Серия – «Пам’ять міста»

Вот уже много веков в разных уголках мира синагога является средоточием жизни еврейского народа. Такие «дома собраний» не только оказали влияние на формирование иудаизма как религии, но и доныне объединяют евреев, позволяют им вместе предстоять пред Всевышним, возрождая дух Храма, молиться и изучать Тору. История еврейства Екатеринославщины насыщена разнообразными событиями и сохраняет для нас, живущих сегодня, славные имена из прошлого, а вместе с ними доносит и память о деяниях тех людей. Исторические данные сообщают о жизни еврейской общины в нашем городе и регионе с 80-х годов XVIII столетия. В следующем веке община разрослась и были построены десятки синагог. Для еврейского сердца -это не просто памятники архитектуры, но и свидетельства о предыдущих поколениях, с их радостями и горестями, взлетами и падениями, веселыми праздниками и тяжелыми буднями. Неслучайно в Талмуде синагога называется «малым святилищем»: после изгнания из Израиля для рассеянных по всему миру еврейских общин синагоги стали центром общественно-религиозной, политической и культурной жизни. В первой четверти XX столетия именно с нашим замечательным городом и, соответственно, с его бейт-кнесетами, связана одна из страниц жизни седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона -выдающегося хасидского наставника, одного из духовных лидеров поколения.

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава

Издательство – «Герда» – 320 с.

Днипро – 2019 г.

ISBN 978-617-7097-99-9

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава –Содержание

Вот уже много веков...

1770-е Новокодацкое еврейское кладбище

1800 Миква

1800 Хоральная синагога

Приложение 1. Перечень лиц присутствовавших...

1810-1830-е Караимская кенаса

1839 Старое еврейское кладбище

1846 Синагога Бейт Гамидраш Гаяшан

1846 Синагога Бейт Гамидраш Тахтон

1848-1849 Синагога Бейт Янкель

1857 Талмуд-Тора

1861-1862 Синагога Ойрах-Тфило (Орах-Тфила)

1868 Синагога Тиферет Исраэль

1871 Синагога Хавацэлет Гашарон

1872 Синагога Псалтырь

1872 Синагога Старофабричная

1873 Синагога Поалей Цедек

1875 Синагога Лурье

1880 Синагога Ашкеназ

1880 Синагога Зикней Цедек

1881 Синагога Игреньская

1884 Синагога Поалей Цедек (Фабричная)

1885 Синагога Гар-Ганегев

1885 Синагога Солдатская

Приложение 2. Перечень лиц присутствовавших...

1886 Синагога Сапожников

1888 3-я Талмуд-Тора

1890 Синагога Амурская (1-я)

1891 Синагога Ойгель Яков

1892 Синагога Ойгель Моше

1892 Синагога Ремесленников

1892 Синагога Солдатская Фабричная

1893 Синагога Бейт Гахаим

1893 Синагога в доме Гольдберга

1893 Синагога Мишкан Давид

Приложение 3. Список членов общины, подписавших...

1893 Синагога Станиславского

1894 Синагога Килес Исроэль (Кегилас Исроэль)

1895 Синагога Хевра Кадиша

1895 Синагога Клойз

1896 Синагога в доме Авдеевой

1897 Синагога Бейт Абрам-Янкель

1897 Синагога в доме Соколова

1897 Синагога Новопланная

1897 2-я Талмуд-Тора

1898 Синагога Бейт Шмуэль

1898 Синагога Бейт Яков

1898 Синагога в доме Сандомирского

1899 Синагога Бейт Егуда (Егудис)

1899 Синагога Гар-Газагав

1899 Синагога Новофабричная

1899-1900 Иешива

1900 Новое Еврейское кладбище

1901 Синагога Бейт Гамидраш Талмуд

1901 Синагога Бейт Исроэль

1901 Синагога в доме Любича

1902 Синагога Млехет Нхошет

1903 Синагога Ойгель Матитьягу

1903 Синагога Хесед Шел Эмее

1904 Синагога Агудат Ахим 273

1904 Синагога Поалей Цедек (Чечеловская)

1905 Синагога Бейт Давид

1905 Нижнеднепровская синагога

1907 Синагога Ашкеназ Фабричный

1907 Синагога Бейт Авраам

1910 Синагога Мецудат Циён

1912 Синагога Амурская коммерческая

1912 Синагога Бейт Тфила

Синагога Бейт Ерахмиел

Синагога Бейт Исроэль

Синагога Бейт Тфила на Красной улице

Синагога Бейт Тфила на Философской улице

Синагога Кладбищенская (Амур)

Синагога Кнесет Эйдадит

Синагога Сандомирского

Синагога Сомех Нофлим

карта Синагоги Екатеринослава

Словарь

Список сокращений

Именной указатель

Александра Лошак, Валентин Старостин – Синагоги Екатеринослава – Новокодацкое еврейское кладбище

Согласно замечанию анонимного автора «Екатеринославского юбилейного листка» после пожара 1832 г. казенному раввину Гавриилу Шапоринскому удалось только частично восстановить Пинкас. И «на основании слов старожилов, запомнивших все до мельчайших подробностей, восстановить историю нынешней, так называемой хоральной синагоги, хотя историю возникновения собственно самой общины восстановить было уже невозможно». На сегодняшний день в нашем распоряжении нет даже Пинкаса Шапоринского и восстановление ранней истории общины выглядит еще более невозможным, чем в середине XIX в. Тем не менее, определенные вехи в истории её формирования определить можно.

После ликвидации имперским правительством в 1775 г. Запорожской Сечи её земли по правобережью Днепра вошли в состав Новороссийской губернии. К этому моменту, согласно именному указу Екатерины II, данному в ноябре 1769 г. киевскому генерал-губернатору Ф.М. Воейкову, на территории губернии разрешено было селиться переселяющимся из-за границы евреям. Однако первое известное дело о переселении евреев в Новороссийскую губернию относится только к лету 1776 г. В ходе переговоров о переселении евреям было отказано в строительстве домов и «школьных домов» в кредит за казенный счет, но был предоставлен, в кредит, лес на строительство. В местах официального поселения евреев установлено, что и «на кладбища места отведены быть имеют».

За кагалом утверждено право разрешения внутренних споров. Дана льгота по уплате налогов на срок 7 лет. Предоставлены гарантии относительно соблюдения Закона «безвозбранно». По просьбе самих переселенцев, введена должность командира над ними «в офицерском чине» в качестве судьи последней инстанции во внутренних спорах и посредника с властями. В конце 1777 г., когда во главе губернии уже стоял Г.А. Потемкин, эти кондиции стали основой для новой резолюции о переселении евреев. После образования в 1784 г. Екатери-нославского наместничества их действие распространилось на всю его территорию. Окончательно право евреев жить в городах наместничества и записывать в купеческое и мещанское сословия было закреплено указом Екатерины II в 1791 г..