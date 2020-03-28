Можно сказать, что новозаветной книге Деяний зачастую уделяется недостаточно внимания, в то время как она является своеобразным мостом, соединяющим глубокую пропасть между Евангелием от Иоанна, в котором Иоанн отстаивает божественную сущность нашего Господа, и посланием к Римлянам, с которого начинается ряд из двадцати одного письма, адресованных либо отдельным христианам, либо различным общинам Церкви Господней первого века.

Без книги Деяний у нас не было бы примеров обращения в веру и проповедей самих апостолов. Эта книга является божественным руководством в вопросах, связанных с установлением, ростом, организацией, богослужением и действиями Церкви Христовой. Без этой книги у нас не было бы рассказа о ниспослании Иисусом Святого Духа в день Пятидесятницы (о Нем мы поговорим при изучении второй главы книги Деяний). Без этой книги у нас не было бы подробного и обстоятельного рассказа о том, как служители Господа использовали в апостольскую эру некоторые могущественные чудодейственные дары, полученные от Духа. Кроме того, изучая эту книгу, мы узнаем о сошествии и пребывании Святого Духа.

Эйб Линкольн - Деяния Апостолов

Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 265 с.

ISBN ISBN 978-1-936479-25-2

Эйб Линкольн - Деяния Апостолов - Содержание

Предисловие

Введение и история книги Деяний

Время Пятидесятницы

Святой Дух (1)

Святой Дух (2)

Обитание Духа

Первая проповедь Евангелия

Проповедование

Исцеление и проповедование

Преследования и гонения

Дисциплина и гонения привели к росту Церкви

Внутренние и внешние трудности

Речь Стефана

Церковь достигает Самарии

Обращения в веру: Симон и вельможа из Эфиопии

Рост церквей и обращение Савла

Проповеди Павла и Петра

Обращение Корнилия

Речь Петра в свою защиту

Мощный прорыв в евангелизации языческого мира (1)

Мощный прорыв в евангелизации языческого мира (2)

Евангелие приходит в Македонию

Благовествование в Афинах, Коринфе и Ефесе

Непрекращающийся триумф Евангелия

Божественное провидение в жизни апостола Павла

Эйб Линкольн - Деяния Апостолов - Введение

Кто написал книгу Деяний

Мы начнем изучение этой книги с вводного материала. Во-первых, кто написал книгу Деяний? Из двух основных отрывков и из многочисленных внешних свидетельств известно, что книгу Деяний написал возлюбленный врач Лука. Два отрывка, Евангелие от Луки 1:1–3 и книга Деяний 1:1–2, ясно указывают на то, что Лука является автором этих документов. Особенно это заметно при сравнении первых строк этих книг:

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами (заметьте, что Лука общался с теми, кто знал о христианстве из первоисточника) и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Евангелие от Луки 1:1–3

Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал. Деяния 1:1–2

Среди веских внешних свидетельств в пользу того, что именно Лука написал книгу Деяний, есть один документ II-III веков, в котором говорится, что именно Лука был новозаветным пророком, написавшим книгу Деяний. Такие авторы, как Ириней, Климент Александрийский, Ориген и Евсевий, были выдающимися личностями, писавшими о христианстве позднее первого века, и все они утверждают, что именно Лука написал эту книгу. Мы знаем, что автором ее был Святой Дух, а записал Лука.

Теперь давайте поговорим о том, кем был Лука. Нам известно, что Лука был спутником Павла и его соработником в благовествовании. Это утверждение можно обосновать таким образом: написавший книгу Деяний является одним из тех, о ком говорится в отрывках с личным местоимением «мы»: «мы решили», «мы испытали» и т.д. В книге Деяний 16:10, в главах 20 и 21, а затем в 27 и 28, встречается все больше отрывков, в которых сообщается, что «мы» сделали то или иное. Лука упоминается и в 24 стихе Послания к Филимону. Таким образом, написавший книгу Деяний трудился вместе с апостолом Павлом. В Евангелии от Луки и в книге Деяний некоторые рассказы содержат описание различных заболеваний и их симптомов. Это наводит на мысль о том, что человек, написавший эти книги, знал медицинскую терминологию и имел непосредственное отношение к врачевательству. В Послании к Колоссянам 4:10–14 мы узнаем о том, что Лука был язычником, возлюбленным другом Павла и врачом.

Итак, Библия и внешние источники ясно указывают на то, что книгу Деяний написал врач из язычников Лука, который был возлюбленным другом, спутником и соработником Павла в его путешествиях.