Вопрос ребром
- Глава 2. Дочери рабби Хисды. О сексуальном воспитании
- Глава 3. Хава. Страсть к познанию
- Глава 4. Хава – Йохевед. Посрамившая звездочетов
- Глава 5. Сестра Эвеля – Аснат – Ципора и Батья. Умеющие летать
- Глава 6. Амтелай – жена Йова – Хана. О жертвоприношениях
- Глава 7. Сара. Жена, сестра, соратник
- Глава 8. Сара – Эстер. На троне
- Глава 9. Жена и дочери Лота. О трагических ошибках
- Глава 10. Ривка. Роза среди шипов
- Глава 11. Рахель, Лея, Била и Зильпа – жены Яакова. Разделившие любовь
- Глава 12. Ницевет, Михаль, Авигаиль, Бат-Шева, Авишаг – мать и жены Давида. Раздробление
- Глава 13. Брурия. Особенная
- Глава 14. Дина. Изнасилование
- Глава 15. Козби. О проституции за идею
- Глава 16. Руфина. О неудачном соблазнении
- Глава 17. Тамар. Черная вдова
- Глава 18. Рахав. О проституции за деньги
- Глава 19. Рут. О бойкотах
- Глава 20. Царица Савская. О геополитике
- Глава 21. Жена Потифара. О сексуальных домогательствах
- Глава 22. Мирьям. Сила веры
- Глава 23. Шломит бат Дибри. Молчание – золото
- Глава 24. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца – дочери Цлофхада. Первые феминистки
- Глава 25. Двора и Яэль. Сила духа и сила руки
- Глава 26. Хана. Научившая молитве
- Глава 27. Цфанья. Колдунья из Эйн-Дор
No comments yet. Be the first!