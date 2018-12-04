Первое издание «Богослужебных канонов на греческом, славянском и русском языках» было подготовлено профессором греческого языка Санкт-Петербургской Духовной Академии Евграфом Ловягиным и вышло в 1855 г. В дальнейшем книга переиздавалась дважды (в 1861 и 1875 гг.). Отдельно вышли в 1861 г.: 1) славянский и русский переводы, и 2) один русский текст. Все эти книги давно стали библиографической редкостью.

Настоящий труд воспроизводит 2-е издание «Канонов» (1861 г.) с необходимыми исправлениями и добавлениями. Русский текст публикуется в соответствии с правилами современной русской орфографии.

Что касается церковнославянского текста канонов, то мы сохранили его в исходном виде, исправляя лишь явные опечатки и ошибки.

В качестве исторического факта сохранены внутренние разночтения в текстах, например различные написания слов в тексте встречаются варианты титлования слов, а также помещение одних и тех же слов как под титлом, так и без него.

Это сделано для того, чтобы были ясны орфографические приемы, принятые в Санкт-Петербургской Синодальной типографии в 1861 г. (а именно способы титлования слов, способы различения омоформ, употребление прописных букв и т.п., которые не были одинаковы в разные периоды и в разных типографиях). Мы сочли это важным не только для демонстрации исторического факта, но и потому, что при существовании различных традиций и отсутствии общепринятой современной нормы церковнославянской орфографии, это, в частности, может поспособствовать ее дальнейшей нормализации.

Греческий текст сверен со следующими богослужебными изданиями:

Τριώδιον κατανυκτικόν. Έκδοσις νέα έπιμεμελημένη. Φως. Αθήναι. 1967. Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον. ’Έκδοσις δεύτερα. Έκ τής ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος. Έν Βενετία. 1860. Παρακλητική. Έκδοσις νέα έπιμεμελημένη. Φως. Αθήναι. 1959. Μηναιον. Εκκλησιαστική βιβλιοθήκη «Φως». ’Έκδοσις νέα καί έπιμεμελημένη. 1970-1974. Αθήναι.

Все найденные разночтения внесены в главу «Важнейшие разности (варианты) в греческом тексте» и, в отличие от «разностей», приводимых Е. И. Ловягиным, выделены курсивом.

В подстрочных примечаниях разъясняются значения труднопонятных слов и словосочетаний перевода Е. И. Ловягина и предлагается новый перевод использованного им греческого оригинала.

И. В. Чабров