Лортц - История Церкви - Том 1 - 2

Ценнейшее издание по истории церкви - точные копии впервые в интернете! Церковь есть мистическое Тело Христово, Христос, продолжающий жить. Следовательно, она божественна и является объектом веры. В качестве такового она не может быть в подлинном смысле слова объята и постигнута человеческим разумом; однако разум может проникнуть в ее сущность и действие достаточно глубоко, чтобы дать о ней научное представление. Важным вспомогательным средством при этом является знание истории Церкви. Ибо, хотя Церковь божественна, она все же имеет и земную историю: Иисус Христос, Божественное Слово, пришедший через воплощение в мир и тем самым вошедший в историю, Его жизнь, Его учение и их влияние на протяжении многих столетий до наших дней.

Факты церковной истории этих столетий учат, собственно, следующему: когда Божественное начало — во Христе и Его миссии — вторглось в мир естественного, свидетельствуя о себе также и посредством чуда, оно не разрушило категорий естественного бытия и возрастания, но подчинилось им. Христианство ни в коей мере не превратилось в магию. И, таким образом, Божественное начало христианства, как таковое не подверженное изменению, в качестве исторического явления принимало на протяжении столетий разнообразные формы. Церковь как Тело Христово является живым организмом, который не остается застывшим в первоначальном состоянии, но развивается. Внутренняя возможность развиваться и в то же время оставаться неизменным становится для нас отчасти понятной в феномене пророчества. Смысл вдохновленного Богом пророчества простирается, собственно, шире и глубже, чем вмещает в свое сознание человеческий носитель пророчества (даже вдохновенный пророк). Иногда только история (владыка же ее — Бог) раскрывает постепенно полноту смысла пророчества. Только так могут быть более глубоко поняты, например, слова из Евангелия от Матфея 16, 181. Только исходя из этого можно понять, как могут совмещаться зачатие Иисуса Христа Марией от Духа Святого и ликующая песнь величания (Лк 1, 46 сл.), с одной стороны, и признание «но они не разумели сих слов» (Мк 9, 32) — с другой.

Йозеф Лортц - История Церкви (рассмотренная в связи с историей идей) - Том 1 - Древность и средние века

Москва, «Христианская Россия», 1999, 530 стр.

ISBN 5-87468-065-9

Йозеф Лортц - История Церкви (рассмотренная в связи с историей идей) - Том 1 - Древность и средние века - Содержание

Предисловие к 21-му изданию

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Возможность и ценность истории Церкви

§ 2. Периодизация истории Церкви

Первая эпоха ГРЕКО-РИМСКОЕ ВРЕМЯ Становление Церкви в мире античной культуры

§ 3. Раннее христианство: границы и периодизация

Первый период Церковь в языческой Римской империи

Первый этап Приуготовление, учреждение и начало распространения Церкви. От иудеев к язычникам

§ 4. Мир, окружающий молодое христианство

§ 5. Духовные миры: Израиль, Эллада, Рим, Восток

§ 6. Иисус из Назарета, основатель Церкви

§ 7. Иерусалимская праобщина

§ 8. Христианство у язычников

§ 9. Начало римской общины. Апостол Петр

Второй этап Взаимодействие Церкви с язычеством и ложные учения — внутреннее развитие

§ 10. Расширение Церкви

§ 11. Причины конфликта Церкви с государством

§ 12. Ход гонений на христиан

§ 13. Религиозное почитание мучеников

§ 14. Литературная борьба: языческая полемика и христианская апология

§ 15. Богословие и лжеучения

§ 16. Лжеучения во II и III веках: монархиане, гнозис, Маркион, манихеи

§ 17. Борьба в области религиозно-нравственной жизни во II и III веках. Личная и объективная святость

§ 18. Иерархические служения

§ 19. Исповедание веры, крещение, богослужение и покаяние в ранней Церкви

Второй период Церковь в «христианской» Римской империи От Константина до крушения Западной Римской империи

