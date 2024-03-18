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Лосев Алексей Федорович – Собрание сочинений – Том 1 - 9

Алексей Федорович Лосев – Собрание сочинений – Том 1 - 9
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Mythology Legends
Современность возжаждала синтеза более, чем всякая другая эпоха. Философская мысль расплачивается теперь своей беспомощностью и тоской по высшему синтезу за слепое самоотдание технике и «открытиям» XIX века, за долгое блуждание в лабиринте гносеологической схоластики, за безрелигиозность, под знаком которой протекла вся новая культура. Утомленные, подошли мы к XX веку все с тем же вековечным вопросом: что есть истина? И одного уже этого достаточно, чтобы оправдать тяготение к древним формам философской мысли, к исследованию взглядов на истину там, где она впервые сознавалась и слышалась из глубин человеческого духа. Но искание новых форм высшего синтеза у Платона позволительно базировать не только на современном и, может быть, временном разброде философской мысли; к Платону тянутся наши мысли и чувства еще и за чисто жизненным, конкретно-переживательным успокоением. В жизни человеческой всегда было много трагизма. Всему, что встречается душе нашей и любится ей, что вскидывает жизнь перед испытующим и удивленным оком нашим, всему приходит черед стать обыкновенным, порой блестящим, но часто мучительно-серым покрывалом Майи,— блестящим, но всегда захватывающим завоеванную тайну. В эти дни сумрачных раздумий о судьбах жизни нашей, во дни поколебленной веры нашей в царство Божие на земле, которому не суждено исполниться ни в человеческом обществе, преданном кровавым браням, ни в любви, забывшей об единении родственных душ, в эти дни,— а о них болел человек во все времена,— и да будет позволено погрузиться в эллинские мечты и почерпнуть там животворящей и спасительной влаги. Не убоимся упрека в безволии, в неспособности претворить жизнь, творчески зажить всеми бурями ее и всеми радостями. Не убоимся оказаться трусливыми моряками, достигшими твердого берега и победившими море путем отказа от борьбы с ним. Мы найдем в эллинской мечте ту способность к тонким страданиям и ту закоренелую отвагу перед неисповедимой, безликой, бессамостной мировой Ночью,— наконец, ту надежду и успокоение, что так часто покидает усталые умы наши и сердца. Мы увидим, как был пережит и выстрадан Платоном узренный им Эрос и как душевная драма философа поучает нас истинной воле и правому действию. Мы увидим, как неуверенная и неосвященная Светом Истинным мысль философа достигла почти христианских откровений и как эта мысль об Эросе не могла удержаться на высоте достигнутых прозрений. И потому не соблазнимся мы о нашем обращении к эллинской мечте и не перестанем верить в ее укрепляющую действенность для нас. Она сродни нам, и она тоньше нас.
Итак, я подхожу к Платону не как историк или историко-философский критик, а всецело лишь как философ. Мы хотим узнать, что дает учение Платона об Эросе для наших философских чаяний, для нашего интимного и наиболее глубокого стремления к смыслу жизни. Жизнь имеет смысл. Как пережил эту истину Платон?

Алексей Федорович Лосев – Собрание сочинений – Том 1 - Бытие. Имя. Космос

Москва: Издательство «Мысль», Российский открытый университет, 1993. – 961 с.
ISBN 5-244-00717-3

Алексей Федорович Лосев – Бытие. Имя. Космос – Содержание

А. А. Тахо-Годи. Алексей Федорович Лосев
ЭРОС У ПЛАТОНА
АНТИЧНЫЙ КОСМОС И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
  • Предисловие
  • I. Предварительная характеристика греческой диалектики
  • II. Диалектика тетрактиды А
  • III. Диалектика тетрактиды В
  • Приложение
  • I. „О потенции и энергии" (интерпретирующий перевод трактата Плотина II 5)
  • IL „О субстанции и качестве" (интерпретирующий перевод трактата Плотина II 6)
  • Примечания и дополнения
  • К 1-й главе
  • Ко 2-й главе
  • К 3-й главе
  • К приложению
  • Указатели
ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ
  • Предисловие
  • I. До-предметная структура имени
  • II. Предметная структура имени
  • III. Предметная и до-предметная структура имени
  • IV. Имя и знание
  • Примечания
ВЕЩЬ И ИМЯ
  • I. Действительность
  • II. Имя
  • III. Имя и вещь
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
  • В. П. Троицкий. «Античный космос и современная наука» и современная наука
  • Л. Л. Гоеотишвили. Религиозно-философский статус языка
Примечания
Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 2 - Очерки античного символизма и мифологии

