Литература Агады
Библиотека еврейской классики
Агада - выдающееся явление древнееврейской письменности, достоинства которой не уступают наиболее признанным памятникам мировой литературы. Тем не менее, вряд ли будет маловероятным предположение, что немалая часть читателей никогда об Агаде не слышали. Последний раз книга на эту тему публиковалась на территории России в 1922 г., и на протяжении многих десятилетий в СССР существовал фактически полный запрет на доступ к духовному наследию еврейского народа.
Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что литература агады — это еврейская «художественная литература» послебиблейского периода. Она включает в себя и элементы «научно-популярного» жанра, такие как медицина, теология, астрономия. Но вопрос «Что такое агада?» далеко не столь прост, и обстоятельный ответ на него читатель найдет во Введении, написанном для антологии известным специалистом древнееврейской литературы, профессором Иерусалимского университета Авигдором Шинаном.
Литература Агады - Библиотека еврейской классики
Cоставление и редактирование И. Бегун, X. Корзакова
Перевод В. Вексельман, Б. Йонин, X. Корзакова, Д. Сливняк
Комментарий и примечания X. Корзакова
Вступительная статья проф. А. Шинан (Иерусалимский университет)
М.: ДААТ/Знание, 1999. - 384 с.
ISBN 5-86993-006-5
Литература Агады - Библиотека еврейской классики - Содержание
Предисловие составителей
Введение
Раздел 1. О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ АГАДА
1. Бог. Вселенная. Человек
2. Тора и заповеди
3. Человек среди людей
4. Человек и его путь в жизни
5. Народ и Земля Израиля
Еврейское искусство эпохи Талмуда (цветная вкладка)
Раздел 2. ЖАНРЫ АГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Расширенный библейский рассказ
2. Рассказы о деяниях мудрецов
3. Притча в агаде и мидрашах
4. «Народные истории»
5. Толкования и проповеди
Раздел 3. СБОРНИКИ АГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агада в Мишне и Тосефте
2. Мехильта
3. Мидраш раба
4. Агада в Иерусалимском и Вавилонском Талмуде ...
5. Таргум Йонатан
6. Пиркей де раби Элиезер
7. Песикта де рав Кагана
Раздел 4. КРЫЛАТЫЕ СЛОВА АГАДЫ
1. Всевышний человек
2. Тора и заповеди
3. Народ и Земля Израиля
4. Труд, ремесло, собственность
5. Моральные принципы
6. Мир между людьми
7. Общество
8. Семья, роль женщины, воспитание детей
9. Мудрецы и учителя
Об авторах Агады
Справочный отдел
Литература Агады - Библиотека еврейской классики - Предисловие составителей
Большое число агадических текстов содержится в Талмуде, фундаментальном своде древнееврейской письменности, посвященном детальной разработке еврейского закона. Но на его страницах нашли также место легенды и проповеди, притчи и назидательные поучения, исторические рассказы, афоризмы..., т. е. все то, что относится к литературе агады. Ее творцы — духовные учителя народа стремились к тому, чтобы сделать идеи и понятия Священного Писания занимательными и доступными для широких кругов. С тех пор несомненные достоинства произведений Агады привлекали и продолжают привлекать читателей разных времен и народов.
К началу XX века в еврейских общинах Европы (не исключая и Россию) заметно возросла ассимиляция. Все большее число людей не получали традиционного еврейского образования и не могли читать тексты Талмуда и комментарии к Библии на языке оригинала. Именно тогда впервые была составлена антология агады, адаптированная для широкого читателя. Заслуга в этом принадлежала выдающемуся еврейскому поэту Х.-Н. Бялику и известному еврейскому просветителю И. X. Равницкому, которые в 1909 г. издали 6-томное собрание текстов Агады на иврите «Сефер ха-агга-да». Русский перевод, выполненный С. Фругом, «Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей» был опубликован в 1922 г. Были переведены лишь 2 из 6 томов). В 1972 году в Израиле был факсимильно воспроизведен перевод С. Фруга.
Новая антология агады на русском языке издается в существенно иных обстоятельствах, нежели те, которые существовали в начале века. Изменился читатель, изменился сам русский язык, на который переводятся древние тексты. Составители старались построить книгу так, чтобы она была доступна и неискушенному читателю, а каждый читатель мог найти в ней то, что его особенно интересует. Антология состоит из трех основных разделов:
- 1-й раздел. «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ АГАДА» (основные темы агадической литературы). В пяти главах этого самого большого раздела антологии представлено большое тематическое богатство литературы агады, охватывающее самые разнообразные аспекты бытия человека и общества. Здесь и теология, и мировоззренческие проблемы, история еврейского народа, и темы, касающиеся каждодневного бытия человека, его личной и общественной жизни.
- 2-й раздел. «ЖАНРЫ АГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Здесь читатель познакомится с жанровыми особенностями этого свода древнееврейской письменности. Произведения агады классифицируются по таким жанрам, как притча, фольклор (народное творчество), расширенный библейский рассказ, публичные проповеди. Особое место занимает жанр рассказов об авторах агады — «мудрецах Талмуда».
- 3-й Раздел. «СБОРНИКИ АГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Произведения агады, которые создавались на протяжении более чем 1500 лет, исторически концентрировались в нескольких основных собраниях. Кроме Вавилонского и Иерусалимского Талмуда наиболее фундаментальное собрание агады представляет Мидраш раба — многотомный сборник комментариев и сказаний па темы библейских сюжетов. В разделе приводятся сведения и о других сборниках агады, относящихся к эпохе Талмуда и в последующие века.
Как специальное приложение в антологии присутствует 16-страничная вкладка цветных иллюстраций по теме «Еврейское искусство периода Талмуда», которое собрал и снабдил комментариями В. Дымшиц (СПб). Любой читатель, следует думать, получит удовольствие, заглянув в 4-й раздел антологии: «КРЫЛАТЫЕ СЛОВА. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ АГАДЫ».
Разумеется, никакая антология не может дать исчерпывающего представления о полном объеме этой разнообразной литературы. Однако составители надеются, что в этой книге читатель найдет много интересного и это пробудит у него желание продолжить изучение богатейшего духовного наследия еврейского народа.
спасибо
Спасибо! Благословений! Будем почитать..
Благодарю