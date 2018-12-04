Ловягина - Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках
Первое издание «Богослужебных канонов на греческом, славянском и русском языках» было подготовлено профессором греческого языка Санкт-Петербургской Духовной Академии Евграфом Ловягиным и вышло в 1855 г. В дальнейшем книга переиздавалась дважды (в 1861 и 1875 гг.). Отдельно вышли в 1861 г.: 1) славянский и русский переводы, и 2) один русский текст. Все эти книги давно стали библиографической редкостью.
Настоящий труд воспроизводит 2-е издание «Канонов» (1861 г.) с необходимыми исправлениями и добавлениями. Русский текст публикуется в соответствии с правилами современной русской орфографии.
Что касается церковнославянского текста канонов, то мы сохранили его в исходном виде, исправляя лишь явные опечатки и ошибки.
В качестве исторического факта сохранены внутренние разночтения в текстах, например различные написания слов в тексте встречаются варианты титлования слов, а также помещение одних и тех же слов как под титлом, так и без него.
Это сделано для того, чтобы были ясны орфографические приемы, принятые в Санкт-Петербургской Синодальной типографии в 1861 г. (а именно способы титлования слов, способы различения омоформ, употребление прописных букв и т.п., которые не были одинаковы в разные периоды и в разных типографиях). Мы сочли это важным не только для демонстрации исторического факта, но и потому, что при существовании различных традиций и отсутствии общепринятой современной нормы церковнославянской орфографии, это, в частности, может поспособствовать ее дальнейшей нормализации.
Греческий текст сверен со следующими богослужебными изданиями:
- Τριώδιον κατανυκτικόν. Έκδοσις νέα έπιμεμελημένη. Φως. Αθήναι. 1967.
- Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον. ’Έκδοσις δεύτερα. Έκ τής ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος. Έν Βενετία. 1860.
- Παρακλητική. Έκδοσις νέα έπιμεμελημένη. Φως. Αθήναι. 1959.
- Μηναιον. Εκκλησιαστική βιβλιοθήκη «Φως». ’Έκδοσις νέα καί έπιμεμελημένη. 1970-1974. Αθήναι.
Все найденные разночтения внесены в главу «Важнейшие разности (варианты) в греческом тексте» и, в отличие от «разностей», приводимых Е. И. Ловягиным, выделены курсивом.
В подстрочных примечаниях разъясняются значения труднопонятных слов и словосочетаний перевода Е. И. Ловягина и предлагается новый перевод использованного им греческого оригинала.
И. В. Чабров
Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. Издание Ловягина Е. И.
Под общей редакцией И. В. Чаброва. Редакторы: Ю. Б. Камчатнова, А. В. Вревская.— 4-е изд., испр.
М.: Практика, 2015. — 252 с.
Редакция благодарит М. С. Касьян за помощь в работе над книгой.
ISBN 978-5-89816-140-8
Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви как учебное пособие для Духовных учебных заведений
Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. Издание Ловягина Е. И. - Содержание
- От редактора
- Сокращенные названия библейских книг
- Введение
Каноны на величайшие праздники Православной Церкви
- Каноны на Рождество Христово
- Первый канон
- Второй канон
- Каноны на Богоявление Господне
- Первый канон
- Второй канон
- Канон на Сретение Господне
- Канон на Благовещение Пресвятой Богородицы
- Канон в неделю Ваий
- Канон на Святую Пасху
- Каноны на Вознесение Господне
- Первый канон
- Второй канон
- Каноны на святую Пятидесятницу
- Первый канон
- Второй канон
- Каноны на Преображение Господне
- Первый канон
- Второй канон
- Каноны на Успение Пресвятой Богородицы
- Первый канон
- Второй канон
- Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы
- Первый канон
- Второй канон
- Канон на Воздвижение Креста Господня
- Каноны на Введение [во храм] Пресвятой Богородицы
- Первый канон
- Второй канон
Каноны святой и великой Четыредесятницы
- Канон Великий
- Канон с акафистом Божией Матери
- Канон Божией Матери
- Акафист Божией Матери
- Каноны на страстную седмицу
- Трипеснец на Великий Понедельник
- Двупеснец на Великий Вторник
- Трипеснец на Великую Среду
- Канон на Великий Четверток
- Трипеснец на Великий Пяток
- Канон на Великую Субботу
Примечание
Важнейшие разности (варианты) в греческом тексте
Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. Издание Ловягина Е. И. - Введение
Каноном (κανών) в церковном богослужении называется ряд песнопений, имеющих весьма близкое соотношение между собой и называемых ирмосами и тропарями. Под ирмосом (ειρμός — сплетение, связь) разумеется песнопение, составленное по какому-либо определенному размеру и напеву, с известным количеством и расположением слов, и служащее образцом следующих за ним песней, которые, быв сочинены подобно ирмосам, соединяясь с ними и всегда подчиняясь им по своему составу, размеру и напеву, называются посему тропарями (от τρέπομαι — обращаюсь). Таким образом, канон, заключая в себе соответственные друг другу ирмосы и тропари, составляет как бы одну цепь из равномерных звеньев и представляет нечто целое, правильное и стройное как по внутреннему своему содержанию, так и по внешнему составу[1].
