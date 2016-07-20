Философия — это наука. Как и всякая другая наука, философия стремится к установлению строго доказуемых истин не для избранных народов или наций, а для всех мыслящих людей.

Однако следует принять во внимание, что философия является наукой единственной в своем роде и отличается от других наук двумя характерными особенностями. Анализируя природу вселенского бытия, философия доводит этот анализ до крайнего предела, т. е. занимается не только аспектами, которые уже не поддаются никакому анализу и составляют содержание наиболее всеобщих идей и суждений. Чтобы успешно разрешить эту задачу, философ должен обладать способностью к спекуляции, т. е. к интеллектуальной интуиции, которая должна быть развита у него лучше, чем даже у математика.

С другой стороны, в процессе изучения основных элементов и аспектов мира философия должна вскрыть их внутреннюю взаимосвязь, ту взаимосвязь, которая образует мир как целое. Изучение мира как целого является делом космологии, составной части метафизики. Космология занимается такими важными конкретными и частными элементами, как биологическая эволюция и история человечества. Отсюда философия должна ответить на вопрос о том, каков их смысл, каково их место в этом мире как целом. Занимаясь такими вопросами, философ убеждается в том, что для их изучения полезно пользоваться способностью к эстетическому созерцанию.

Таким образом, высочайшие достижения философии требуют сочетания двух противоположных и трудносовместимых способностей: способности к абстрактному мышлению в его высшей форме и способности к конкретному созерцанию реальности на его высшей ступени.

Лосский Николай - История русской философии

Советский писатель. Москва 1991. 480 с.

ISBN 5-265-02255-4

Лосский Николай - История русской философии - Содержание

От автора.

Глава I. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В XVIII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Глава II. СЛАВЯНОФИЛЫ.

И. В. Киреевский.

А. С. Хомяков.

К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин.

Глава III. ЗАПАДНИКИ.

1. П. Я. Чаадаев.

2. Н. В. Станкевич.

3. В. Г. Белинский.

4. А. И. Герцен.

Глава IV. РУССКИЕ МАТЕРИАЛИСТЫ В 60-х ГОДАХ. НИГИЛИЗМ.

1. М. А. Бакунин.

2. Н. Г. Чернышевский.

3. Д. И. Писарев.

4. И. М. Сеченов.

Глава V. РУССКИЕ ПОЗИТИВИСТЫ.

1. П. Л. Лавров, Г. Н. Вырубов, Е. В. де Роберти

2. Н. К. Михайловский.

3. К. Д. Кавелин, М. М. Троицкий, Н. И. Кареев, Н. М. Коркунов.

Глава VI. ВЫРОЖДЕНИЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский.

2. Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев

Глава VII. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

1.И. Д. Юркевич, В, Д. Кудрявцев

2. Н. Ф. Федоров

Глава VIII. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Глава IX. ГНОСЕОЛОГИЯ, ЛОГИКА И МЕТАФИЗИКА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в

1.Б.Н.Чичерин.

2. Н. Г. Дебольский

3. П. А. Бакунин

4.М.И.Каринский

5.Н. Я. Грот

Глава X. КНЯЗЬЯ С. Н. и Е. Н. ТРУБЕЦКИЕ

Глава XI. РУССКИЕ ПЕРСОНАЛИСТЫ

1. А. А. Козлов

2. Л. М. Лопатин

3. Н. В. Бугаев, П. Астафьев, Е. А. Бобров

Глава XII. РУССКИЕ НЕОКАНТИАНЦЫ

1. А. И. Введенский

2. И. И. Лапшин

Глава XIII. ИЗМЕНЕНИЯ В УМОНАСТРОЕНИЯХ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В НАЧАЛЕ XX в

Глава XIV. ОТЕЦ ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Глава XV. ОТЕЦ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

Глава XVI. Н. А. БЕРДЯЕВ

Глава XVII. ИНТУИТИВИСТЫ

1. Н. О. Лосский

2. С. Л. Франк

3. А. Ф. Лосев

4. Д. В. Болдырев и С. А. Левитский

5. В. А. Кожевников

Глава XVIII. Л. П. КАРСАВИН

Глава XIX. ЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава XX. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ В РОССИИ И ЕГО КРИТИКА. В. Ф. ЭРН

1. Представители трансцендентально-логического идеализма

2. Иррационализм Шестова

3. В. Ф. Эрн

Глава XXI. УЧЕНЫЕ-ФИЛОСОФЫ

Глава XXII. ЮРИСТЫ-ФИЛОСОФЫ

Глава XXIII. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ПОЭТОВ-СИМВОЛИСТОВ.

