Логос - Философско-литературный журнал - Том 32, №2 - 2022 - Тёмная антропология. Онтологический поворот - Том 1

Академическую работу, по крайней мере в социальных науках, нельзя отделять от условий реального мира, в котором она осуществляется. На используемые нами теоретические рамки и феномены, избираемые для исследования, по-разному влияют политические, экономические и культурные обстоятельства, в которых мы проводим наши исследования, даже касающиеся отдаленного прошлого или далеких краев. Как на протяжении десятилетий доказывали исследователи в области науковедения, даже изучение физических объектов и сил, отдаленных от дел человеческих, обусловливается историческими обстоятельствами научной работы.

Случай, рассматриваемый в данной статье, относится, помимо всего прочего, к трансформации современной антропологии в ее связи со становлением социо-экономико-политического порядка, называемого «неолиберализмом». Хотя далее в этой статье я определю этот термин точнее, здесь я должна сказать о нем пару слов. В рассматриваемый период — приблизительно с середины 1980-х и до середины 2010-х годов — неолиберализм как новая и куда более бесчеловечная форма капитализма быстро распространялся по земному шару. В его тылу, в американской экономике 1980-х годов началось то, что историк Роберт Бреннер назвал «долгим спадом» — он дошел до крайней точки, остановившись в шаге от обвала фондового рынка в 2008 году, и затем последовала глубокая рецессия. Банки, ставшие «слишком большими, чтобы позволить им обанкротиться», после кризиса были взяты на поруки за счет средств налогоплательщиков, благодаря чему их высшее руководство сразу же получало гигантские премии. Вдобавок к этому разрыв между богатыми и бедными в Америке в течение этого периода постепенно увеличивался и в итоге превзошел разрыв, существовавший до Великой депрессии 1930-х годов, —экономисты смотрят все более пессимистично на попытки развернуть этот тренд вспять. В то же время на глобальном уровне Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк осуществляли неолиберальную экономическую политику, которая, по сути, разрушила экономики меньших и более бедных стран мира.

Я пишу, разумеется, из перспективы Соединенных Штатов, где ситуация была из ряда вон выходящей, особенно в связи с переходом богатств от низов к верхам и его влиянием на американскую политику, а также за счет серьезного усугубления неравенства. Конечно, между конкретными государствами и локальными ситуациями существует множество различий. Айва Онг предостерегает нас от того, чтобы считать неолиберализм «волной прилива... которая проносится от крупнейших стран к меньшим», и вместо этого подводит нас к изучению сложных «ассамбляжей», в состав которых в различные эпохи и в различных местах входит неолиберализм. Вдобавок к этим типам вариаций, ситуация активно изменяется в разных частях света, даже во время написания этой статьи. Антропологи начинают документировать креативные адаптации к неолиберализму, равно как и движения сопротивления ему, — и всякий раз некоторые страны справляются с этим лучше других. Поэтому, повторюсь, эта статья не предполагает некоторого единого развития неолиберализма повсюду, она использует американский кейс в качестве фона и в тот период, когда условия существования особенно «темны».

Логос - Философско-литературный журнал - Том 32, №2 - 2022 - Тёмная антропология. Онтологический поворот - Том 1

Издательство Института Гайдара, 2022. - 232 с.

Логос - Философско-литературный журнал - Том 32, №2 - 2022 - Тёмная антропология. Онтологический поворот - Том 1 - Содержание

Шерри Ортнер -Темная антропология и ее другие: судьба теории после 1980-х годов

Бен Вудард - Мышление вопреки природе: природа, идеация и реализм между Лавкрафтом и Шеллингом

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