М.: Мысль, 1993.— 959 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00721-1

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 2 – Содержание

Предисловие
  • I. Происхождение античного символизма
  • II. Символически-мифологические черты в до-Сократовской философии
  • III. Терминология учения Платона об идеях (είδος н ιδέα)
  • IV. Учение Платона об идеях в его систематическом развитии
  • V. О мифически-трагическом мировоззрении Аристотеля
  • VI. Социальная природа платонизма
Приложение
Л. А. Гоготишвили. Платонизм в Зазеркалье XX века, или Вниз по лестнице, ведущей вверх
Примечания
Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 3 - Миф — Число — Сущность

М.: Мысль, 1994.—919 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00747-5

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 3 – Содержание

ДИАЛЕКТИКА МИФА
  • Диалектика мифа
  • Предисловие
  • Вступление
  • I. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел
  • II. Миф не есть бытие идеальное
  • III. Миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное построение
  • IV. Миф не есть метафизическое построение
  • V. Миф не есть ни схема, ни аллегория
  • VI. Миф не есть поэтическое произведение
  • VIL Миф есть личностная форма
  • VIII. Миф не есть специально религиозное создание
  • IX. Миф не есть догмат
  • X. Миф не есть историческое событие как таковое
  • XI. Миф есть чудо
  • XII. Обозрение всех диалектических моментов мифа с точки зрения понятия чуда
  • XIII. Окончательная диалектическая формула
  • XIV. Переход к реальной мифологии и идея абсолютной мифологии
МИФ-РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
  • I. Определение имени
  • II. Место имени
  • III. Имя сущности и сущность
  • IV. Имя сущности и инобытие (тварь)
  • V. Иерархийная природа имени
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
  • 2. Понятие ангела
  • 3. Диалектика бесплотных сил
  • 4. Символика бесплотных сил
  • 5. Символика бесплотных сил (продолжение)
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА —АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
САМОЕ САМО
  • I. <Вещь>
  • II. Бытие
  • III. Сущность
  • IV. Смысл
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
  • Л. Л. Гоготишвили. Коммуникативная версия исихазма
  • В. Я. Троицкий. О смысле чисел
Примечания
Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 4 - Форма — Стиль — Выражение

М.: Мысль, 1995.— 944 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00795-5

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 4 – Содержание

ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ
  • I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  • II. АНТИНОМИКА
  • III. ПЕРЕХОД К ЧАСТНОЙ ЭСТЕТИКЕ
СТРОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРООЩУЩЕНИЯ
  • II. МУЗЫКА, РЕЛИГИЯ, ТРАГЕДИЯ
ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ
  • Предисловие
  • I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АБСОЛЮТНОЙ, ИЛИ ЧИСТОЙ, МУЗЫКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБСТРАКТНО-ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
  • II. МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА
  • III. ЛОГИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ
  • IV. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДВУХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ
О МУЗЫКАЛЬНОМ ОЩУЩЕНИИ ЛЮБВИ И ПРИРОДЫ
ДВА МИРООЩУЩЕНИЯ
ОЧЕРК О МУЗЫКЕ
ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ДРАМАМ РИХАРДА ВАГНЕРА
МИРОВОЗЗРЕНИЕ СКРЯБИНА
О МИРООЩУЩЕНИИ ЭСХИЛА
СТАТЬИ ДЛЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
  • В. В. Бычков. Выражение невыразимого, или Иррациональное в свете ratio
  • M. M. Гамаюнов. «Союз музыки, философии, любви и монастыря»
Примечания
Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 5 - Мифология греков и римлян

