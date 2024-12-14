Смирение — одна из центральных христианских добродетелей. Оно занимает в ряду добродетелей особое место. По святоотеческому учению смирение является качеством, без которого ни одна другая добродетель не может быть приобретена христианином. По образу преп. Аввы Дорофея, смирение представляет из себя известь, связующую различные кирпичики в доме добродетелей. Одного смирения, помимо других дел, достаточно для спасения, тогда как без смирения, при наличии даже множества добрых дел, спасение невозможно. Смирение способно преодолеть все сети вражеских искушений. Более того, смиренный даже не заметит этих сетей.

Одно из важных качеств смирения, о котором говорят многие святые отцы, — его недоступность для иноверного, нехри- стианина. Конечно, с точки зрения церковного Предания, любая добродетель в совершенном выражении приобретается только во Христе, благодатью Святого Духа, и в полноте недостижима иноверным. Любовь, милосердие, терпение, воздержание — все это имеет верный образ и подлинный смысл только в христианстве. Вне христианства рассеяны лишь семена Логоса, тогда как сам Логос присутствует только в основанной Им Святой Церкви.

Однако смирению в этом смысле принадлежит некая особая роль. Непостижимость для неверного именно этой добродетели, причем непостижимость не только «в полноте», но непостижимость принципиальную особенно подчеркивали многие Святые Отцы. А наиболее ярким проявлением и, видимо, основной причиной подобной непостижимости является то, что эта добродетель недоступна разумению дьявола. Если другим добродетелям он пытается подражать, искажая их смысл и существо, то смирению он подражать не способен, как чему-то абсолютно для него непонятному.

Все это указывает на какой-то совершенно особенный, таинственный характер этой добродетели, а также на ее ни с чем не сравнимое значение в деле спасения.

Однако христианин, желающий понять сущность христианского смирения, и тем более приобрести эту важнейшую добродетель, помимо трудности этого аскетического делания, может также столкнуться с некоторыми недоумениями. Во-первых, слова о смирении — и часто очень похожие на православное учение — он нередко может встретить у представителей иных конфессий и даже иных религий. Во-вторых, он может встретить у церковных писателей высказывания, противоположные изложенному: слова об известности смирения, в той или иной степени, нехристианским авторам. Аналогичным образом он нередко может встретить качества, похожие на смирение, у представителей иных конфессий, религий, у вовсе без- религиозных людей.

В этом случае перед христианином встает вопрос: в каком смысле и в какой степени смирение недоступно для понимания нехристиан и неприступно для искажений дьявола? Можем ли мы найти элементы смирения (или, может быть, эту добродетель в полноте) у нехристианских авторов? В чем уникальность смирения не только на фоне других учений, но даже на фоне других христианских добродетелей — уникальность как добродетели, особенно недоступной для иноверных?

Лизгунов П., свящ. - Истоки понятия «смирение»: античность, Священное Писание, ранняя патристика

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024. — 196 с.

ISBN 978-5-907449-29-9

Лизгунов П., свящ. - Истоки понятия «смирение» - Содержание

От автора

Введение

Глава 1. Понятие смирения в античности и христианстве

1.1. Термин смирение в греческом, славянском и русском языках

1.2. Добродетель смирения в христианстве

1.3. Употребление понятия ταπεινός в античных греческих текстах

1.4. Качество христианского смирения и античная нравственность

Смирение и основные этические системы античности

Идеал величия в античной нравственности

Отношение античности к гордости

Качества скромности и кротости

Античная добродетель умеренности

Религиозное смирение

Античное величие и христианское смирение: попытки примирения

1.5. Выводы

Глава 2. Учение о смирении в Священном Писании

2.1. Нищие Господа. Смирение в Ветхом Завете

Основные термины

Ветхозаветное отношение к нищим

Духовная нищета и смирение

Необычное употребление терминов: смирение пророка, царя, Мессии, Бога

О смирении в иудаизме

Выводы

2.2. Смирение в Новом Завете

Терминология

Блаженны нищие духом

Смирение Господа нашего Иисуса Христа

Смирение Божьей Матери

Смирение и смиренномудрие в апостольской проповеди

Выводы

Глава 3. Учение о смирении в греческой патристике I—III веков

3.1. Введение

3.2. Мужи апостольские

3.3. Ранние апологеты

3.4. Понятие смирения у борцов с гностицизмом II—III веков

3.5. Учение о смирении у церковных писателей III века

Климент Александрийский

Ориген

Прочие авторы III века

3.6. Выводы

Заключение

Источники и литература

Источники

Переводы источников

Литература