Лингвистический поворот и историческое познание в западной философии XX—XXI веков

Тема лингвистического поворота, осуществленного главным образом благодаря идеям Л. Витгенштейна, связывается Рорти с широкой перспективой критического осмысления оснований европейской метафизики. Общеизвестно, что сам Рорти сложился как философ-профессионал первоначально под влиянием идей таких крупных представителей аналитической философии, как Н. Гудмен, У. Селларс, У. Куайн, Д. Дэвидсон и др. В 60-е годы минувшего столетия его внимание привлекает вопрос оснований и возможности философского знания, в свете которого он и размышляет о специфике лингвистического поворота, формах его осуществления и значимости для будущего философии. При этом Рорти пытается критически рассмотреть не только способ теоретизирования, присущий европейской классической философии, но и понять варианты и возможности англо-американской аналитической мысли, перспективы ее потенциальных контактов с европейской континентальной мыслью [см.: 2, с. 423].

Прежде всего, Рорти задает вопрос о том, почему проблема языка, поднятая в ходе осуществления лингвистического поворота в философии, выходит на первый план в сочинениях тех авторов, которые стали его носителями.

В книге, носящей эмблематическое название «Лингвистический поворот», опубликованной в 1967 г. и ставшей прологом к проведенной им радикальной деконструкции достижений европейской мысли, он выражает уверенность в том, что лингвистическая философия «преуспела, заставив обороняться всю предшествующую философскую традицию от Парменида через Декарта и Юма к Брэдли и Уайтхеду» [13, р. 33]. Это произошло потому, что она оказалась эффективным средством анализа «работы» традиционной философии с языком, формулируя собственные проблемы. Разработка лингвистической философии в различных ее вариантах, по Рорти, показала, что сам акт суждения о мире мыслим лишь в форме выраженного в языке, наполненного смыслом дискурсивного сообщения, которое по сути не должно отсылать к какой-либо иной реальности, репрезентируя ее, а является вполне самодостаточным. Дискурс, по Рорти, явля ется самодостаточным носителем знания, которое вне его рамок непредставимо.

Возвращаясь уже в 2006 г., незадолго до своей кончины к теме лингвистического поворота, Рорти суммировал его значение следующим образом: «Первое, нельзя обнаружить интересного смыслового момента в том, что философские проблемы являются проблемами языка. Второе, тем не менее, лингвистический поворот был полезен, поскольку он переключил внимание философов с проблемы опыта на вопрос о лингвистическом поведении. Это изменение помогло сломать позиции эмпиризма - и, более широко, репрезентативист- ского подхода» [13, р. 3]. В финальной инстанции именно прочтение наследия Витгенштейна в ракурсе, который был предложен Куайном и Дэвидсоном, сделало возможным, по Рорти, видение языковой реальности как сопряженной с поведенческой реакцией, возникающей в контексте интерсубъективных коммуникационных в своей основе связей. Из этого следует, на его взгляд, возможность окончательного расставания с тезисом о том, что язык репрезентирует реалии мира, существующего независимо от его дискурсивных образований. Прощание с положением о связи познавательных образов, данных в языке, с независимо существующими реалиями было для него эпистемологическим прологом к отказу от реализма во всех его формах и проявлениях. Радикальное принятие платформы прагматизма, на взгляд Рорти, должно именно так повлиять на освоение темы лингвистического поворота философии.

Проблема обнаружения универсального посредника между познаваемым и познающим, по мысли Рорти, приковывает внимание представителей западной мысли, уже с самого начала минувшего столетия. Особенно остро она первоначально формулируется, как ему представляется, в границах феноменологии и зарождающейся аналитической философии. В первом случае речь идет об изначальности полагания феноменально данного, наделенного ноэматическим содержанием, тогда как во втором - о языке как финальном условии любых мыслительных образов.

Лингвистический поворот и историческое познание в западной философии XX—XXI веков

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. — 304 с.

ISBN 978-5-98712-248-8

Лингвистический поворот и историческое познание в западной философии XX—XXI веков - Содержание

Введение (Губман Б.Л, Ануфриева К.В.)

Глава 1. Р. Рорти: лингвистический поворот и история (Губман Б.Л., Ануфриева К.В.)

Глава 2. Аналитическая и спекулятивная философия истории: от конфронтации к идее сосуществования (Губман Б Л.)

Глава 3. А. Данто: наррация и исторические миры (Ануфриева К.В.)

Глава 4. У. Дрэй: учение Р. Дж. Коллингвуда и аналитическая философия истории (Ануфриева К.В.)

Глава 5. Л.О. Минк о природе исторического и художественного повествования (Ануфриева К.В.)

Глава 6. Ф. Анкерсмит: от логики наррации к теории возвышенного исторического опыта (Аванесян А.А.)

Глава 7. X. Уайт: нарратив, метаистория, риторика (Потамская В.П.)

Глава 8. Д. ЛаКапра: история, нарратив, травма (Потамская В.П.)

Глава 9. П. Рикёр: лингвистический поворот и рассказ об истории (Губман Б.Л.)

Глава 10. Критическая философия истории П. Рикера (Губман Б.Л, Ануфриева К.В.)

Глава 11. Теория наррации: диалог аналитической философии истории и неопрагматизма (Губман Б.Л.)

Глава 12. Р. Барт: текст и история {Потамская В.П.)

Глава 13. М. Фуко и аналитическая философия: история как предмет генеалогического постижения (Ануфриева К.В.)

Глава 14. Ю. Хабермас: история и коммуникация (Губман Б.Л.)

Заключение

Summary

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