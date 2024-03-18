Лосев Алексей Федорович – Собрание сочинений – Том 1 - 9

Современность возжаждала синтеза более, чем всякая другая эпоха. Философская мысль расплачивается теперь своей беспомощностью и тоской по высшему синтезу за слепое самоотдание технике и «открытиям» XIX века, за долгое блуждание в лабиринте гносеологической схоластики, за безрелигиозность, под знаком которой протекла вся новая культура. Утомленные, подошли мы к XX веку все с тем же вековечным вопросом: что есть истина? И одного уже этого достаточно, чтобы оправдать тяготение к древним формам философской мысли, к исследованию взглядов на истину там, где она впервые сознавалась и слышалась из глубин человеческого духа. Но искание новых форм высшего синтеза у Платона позволительно базировать не только на современном и, может быть, временном разброде философской мысли; к Платону тянутся наши мысли и чувства еще и за чисто жизненным, конкретно-переживательным успокоением. В жизни человеческой всегда было много трагизма. Всему, что встречается душе нашей и любится ей, что вскидывает жизнь перед испытующим и удивленным оком нашим, всему приходит черед стать обыкновенным, порой блестящим, но часто мучительно-серым покрывалом Майи,— блестящим, но всегда захватывающим завоеванную тайну. В эти дни сумрачных раздумий о судьбах жизни нашей, во дни поколебленной веры нашей в царство Божие на земле, которому не суждено исполниться ни в человеческом обществе, преданном кровавым браням, ни в любви, забывшей об единении родственных душ, в эти дни,— а о них болел человек во все времена,— и да будет позволено погрузиться в эллинские мечты и почерпнуть там животворящей и спасительной влаги. Не убоимся упрека в безволии, в неспособности претворить жизнь, творчески зажить всеми бурями ее и всеми радостями. Не убоимся оказаться трусливыми моряками, достигшими твердого берега и победившими море путем отказа от борьбы с ним. Мы найдем в эллинской мечте ту способность к тонким страданиям и ту закоренелую отвагу перед неисповедимой, безликой, бессамостной мировой Ночью,— наконец, ту надежду и успокоение, что так часто покидает усталые умы наши и сердца. Мы увидим, как был пережит и выстрадан Платоном узренный им Эрос и как душевная драма философа поучает нас истинной воле и правому действию. Мы увидим, как неуверенная и неосвященная Светом Истинным мысль философа достигла почти христианских откровений и как эта мысль об Эросе не могла удержаться на высоте достигнутых прозрений. И потому не соблазнимся мы о нашем обращении к эллинской мечте и не перестанем верить в ее укрепляющую действенность для нас. Она сродни нам, и она тоньше нас.

Итак, я подхожу к Платону не как историк или историко-философский критик, а всецело лишь как философ. Мы хотим узнать, что дает учение Платона об Эросе для наших философских чаяний, для нашего интимного и наиболее глубокого стремления к смыслу жизни. Жизнь имеет смысл. Как пережил эту истину Платон?

Алексей Федорович Лосев – Собрание сочинений – Том 1 - Бытие. Имя. Космос

Москва: Издательство «Мысль», Российский открытый университет, 1993. – 961 с.

ISBN 5-244-00717-3

Алексей Федорович Лосев – Бытие. Имя. Космос – Содержание

А. А. Тахо-Годи. Алексей Федорович Лосев

ЭРОС У ПЛАТОНА

АНТИЧНЫЙ КОСМОС И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Предисловие

I. Предварительная характеристика греческой диалектики

II. Диалектика тетрактиды А

III. Диалектика тетрактиды В

Приложение

I. „О потенции и энергии" (интерпретирующий перевод трактата Плотина II 5)

IL „О субстанции и качестве" (интерпретирующий перевод трактата Плотина II 6)

Примечания и дополнения

К 1-й главе

Ко 2-й главе

К 3-й главе

К приложению

Указатели

ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ

Предисловие

I. До-предметная структура имени

II. Предметная структура имени

III. Предметная и до-предметная структура имени

IV. Имя и знание

Примечания

ВЕЩЬ И ИМЯ

I. Действительность

II. Имя

III. Имя и вещь

ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ

В. П. Троицкий. «Античный космос и современная наука» и современная наука

Л. Л. Гоеотишвили. Религиозно-философский статус языка

Примечания

Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 2 - Очерки античного символизма и мифологии

М.: Мысль, 1993.— 959 с , 1 л. портр.