По содержанию своему каждый из употребляемых при богослужении канонов выражает дух и сущность празднуемого события или свойства и подвиги празднуемого святого, которого воспевает песнописец. В них то соотносятся ветхозаветные пророчества и прообразования с новозаветными святыми лицами, то раскрывается важность и внутреннее значение празднуемого исторического события, то изливаются благочестивые чувствования, возбуждаемые в душе различными действиями Божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому песнопения канонов заключают в себе по большей части мысли и выражения Св. Писания, а иногда и отрывки из бесед Святых Отцов Церкви, углублявшихся в таинства нашей веры и изображавших их красноречивым словом.
Все эти мысли и изображения в канонах, по принятому церковными песнописцами правилу, обычно располагаются в особых отделах, называемых песнями (φδή), из которых каждая заключает в себе один ирмос[2] и несколько тропарей, и которых число, равно как и самое содержание, соответствует 9-ти песням[3], находящимся в Св. Писании, в хронологическом порядке. Так первая песнь указывает на песнь Моисея и Мариам, которые, по избавлении израильтян от рабства египетского и после чудесного перехода через Чермное море, воспели победную и благодарственную песнь Богу, начинающуюся словами: Поим Господеви, славно бо прославися... (Исх 15).
Эти слова служат отличительным признаком первой песни канонов. Вторая песнь указывает на песнь того же Моисея, которую он составил по повелению Божию для обличения непостоянного народа Израильского, для возбуждения в нем чувства раскаяния и для предостережения от идолопоклонства, и которая начинается словами: Вонми, небо, и возглаголю... (Втор 32:1). Третья песнь напоминает о святой Анне, матери Самуила, которая, не имевши долгое время детей и потом по молитве своей получив от Бога сына, выразила чувства своей благодарности в песне, изложенной во 2-й главе 1-й книги Царств. Начальные слова этой песни: Утвердися сердце мое в Господе, вознесеся рог мой в Бозе моем.., также: Несть свят яко Господь... и другие служат отличительным признаком третьей песни канонов. Четвертая обыкновенно приспособляется в мыслях и выражениях к песне пророка Аввакума, предвозвещающей воплощение Сына Божия для спасения людей и прославляющей Божественную силу Воплотившегося, в словах: Господи, услышах слух твой и убояхся... Бог от Юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи, покры небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля... Господь Бог мой сила моя... (Авв 3). Пятая песнь в каноне составляется из песни пророка Исаии (Ис 26), в которой заключается пророчество об Иисусе Христе и благодарность Богу за благодеяния, имевшие открыться с пришествием Мессии.
Отличительным признаком этой песни служат слова пророка Исаии: От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления твоя., мир даждь нам... (Ис 26:9) и другие. Шестая напоминает о пророке Ионе, вверженном в море, и о молитве, которую он воспел в благодарность Богу за избавление его от смертной опасности во чреве китовом. Эта молитва помещена во 2-й главе его пророческой книги и начинается так: Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и услыша мя; из чрева адова вопль мой, услышал ecu глас мой... (Иона 2:3). Седьмая и восьмая заимствуют мысли и выражения из двух славословий или благодарственных песней трех отроков иудейских, произнесенных ими в то время, когда они находились в разожженной печи вавилонской и чудесным образом остались невредимыми. Первая песнь их составляет славословие Богу с воспоминанием событий, случившихся с Израильским народом, а вторая из одного славословия, к которому благочестивые отроки призывают все творения Божии (Дан 3).
Стихи: Благословен ecu, Господи, Боже отец наших, и препетый и превозносимый во веки, и благословено имя славы Твоея святое, и препетое и превозносимое во веки (Дан 3:52), и: Благословите, вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его во веки (Дан 3:57), часто повторявшиеся в устах отроков, служат отличительными признаками седьмой и восьмой песней канонов. В девятой песне обычно содержится величание Пресвятой Девы Марии; образцом при составлении этой песни служат — собственное славословие Богоматери, произнесенное Ею при свидании со св. Елизаветой: Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем... (Лк 1:46-55), и славословие св. Захарии, отца Иоанна Крестителя, сходное по содержанию с песнью Пресвятой Девы: Благословен Господь Бог Израилев... (Лк 1:68-79). Имея в виду исчисленные песни Св. Писания при составлении канонов, священные песнописцы находили в них обильный источник глубоких мыслей, живых чувствований и искусных приспособлений ветхозаветных пророчеств и прообразований к новозаветными лицам и событиям.
[1]Vid. Svicer. thesaur. eccles. sub voc. κανών άσματικός, ειρμός et τροπάριον.
[2]Иногда, впрочем весьма редко, в одной песне помещаются и два ирмоса, называемые — δόειρμος. Vid. Svicer. thesaur. eccles. sub voc. ειρμός.
[3]Исключая немногие каноны, известные под именем двупеснцев (διώδιον), трипеснцев (τριώδιον) и четы- рехпеснцев (τετραώδιον).
Интересное издание. Большое спасибо!