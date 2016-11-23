Автор предлагаемой вниманию читателей книги хотел бы, прежде всего, разделить с ними своё убеждение, что русская художественная литература как «самостоятельная область умственной деятельности», по верному определению В. Г. Белинского, с самого начала, т. е. задолго до Л. Н. Толстого, была захвачена этим вековечным вопросом.

Взяв на себя тяжелейшую задачу раскрыть, не опираясь на церковь, великую тайну духовных скитаний человека в земной жизни, она вышла к свободе тернистым путём собственного опыта и страданий. Испытание художественного слова крестом познания истины этой жизни вызвало гениальные озарения не только у вдохновенно творивших великую русскую литературу поэтов и писателей.

В самом слове стала пробуждаться изначальная жизнь и, как сказал наш уже упомянутый первый национальный поэт, святая вольность. Слово становилось для себя тем, чем оно до поры было только в себе — сущим, животворящим. В настоящем исследовании речь пойдёт о феноменологии русского духа, т. е. о необходимых явлениях в духе нашего народа логоса как этого сущего слова, которое впервые достигает своей свободы, независимой от условий исторического опыта людей, именно в форме художественного творчества.



Ломоносов Александр Геннадиевич - Путь в Софию. Очерки феноменологии русского духа

Издательство РХГА, 2014. — 229 с.

ISBN 978-5-88812-622-6

Ломоносов Александр Геннадиевич - Путь в Софию. Очерки феноменологии русского духа - Содержание

Часть первая. Зачем мы живём?

Очерк первый. Умозрение в слове

Очерк второй. К истории русского вопроса

Очерк третий. Духовное рождение человека в России

Часть вторая. Зачем нам нужна мысль?

Очерк четвёртый. О«недоразумении»русского философствования

Очерк пятый. Русская философия как совокупность размышлений

Очерк шестой. Урок Б.В.Яковенко

Часть третья. Что значит жить истинной жизнью?

Очерк седьмой. Ф. М. Достоевский: противоречие художественного слова

Очерк восьмой. Н. С. Лесков: «Скоморох Памфалон», или добро как необходимость

Очерк девятый. Л. Н. Толстой:в поисках истинной жизни

Ломоносов Александр Геннадиевич - Путь в Софию. Очерки феноменологии русского духа - Очерк первый. "Умозрение в слове"



Для начала обратимся к нашему историческому опыту самопознания, ибо именно в нём по-настоящему раскрывается жизнь художественного слова великой русской литературы. Во-первых, это слово выходит, по признанию Достоевского, сделанному в его известной речи о Пушкине, «всецело из народного духа». Во-вторых, поскольку русский народ с отмеченной им там же всемирной отзывчивостью способен усваивать не только полезные научно-экспериментальные результаты быстрых разумом Невтонов, но и лишённые внешней полезности художественные шедевры Шекспира, Байрона, Шиллера, Гёте и других зарубежных поэтов, слово наших писателей, обогащенное их достижениями, возвращается восвояси, к этому своему истоку. Возвращается, разумеется, отнюдь не для развлечения народа и не для заполнения его сознания несбыточными мечтами и вымыслами, а для того, чтобы осознанная литературой божественная идея истинной жизни, которую народ в себе несёт, правда, только в зачатке, в виде чувства, стала действительной основой его жизни, её прекрасной формой.

Слово русской литературы, как сказал о нём Л. Н. Толстой на заседании Общества любителей российской словесности в феврале 1859 года, вовсе «не есть перенесённая с чужой почвы детская забава, а есть серьёзное сознание серьёзного народа». Созерцая вечное во временном, необыкновенное в обыкновенном, русский писатель буквально воскрешает уходящие в небытие момен ты жизни, окропляя их живой водой слова. Ему крайне необходимо, чтобы не только в создаваемом им образе светского общества читатель за блестящей внешностью увидел приличьем стянутые маски, но и в себе самом отличил человеческий облик от внешнего при-личья, стал внутренне разборчивым. Поэтому благо, получаемое от чтения произведений великих русских писателей, несоизмеримо ни с какими материальновещественными благами, оно выше любых количественных критериев качества жизни. Благодаря очищающему душу глаголу их читателям в ответ на вопрос «Зачем мы живём?» открывается смысл жизни. Русский писатель подобен иконописцу, тоже имеющему дело с духовно-нетленным содержанием, только образы этого содержания у писателя гораздо сложнее.

Они могут иметь внешне неприглядные, комические, порой безобразно-уродливые формы, однако именно такого рода произведения творческого духа побуждают совесть мыслить и страдать, как того хотел Пушкин, т. е. мыслить по-христиански, храня и по мере возможности развивая единство веры и разумения. Ведь смешное в русской классической литературе оказывается по своей сути вовсе не смешным. Его глубинный смысл, далеко выходящий за рамки комедии, приводит её героев и читателей к этому поистине трагическому вопросу о смысле переносимых человеком страданий. Так случилось, к примеру, в «Шинели» Гоголя с одним молодым человеком, потешавшимся вместе со своими сослуживцами над Акакием Акакиевичем: он вдруг увидел в «низеньком чиновнике с лысинкою на лбу» совершенно невинную душу ребёнка, от вопроса которого «Зачем вы меня обижаете?» у него, а вместе с ним и у не участвующего во всей этой «потехе» читателя, что-то внутри ёкнуло и по-доброму отозвалось.