§ 20. Общая характеристика периода

Первая глава — Новое государство и Церковь

§ 21. Константин, первый христианский император

§ 22. Император Юлиан и контрнаступление язычества

§ 23. Христианство как религия империи

§ 24. Совершенствование церковного устройства

Вторая глава — Вероучительные споры на Востоке и на Западе

§ 25. Вера и формулирование догматов

§ 26. Тринитарный вопрос

§ 27. Христологический вопрос

§ 28. Обоснование и проблематика формулирования догматов

§ 29. Святость Церкви. Благодать и воля

§ 30. Великие латинские отцы Церкви

Третья глава —Религиозно-нравственная жизнь

§ 31. Благотворительность, нравственность, богослужение, почитание святых

§ 32. Монашество

§ 33. Завершение и переход. От древности через переселение народов к средневековью

Вторая эпоха ЦЕРКОВНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Германо-романское время. Церковь как созидательница Запада

§ 34. Общая характеристика

Первый период Формирование основ средневековья Миссионерская деятельность и начало церковного устроения новых народов Запада. Время Меровингов

§ 35. Две основные силы будущего: франки и папство. Григорий Великий

§ 36. Христианство у островных кельтов. Вестготы, англосаксы и другие германцы. Начало их объединения с Римской Церковью

§ 37. Жизнь и общественная деятельность Церкви в эпоху Меровингов

§ 38. Англосаксонское миссионерство среди германцев. Собирание христианизированных народов вокруг папского престола

§ 39. Союз папства и франков. Церковное государство. Разрыв с Византией

Второй период Раннее средневековье Период главенства имперской власти над папской. От Карла Великого до Оттона Великого

Первый этап Расцвет раннесредневековой Церкви в империи Каролингов и ее упадок

§ 40. Карл Великий. Универсальная западная империя. Каролингская культура

§ 41. Последующий расцвет и упадок раннесредневековой культуры. Папство в IX веке

§ 42. Христианизация северных, восточных и юго-восточных окраин Запада

§ 43. Религиозность раннего средневековья

Второй этап Новый подъем Церкви под защитой империи

§ 44. Политическая ситуация в «Немецкой» империи. Новая императорская власть

§ 45. Оттон I, Генрих III. Немецкие папы до Льва IX

§ 46. Христианское искусство. Романский архитектурный стиль

Третий период Высокое средневековье Возвышение иерархии до руководящей роли в западном обществе. Время доминирования папства над империей

Первый этап Успешная борьба Церкви за «свободу». Внутрицерковная реформа и ее последствия

§ 47. Клюни

§ 48. Григорий VII. Борьба за инвеституру

§ 49. Крестовые походы

§ 50. Внутренний рост христианства. Св. Бернард Клервоский. Цистерцианцы

§ 51. Начало новой науки. Богословие — схоластика — ересь

Второй этап XIII век как вершина средневековья. Величина и пределы папской теократии. Культура высокого средневековья

§ 52. Первое вооруженное столкновение папства и империи. Эпоха Фридриха Барбароссы. Александр III. Генрих VI

§ 53. Иннокентий III — глава христианского Запада

§ 54. Фридрих II. Конец Гогенштауфенов

§ 55. Каноническое право. Полновластие пап

§ 56. Катары и вальденсы

§ 57. Жизнь орденов. Нищенствующие ордена

§ 58. Народное благочестие

§ 59. Высокая схоластика

§ 60. Готика

Четвертый период Позднее средневековье Время распада характерных признаков средневековья и формирование основ Нового времени

§ 61. Общая характеристика

§ 62. Предвестие и начало распада

Первая глава — Церковно-политическая жизнь. Борьба за внутреннее устройство

§ 63. Конец средневековой светской власти папства. Бонифаций VIII и Филипп IV Французский

§ 64. Авиньонское пленение пап (от Климента V до Григория XI, 1305-1378)

§ 65. Последняя битва между папством и империей. Новая идея самостоятельного государства

§ 66. Западная схизма

§ 67. Национальные лжеучения. Уиклиф. Гус

Вторая глава — Научная и религиозная жизнь

§ 68. Богословие: номинализм. Оккам. Поздняя схоластика

§ 69. «Немецкая» мистика

§ 70. Монашество и благочестие мирян

§ 71. Формирование основ Нового времени: элементы гуманизма и Ренессанса

ПРИЛОЖЕНИЕ

§72. Церковь и синагога

Йозеф Лортц - История Церкви (рассмотренная в связи с историей идей) - Том 1 - Древность и средние века - Предисловие к 21-му изданию