ISBN 5-244-00721-1

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 2 – Содержание

Предисловие

I. Происхождение античного символизма

II. Символически-мифологические черты в до-Сократовской философии

III. Терминология учения Платона об идеях (είδος н ιδέα)

IV. Учение Платона об идеях в его систематическом развитии

V. О мифически-трагическом мировоззрении Аристотеля

VI. Социальная природа платонизма

Приложение

Л. А. Гоготишвили. Платонизм в Зазеркалье XX века, или Вниз по лестнице, ведущей вверх

Примечания

Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 3 - Миф — Число — Сущность

М.: Мысль, 1994.—919 с , 1 л. портр.

ISBN 5-244-00747-5

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 3 – Содержание

ДИАЛЕКТИКА МИФА

Диалектика мифа

Предисловие

Вступление

I. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел

II. Миф не есть бытие идеальное

III. Миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное построение

IV. Миф не есть метафизическое построение

V. Миф не есть ни схема, ни аллегория

VI. Миф не есть поэтическое произведение

VIL Миф есть личностная форма

VIII. Миф не есть специально религиозное создание

IX. Миф не есть догмат

X. Миф не есть историческое событие как таковое

XI. Миф есть чудо

XII. Обозрение всех диалектических моментов мифа с точки зрения понятия чуда

XIII. Окончательная диалектическая формула

XIV. Переход к реальной мифологии и идея абсолютной мифологии

МИФ-РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ

I. Определение имени

II. Место имени

III. Имя сущности и сущность

IV. Имя сущности и инобытие (тварь)

V. Иерархийная природа имени

ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ

2. Понятие ангела

3. Диалектика бесплотных сил

4. Символика бесплотных сил

5. Символика бесплотных сил (продолжение)

АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА —АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ

САМОЕ САМО

I. <Вещь>

II. Бытие

III. Сущность

IV. Смысл

КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ

ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА

ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ

Л. Л. Гоготишвили. Коммуникативная версия исихазма

В. Я. Троицкий. О смысле чисел

Примечания

Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 4 - Форма — Стиль — Выражение

М.: Мысль, 1995.— 944 с , 1 л. портр.

ISBN 5-244-00795-5

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 4 – Содержание

ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ

I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

II. АНТИНОМИКА

III. ПЕРЕХОД К ЧАСТНОЙ ЭСТЕТИКЕ

СТРОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРООЩУЩЕНИЯ

II. МУЗЫКА, РЕЛИГИЯ, ТРАГЕДИЯ

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ

Предисловие

I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АБСОЛЮТНОЙ, ИЛИ ЧИСТОЙ, МУЗЫКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБСТРАКТНО-ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

II. МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА

III. ЛОГИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

IV. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДВУХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

О МУЗЫКАЛЬНОМ ОЩУЩЕНИИ ЛЮБВИ И ПРИРОДЫ

ДВА МИРООЩУЩЕНИЯ

ОЧЕРК О МУЗЫКЕ

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ДРАМАМ РИХАРДА ВАГНЕРА

МИРОВОЗЗРЕНИЕ СКРЯБИНА

О МИРООЩУЩЕНИИ ЭСХИЛА

СТАТЬИ ДЛЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК

ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ

В. В. Бычков. Выражение невыразимого, или Иррациональное в свете ratio

M. M. Гамаюнов. «Союз музыки, философии, любви и монастыря»

Примечания

Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 5 - Мифология греков и римлян

М.: Мысль, 1996. — 975 c.f 1 л. портр.

ISBN 5-244-00812-9

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 5 – Содержание

АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

От автора

Введение. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

I. Мифология в общинно-родовая формация

II. Мифология в ее историческом становления

III. Комплексный метод и географическое распределение

IV. Борьба старого и нового в мифе

ОБЗОР ПЕРИОДОВ МИФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

I. Хтоническая мифология. Фетишизм

II. Хтоническая мифология. Анимизм

III. Мифология героизма

IV. Разложение героической мифологии

V. Мифология периода рабовладения

Заключение

Часть I. КРИТСКИЙ ЗЕВС

I. Предварительные замечания о Зевсе

II. Введение в мифологию Критского Зевса

III. Основные формы культа Зевса

IV. Мистериальная разработка мифа

V. Зевс н Европа

VI. Минотавр и Лабиринт

VII. Рождение и воспитание Зевса на Крите

Заключение

Часть II. АПОЛЛОН

МИФОЛОГИЯ АПОЛЛОНА

I. Вступительные замечания

IL Архаика

III. Классика

IV. Эллинизм

V· Важнейшие исторические комплексы в некоторых центральных образах

VI. Календарная мифология

VII. Заключение

АПОЛЛОН В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I. Греческая литература

