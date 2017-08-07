В історичній літературі давно існує припущення, що рішення про проведення ревізії замків було прийнято з ініціативи короля польського і великого князя литовського Сигізмунда І і його наступника Сигізмунда Августа та за згодою Панів Рад на вальному литовському сеймі, що проходив у Бересті з середини червня до середини жовтня 1544 р.

Але про підготовку ревізії замків у сеймовій ухвалі взагалі не йдеться. Як свідчать документальні матеріали цього сейму - “Артикули прозб і отказов його королівської милості”, - на ньому обговорювалась пропозиція великого князя про організацію спільної з Королівством Польським оборони проти вторгнення турецьких військ і було ухвалено низку рішень загальнодержавного значення, пов’язаних з обороною BKJI: про здійснення всіма землевласниками перепису маєтків (отчин, вислуг, куплених, заставних) для визначення загальної кількості селянських служб і, в залежності від неї, числа вояків від кожного маєтку, та про необхідність виставлення на земську військову службу від дев’яти служб одного вояка.

Литовська метрика - Книга 561 Ревізії українських замків 1545 року

Підготував Володимир Кравченко

Київ, 2005

Національна Академія Наук України. Інститут Української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

ISBN 966-02-3711-1

Литовська метрика - Книга 561 Ревізії українських замків 1545 року - Зміст

Передмова

Археографічна передмова

Ревізії українських замків 1545 року

Ревізія Володимирського замку

Ревізія Луцького замку

Ревізія Кременецького замку

Ревізія Вінницького замку

Ревізія Брацлавського замку

Ревізія Житомирського замку

Книга № 561 (Фототипічне відтворення текстів)

Науково-довідковий апарат

Предметний покажчик

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Словник старих слів і значень

Слова під титлами

Скорочення, вживані у текстах

Умовні скорочення

Summary

Литовська метрика - Книга 561 Ревізії українських замків 1545 року - Передмова

Литовська Метрика (далі - JIM) є різноманітною за складом колекцією документальних джерел до історії соціально-економічної, внутрішньої та міжнародної політики, що склалася в процесі діяльності центральних органів влади та місцевих установ Великого князівства Литовського (далі - ВКЛ) в період від першої половини XV до кінця XVIII ст. В її книгах зібрані різноманітні документи державного, публічно-правового та приватно-правового характеру. Нині ЛМ складає архівний фонд № 389, що зберігається в Російському державному архіві давніх актів у Москві (далі - РДАДА) й містить 662 одиниці зберігання. Частина матеріалів знаходиться в архівному фонді “Так звана Метрика Литовська” (“Так zwana Metryka Litewska”, далі - Т. zw. ML) Головного архіву давніх актів у Варшаві (далі - AGAD).

У складі фонду № 389 книга ревізій українських замків 1545 року є одиницею зберігання № 561. Згідно з діючим описом, що є інвентарем “Описание книг и актов Литовской Метрики” складеним Станіславом Пташицьким, ця книга входить до IV відділу (“Книги Переписів”), який включає 23 одиниці зберігання (РДАДА. - Ф. 389. - Спр. 559-582). Відділ містить переважно ревізії та інвентарі королівських маєтностей, замків, описи кордонів держави, але в ньому знаходяться й відмінні за змістом матеріали, які по суті не належать до цієї категорії книг. З усього складу книг IV відділу лише дві з них повністю стосуються України: № 561 (1545 р.) та № 563 (1552 p.).

Діяльність канцелярії ВКЛ, історія виникнення й формування Метрики, структура її книг та джерелознавчий аналіз цього величезного документального зібрання неодноразово викладалися в працях Ст.Пташицького, М.К.Любавського, Ф.І.Леонтовича, М.В.Довнар-Запольського, М.Ф.Володимирського-Буданова, І.І.Лаппо, М.Г.Бережкова, Я.Якубовського, Ю.Бардаха, ГЛ.Хорошкевич, І.Сулковської-Курасьової, П.Кеннеді-Грімстед, А.Рахуби, В.С.Менжинського, З.Кяупи, Е.Баньоніса, М.М.Улащика, М.Ф.Спиридонова, М.П.Ковальського, Я.Р.Дашкевича, С.В.Абросимової, П.М.Кулаковського, В.П.Козлова, Л.І.Шохіна, О.І.Дзярновича, О.І.Груші, Т.А.Топалової та інших.

Докладним висвітленням різноаспектних інформативних можливостей ревізій українських замків 1545 р. займалися А.Яблоновський, М.С.Грушевський, М.П.Ковальський (характеристика публікацій ревізій 1545 p., підготовлених Тимчасовою комісією для розгляду давніх актів та А.Яблоновським, ревізії як джерело до соціально-економічної історії України першої половини XVI ст.), С.В.Абросимова (ревізії 1545 р. як джерело до історії міст України), Г.В.Боряк (історико-географічні характеристики ревізій).

Ревізії, або ревізійні матеріали, належать до групи документальних джерел, які за подібністю зовнішніх ознак, походженням, змістом і формою можуть бути віднесені одночасно до кількох видів: до описовостатистичних, реєстраційно-облікових, інформаційно-звітних, економікостатистичних, економіко-географічних джерел.1.П.Крип’якевич відносив ревізії ще й до групи адміністративно-правових джерел. Крім ревізій, до цих груп належать люстрації, інвентарні описи, податкові реєстри, реєстри доходів із королівщин. Оскільки ці джерела відображають однотипні, одноструктурні явища, що часто повторювалися, їх можна віднести до категорії масових.

У межах українських земель BKJI на кінець XVI ст. було проведено п’ять ревізій: 1471, 1545, 1552, 1559-1560, 1563 pp. Із них повністю збереглися матеріали ревізій 1545 і 1552 pp., фрагментарно - ревізії 1471 та 1563 pp., матеріали ревізії 1559-1560 pp. втрачені під час Другої світової війни. Не збереглися також тексти “попису” господарських замків 1509 р., ревізії Київської єпархії 1568 р.