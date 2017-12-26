Литература Агады - Библиотека еврейской классики

Cоставление и редактирование И. Бегун, X. Корзакова

Перевод В. Вексельман, Б. Йонин, X. Корзакова, Д. Сливняк

Комментарий и примечания X. Корзакова

Вступительная статья проф. А. Шинан (Иерусалимский университет)

М.: ДААТ/Знание, 1999. - 384 с.

ISBN 5-86993-006-5

Большое число агадических текстов содержится в Талмуде, фундаментальном своде древнееврейской письменности, посвященном детальной разработке еврейского закона. Но на его страницах нашли также место легенды и проповеди, притчи и назидательные поучения, исторические рассказы, афоризмы..., т. е. все то, что относится к литературе агады. Ее творцы — духовные учителя народа стремились к тому, чтобы сделать идеи и понятия Священного Писания занимательными и доступными для широких кругов. С тех пор несомненные достоинства произведений Агады привлекали и продолжают привлекать читателей разных времен и народов.

К началу XX века в еврейских общинах Европы (не исключая и Россию) заметно возросла ассимиляция. Все большее число людей не получали традиционного еврейского образования и не могли читать тексты Талмуда и комментарии к Библии на языке оригинала. Именно тогда впервые была составлена антология агады, адаптированная для широкого читателя. Заслуга в этом принадлежала выдающемуся еврейскому поэту Х.-Н. Бялику и известному еврейскому просветителю И. X. Равницкому, которые в 1909 г. издали 6-томное собрание текстов Агады на иврите «Сефер ха-агга-да». Русский перевод, выполненный С. Фругом, «Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей» был опубликован в 1922 г. Были переведены лишь 2 из 6 томов). В 1972 году в Израиле был факсимильно воспроизведен перевод С. Фруга.

Новая антология агады на русском языке издается в существенно иных обстоятельствах, нежели те, которые существовали в начале века. Изменился читатель, изменился сам русский язык, на который переводятся древние тексты. Составители старались построить книгу так, чтобы она была доступна и неискушенному читателю, а каждый читатель мог найти в ней то, что его особенно интересует. Антология состоит из трех основных разделов:

1-й раздел. «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ АГАДА» (основные темы агадической литературы). В пяти главах этого самого большого раздела антологии представлено большое тематическое богатство литературы агады, охватывающее самые разнообразные аспекты бытия человека и общества. Здесь и теология, и мировоззренческие проблемы, история еврейского народа, и темы, касающиеся каждодневного бытия человека, его личной и общественной жизни.

2-й раздел. «ЖАНРЫ АГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Здесь читатель познакомится с жанровыми особенностями этого свода древнееврейской письменности. Произведения агады классифицируются по таким жанрам, как притча, фольклор (народное творчество), расширенный библейский рассказ, публичные проповеди. Особое место занимает жанр рассказов об авторах агады — «мудрецах Талмуда».

3-й Раздел. «СБОРНИКИ АГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Произведения агады, которые создавались на протяжении более чем 1500 лет, исторически концентрировались в нескольких основных собраниях. Кроме Вавилонского и Иерусалимского Талмуда наиболее фундаментальное собрание агады представляет Мидраш раба — многотомный сборник комментариев и сказаний па темы библейских сюжетов. В разделе приводятся сведения и о других сборниках агады, относящихся к эпохе Талмуда и в последующие века.

Как специальное приложение в антологии присутствует 16-страничная вкладка цветных иллюстраций по теме «Еврейское искусство периода Талмуда», которое собрал и снабдил комментариями В. Дымшиц (СПб). Любой читатель, следует думать, получит удовольствие, заглянув в 4-й раздел антологии: «КРЫЛАТЫЕ СЛОВА. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ АГАДЫ».

Разумеется, никакая антология не может дать исчерпывающего представления о полном объеме этой разнообразной литературы. Однако составители надеются, что в этой книге читатель найдет много интересного и это пробудит у него желание продолжить изучение богатейшего духовного наследия еврейского народа.