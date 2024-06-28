Лосев - Эзопов язык в русской литературе

На протяжении приблизительно двух с половиной веков своего существования новая русская литература постоянно подвергалась воздействию государственной цензуры. Различные аспекты литературно-цензурных отношений всегда привлекали внимание историков русской словесности, исследовались периоды в развитии государственной цензуры (Лемке, Евгеньев-Максимов), влияние цензуры на стратегию литературных журналов, конфликты отдельных писателей с цензурой и предлагались бесчисленные интерпретации зашифрованных содержаний в отдельных произведениях. Строго говоря, вся история русской литературы, начиная с петровского периода, в значительной степени включает в себя и историю русской цензуры (за исключением советских историко-литературных работ, посвященных советскому периоду, поскольку самый факт существования советской цензуры находится под цензурным запретом).

В значительно меньшей степени вопрос о литературно-цензурных отношениях исследовался в эстетическом плане, то есть с точки зрения художественной специфики подцензурного текста и специального характера отношений автор – цензор – читатель.

Очевидно, между тем, какое значение приобретает проблема этих отношений, если мы хотим с научной объективностью обсуждать кардинальный вопрос о национальном своеобразии русской литературы, если мы заинтересованы в серьезном типологическом подходе, а не в очередной спекуляции на тему об «особом» гуманизме, профетизме, дидактизме русских писателей. К сожалению, эссе на уровне дилетантских рассуждений, что, мол, русская литература более пророческая, а англосаксонская более остроумная, нет числа.

На практике специфика эстетических изменений в литературе под влиянием цензуры уже более ста лет как осознается в русской культурной среде, и специальное выражение «эзопов язык» возникло в разговорной речи интеллигенции, а затем и проникло в литературу и критику для обозначения широкого круга явлений.

В настоящей работе сделана попытка описания «эзопова языка» как особой литературной системы, структура которой делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензора непозволительное содержание.

Работа состоит из шести глав и заключения.

Лосев Л. - Эзопов язык в русской литературе - Современный период

Москва: «Новое издательство», 2024. – 160 с.

ISBN 978-5-44-482424-5

Лосев Л. - Эзопов язык в русской литературе – Содержание

Александра Архипова

Предисловие к предисловию

Антиязыки: конспирация и подмигивание

Эволюция «эзоповского наречия»: 1870–2024

Экран и маркер: шифровка и дешифровка эзопова языка

Эзопов язык в неволе: четыре основных кода

Утюги и ухищрения: советская цензура борется с тайнописью и эзоповым языком

Швыряние экраном в лицо цензору: эзопов язык в XXI веке

Благодарности

ОТ РЕДАКТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ83

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ГЛАВА II. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭЗОПОВА ЯЗЫКА 1. ЭЯ как явление метастиля 2. Семантический механизм эзоповского высказывания 3. Амбивалентность – обязательное свойство эзоповского текста 4. ЭЯ в свете теории информации 5. Основы анализа ЭЯ: экран и маркер

ГЛАВА III. ТИПОЛОГИЯ ЭЗОПОВЫХ СРЕДСТВ 1. ЭЯ и эмоциональная окрашенность текста 2. Классификация эзоповских приемов 3. Эзоповские «жанры» 4. ЭЯ и адресование текста 5. Поэтика 6. Общие выводы из Главы III

ГЛАВА IV. ЭЗОПОВ ЯЗЫК И СТРАТИФИКАЦИЯ ТЕКСТА

ГЛАВА V. ЭЗОПОВ ЯЗЫК И ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ

ГЛАВА VI. ЭЗОПОВ ЯЗЫК КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЭЗОПОВ ЯЗЫК?

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