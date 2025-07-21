Лосев Алексей - Проблема символа и реалистическое искусство

Лосев - Проблема символа и реалистическое искусство
Всякий, кто достаточно занимался историей философии или эстетики, должен признать, что в процессе своего исследования он часто встречался с такими терминами, которые обычно считаются общепонятными и которые без всяких усилий обычно переводятся на всякий другой язык, оставаясь повсюду одним и тем же словом. До поры до времени эти термины мы и оставляем без всякого анализа; и если они встречаются в античной философии, то зачастую и очень долго при переводе их на новые языки мы так и оставляем их в греческом или латинском виде. Таковы, например, термины «структура», «элемент», «идея», «форма», «текст» и «контекст». Однако такого рода иллюзия общепонятности при исследовании античных текстов начинает мало-помалу разрушаться, так что исследователь принужден бывает расстаться с этой иллюзией и подвергнуть данный термин или понятие специальному историческому исследованию. К числу таких терминов как раз и относится «символ». Казалось бы, что может быть проще того, что А указывает на В и является его символом?
Ведь всякий понимает, что государственный флаг, например, есть указаниѳ на данную страну, что темная туча есть предвестие дождя, который вот-вот пойдет, что хороший огород есть знак того, что за ним кто-нибудь усердно ухаживал. К сожалению, однако, история термина «символ» вполне разочаровывает нас в этой общепонятности, как бы нам ни говорили, что кашель есть символ простуды, и как бы хорошо это выражение ни понималось всеми. Уже при ближайшем рассмотрении оказывается, что символ, брать ли его именно в этой терминологической оболочке, как «символ», брать ли его как понятие, выраженное другими словами или совокупностью слов, есть одно из центральных понятий философии и эстетики и требует для себя чрезвычайно кропотливого исследования. Мы в настоящее время, правда, в своей философии и гносеологии почти обходимся без такого, например, термина, как «символ». Но невозможно излагать одну современную философию и поэтику, не принимая во внимание их исторического происхождения. Что же касается истории философии, то там этот термин чрезвычайно насыщен, разнообразен, гибок и попадается в системах философии, совершенно не похожих друг на друга.
Понятие символа и в литературе и в искусстве является одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий. Этот термин часто употребляется даже в самом обыкновенном бытовом смысле, когда вообще хотят сказать, что нечто одно указывает на нечто другое, то есть употребляют термин «символ» просто в смысле «знак». Почти все путают термин «символ» с такими терминами, как «аллегория», «эмблема», «персонификация», «тип», «миф» и т. д. И при всем этом все культурные языки мира неизменно пользуются этим термином и всячески его сохраняют, несмотря на десятки других терминов, которыми, казалось бы, вполне можно было его заменить. В математике — тоже «символы». В политике, когда хотят сказать, что нечто совершается не всерьез, не на самом деле, а только ради указания на возможность мирных или враждебных отношений, тоже говорят о «символических действиях».
Лосев Алексей - Проблема символа и реалистическое искусство
Μ, «Искусство», 1976, 367 с.
Лосев Алексей - Проблема символа и реалистическое искусство - Оглавление
Введение
ГЛАВА I Общая структурно-семантическая характеристика символа, или общая логика символа
- 1. Символ вещи и отражение вещи в сознании
- 2. Символ вещи и ее изображение
- 3. Символ вещи и ее выражение
- 4. Символ и знак (ноэтически-ноэматический акт)
- 5. Символ и сигнификативный акт
- 6. Символ и некоторые детальные моменты семантической области
- 7. Символ, знаковая природа символа, тождество и различие символа с его предметом
- 8. Общая структура символа, или символ как принцип конструирования, то есть порождающая модель
- 9. Сводка предыдущего
ГЛАВА II От знака к символу
- 1. Внеструктурные теории
- 2. Структурные теории и подготовка к ним
- 3. Подготовка к диалектическим теориям
- 4. Предварительный положительный вывод из рассмотренных выше негативных теорий
- 5. Введение в аксиоматику теории знака и символа
- 6. Аксиомы общей информации. Вступительные замечания
- 7. Первичные аксиомы знаковой теории языка
- 8. Аксиомы общей информации в собственном смысле
- 9. Аксиомы отражения
- 10. Аксиомы специальной информации. Общая и специальная информатика
- 11. Знак и смысл знака
- 12. Аксиомы конструктивных элементов
- 13. Структура и модель
- 14. Контекст и значение
- 15. Символ
- 16. Заключение
- 17. Знак и символ
ГЛАВА ІІІ Символ и соседние с ним структурно-семантические категории
- 1. Символ и аллегория
- 2. Символ и схематическое олицетворение (персонификация)
- 3. Символ и художественный образ
- 4. Символ и эмблема
- 5. Символ и отвлеченно-диспаратная связь
- 6. Традиционное смешение понятий
- 7. Символ и метафора
- 8. Символ и тип
- 9. Символ и реалистический образ
- 10. Символ и натуралистическая копия
- 11. Символ и миф
- 12. Символ и понятие
- 13. Диалектически становящаяся картина всех сопоставлен- пых выше структурно-семантических категорий
ГЛАВА IV Типы символов
- 1. Научные символы
- 2. Философские символы
- 3. Художественные символы
- 4. Мифологические символы
- 5. Религиозные символы
- 6. Природа, общество и весь мир как царство символов
- 7. Человечески-выразительные символы
- 8. Идеологические и побудительные символы
- 9. Внешне технический символ
ГЛАВА V Диалектика символа и его познавательное значение
- 1. Диалектика символа
- 2. Познавательное значение символа
ГЛАВА VI Многомерность символов в его системном отношении к логике жизни
- 1. Невозможность прямого гипостазирования диалѳктических категорий
- 2. Многомерность всякого реально-исторического символа
- 3. Античность (Гесиод и Платон)
- 4. Данте и Гёте
- 5. Тургенев и Некрасов
- 6. Л. Толстой
- 7. Достоевский
- 8. Верхарн
- 9. Горький
ГЛАВА VII Историческая конкретность символа. Мировой образ Прометея
- 1. Социально-историческая обусловленность символа
- 2. Прометей как всемирно-исторический символ цивилизация
- 3. Гесиод и Эсхил
- 4. Другие материалы периода греческой классики
- 5. Эллинизм
- 6. Античный неоплатонизм и другие позднейшие античные материалы
- 7. Римская литература
- 8. Кавказские Прометеи
- 9. Боккаччо
- 10. Кальдерон
- 11. Вольтер
- 12. Шѳфтсбери и немецкий неоклассицизм
- 13. Август и Фридрих Шлегели. Гёте
- 14. Байрон и Шелли
- 15. Кинэ и Липинер
- 16. Менар. Леопарди. Другие критики Прометея
- 17. Русская досоветская поэзия
- 18. Советская поэзия
- 19. Заключение о Прометее
- 20. Прометеи в других искусствах
- 21. Общественно-политическая символика
ГЛАВА VIII Возможность и необходимость других методов анализа символики при условии сохранения общих реалистических позиций
Приложение
Библиография
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