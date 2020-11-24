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Лошак, Старостин – Синагоги Екатеринослава

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, History
Серия – «Пам’ять міста»
Вот уже много веков в разных уголках мира синагога является средоточием жизни еврейского народа. Такие «дома собраний» не только оказали влияние на формирование иудаизма как религии, но и доныне объединяют евреев, позволяют им вместе предстоять пред Всевышним, возрождая дух Храма, молиться и изучать Тору.
История еврейства Екатеринославщины насыщена разнообразными событиями и сохраняет для нас, живущих сегодня, славные имена из прошлого, а вместе с ними доносит и память о деяниях тех людей. Исторические данные сообщают о жизни еврейской общины в нашем городе и регионе с 80-х годов XVIII столетия. В следующем веке община разрослась и были построены десятки синагог. Для еврейского сердца -это не просто памятники архитектуры, но и свидетельства о предыдущих поколениях, с их радостями и горестями, взлетами и падениями, веселыми праздниками и тяжелыми буднями.
Неслучайно в Талмуде синагога называется «малым святилищем»: после изгнания из Израиля для рассеянных по всему миру еврейских общин синагоги стали центром общественно-религиозной, политической и культурной жизни. В первой четверти XX столетия именно с нашим замечательным городом и, соответственно, с его бейт-кнесетами, связана одна из страниц жизни седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона -выдающегося хасидского наставника, одного из духовных лидеров поколения.

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава

Издательство – «Герда» – 320 с.
Днипро – 2019 г.
ISBN 978-617-7097-99-9

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава –Содержание

  • Вот уже много веков...
  • 1770-е Новокодацкое еврейское кладбище
  • 1800 Миква
  • 1800 Хоральная синагога
Приложение 1. Перечень лиц присутствовавших...
  • 1810-1830-е Караимская кенаса
  • 1839 Старое еврейское кладбище
  • 1846 Синагога Бейт Гамидраш Гаяшан
  • 1846 Синагога Бейт Гамидраш Тахтон
  • 1848-1849 Синагога Бейт Янкель
  • 1857 Талмуд-Тора
  • 1861-1862 Синагога Ойрах-Тфило (Орах-Тфила)
  • 1868 Синагога Тиферет Исраэль
  • 1871 Синагога Хавацэлет Гашарон
  • 1872 Синагога Псалтырь
  • 1872 Синагога Старофабричная
  • 1873 Синагога Поалей Цедек
  • 1875 Синагога Лурье
  • 1880 Синагога Ашкеназ
  • 1880 Синагога Зикней Цедек
  • 1881 Синагога Игреньская
  • 1884 Синагога Поалей Цедек (Фабричная)
  • 1885 Синагога Гар-Ганегев
  • 1885 Синагога Солдатская
Приложение 2. Перечень лиц присутствовавших...
  • 1886 Синагога Сапожников
  • 1888 3-я Талмуд-Тора
  • 1890 Синагога Амурская (1-я)
  • 1891 Синагога Ойгель Яков
  • 1892 Синагога Ойгель Моше
  • 1892 Синагога Ремесленников
  • 1892 Синагога Солдатская Фабричная
  • 1893 Синагога Бейт Гахаим
  • 1893 Синагога в доме Гольдберга
  • 1893 Синагога Мишкан Давид
Приложение 3. Список членов общины, подписавших...
  • 1893 Синагога Станиславского
  • 1894 Синагога Килес Исроэль (Кегилас Исроэль)
  • 1895 Синагога Хевра Кадиша
  • 1895 Синагога Клойз
  • 1896 Синагога в доме Авдеевой
  • 1897 Синагога Бейт Абрам-Янкель
  • 1897 Синагога в доме Соколова
  • 1897 Синагога Новопланная
  • 1897 2-я Талмуд-Тора
  • 1898 Синагога Бейт Шмуэль
  • 1898 Синагога Бейт Яков
  • 1898 Синагога в доме Сандомирского
  • 1899 Синагога Бейт Егуда (Егудис)
  • 1899 Синагога Гар-Газагав
  • 1899 Синагога Новофабричная
  • 1899-1900 Иешива
  • 1900 Новое Еврейское кладбище
  • 1901 Синагога Бейт Гамидраш Талмуд
  • 1901 Синагога Бейт Исроэль
  • 1901 Синагога в доме Любича
  • 1902 Синагога Млехет Нхошет
  • 1903 Синагога Ойгель Матитьягу
  • 1903 Синагога Хесед Шел Эмее
  • 1904 Синагога Агудат Ахим 273
  • 1904 Синагога Поалей Цедек (Чечеловская)
  • 1905 Синагога Бейт Давид
  • 1905 Нижнеднепровская синагога
  • 1907 Синагога Ашкеназ Фабричный
  • 1907 Синагога Бейт Авраам
  • 1910 Синагога Мецудат Циён
  • 1912 Синагога Амурская коммерческая
  • 1912 Синагога Бейт Тфила
  • Синагога Бейт Ерахмиел
  • Синагога Бейт Исроэль
  • Синагога Бейт Тфила на Красной улице
  • Синагога Бейт Тфила на Философской улице
  • Синагога Кладбищенская (Амур)
  • Синагога Кнесет Эйдадит
  • Синагога Сандомирского
  • Синагога Сомех Нофлим
  • карта Синагоги Екатеринослава
  • Словарь
  • Список сокращений
  • Именной указатель

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава – Новокодацкое еврейское кладбище

Согласно замечанию анонимного автора «Екатеринославского юбилейного листка» после пожара 1832 г. казенному раввину Гавриилу Шапоринскому удалось только частично восстановить Пинкас. И «на основании слов старожилов, запомнивших все до мельчайших подробностей, восстановить историю нынешней, так называемой хоральной синагоги, хотя историю возникновения собственно самой общины восстановить было уже невозможно». На сегодняшний день в нашем распоряжении нет даже Пинкаса Шапоринского и восстановление ранней истории общины выглядит еще более невозможным, чем в середине XIX в. Тем не менее, определенные вехи в истории её формирования определить можно.
После ликвидации имперским правительством в 1775 г. Запорожской Сечи её земли по правобережью Днепра вошли в состав Новороссийской губернии. К этому моменту, согласно именному указу Екатерины II, данному в ноябре 1769 г. киевскому генерал-губернатору Ф.М. Воейкову, на территории губернии разрешено было селиться переселяющимся из-за границы евреям. Однако первое известное дело о переселении евреев в Новороссийскую губернию относится только к лету 1776 г. В ходе переговоров о переселении евреям было отказано в строительстве домов и «школьных домов» в кредит за казенный счет, но был предоставлен, в кредит, лес на строительство. В местах официального поселения евреев установлено, что и «на кладбища места отведены быть имеют».
За кагалом утверждено право разрешения внутренних споров. Дана льгота по уплате налогов на срок 7 лет. Предоставлены гарантии относительно соблюдения Закона «безвозбранно». По просьбе самих переселенцев, введена должность командира над ними «в офицерском чине» в качестве судьи последней инстанции во внутренних спорах и посредника с властями. В конце 1777 г., когда во главе губернии уже стоял Г.А. Потемкин, эти кондиции стали основой для новой резолюции о переселении евреев. После образования в 1784 г. Екатери-нославского наместничества их действие распространилось на всю его территорию. Окончательно право евреев жить в городах наместничества и записывать в купеческое и мещанское сословия было закреплено указом Екатерины II в 1791 г..
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Added 24.11.2020
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