Кто из нас в детстве не читал волшебных сказок? Как родные всем нам знакомы Иван-царевич, Серый волк, Баба-Яга с ее когда дружками, а когда и врагами – Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным. По крайней мере, это так, если нашим родным языком является русский. А если нет, то и на любом другом языке разговаривают в сказках практически идентичные персонажи в более или менее похожих костюмах. Ягу тогда заменяет ведьма в не менее красочных лохмотьях, а Ивана-царевича – королевский сын, столь же пылкий и добросердечный. И ноги у него просятся в стремена, а душа жаждет подвига. И, пусть даже они зовутся другими именами, мы все равно с легкостью их узнаем и мысленно произносим, адресуясь к каждому: да ты же вылитый!..

Много лет назад я читала две монографии В. Я. Проппа1 – «Морфология волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки». В них он систематизирует результаты грандиозного по своим масштабам и важности выводов труда: проанализировав тысячи волшебных сказок разных народов, Пропп сформулировал несколько незыблемых законов этого жанра.

1. Все волшебные сказки построены по одной и той же схеме с определенным количеством сюжетных линий и элементов.

2. Некоторые элементы могут опускаться рассказчиком, но никогда не меняются местами и не мешают общей канве повествования всегда оставаться узнаваемой.

3. Все волшебные сказки настолько похожи, что можно начать рассказывать одну из них, а продолжить другою, с другими персонажами, в других декорациях, и все равно повествование в сути своей не пострадает.

4. Персонажи выполняют совершенно конкретные функции, а потому их число строго ограничено.

Обнаружив подобные закономерности, невозможно не задаться вопросом: а почему же это так?

Конечно, и сам Пропп, и его предшественники и последователи, и независимые мыслители, незнакомые с его работами, и вообще любые мало-мальски смыслящие в жизни люди, читавшие сказки, а также мифы и героический эпос разных народов, пытались дать этому объяснение. Будь то идея о кочующих по земле сюжетах (в конце концов, разве слухи, сплетни и анекдоты не распространялись по миру со скоростью десятков километров в час еще задолго до изобретения Интернета?) или о том, что в основу сказок и мифов положены древние языческие верования и обряды. Последнее, впрочем, вовсе никакое и не объяснение, потому как и здесь можно задать все тот же вопрос: а они-то, эти верования и обряды, почему такие похожие у разных народов, разделенных порою даже океанами? Или это Высшая сила, представленная ангелами, демонами, эльфами, гномами, шайтанами и им подобными существами, нашептывала древним сказителям увлекательные сюжеты во сне и наяву?

Левит Е. - Тора, Таро и трое с отарами

Иерусалим, 2020 г. – 360 с.

ISBN 978-5-907397-05-7

Левит Е. - Тора, Таро и трое с отарами – Содержание

Введение

Глава 1. Представление героев

Глава 2. Старшие Арканы Таро

Глава 3. Дурак

Дурак Аврам

Дурак Моше

Дурак Давид

Глава 4. Маг и Жрица

Маг и Жрица Аврама

Маг и Жрица Моше

Маг и Жрица Давида

Глава 5. Императрица и Император

Императрица и Император Аврама

Императрица и Император Моше

Императрица и Император Давида

Глава 6. Иерофант

Иерофант Аврама

Иерофант Моше

Иерофант Давида

Глава 7. Влюбленные

Влюбленные Аврама

Влюбленные Моше

Влюбленные Давида

Глава 8. Колесница

Колесница Аврама

Колесница Моше

Колесница Давида

Глава 9. Справедливость

Справедливость Аврама

Справедливость Моше

Справедливость Давида

Глава 10. Отшельник

Отшельник Аврама

Отшельник Моше

Отшельник Давида

Глава 11. Колесо Фортуны

Колесо Фортуны Авраама

Колесо Фортуны Моше

Колесо Фортуны Давида

Глава 12. Сила

Сила Авраама

Сила Моше

Сила Давида

Глава 13. Повешенный

Повешенный Авраама

Повешенный Моше

Повешенный Давида

Глава 14. Смерть

Смерть Авраама

Смерть Моше

Смерть Давида

Глава 15. Умеренность

Умеренность Авраама

Умеренность Моше

Умеренность Давида

Глава 16. Дьявол

Дьявол Авраама

Дьявол Моше

Дьявол Давида

Глава 17. Башня

Башня Авраама

Башня Моше

Башня Давида

Глава 18. Звезда

Звезда Авраама

Звезда Моше

Звезда Давида

Глава 19. Луна

Луна Авраама

Луна Моше

Луна Давида

Глава 20. Солнце

Солнце Авраама

Солнце Моше

Солнце Давида

Глава 21. Отступление о спиралях

Спирали Моше

Спирали Давида

Глава 22. Суд

Суд Авраама

Суд Моше

Суд Давида

Глава 23. Мир

Мир Авраама

Мир Моше

Мир Давида

Заключение

Благодарности