Лосев Алексей - Проблема символа и реалистическое искусство

Всякий, кто достаточно занимался историей философии или эстетики, должен признать, что в процессе своего исследования он часто встречался с такими терминами, которые обычно считаются общепонятными и которые без всяких усилий обычно переводятся на всякий другой язык, оставаясь повсюду одним и тем же словом. До поры до времени эти термины мы и оставляем без всякого анализа; и если они встречаются в античной философии, то зачастую и очень долго при переводе их на новые языки мы так и оставляем их в греческом или латинском виде. Таковы, например, термины «структура», «элемент», «идея», «форма», «текст» и «контекст». Однако такого рода иллюзия общепонятности при исследовании античных текстов начинает мало-помалу разрушаться, так что исследователь принужден бывает расстаться с этой иллюзией и подвергнуть данный термин или понятие специальному историческому исследованию. К числу таких терминов как раз и относится «символ». Казалось бы, что может быть проще того, что А указывает на В и является его символом?

Ведь всякий понимает, что государственный флаг, например, есть указаниѳ на данную страну, что темная туча есть предвестие дождя, который вот-вот пойдет, что хороший огород есть знак того, что за ним кто-нибудь усердно ухаживал. К сожалению, однако, история термина «символ» вполне разочаровывает нас в этой общепонятности, как бы нам ни говорили, что кашель есть символ простуды, и как бы хорошо это выражение ни понималось всеми. Уже при ближайшем рассмотрении оказывается, что символ, брать ли его именно в этой терминологической оболочке, как «символ», брать ли его как понятие, выраженное другими словами или совокупностью слов, есть одно из центральных понятий философии и эстетики и требует для себя чрезвычайно кропотливого исследования. Мы в настоящее время, правда, в своей философии и гносеологии почти обходимся без такого, например, термина, как «символ». Но невозможно излагать одну современную философию и поэтику, не принимая во внимание их исторического происхождения. Что же касается истории философии, то там этот термин чрезвычайно насыщен, разнообразен, гибок и попадается в системах философии, совершенно не похожих друг на друга.

Понятие символа и в литературе и в искусстве является одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий. Этот термин часто употребляется даже в самом обыкновенном бытовом смысле, когда вообще хотят сказать, что нечто одно указывает на нечто другое, то есть употребляют термин «символ» просто в смысле «знак». Почти все путают термин «символ» с такими терминами, как «аллегория», «эмблема», «персонификация», «тип», «миф» и т. д. И при всем этом все культурные языки мира неизменно пользуются этим термином и всячески его сохраняют, несмотря на десятки других терминов, которыми, казалось бы, вполне можно было его заменить. В математике — тоже «символы». В политике, когда хотят сказать, что нечто совершается не всерьез, не на самом деле, а только ради указания на возможность мирных или враждебных отношений, тоже говорят о «символических действиях».

Лосев Алексей - Проблема символа и реалистическое искусство

Μ, «Искусство», 1976, 367 с.

Лосев Алексей - Проблема символа и реалистическое искусство - Оглавление

Введение

ГЛАВА I Общая структурно-семантическая характеристика символа, или общая логика символа

1. Символ вещи и отражение вещи в сознании

2. Символ вещи и ее изображение

3. Символ вещи и ее выражение

4. Символ и знак (ноэтически-ноэматический акт)

5. Символ и сигнификативный акт

6. Символ и некоторые детальные моменты семантической области

7. Символ, знаковая природа символа, тождество и различие символа с его предметом

8. Общая структура символа, или символ как принцип конструирования, то есть порождающая модель

9. Сводка предыдущего

ГЛАВА II От знака к символу

1. Внеструктурные теории

2. Структурные теории и подготовка к ним

3. Подготовка к диалектическим теориям

4. Предварительный положительный вывод из рассмотренных выше негативных теорий

5. Введение в аксиоматику теории знака и символа

6. Аксиомы общей информации. Вступительные замечания

7. Первичные аксиомы знаковой теории языка

8. Аксиомы общей информации в собственном смысле

9. Аксиомы отражения

10. Аксиомы специальной информации. Общая и специальная информатика

11. Знак и смысл знака

12. Аксиомы конструктивных элементов

13. Структура и модель

14. Контекст и значение

15. Символ

16. Заключение

17. Знак и символ

ГЛАВА ІІІ Символ и соседние с ним структурно-семантические категории

1. Символ и аллегория

2. Символ и схематическое олицетворение (персонификация)

3. Символ и художественный образ

4. Символ и эмблема

5. Символ и отвлеченно-диспаратная связь

6. Традиционное смешение понятий

7. Символ и метафора

8. Символ и тип

9. Символ и реалистический образ

10. Символ и натуралистическая копия

11. Символ и миф

12. Символ и понятие

13. Диалектически становящаяся картина всех сопоставлен- пых выше структурно-семантических категорий

ГЛАВА IV Типы символов

1. Научные символы

2. Философские символы

3. Художественные символы

4. Мифологические символы

5. Религиозные символы

6. Природа, общество и весь мир как царство символов

7. Человечески-выразительные символы

8. Идеологические и побудительные символы

9. Внешне технический символ

ГЛАВА V Диалектика символа и его познавательное значение

1. Диалектика символа

2. Познавательное значение символа

ГЛАВА VI Многомерность символов в его системном отношении к логике жизни

1. Невозможность прямого гипостазирования диалѳктических категорий

2. Многомерность всякого реально-исторического символа

3. Античность (Гесиод и Платон)

4. Данте и Гёте

5. Тургенев и Некрасов

6. Л. Толстой

7. Достоевский

8. Верхарн

9. Горький

ГЛАВА VII Историческая конкретность символа. Мировой образ Прометея

1. Социально-историческая обусловленность символа

2. Прометей как всемирно-исторический символ цивилизация

3. Гесиод и Эсхил

4. Другие материалы периода греческой классики

5. Эллинизм

6. Античный неоплатонизм и другие позднейшие античные материалы

7. Римская литература

8. Кавказские Прометеи

9. Боккаччо

10. Кальдерон

11. Вольтер

12. Шѳфтсбери и немецкий неоклассицизм

13. Август и Фридрих Шлегели. Гёте

14. Байрон и Шелли

15. Кинэ и Липинер

16. Менар. Леопарди. Другие критики Прометея

17. Русская досоветская поэзия

18. Советская поэзия

19. Заключение о Прометее

20. Прометеи в других искусствах

21. Общественно-политическая символика

ГЛАВА VIII Возможность и необходимость других методов анализа символики при условии сохранения общих реалистических позиций

Приложение

Библиография