Прославление представляет собой вхождение по воскресении в Давидово царство Христа. Божие Евангелие указывает на Христа. Евангелие Сына Его включает в себя осуждение тайных дел человеческих (Рим. 2:16) и сокрушение Иисусом Христом сатаны, которое произойдет в конце периода

Третий этап благовестия включает завоевание Сыном принадлежащего Ему мирового царства Давида с центром в Иерусалиме, в Израиле; снятие проклятия Адамова и проклятия Закона; вхождение всех верующих в царство Сына, осуждение неверующих и сокрушение сатаны.

Божие благовестив о Сыне Его в Послании к Римлянам трех-этапно: унижение Семени Давидова, возведение Сына Божия от Его гроба до Божией десницы и управление царством Давида по Его Пришествии.

Роберт Лонг - Евангелие в Послании к Римлянам

Киев, ПП Эфетов О. В. (Вид. група «Нард»), 2005. - 488 с.

ISBN 966-8795-08-3

Роберт Лонг - Евангелие в Послании к Римлянам - Принципы толкования

Главным для данного комментария является принцип толкования, то есть герменевтический подход. Послание к Римлянам истолковано в понятиях Ветхого Завета. Когда Павел приводит цитаты из Ветхого Завета или ссылается на них, то он предполагает, что читатель либо знает, либо изучил и понимает их контекст. Такой герменевтический принцип расширяет возможности истолкования текста. Например, в Рим. 1:17 приводится текст из Abb. 2:4: «Праведный своею верою жив будет». Некоторые комментаторы предполагают, что Павел изменил значение Рим. 2:4 в Рим. 1:17. Другие толкователи подчеркивают одну из трех его частей — либо «праведный», либо «жив будет», либо «верою». Однако, вводя контекст Авв. 2:4 в Рим. 1:17, объединяет Abb. 2:3 с 2:4, как это сделано в Евр. 10:37-38. А это добавляет две истины, относящиеся к тому, в Кого верит Аввакум, то есть его объект веры, и благословенное обетование от Него. Внимание читающего сосредотачивается на Божием обетовании из Ветхого Завета о «Грядущем» (Быт. 3:15, 12:7, 26:4, 28:15, 49:10, и 2 Цар. 7:12-14, представленном в Рим. 1:3-4). Тогда толкование Рим. 1:17 состоит в том, что праведные, справедливо осужденные Моисеевым законом Израильтяне, которые уходят в Вавилонское пленение, живы будут по вере в Божие обетование о Грядущем в Парусию, то есть при Втором пришествии (Рим. 5:14). При Втором пришествии Грядущего Святой Дух воскресит Аввакума и всех уверовавших в Евангелие израильтян из их могил в Ираке или других странах, где бы Господь ни рассеял их. Они вернутся в Израиль (Рим. 1:4, 8:11, 11:26). Тогда закончится проклятие Израиля по Моисееву закону (Втор. 28:15 и далее, 36, 63-64, 32:43) для тех евреев, которые живут верою в Евангелие Бога о Сыне Его. Евангелие Бога о Сыне призывает проклятых по Моисееву закону израильтян уверовать в Бога и обетованного Им Христа независимо от соблюдения ими законов совести или Моисеева закона. Данный принцип герменевтики, примененный к Рим. 1:17, определяет объект веры как Бога, Его обетование, требующее веры в Грядущего, и призывает желающих уверовать для обретения благодатных отношений с Богом. Праведные достигнут своей намеченной цели (Рим. 5:19).

Некоторые авторы придерживаются экзистенционалист-ско-богословского взгляда на достоинства личной веры (С. Кьеркегаар). Это вера в свои способности, а не другого. Такая вера не имеет объекта и не содержит обетовании. Если Рим. 1:17 неправильно истолковать, то есть трактовать без содержащегося в нем текста Ветхого Завета, то получится, что данный стих поддерживает такую неправильную позицию. Праведный будет жив верою в кого или во что? Без ссылки на Ветхий Завет, кто же будет объектом веры и каково обетование, на которое следует надеяться, чтобы была та библейская вера, которая угодна Богу? В свете Евангелия Бога, сосредоточенном на Христе как последнем Царе Израиля и его Спасителе (Рим. 11:26), вера должна иметь достоверный Объект и Его обетования. Иллюстрацией введенного контекста Ветхого Завета является текст Рим. 2:28-29, который говорит об обрезании на плоти в противоположность обрезанию по духу, казалось бы не готовя читателя для противопоставления этих двух понятий. Однако в Рим. 2:24 Павел цитирует Иез. 36:21-27: «...а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Евреи, пребывая в пленении вавилонском с 586 по 515 гг. до н. э., испытывали на себе проклятие согласно Закона Моисеева (Втор. 28:15 и далее). Большинство из них имели