М.: Мысль, 1996. — 975 c.f 1 л. портр.
ISBN 5-244-00812-9

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 5 – Содержание

АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
От автора
Введение. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ
НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
  • I. Мифология в общинно-родовая формация
  • II. Мифология в ее историческом становления
  • III. Комплексный метод и географическое распределение
  • IV. Борьба старого и нового в мифе
ОБЗОР ПЕРИОДОВ МИФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
  • I. Хтоническая мифология. Фетишизм
  • II. Хтоническая мифология. Анимизм
  • III. Мифология героизма
  • IV. Разложение героической мифологии
  • V. Мифология периода рабовладения
  • Заключение
Часть I. КРИТСКИЙ ЗЕВС
  • I. Предварительные замечания о Зевсе
  • II. Введение в мифологию Критского Зевса
  • III. Основные формы культа Зевса
  • IV. Мистериальная разработка мифа
  • V. Зевс н Европа
  • VI. Минотавр и Лабиринт
  • VII. Рождение и воспитание Зевса на Крите
  • Заключение
Часть II. АПОЛЛОН
МИФОЛОГИЯ АПОЛЛОНА
  • I. Вступительные замечания
  • IL Архаика
  • III. Классика
  • IV. Эллинизм
  • V· Важнейшие исторические комплексы в некоторых центральных образах
  • VI. Календарная мифология
  • VII. Заключение
АПОЛЛОН В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
  • I. Греческая литература
  • II. Римская литература
ТЕОГОНИЯ И КОСМОГОНИЯ
  • I. ИСТОРИЯ
  • А. ГОМЕР И ЭПОС (КРОМЕ ГЕСИОДА)
  • Б. ГЕСИОД
  • В. VI ВЕК
  • Г. ОРФИКИ
  • Д . ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ
  • Е. РИМ
  • Ж. ПРОЧИЕ ТЕОГОНИСТЫ
  • II. СИСТЕМА
  • А. ХАОС
  • Б. ТЬМА
  • В. Х Р О Н О С — В Р Е М Я
  • Г. СТИХИИ
  • Д. МИРОВОЕ ЯЙЦО И ЕГО ПЕРВОЕ ПОРОЖДЕНИЕ (ФАНET)
  • Е. ТИТАНЫ (И В ОСОБЕННОСТИ КРОНОС)
  • Ж. ЗЕВС ТЕОГОНИЧЕСКИЙ
  • 3. БОРЬБА ЗЕВСА ЗА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
  • И. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
А. А. Тахо-Годи. Миф как стихия жизни, рождающая ее лик, или В словах данная чудесная личностная история
Примечания
Указатели

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 6 - Хаос и структура

М.: Мысль, 1997.— 831 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00858-7

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 6 – Содержание

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ
  • В. М. Лосева. Предисловие
  • Введение (общее разделение наук о числе)
  • Общая теория числа
О МЕТОДЕ БЕСКОНЕЧНО-МАЛЫХ В ЛОГИКЕ
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ИСЧИСЛЕНИЯ БЕСКОНЕЧНО-МАЛЫХ
МАТЕМАТИКА И ДИАЛЕКТИКА
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
В. П. Троицкий. Метаматематика Алексея Лосева
Примечания
Указатель имен

Лосев Α. Φ. – Собрание сочинений – Том 7 - Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения

М.: Мысль, 1998.—750 с, 1 л. портр.
ISBN 5-244-00900-1

Лосев Α. Φ. – Собрание сочинений – Том 7 – Содержание

ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭСТЕТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПРОТОРЕНЕССАНС ХШ ВЕКА И ПОДГОТОВКА РЕНЕССАНСА В XIV ВЕКЕ
ВШНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЭСТЕТИКИ РЕНЕССАНСА ВО ВНЕХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЕ XV—XVI ВЕКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Общий итог эстетики Возрождения
ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭСТЕТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 8 - Личность и Абсолют

M.: Мысль, 1999.—-719 с, 1 л. портр.
ISBN 5-244-00859-5

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 8 – Содержание

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ (1915—1919)
  • I часть. Точки зрения критики
  • II часть. История Вюрцбургскон школы и имманентная критика ее
  • III часть. Система и трансцендентная критика
ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ (1919—1929)
  • Имяславие
  • Тезисы докладов, заметки
  • Вещь и имя
ФРАГМЕНТЫ ДОПОЛНЕНИЙ К «ДИАЛЕКТИКЕ МИФА» (1929)
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
Примечания
Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 9 - Эллинистически-римская эстетика

М.: Мысль, 2010. — 703 с , I л. портр.
ÏSBN 978-5-244-01123-4

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 9 – Содержание

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКАЯ ЭСТЕТИКА I—II ВЕКОВ
ЭСТЕТИКА РИМА. ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СТОРОНА РИМСКОЙ ЭСТЕТИКИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКОЙ ЭСТЕТИКИ I—II ВЕКОВ
ДИОН ХРИЗОСТОМ
ЛУКИАН
РИТОРЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. АТЕНЕЙ
ПОЗДНИЕ СТОИКИ
ПЛУТАРХ. ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ДИОГЕН ЛАЭРЦИЙ—ИСТОРИК АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ (ФРАГМЕНТ)
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛИ
Примечания
Указатель имен
Указатель имен мифологических н литературных персонажей
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ А. Ф. ЛОСЕВА
Views 585
Rating 5.0 / 5
Added 18.03.2024
Author brat Vadim
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