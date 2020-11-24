Лошак, Старостин – Синагоги Екатеринослава
Серия – «Пам’ять міста»
Вот уже много веков в разных уголках мира синагога является средоточием жизни еврейского народа. Такие «дома собраний» не только оказали влияние на формирование иудаизма как религии, но и доныне объединяют евреев, позволяют им вместе предстоять пред Всевышним, возрождая дух Храма, молиться и изучать Тору.
История еврейства Екатеринославщины насыщена разнообразными событиями и сохраняет для нас, живущих сегодня, славные имена из прошлого, а вместе с ними доносит и память о деяниях тех людей. Исторические данные сообщают о жизни еврейской общины в нашем городе и регионе с 80-х годов XVIII столетия. В следующем веке община разрослась и были построены десятки синагог. Для еврейского сердца -это не просто памятники архитектуры, но и свидетельства о предыдущих поколениях, с их радостями и горестями, взлетами и падениями, веселыми праздниками и тяжелыми буднями.
Неслучайно в Талмуде синагога называется «малым святилищем»: после изгнания из Израиля для рассеянных по всему миру еврейских общин синагоги стали центром общественно-религиозной, политической и культурной жизни. В первой четверти XX столетия именно с нашим замечательным городом и, соответственно, с его бейт-кнесетами, связана одна из страниц жизни седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона -выдающегося хасидского наставника, одного из духовных лидеров поколения.
Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава
Издательство – «Герда» – 320 с.
Днипро – 2019 г.
ISBN 978-617-7097-99-9
Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава –Содержание
- Вот уже много веков...
- 1770-е Новокодацкое еврейское кладбище
- 1800 Миква
- 1800 Хоральная синагога
Приложение 1. Перечень лиц присутствовавших...
- 1810-1830-е Караимская кенаса
- 1839 Старое еврейское кладбище
- 1846 Синагога Бейт Гамидраш Гаяшан
- 1846 Синагога Бейт Гамидраш Тахтон
- 1848-1849 Синагога Бейт Янкель
- 1857 Талмуд-Тора
- 1861-1862 Синагога Ойрах-Тфило (Орах-Тфила)
- 1868 Синагога Тиферет Исраэль
- 1871 Синагога Хавацэлет Гашарон
- 1872 Синагога Псалтырь
- 1872 Синагога Старофабричная
- 1873 Синагога Поалей Цедек
- 1875 Синагога Лурье
- 1880 Синагога Ашкеназ
- 1880 Синагога Зикней Цедек
- 1881 Синагога Игреньская
- 1884 Синагога Поалей Цедек (Фабричная)
- 1885 Синагога Гар-Ганегев
- 1885 Синагога Солдатская
Приложение 2. Перечень лиц присутствовавших...
- 1886 Синагога Сапожников
- 1888 3-я Талмуд-Тора
- 1890 Синагога Амурская (1-я)
- 1891 Синагога Ойгель Яков
- 1892 Синагога Ойгель Моше
- 1892 Синагога Ремесленников
- 1892 Синагога Солдатская Фабричная
- 1893 Синагога Бейт Гахаим
- 1893 Синагога в доме Гольдберга
- 1893 Синагога Мишкан Давид
Приложение 3. Список членов общины, подписавших...
- 1893 Синагога Станиславского
- 1894 Синагога Килес Исроэль (Кегилас Исроэль)
- 1895 Синагога Хевра Кадиша
- 1895 Синагога Клойз
- 1896 Синагога в доме Авдеевой
- 1897 Синагога Бейт Абрам-Янкель
- 1897 Синагога в доме Соколова
- 1897 Синагога Новопланная
- 1897 2-я Талмуд-Тора
- 1898 Синагога Бейт Шмуэль
- 1898 Синагога Бейт Яков
- 1898 Синагога в доме Сандомирского
- 1899 Синагога Бейт Егуда (Егудис)
- 1899 Синагога Гар-Газагав
- 1899 Синагога Новофабричная
- 1899-1900 Иешива
- 1900 Новое Еврейское кладбище
- 1901 Синагога Бейт Гамидраш Талмуд
- 1901 Синагога Бейт Исроэль
- 1901 Синагога в доме Любича
- 1902 Синагога Млехет Нхошет
- 1903 Синагога Ойгель Матитьягу
- 1903 Синагога Хесед Шел Эмее
- 1904 Синагога Агудат Ахим 273
- 1904 Синагога Поалей Цедек (Чечеловская)
- 1905 Синагога Бейт Давид
- 1905 Нижнеднепровская синагога
- 1907 Синагога Ашкеназ Фабричный
- 1907 Синагога Бейт Авраам
- 1910 Синагога Мецудат Циён
- 1912 Синагога Амурская коммерческая
- 1912 Синагога Бейт Тфила
- Синагога Бейт Ерахмиел
- Синагога Бейт Исроэль
- Синагога Бейт Тфила на Красной улице
- Синагога Бейт Тфила на Философской улице
- Синагога Кладбищенская (Амур)
- Синагога Кнесет Эйдадит
- Синагога Сандомирского
- Синагога Сомех Нофлим
- карта Синагоги Екатеринослава
- Словарь
- Список сокращений
- Именной указатель
Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава – Новокодацкое еврейское кладбище
Согласно замечанию анонимного автора «Екатеринославского юбилейного листка» после пожара 1832 г. казенному раввину Гавриилу Шапоринскому удалось только частично восстановить Пинкас. И «на основании слов старожилов, запомнивших все до мельчайших подробностей, восстановить историю нынешней, так называемой хоральной синагоги, хотя историю возникновения собственно самой общины восстановить было уже невозможно». На сегодняшний день в нашем распоряжении нет даже Пинкаса Шапоринского и восстановление ранней истории общины выглядит еще более невозможным, чем в середине XIX в. Тем не менее, определенные вехи в истории её формирования определить можно.
После ликвидации имперским правительством в 1775 г. Запорожской Сечи её земли по правобережью Днепра вошли в состав Новороссийской губернии. К этому моменту, согласно именному указу Екатерины II, данному в ноябре 1769 г. киевскому генерал-губернатору Ф.М. Воейкову, на территории губернии разрешено было селиться переселяющимся из-за границы евреям. Однако первое известное дело о переселении евреев в Новороссийскую губернию относится только к лету 1776 г. В ходе переговоров о переселении евреям было отказано в строительстве домов и «школьных домов» в кредит за казенный счет, но был предоставлен, в кредит, лес на строительство. В местах официального поселения евреев установлено, что и «на кладбища места отведены быть имеют».
За кагалом утверждено право разрешения внутренних споров. Дана льгота по уплате налогов на срок 7 лет. Предоставлены гарантии относительно соблюдения Закона «безвозбранно». По просьбе самих переселенцев, введена должность командира над ними «в офицерском чине» в качестве судьи последней инстанции во внутренних спорах и посредника с властями. В конце 1777 г., когда во главе губернии уже стоял Г.А. Потемкин, эти кондиции стали основой для новой резолюции о переселении евреев. После образования в 1784 г. Екатери-нославского наместничества их действие распространилось на всю его территорию. Окончательно право евреев жить в городах наместничества и записывать в купеческое и мещанское сословия было закреплено указом Екатерины II в 1791 г..
No comments yet. Be the first!