на себе физическое обрезание (Иер. 9:26). В 1406 г. до н. э. Моисей писал о духовном обрезании сердец во Втор. 30:6. В Иез. 36:25-28 Бог дает обетование: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Если читатели Павла изучали и усвоили контекст Иез. 36:21-23, то понимали, что значит обрезание сердца по Святому Духу. Учитывая данный принцип толкования, Павел не видел необходимости приводить Иез. 36:26-27 для двух обрезаний, упоминаемых в Рим. 2:28-29. Контекст Иез. 36:22 готовит к обрезанию сердец по Святому Духу в Рим. 2:29. Через Иезекииля Бог дает обетование будущим поколениям израильтян о сердце новом и духе новом. А это все исполнится с приходом Грядущего, о котором пишет Аввакум. Цитируя Иез. 36:22 в Рим. 2:24, Павел предполагает, что читающие Послание понимают, в каком контексте приведены эти слова. Это обычный принцип истолкования. В Рим. 2:29 он вводит «обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Герменевтический принцип цитирования Ветхого Завета, направляющий читателя к его контексту, ярко показан в Послании к Римлянам. Новый Завет истолкован с позиций Ветхого. Например, если читатель не знаком с жизнью Авраама, то прежде, чем рассуждать о Рим. 4, ему следует внимательно разобраться с текстом из Быт. 11:26-25:11. Святой Дух действует на читателей образами и цитатами из Ветхого Завета. Во-первых, Рим. 4 начинается и заканчивается текстом из Быт. 15:6. Во-вторых, при анализе Рим. 4:4-8 следует знать текст Пс. 31:1, основывающемся на 2 Цар. 7:11-12. В-третьих, Рим. 4:9-12 требует знания того, как связан текст Быт. 17:23-27 с текстом из Быт. 15:6. О рождении Измаила говорится в Быт. 16, когда Аврааму шел 86 год. Через тринадцать лет, когда Аврааму аылп девяносто девять лет, а Измаилу тринадцать, — они были обре мны. Тогда полу-

•мечей, что Авраам обрел наделенную праведность с Богом еще и Быт. 15, в возрасте 85 лет, за четырнадцать лет до обрезания. Id к подчеркивается, что праведность Павла, которую он получил по вере, согласуется с Писаниями Моисея. Тот же герменевтический принцип критически важен и толковании фрагмента Рим. 1:3-4. Многие комментаторы усматривают, что «семя Давида» соотносится с «Сыном Божиим» как человеческое с божественным. Является ли «Сын Божий» наследуемым титулом, относящимся ко Христу как царю по линии Давида, то есть к Его человеческой сути, или же это есть вечная Вторая ипостась Святой Троицы, Слово (Ин. 1:14)? Кроме того, Божие евангелие о Сыне Своем сосредоточено на человеке или на Христе? Адресует ли Божие трехкратное обетование, данное Давиду во 2 Цар. 7 и в Пс. 2, ко Христу или к оправданию, освящению и прославлению уверовавшего грешника? Кто или что является центральной темой Евангелия? Контекст Ветхого Завета дает ответы на эти вопросы. В Рим. 1:2 Павел обобщает содержание Евангелия. В Ветхом Завете через пророков Божиих дано обетование о Сыне Его. Обобщение требует доказательства. В Ветхом Завете дается определение Божия Евангелия о Сыне Его. Рим. 1:3-4 использует «семя Давида» из 2 Цар. 7:12 (1 Пар. 17:10-14) и «Сын Божий» из 2 Цар. 7:14 и Пс. 2:7. Контекст этих двух текстов определяет евангелие Бога о Сыне Своем и отвечает на вопросы, поставленные в предыдущем абзаце. Что бывает, если не использовать контекст Ветхого Завета? Во-первых, некоторые современные комментаторы при анализе происхождения выражений Павла «семя Давида» и «Сын Божий» ссылаются на неведомый для ранней Церкви источник. Неизвестный источник выбран вместо указанных текстов Писаний? Если он есть, то он ссылается на 2 Цар. 7 и Пс. 2. Почему же тогда прямо не обратиться от Рим. 1:3-4 к Ветхому Завету? Во-вторых, все комментаторы толкуют «Сын Божий». Богословское определение диктует его значение. Без вопросов толкование, предложенное Никейским богословием, считается более правильным, чем даваемое Ветхим Заветом. С 325 года многие мыслят о тринитарном онтологическом «Сыне Божием». Они считают, что «Сын Божий» и «семя Давида» — соотносятся как Божественное и человеческое.

Афанасий считал, что слова «Сын Божий» указывают на божественность Христа. А Нафан и Самуил во 2 Цар. 7:1-17 и Давид в Пс. 2:7 понимают под этими словами именно человеческих наследников Давида. Здесь не идет речь о вечном бытии Иисуса Христа, как это безоговорочно подается рядом комментаторов. Здесь говорится об Иисусе Христе как о человеке — Царе Израиля. Именно в этом смысле сказал о Христе Нафанаил в Ин. 1:49.

Томас Шрайнер [1] в своем комментарии к Посланию к Римлянам пишет: «Другими словами, Сын правил вместе с Отцом от вечности, а в результате воплощения и дела искупления был с тех пор назначен Сыном Божиим как Бог и человек одновременно».

В. Шед в Комментарии на Послание к Римлянам [2] пишет: «Понятие Сын в данном случае применено в ином смысле, чем в стихе 3, а именно в метафизическом, Троичном значении, и относится к Сыну в состоянии до воплощения, до того, как Он принял на Себя плоть».