Если был прав Джон Весли, по мнению которого благая Весть Христа не признает никакой другой веры, кроме как веры общественной, и не признает никакой другой святости, кроме как святости общественной, тогда вне всяких сомнений можно также утверждать, что поиск в одиночку — не лучший способ познавать и практиковать христианское богословие.

Напротив, богословие — это незатихающая, живая и волнующая беседа верующих, которые выдвигают идеи, задают вопросы и поддерживают друг друга, создавая благоприятную почву для постижения Божьих тайн.

Сколько же людей вступило со мной в богословский разговор, положенный в основу этой книги! Мои коллеги с кафедры философии и религии Северо-Западного колледжа Церкви Назарянина служили для меня постоянным источником вдохновения, поддержки и хорошего настроения и сделали много проницательных замечаний к первым наброскам рукописи.

В особенности мне содействовал заведующий кафедрой Ральф Нил, который помог мне превратить мечту в реальную книгу, он поддержал мои исследования и выделил средства из факультетского фонда колледжа. Я благодарю его, а также доктора Кена Уотсона, учредившего несколько лет назад фонд для поддержки исследований членов факультета.

Я благодарен также всем тем молодым людям с пытливыми умами и чуткими сердцами, которым в последние несколько лет я имел честь преподавать основы христианской мысли. К ним я обращался за помощью на разных стадиях доработки рукописи, и их творческая заинтересованность в обсуждении на занятиях оказалась бесценным вкладом. Эта книга, конечно, написана для них, но сказать, что она написана вместе с ними, будет гораздо точнее. И наконец, есть еще один человек, чьи любовь, понимание, поддержка и ободрение помогали мне в трудном и долгом деле написания этой книги. Ей, моему соратнику в опасном приключении под названием жизнь, посвящаю я эту робкую, неуверенную попытку рассказать историю Бога.

Майкл Лодэл - История Бога - Веслианское богословие и библейское повествование

Издательство «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех» Санкт-Петербург 2006, 280 стр.

ISBN 5-7454-0998-3

Майкл Лодэл - История Бога - Веслианское богословие и библейское повествование - Содержание

ЧАСТЬ 1 КАК РАССКАЗЫВАЕТСЯ ИСТОРИЯ БОГА: ОСНОВНОЕ УЧЕНИЕ

1 Писание: это речения Божьи

2 Предание: передача истории

3 Разум: осмысление истории

4 Опыт: история становится вашей

ЧАСТЬ II НАЧАЛО ИСТОРИИ БОГА: УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ

5 Бог как Творец

6 Вселенная как творение

7 Человечество: творение по подобию Творца

ЧАСТЬ III ТРАГЕДИЯ ИСТОРИИ БОГА: УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

8 Человеческая ответственность как способность держать ответ и грех

9 Грех и человеческая солидарность

10 Человеческий грех и божественное постоянство

ЧАСТЬ IV ИУДЕЙСКИЙ НАРОД В ИСТОРИИ БОГА: УЧЕНИЕ О ЗАВЕТАХ

11 Ной: Божья верность творению

12 Авраам: избрание Богом народа

13 Моисей: Божий дар пути

14 Давид: поиски царя

15 Пророки: Бог партнерства

ЧАСТЬ V НОВЫЙ ПОВОРОТ ИСТОРИИ БОГА: УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ

16 Христос в контексте завета

17 Иисус Христос как воистину человек: христология Духа

18 Иисус Христос как воистину Бог: христология Логоса

19 Иисус Христос, Воскресший

20 Иисус Христос, Распятый Господь

ЧАСТЬ VІ УЧАСТИЕ В ИСТОРИИ БОГА: УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ

21 Пятидесятница: Вавилонская башня наоборот

22 Таинства: воспроизведение истории

23 Спасение во Христе

24 Святость по Писанию

25 «Праксис христианской жизни

ЧАСТЬ VII ЗАВЕРШЕНИЕ ИСТОРИИ БОГА: УЧЕНИЕ О ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ

26 Чего вы ждете? Урок от Иоанна Крестителя

27 Пришествие Царства

28 Смерть, воскресение и бессмертие

29 Ответственность человека и Божий суд

30 Конец Истории Бога

Приложение УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ И НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ КАК ОНИ ОТРАЖЕНЫ В ОСНОВНЫХ БОГОСЛОВСКИХ ТЕКСТАХ ВЕСЛИАНСКО-АРМИНИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ СВЯТОСТИ

Библиография

Указатель стихов из Библии

Именной указатель

Тематический указатель

Майкл Лодэл - История Бога - Веслианское богословие и библейское повествование - Отрывок из книги

«В начале сотворил Бог.,.» (Быт. 1:1).

Большинство людей узнает в этой фразе начало Библии. Но значение слов часто от нас ускользает. Замечательно, что Библия начинается именно так — эти ее первые слова наводят нас на мысль о приключениях, которые нас ждут, и об истории, которую нам поведают.

Люди любят истории. Мы любим и рассказывать их, и слушать. Да и собственную жизнь мы склонны осознавать как часть истории — в ней есть завязка, есть главные действующие лица и сюжет — каждая новая глава готовит нам неожиданные повороты, изгибы и сюрпризы; и есть предвосхищение развязки, придающее смысл всему целому. Слушая истории других людей, мы зачастую начинаем лучше понимать свою собственную. Мы становимся персонажами чужих историй, а они — героями наших.

Неудивительно поэтому, что все больше ученых, изучающих Библию, и богословов утверждают, что важно рассматривать Библию как одну всеобъемлющую историю (состоящую из множества самых разных небольших историй — если быть совсем точным) и понимать, что первостепенная задача богословия (рассказа о Боге) — раскрыть и выявить смысл библейского повествования, то есть заново «пересказать историю» в новое время, наполненное нашими собственными вопросами и тревогами. Направление религиозной мысли, особое внимание уделяющей библейской истории и, в частности, тому, как она влияет на наши индивидуальные истории, изменяя их, обычно называют повествовательным богословием.

Книга, которую вы держите в руках, — это попытка познакомить с повествовательным богословием людей, не являющихся профессиональными богословами, и сделать это без упрощений, но доходчиво. Мы также попытаемся показать, что самые разные богословские учения, проблемы и вопросы оказываются тесно связанными друг с другом, с Библией и с повседневным опытом и вплетены в великую Историю, которую христиане рассказывают на протяжении двух тысячелетий. Другими словами, эта книга — введение в христианское богословие, написанная в традициях его повествовательного направления.