II. Римская литература

ТЕОГОНИЯ И КОСМОГОНИЯ

I. ИСТОРИЯ

А. ГОМЕР И ЭПОС (КРОМЕ ГЕСИОДА)

Б. ГЕСИОД

В. VI ВЕК

Г. ОРФИКИ

Д . ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ

Е. РИМ

Ж. ПРОЧИЕ ТЕОГОНИСТЫ

II. СИСТЕМА

А. ХАОС

Б. ТЬМА

В. Х Р О Н О С — В Р Е М Я

Г. СТИХИИ

Д. МИРОВОЕ ЯЙЦО И ЕГО ПЕРВОЕ ПОРОЖДЕНИЕ (ФАНET)

Е. ТИТАНЫ (И В ОСОБЕННОСТИ КРОНОС)

Ж. ЗЕВС ТЕОГОНИЧЕСКИЙ

3. БОРЬБА ЗЕВСА ЗА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

И. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ

А. А. Тахо-Годи. Миф как стихия жизни, рождающая ее лик, или В словах данная чудесная личностная история

Примечания

Указатели

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 6 - Хаос и структура

М.: Мысль, 1997.— 831 с , 1 л. портр.

ISBN 5-244-00858-7

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 6 – Содержание

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ

В. М. Лосева. Предисловие

Введение (общее разделение наук о числе)

Общая теория числа

О МЕТОДЕ БЕСКОНЕЧНО-МАЛЫХ В ЛОГИКЕ

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ИСЧИСЛЕНИЯ БЕСКОНЕЧНО-МАЛЫХ

МАТЕМАТИКА И ДИАЛЕКТИКА

ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ

В. П. Троицкий. Метаматематика Алексея Лосева

Примечания

Указатель имен

Лосев Α. Φ. – Собрание сочинений – Том 7 - Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения

М.: Мысль, 1998.—750 с, 1 л. портр.

ISBN 5-244-00900-1

Лосев Α. Φ. – Собрание сочинений – Том 7 – Содержание

ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭСТЕТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПРОТОРЕНЕССАНС ХШ ВЕКА И ПОДГОТОВКА РЕНЕССАНСА В XIV ВЕКЕ

ВШНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЭСТЕТИКИ РЕНЕССАНСА ВО ВНЕХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЕ XV—XVI ВЕКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий итог эстетики Возрождения

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭСТЕТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 8 - Личность и Абсолют

M.: Мысль, 1999.—-719 с, 1 л. портр.

ISBN 5-244-00859-5

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 8 – Содержание

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ (1915—1919)

I часть. Точки зрения критики

II часть. История Вюрцбургскон школы и имманентная критика ее

III часть. Система и трансцендентная критика

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ (1919—1929)

Имяславие

Тезисы докладов, заметки

Вещь и имя

ФРАГМЕНТЫ ДОПОЛНЕНИЙ К «ДИАЛЕКТИКЕ МИФА» (1929)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ

Примечания

Указатель имен

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 9 - Эллинистически-римская эстетика

М.: Мысль, 2010. — 703 с , I л. портр.

ÏSBN 978-5-244-01123-4

Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 9 – Содержание

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКАЯ ЭСТЕТИКА I—II ВЕКОВ

ЭСТЕТИКА РИМА. ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СТОРОНА РИМСКОЙ ЭСТЕТИКИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКОЙ ЭСТЕТИКИ I—II ВЕКОВ

ДИОН ХРИЗОСТОМ

ЛУКИАН

РИТОРЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. АТЕНЕЙ

ПОЗДНИЕ СТОИКИ

ПЛУТАРХ. ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

ДИОГЕН ЛАЭРЦИЙ—ИСТОРИК АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ (ФРАГМЕНТ)

ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛИ

Примечания

Указатель имен

Указатель имен мифологических н литературных персонажей

ПОЛНЫЙ СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ А. Ф. ЛОСЕВА