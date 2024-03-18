Лосев Алексей Федорович – Собрание сочинений – Том 1 - 9
Современность возжаждала синтеза более, чем всякая другая эпоха. Философская мысль расплачивается теперь своей беспомощностью и тоской по высшему синтезу за слепое самоотдание технике и «открытиям» XIX века, за долгое блуждание в лабиринте гносеологической схоластики, за безрелигиозность, под знаком которой протекла вся новая культура. Утомленные, подошли мы к XX веку все с тем же вековечным вопросом: что есть истина? И одного уже этого достаточно, чтобы оправдать тяготение к древним формам философской мысли, к исследованию взглядов на истину там, где она впервые сознавалась и слышалась из глубин человеческого духа. Но искание новых форм высшего синтеза у Платона позволительно базировать не только на современном и, может быть, временном разброде философской мысли; к Платону тянутся наши мысли и чувства еще и за чисто жизненным, конкретно-переживательным успокоением. В жизни человеческой всегда было много трагизма. Всему, что встречается душе нашей и любится ей, что вскидывает жизнь перед испытующим и удивленным оком нашим, всему приходит черед стать обыкновенным, порой блестящим, но часто мучительно-серым покрывалом Майи,— блестящим, но всегда захватывающим завоеванную тайну. В эти дни сумрачных раздумий о судьбах жизни нашей, во дни поколебленной веры нашей в царство Божие на земле, которому не суждено исполниться ни в человеческом обществе, преданном кровавым браням, ни в любви, забывшей об единении родственных душ, в эти дни,— а о них болел человек во все времена,— и да будет позволено погрузиться в эллинские мечты и почерпнуть там животворящей и спасительной влаги. Не убоимся упрека в безволии, в неспособности претворить жизнь, творчески зажить всеми бурями ее и всеми радостями. Не убоимся оказаться трусливыми моряками, достигшими твердого берега и победившими море путем отказа от борьбы с ним. Мы найдем в эллинской мечте ту способность к тонким страданиям и ту закоренелую отвагу перед неисповедимой, безликой, бессамостной мировой Ночью,— наконец, ту надежду и успокоение, что так часто покидает усталые умы наши и сердца. Мы увидим, как был пережит и выстрадан Платоном узренный им Эрос и как душевная драма философа поучает нас истинной воле и правому действию. Мы увидим, как неуверенная и неосвященная Светом Истинным мысль философа достигла почти христианских откровений и как эта мысль об Эросе не могла удержаться на высоте достигнутых прозрений. И потому не соблазнимся мы о нашем обращении к эллинской мечте и не перестанем верить в ее укрепляющую действенность для нас. Она сродни нам, и она тоньше нас.
Итак, я подхожу к Платону не как историк или историко-философский критик, а всецело лишь как философ. Мы хотим узнать, что дает учение Платона об Эросе для наших философских чаяний, для нашего интимного и наиболее глубокого стремления к смыслу жизни. Жизнь имеет смысл. Как пережил эту истину Платон?
Алексей Федорович Лосев – Собрание сочинений – Том 1 - Бытие. Имя. Космос
Москва: Издательство «Мысль», Российский открытый университет, 1993. – 961 с.