О нижеследующем изложении истории Церкви в заглавии книги начиная с первого издания говорится, что оно связано с историей идей. Этим не исчерпывается содержание работы, но лишь подчеркивается ее специфика. Понятие «история идей» не должно привести к мысли о смешении здесь истории Церкви и догматики, иллюстрированной историческими примерами, как это понимали некоторые рецензенты. То, что я пытаюсь описать, — это история как таковая с ее сложной структурой, представленная во всем многообразии уровней, это описание ее основного, побочного и встречного течений (в границах основного направления). Но эта история представлена так, чтобы обнаруживались ее движущие силы — идеи. Нет нужды оговаривать особо, что речь здесь не идет о каком бы то ни было отрыве от фактов. Если мы хотим действительно выявить и понять ведущие идеи, их нужно рассматривать в максимально тесной связи с конкретным историческим контекстом того времени. Для облегчения такого комплексного вйдения в это переиздание включен ряд обзорных разделов (в том числе, например, обзоры политической истории); содержание книги определяется не ими; они — вехи, помогающие в каждом случае более точно различить конкретную обусловленность и значение идейно-исторического аспекта. Установить методами научной критики истинные события есть необходимое основание всякого исторического исследования. Но само по себе это дает, скорее всего, только некоторую последовательность отдельных фактов. А ход истории — нечто совсем иное. Это реальность, живая и цельная, хотя часто бывает нелегко с точностью указать, из чего она состоит, и множество явно противоречащих друг другу элементов обрекает эту цельность на несовершенство. Задача исторического описания — используя критическое толкование фактов, показать эту живую цельность. Браться за историю можно, только осмысляя ее, и только так можно ее понять; таким образом, она постигается в категориях истории идей. Добавление к заглавию книги слов «рассмотренная в связи с историей идей» не должно ставить нижеследующее изложение в один ряд с всеобщей историей духа. Оно занимается историей Церкви.

Таким образом, требовался богословский и историко-богословский подход к исследованию, причем ведущие идеи нужно было, насколько возможно, черпать из Откровения. Хотелось бы подчеркнуть следующее: история Церкви есть богословие. Если бы не это, ее самостоятельное — наряду с профанной историей — существование не имело бы иного оправдания кроме того, что она вместо истории государства и светской культуры занимается преимущественно судьбой некоего особого института, именуемого «Церковь». Тезис «история Церкви есть богословие» затрагивает широкий комплекс вопросов; здесь их невозможно обсудить исчерпывающе. Но основное уже заключено в самой формулировке «история Церкви есть богословие», так как кроме естественной познавательной силы человека она использует особые источники и критерии знания — Откровение; история Церкви есть история спасения. Это делает историю Церкви, так же как все богословие вообще, наукой особого рода, но ни в коем случае не лишает ее характера подлинной науки, если, конечно, не закрепить это почетное звание за одними естественными науками. Профанная история (в строгом значении) тоже является наукой особого рода, поскольку она невозможна без философского осмысления тех фактов, которые могут быть точно установлены, их взаимосвязей и последствий. Но это осмысление не приводит к однозначным выводам. Полная однозначность для человека возможна только на самом поверхностном, количественном уровне. В области качества и, прежде всего, в области духа всякое познание оказывается перед лицом тайны. В области богословия это приобретает еще более существенное значение, и научный характер, благодаря более выраженному своеобразию, еще более ограничивается, — но и углубляется. В истории Церкви мы имеем дело с встречей божественного и человеческого начал как следствием Воплощения. Действительно, в отличие от профанной истории духа своеобразие церковно-исторической проблематики основывается не только на том, что Церковь как мистическое продолжение воплощения Логоса есть нечто божественное, но и на том, что она представляет историю этого божественного на земле. Через воплощение Бог пожелал принять участие в человеческой истории. И поэтому на историю Церкви также распространяется жесткий и часто запутанный закон конфликтов и несовершенств, влияние которых здесь несет в себе гораздо большую угрозу, чем в любом обычном, организованном только по естественным законам обществе.

