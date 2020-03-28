Мы приглашаем вас к изучению 1-го Послания к Коринфянам, одной из величайших книг Нового Завета. Вступление и необходимая информация к этому посланию основаны на богодухновенном свидетельстве апостола Луки о пребывании Павла в этом величественном городе и о его проповеди Благой вести (Деян. 18:1–19:1). Павел посетил Коринф около 50 г., он жил и трудился вместе с Акилой и Прискиллой. Апостол Лука пишет, что Павел проводил каждую субботу в синагоге, стараясь убедить своим словом иудеев и греков (Еллинов): «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос» (Деян. 18:5). Многие из коринфян, слушавших апостола Павла, уверовали и приняли крещение (Деян. 18:8). Трудом Павла и его помощников Господь за полтора года создал в Коринфе церковную общину. В 55–56 гг. Святой Дух вдохновил апостола к написанию послания коринфянам.

Эйб Линкольн - Первое послание к Коринфянам

Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 235 с.

ISBN 978-1-936479-17-7

Эйб Линкольн - Первое послание к Коринфянам - Содержание

Вступление: Грех разделения

Откровение Божьей мудрости для искупления людей

Учителя и проповедники

Гордость и грех блуда

Церковь и дисциплина R

Судебные тяжбы, жизнь и свобода

Желания плоти

Божий замысел о браке

Совесть христианина

Свобода приносит с собой рабство

Работа над духовным состоянием и урок из истории

Употребление в пищу мяса и ношение покрывала

Церковная власть и трапеза любви

Правильное совершение вечери Господней и источник духовных даров

Быть одним телом и действовать по любви

Божественная любовь

Духовная зрелость, достигаемая в любви, превосходит дар иных языков

Ключ к правильной организации церковного собрания

Свидетельства, подтверждающие Благую весть

«А затем конец…» и воскресение

Победа и пожертвования

Заключительное слово

Обзор

Сокращения

Эйб Линкольн - Первое послание к Коринфянам - Вступление

Коринф был влиятельным городом в период посещения его апостолом Павлом. Он был не только столицей римской провинции Ахаия, но и крупным торговым центром, что объяснялось его особым географическим положением. Все торговые пути проходили через южные ворота, располагавшиеся на перешейке, соединявшем Грецию с континентом. В Коринфе, расположенном у подножия горы Акрокоринф, имелось три гавани. Чтобы избежать путешествия длиной около 320 километров в обход полуострова, древние мореплаватели привязывали канаты к кораблю и набревнах перетаскивали его через перешеек. Более крупные суда приходилось разгружать и перетаскивать отдельно груз и корабль, а затем снова загружать судно для дальнейшего плавания по Средиземному морю. Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, начал действовать в 66 г. при императоре Нероне. С того времени было сделано немало попыток построить канал в той же местности. Канал, который действует и по сей день, был построен в 1881 г., сократив расстояние между Эгейским и Ионическим морями на более чем 320 километров.

Коринф был городом идолов. Посейдон, бог моря, считался верховным богом. «Жить как коринфянин» означало предаватьсяполной безнравственности. Во всей Римской империи женщин «легкого поведения» часто назвали «девушками Коринфа». В храме Афродиты на Акрополе служили тысячи «девушек Коринфа» – храмовых блудниц. Афродита была богиней любви по-гречески эрос (Έρως). Поклонение в ее храме подразумевало интимный контакт с храмовыми жрицами или гомосексуалистами. Для церкви Христовой это было большим искушением (1 Кор. 5 и 6). Безнравственность культа привлекала паломников со всех концов Римской империи. Многие из последователей Христа участвовали в этом грехе до своего обращения. Коринф считался очень неоднозначным, извращенным и совершенно аморальным городом.