ISBN 5-244-00717-3
Алексей Федорович Лосев – Бытие. Имя. Космос – Содержание
А. А. Тахо-Годи. Алексей Федорович Лосев
ЭРОС У ПЛАТОНА
АНТИЧНЫЙ КОСМОС И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
- Предисловие
- I. Предварительная характеристика греческой диалектики
- II. Диалектика тетрактиды А
- III. Диалектика тетрактиды В
- Приложение
- I. „О потенции и энергии" (интерпретирующий перевод трактата Плотина II 5)
- IL „О субстанции и качестве" (интерпретирующий перевод трактата Плотина II 6)
- Примечания и дополнения
- К 1-й главе
- Ко 2-й главе
- К 3-й главе
- К приложению
- Указатели
ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ
- Предисловие
- I. До-предметная структура имени
- II. Предметная структура имени
- III. Предметная и до-предметная структура имени
- IV. Имя и знание
- Примечания
ВЕЩЬ И ИМЯ
- I. Действительность
- II. Имя
- III. Имя и вещь
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
- В. П. Троицкий. «Античный космос и современная наука» и современная наука
- Л. Л. Гоеотишвили. Религиозно-философский статус языка
Примечания
Указатель имен
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 2 - Очерки античного символизма и мифологии
М.: Мысль, 1993.— 959 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00721-1
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 2 – Содержание
Предисловие
- I. Происхождение античного символизма
- II. Символически-мифологические черты в до-Сократовской философии
- III. Терминология учения Платона об идеях (είδος н ιδέα)
- IV. Учение Платона об идеях в его систематическом развитии
- V. О мифически-трагическом мировоззрении Аристотеля
- VI. Социальная природа платонизма
Приложение
Л. А. Гоготишвили. Платонизм в Зазеркалье XX века, или Вниз по лестнице, ведущей вверх
Примечания
Указатель имен
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 3 - Миф — Число — Сущность
М.: Мысль, 1994.—919 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00747-5
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 3 – Содержание
ДИАЛЕКТИКА МИФА
- Диалектика мифа
- Предисловие
- Вступление
- I. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел
- II. Миф не есть бытие идеальное
- III. Миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное построение
- IV. Миф не есть метафизическое построение
- V. Миф не есть ни схема, ни аллегория
- VI. Миф не есть поэтическое произведение
- VIL Миф есть личностная форма
- VIII. Миф не есть специально религиозное создание
- IX. Миф не есть догмат
- X. Миф не есть историческое событие как таковое
- XI. Миф есть чудо
- XII. Обозрение всех диалектических моментов мифа с точки зрения понятия чуда
- XIII. Окончательная диалектическая формула
- XIV. Переход к реальной мифологии и идея абсолютной мифологии
МИФ-РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
- I. Определение имени
- II. Место имени
- III. Имя сущности и сущность
- IV. Имя сущности и инобытие (тварь)
- V. Иерархийная природа имени
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
- 2. Понятие ангела
- 3. Диалектика бесплотных сил
- 4. Символика бесплотных сил
- 5. Символика бесплотных сил (продолжение)
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА —АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
САМОЕ САМО
- I. <Вещь>
- II. Бытие
- III. Сущность
- IV. Смысл
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
- Л. Л. Гоготишвили. Коммуникативная версия исихазма
- В. Я. Троицкий. О смысле чисел
Примечания
Указатель имен
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 4 - Форма — Стиль — Выражение
М.: Мысль, 1995.— 944 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00795-5
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 4 – Содержание
ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ
- I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- II. АНТИНОМИКА
- III. ПЕРЕХОД К ЧАСТНОЙ ЭСТЕТИКЕ
СТРОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРООЩУЩЕНИЯ
- II. МУЗЫКА, РЕЛИГИЯ, ТРАГЕДИЯ
ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ
- Предисловие
- I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АБСОЛЮТНОЙ, ИЛИ ЧИСТОЙ, МУЗЫКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБСТРАКТНО-ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
- II. МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА
- III. ЛОГИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ
- IV. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДВУХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ
О МУЗЫКАЛЬНОМ ОЩУЩЕНИИ ЛЮБВИ И ПРИРОДЫ
ДВА МИРООЩУЩЕНИЯ
ОЧЕРК О МУЗЫКЕ
ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ДРАМАМ РИХАРДА ВАГНЕРА
МИРОВОЗЗРЕНИЕ СКРЯБИНА
О МИРООЩУЩЕНИИ ЭСХИЛА
СТАТЬИ ДЛЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
- В. В. Бычков. Выражение невыразимого, или Иррациональное в свете ratio
- M. M. Гамаюнов. «Союз музыки, философии, любви и монастыря»
Примечания
Указатель имен
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 5 - Мифология греков и римлян
М.: Мысль, 1996. — 975 c.f 1 л. портр.