Йозеф Лортц - История Церкви (рассмотренная в связи с историей идей) - Том 2 - Новое время

Москва, «Христианская Россия», 2000, 590 стр.

ISBN 5-87468-076-4

Йозеф Лортц - История Церкви (рассмотренная в связи с историей идей) - Том 2 - Новое время - Содержание

Третья эпоха. НОВОЕ ВРЕМЯ. Церковь в полемике со светской культурой

§ 73. Общая характеристика Нового времени

Первый период Нового времени ВРЕМЯ ВЕРЫ В ОТКРОВЕНИЕ (от 1450 г. до Просвещения)

Первый этап (1450-1517) Формирование основ

§ 74. Политическая и социальная обстановка накануне Реформации

§ 75. Религиозно-церковное положение накануне Реформации

§ 76. Ренессанс и гуманизм

§ 77. Религиозные нестроения

§ 78. Церковно-политические силы: национальная церковность

Второй этап Эпоха раскола веры

Реформация, католическая реформа, Контрреформация Обзор

Первая глава —Протестантская Реформация

§ 79. Причины Реформации

§ 80. Основные принципы понимания истории Реформации

§ 81. Жизнь Мартина Лютера и главные события немецкой Реформации

§ 82. Внутреннее развитие Лютера. Его учение

§ 83. Распространение и раскол протестантского движения

§ 84. Плоды и оценка Реформации

Вторая глава —Католическая реформа

§ 85. Общая характеристика

§ 86. Начало. Братства в Италии. Орден театинцев

§ 87. Осуществление реформы. Папство первой половины XVI веке

§ 88. Орден иезуитов

§ 89. Тридентский собор

Третья глава — Контрреформация

§ 90. Литературные противники Реформации

§ 91. Папство и Контрреформация. Католическая национальная церковность

Четвертая глава — Венец трудов

§ 92. Столетие святых

§ 93. Барокко

§ 94. Миссионерство за пределами Европы

Третий этап. Столетие галликанской Церкви Расцвет и упадок

§ 95. Обзор

§ 96. Государственная церковность

Первая глава — Расцвет

§ 97. Второе столетие святых

Вторая глава — Конфликтные ситуации в XVII веке

Первая часть: Богословские споры

§ 98. Янсенизм

§ 99. Квиетизм

Вторая часть: Церковно-политическая оппозиция

§ 100. Галликанизм

§ 101. Внекатолическое христианство в XVII веке

Второй период Нового времени ЭПОХА, ВРАЖДЕБНАЯ ОТКРОВЕНИЮ От Просвещения до наших дней

Первый этап XVIII век: Просвещение

Первая глава — Возникновение и сущность нового мировоззрения

§ 102. Причины возникновения

§ 103. Терпимость

Вторая глава — Влияние Просвещения на Церковь

§ 104. Всемогущее государство и права Церкви

§ 105. Проникновение Просвещения в католическую Церковь

Третья глава —Катастрофа и кризис

§ 106. Французская революция

§ 107. Секуляризация в Германии (1803 г.)

Второй этап. Централизованная Церковь в борьбе против утратившей веру современной культуры

§ 108. Политический и церковно-политический обзор

§ 109. Состояние и деятельность Церкви в Х1Х-ХХ веках

Первая глава —Реорганизация и восстановление

§ 110. Церковно-политическая реставрация во Франции

§ 111. Венский конгресс и новый церковный порядок в Европе

§ 112. Классика, романтизм и Реставрация

Вторая глава — Принятие церковной конституции

§ 113. Закат Церковного государства

§ 114. I Ватиканский собор

§ 115. Государственная Церковь и либерализм в Германии

Третья глава — Церковь в условиях современной индустриальной культуры

§ 116. Церковь и цивилизация

§ 117. Вера и знание в XIX веке

§ 118. Католическое благочестие в XIX веке

§ 119. Миссии и молодые Церкви в заокеанских странах

Четвертая глава — Реформатские и восточные Церкви