1. Андрей Белый.

2. В. И. Иванов, Н. М. Минский

3. Д. С. Мережковский

4. В. В. Розанов

Глава XXIV. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ В СССР

1. Диалектический метод Гегеля

2. Диалектический материализм

Глава XXV. ВЛИЯНИЕ Э. МАХА И Р. АВЕНАРИУСА НА МАРКСИСТОВ

Глава XXVI. НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

1. С. А. Алексеев (Аскольдов)

2. В. С. Сцилкарский

3. Л. Л. Кобилинский

4. Б. П. Вышеславцев

5. И. А. Ильин

6. Отец Василий Зеньковский

7. Отец Георгий Флоровский

8. В. Н. Лосский.

Глава XXVII. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Лосский Николай - История русской философии - Глава VIII. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ



Владимир Соловьев родился 16 января 1853 г. в Москве в семье знаменитого русского историка и профессора Московского университета С Соловьева. Дед В. Соловьева, горячо веривший в Бога, был священником, добрым человеком и подлинным христианином. Однажды он подвел восьмилетнего Володю к алтарю и в искренней молитве благословил его на служение Богу.

По совету своего отца семилетний Владимир начал чтение житий святых. Религиозное чувство Соловьева было очень сильным. Еще мальчиком он совершал аскетические поступки. Мать часто находила его спящим без одеяла в зимнее время. Этим Соловьев хотел победить плоть.



Склонность к поэзии проявилась у Соловьева еще в детстве. Он наизусть знал много песен и стихотворений русских поэтов, интересовался народным творчеством. Он любил бывать в среде крестьян, кучеров и странников. В Соловьеве было сильно развито мистическое отношение к природе. Он называл по имени даже неодухотворенные предметы. Так, например, своему ранцу он дал имя «Григорий», а карандаш называл «Андреем». Иногда юный Соловьев видел вещие сны и видения. Одно видение связано со всей жизнью Соловьева и оказало огромное влияние на его философские взгляды. Оно являлось десятилетнему мальчику дважды и было вызвано первой любовью. Подавленный равнодушием любимого существа, охваченный ревностью, мальчик стоял под церковными сводами. Шло богослужение. Внезапно все исчезло. В стихотворении «Три свидания», написанном перед своей смертью, он так описывает это неземное видение:

Алтарь открыт…

Но где ж священник, дьякон?

И где толпа молящихся людей?

Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он.

Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,

В руке держа цветок нездешних стран,

Стояла ты с улыбкою лучистой,

Кивнула мне и скрылася в туман.

Тринадцатилетний Соловьев пережил религиозный кризис. Кризис начался в 1866 г. и окончился в 1871 г. Победил атеизм. Соловьев выбросил в сад иконы и стал страстным последователем материалиста Бюхнера и нигилиста Писарева. Социализм и даже коммунизм стали его социальными идеалами. Соловьев преодолел эту упрощенную философию благодаря чтению Спинозы, Фейербаха и Дж. С. Милля, раскрывших ему всю несостоятельность материализма. После чтения Спинозы Соловьев обратился к Шопенгауэру и Гартману, а затем к Шеллингу и Гегелю. Только после изучения сочинений этих мыслителей Соловьев создал свою собственную философскую систему.

Одновременно в этот период жизни (1869–1873) Соловьев изучал естественные науки, историю и филологию в Московском университете. После окончания университета Соловьев в течение года учился в Московской духовной академии.

Первой значительной работой Соловьева была магистерская диссертация «Кризис западной философии (против позитивистов)», которую он защищал в 1874 г. Во вступительном слове перед защитой диссертации Соловьев заявил, что неверие в Бога опустошает душу человека и доводит его до самоубийства. Несомненно, что все это пережил сам Соловьев. После преодоления религиозного кризиса Соловьев писал, что рациональная философия — темнота, «смерть при жизни», но что «темнота» обусловливает начало понимания жизни, ибо, сознавая свое «ничтожество», человек приходит к мысли — «Бог есть все». Человек получает ответ на свои вопросы лишь в христианском учении, твердыня которого существующий Бог, а не абстрактные заключения разума.

Для изучения «индийской гностической и средневековой философии», проблем Софии, а также для завершения своих исследований Соловьев побывал в Лондоне, где работал в Британском музее. В то время в записной книжке Соловьева можно было найти молитву, обращенную к святой божественной мудрости («Софии»). Во второй раз видение явилось Соловьеву в Лондоне. Оно не было полным. Эта незаконченность не удовлетворила его. В то время как он размышлял над видением и страстно желал его повторения, внутренний голос сказал ему: «В Египте будь!»