ISBN 5-244-00812-9
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 5 – Содержание
АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
От автора
Введение. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ
НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
- I. Мифология в общинно-родовая формация
- II. Мифология в ее историческом становления
- III. Комплексный метод и географическое распределение
- IV. Борьба старого и нового в мифе
ОБЗОР ПЕРИОДОВ МИФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
- I. Хтоническая мифология. Фетишизм
- II. Хтоническая мифология. Анимизм
- III. Мифология героизма
- IV. Разложение героической мифологии
- V. Мифология периода рабовладения
- Заключение
Часть I. КРИТСКИЙ ЗЕВС
- I. Предварительные замечания о Зевсе
- II. Введение в мифологию Критского Зевса
- III. Основные формы культа Зевса
- IV. Мистериальная разработка мифа
- V. Зевс н Европа
- VI. Минотавр и Лабиринт
- VII. Рождение и воспитание Зевса на Крите
- Заключение
Часть II. АПОЛЛОН
МИФОЛОГИЯ АПОЛЛОНА
- I. Вступительные замечания
- IL Архаика
- III. Классика
- IV. Эллинизм
- V· Важнейшие исторические комплексы в некоторых центральных образах
- VI. Календарная мифология
- VII. Заключение
АПОЛЛОН В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
- I. Греческая литература
- II. Римская литература
ТЕОГОНИЯ И КОСМОГОНИЯ
- I. ИСТОРИЯ
- А. ГОМЕР И ЭПОС (КРОМЕ ГЕСИОДА)
- Б. ГЕСИОД
- В. VI ВЕК
- Г. ОРФИКИ
- Д . ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ
- Е. РИМ
- Ж. ПРОЧИЕ ТЕОГОНИСТЫ
- II. СИСТЕМА
- А. ХАОС
- Б. ТЬМА
- В. Х Р О Н О С — В Р Е М Я
- Г. СТИХИИ
- Д. МИРОВОЕ ЯЙЦО И ЕГО ПЕРВОЕ ПОРОЖДЕНИЕ (ФАНET)
- Е. ТИТАНЫ (И В ОСОБЕННОСТИ КРОНОС)
- Ж. ЗЕВС ТЕОГОНИЧЕСКИЙ
- 3. БОРЬБА ЗЕВСА ЗА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
- И. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
А. А. Тахо-Годи. Миф как стихия жизни, рождающая ее лик, или В словах данная чудесная личностная история
Примечания
Указатели
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 6 - Хаос и структура
М.: Мысль, 1997.— 831 с , 1 л. портр.
ISBN 5-244-00858-7
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 6 – Содержание
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ
- В. М. Лосева. Предисловие
- Введение (общее разделение наук о числе)
- Общая теория числа
О МЕТОДЕ БЕСКОНЕЧНО-МАЛЫХ В ЛОГИКЕ
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ИСЧИСЛЕНИЯ БЕСКОНЕЧНО-МАЛЫХ
МАТЕМАТИКА И ДИАЛЕКТИКА
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
В. П. Троицкий. Метаматематика Алексея Лосева
Примечания
Указатель имен
Лосев Α. Φ. – Собрание сочинений – Том 7 - Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения
М.: Мысль, 1998.—750 с, 1 л. портр.
ISBN 5-244-00900-1
Лосев Α. Φ. – Собрание сочинений – Том 7 – Содержание
ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭСТЕТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПРОТОРЕНЕССАНС ХШ ВЕКА И ПОДГОТОВКА РЕНЕССАНСА В XIV ВЕКЕ
ВШНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЭСТЕТИКИ РЕНЕССАНСА ВО ВНЕХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЛАСТЯХ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЕ XV—XVI ВЕКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Общий итог эстетики Возрождения
ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭСТЕТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Указатель имен
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 8 - Личность и Абсолют
M.: Мысль, 1999.—-719 с, 1 л. портр.
ISBN 5-244-00859-5
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 8 – Содержание
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ (1915—1919)
- I часть. Точки зрения критики
- II часть. История Вюрцбургскон школы и имманентная критика ее
- III часть. Система и трансцендентная критика
ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ (1919—1929)
- Имяславие
- Тезисы докладов, заметки
- Вещь и имя
ФРАГМЕНТЫ ДОПОЛНЕНИЙ К «ДИАЛЕКТИКЕ МИФА» (1929)
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ
Примечания
Указатель имен
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 9 - Эллинистически-римская эстетика
М.: Мысль, 2010. — 703 с , I л. портр.
ÏSBN 978-5-244-01123-4
Лосев А. Ф. – Собрание сочинений – Том 9 – Содержание
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКАЯ ЭСТЕТИКА I—II ВЕКОВ
ЭСТЕТИКА РИМА. ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СТОРОНА РИМСКОЙ ЭСТЕТИКИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКОЙ ЭСТЕТИКИ I—II ВЕКОВ
ДИОН ХРИЗОСТОМ
ЛУКИАН
РИТОРЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. АТЕНЕЙ
ПОЗДНИЕ СТОИКИ
ПЛУТАРХ. ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ДИОГЕН ЛАЭРЦИЙ—ИСТОРИК АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ (ФРАГМЕНТ)
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛИ
Примечания
Указатель имен
Указатель имен мифологических н литературных персонажей
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ А. Ф. ЛОСЕВА
No comments yet. Be the first!