Эта книга является классикой современной христианской литературы. Впервые изданная в Соединенных Штатах Америки в 1987 году, она стала бестселлером и изменила жизни многих людей и целых церквей. Прочитав ее, вы узнаете, как получать удовольствие и удовлетворение от молитвы. Используя молитву «Отче наш» в качестве образца, автор покажет вам, как нужно проводить один час в молитве каждый день и находить в этом радость. Лэрри Ли делится учением и опытом, которые помогли ему превратить его молитвенную жизнь из нудной работы в удовольствие. Бог может сделать то же самое и в вашей жизни.

Предисловие

В холодную, темную ночь предательства Христа, Его ученики не смогли провести с Ним один час в молитве. В Гефсиманском саду, пока Иисус изо всех сил молился в такой агонии духа, что Его пот стал подобен огромным каплям крови, падающим на землю, Его ученики, невежественно слепые к кующим вечность событиям, готовым вот-вот разразиться, спали. Иисус, обремененный и опечаленный в духе, разбудил Своих спящих учеников и спросил: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» (Мат. 26:40).

В той трагической сцене зеркально отражается бедственное положение Церкви сегодня. Иисус, наш ходатайствующий Первосвященник, молится, Его ученики спят, а сатана выигрывает одно состязание за другим из-за их неявки. Невозможно подсчитать неудачи, погубленные репутации, поражения, развалившиеся семьи и другие многочисленные трагедии, которых можно бы было избежать, если бы верующие молились. Невозможно измерить разрушение, которое могло бы быть повернуто вспять, и суд, который можно бы было отвратить, если бы только Божий народ уделил время молитве. Я виновен, и вы тоже.

Однако я не написал эту книгу с целью нагнать на кого-либо осуждение. Я написал ее, потому что знаю, что значит быть преследуемым зовом молиться, и потому что я знаю, что значит дать помехам, усталости и давлению заглушить этот зов. Видите ли, шесть лет Бог преследовал меня зовом молиться, прежде чем я наконец внял Его мольбе пребывать с Ним в молитве один час каждый день. Но когда я сделал это, в моей жизни и служении произошла революция.

Я хочу пообещать вам: происходит что-то сверхъестественное, когда вы молитесь один час в день. Это не случается в два счета, но медленно, почти незаметно, желание молиться становится крепко посаженным в почву вашего сердца Духом Божиим. Это желание вытесняет сорняки апатии и небрежности и созревает в дисциплину молиться. Затем однажды вы обнаруживаете, что молитва больше не просто обязанность или нудная работа; наоборот, дисциплина молитвы принесла плод удовольствия. Вы найдете в себе пылкое желание к ежедневному времяпрепровождению с Богом.

Сверхъестественная работа молитвы продолжается и начинает занимать и перековывать каждую сферу вашей жизни. Вы замечаете, что ваше сердце больше не лишено присутствия и обетовании Бога. Вы обнаруживаете, как устанавливать, сохранять и промалывать Божьи приоритеты в вашей жизни, вы учитесь, как получать Божье обеспечение для ваших нужд. Жизнь вступает в новое измерение, когда вы начинаете испытывать большую радость и удовлетворение в ваших взаимоотношениях с людьми. И когда вы начинаете ходить не в области плоти, а в области Духа, вы выясняете, как двигаться в силе Бога и стоять в победе, которую Иисус одержал для вас.

Откуда я знаю? Я знаю, потому что именно это произошло со мной, когда я повиновался призыву молиться. Я знаю, потому что именно это произошло с верующими после вознесения Христа. Подумайте: что преобразило дремлющих учеников, приунывших верующих и колеблющихся последователей в последних главах Евангелий в решительное, стремительное, единое войско книги Деяний? Что сделало их мощной духовной армией, которая хваталась за трудности и превращала их в возможности; армией, характеризовавшейся ясными, острыми решениями, а не туманным мышлением и смущением; армией, которая в одном поколении перевернула мир вверх тормашками для Иисуса Христа? Молитва. Молитва, которая высвободила силу Божью и подключилась к Его неистощимым ресурсам.

Что преобразит сегодня дремлющих учеников, приунывших верующих и колеблющихся последователей в мощную, маршем идущую армию с песней освобождения и исцелением в руках? Молитва. Молитва, которая выхватывает победы, одержанные для нас Иисусом, из жадных лап сатаны. Молитва, которая штурмует врата ада.

Если вы не молитесь последовательно один полный час каждый день, но хотели бы научиться этому, то примите молитвенные секреты, которым Святой Дух обучал меня, когда я стоял коленях, и начните применять их на практике. Когда вы будете учиться молиться так, как учил нас молиться Иисус, ваша молитвенная жизнь больше не будет расстраивающим вас опытом «попаду - промажу»; вместо этого, пребывание с Господом один час в молитве станет в действительности легким и естественным делом.

Пожалуйста, склоните голову и помолитесь: «Иисус, насади в моем сердце желание молиться. Дай мне способность развивать ежедневное, последовательное время молитвы. Преобрази молитву из обязанности в удовольствие. Сделай меня мощным воином в Твоей молитвенной армии».

Вы помолились этой молитвой? Искренне? Тогда вам лучше достать из шкафа свою форму, отполировать медные пуговицы и начистить до блеска сапоги, потому что, солдаты, Божья армия готовится к маршу.