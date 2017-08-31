«Духовные упражнения» (Ejercicios Espirituales) по праву считаются самым значительным, знаменитым и влиятельным творением св. Игнатия Лойолы. Хотя сам он никогда не стремился превратить эту небольшую книгу в систематический и завершённый трактат о духовной жизни, именно «Упражнения» служат лучшим введением в основные принципы духовности Игнатия. Большую часть других его сочинений можно рассматривать как комментарии к ним.

Первоначальным ядром «Упражнений» стали записи, которые Игнатий начал вести в Манресе после глубочайшего откровения, пережитого им на берегу реки Кардонер в конце лета 1522 г. Об этом сам он рассказывает в так называемой «Автобиографии».

Св. Игнатий Лойола - Духовные упражнения. Духовный дневник

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 376 с.

ISBN 5-94242-021-1

Св. Игнатий Лойола - Духовные упражнения. Духовный дневник - Содержание

Духовные упражнения Предисловие (о. Ж.-М. Глорьё, S.J.) «Духовные упражнения»: история текста, его издания и переводы (А.Н. Коваль) Exercicios espirituales Духовные упражнения

Духовный дневник «Духовный дневник» Игнатия Лойолы (А.Н. Коваль) Духовный дневник «Духовный дневник» Игнатия Лойолы в свете «разумеющего чувства» святого (о. В. Бетанкур, S.J.)

Приложение (письма) Сестре Тересе Реджадель Отцу Мануэлю Мионе Франциску Борджа, герцогу Гандийскому



Список цитированной литературы

Св. Игнатий Лойола - Духовные упражнения. Духовный дневник - Предисловие

Перед Вами новый русский перевод знаменитой книги святого Игнатия Лойолы. Основатель Общества Иисуса (Ордена иезуитов) составил её, основываясь на своих записях, продиктованных его собственным духовным опытом. Он счёл, что эти записи способны принести пользу другим людям, чтобы они смогли «позволить Творцу непосредственно действовать со Своим творением, а творению — с Творцом и Господом своим».

Игнатий не прекращал работы над своими записями, выверяя и пополняя их в ходе Упражнений, которые он до самой смерти давал новициям Общества Иисуса, а также другим людям, желавшим изменить свою жизнь, сохранив свой статус или, напротив, вступив в какой-либо монашеский Орден той эпохи. В архивах сохранился лишь текст «Упражнений», переписанный копиистом; на его полях можно прочесть исправления, внесённые рукой самого Игнатия. Вот почему этот вариант текста всё же называется «Автографом». Именно он и переведён для настоящего издания.

Язык «Духовных упражнений» чужд красотам стиля, характерным для эпохи Возрождения: ведь Игнатий писал, можно сказать, скорее словами, чем фразами. В этом — одна из трудностей перевода «Упражнений» на другие языки. Когда «Упражнения» подали на утверждение Папе Римскому, был сделан их латинский перевод, значительно более гладкий. При подготовке настоящего перевода учитывался и этот вариант текста, долгое время считавшийся официальным.

Сама история текста «Духовных упражнений» подтверждает, что цель, с которой составлялась книга святого Игнатия, заключалась не столько в том, чтобы её читать (хотя её вполне можно изучать), сколько в том, чтобы поддержать дающего Упражнения, когда он, учитывая опыт упражняющегося, предлагает ему темы (по большей части это евангельские стихи) для размышления и созерцания. Ведь именно в то время, когда сопровождающий помогает упражняющемуся тщательно подумать об опыте утешения и безутешности, обретаемом душой в молитве, и предлагает различные методы, позволяющие предаться свободному поиску Божественной воли и обрести её на этом пути, следует признать, что речь идёт об опыте, не поддающемся проверке. И здесь перед нами открывается один из самых важных пунктов Духовных упражнений: необходимость утверждения свыше. Ведь Бог превосходит любой опыт, который может изведать человек в сей жизни — даже самый мистический, даже самый дерзновенный в действии.

Как указывает само заглавие Упражнений, они суть прежде всего дело Святого Духа, проникающего в самую сокровенную часть души как Лицо, милосердно пользуясь для этого делами людей и даже самой их бедностью. Здесь-то и обнаруживается главный смысл того, зачем Игнатий подал «Упражнения» на утверждение Папе Римскому: с самого начала в этом не было желания получить ярлык единственно верного учения или подтвердить авторитетность метода духовного сопровождения. Речь шла о том, чтобы ввести эту небольшую книгу в то, что неизмеримо её превосходит: в тайну Церкви, в тайну спасения.

Игнатий — знаменитый представитель христианского Запада. С одной стороны, он воспринял самые существенные его черты, с другой — сам наложил на него неизгладимую печать. Собственный духовный опыт Игнатия, когда Бог, по его словам, обращался с ним так же, как школьный учитель — с учеником, можно считать ярким выражением того спора, который религиозное сознание его времени вело с тайной Христа в самом средоточии исторических потрясений эпохи Возрождения (как, впрочем, и впоследствии). Здесь можно вкратце отметить две особенности, лежащие в самом сердце Духовных упражнений: в них говорится о свободе как о способности сделать выбор (например, в избрании жизненного статуса) и — что ещё глубже — о свободе как о смирении перед Богом. Вот почему всех комментаторов «Упражнений» можно разделить на два разряда в зависимости от того, какому из двух этих аспектов они отдают предпочтение: действию или жизни внутренней. Однако оба эти аспекта объединяются с тайной «Того, Кто всегда оказывается больше». Можно полагать, что труды святых всегда будут преодолевать границы породившего их религиозного мира, ибо труды эти исходят из дара Святого Духа. Ведь только Он один, ведающий глубины Бога и человека, даёт возможность понять собственную духовную традицию, общаться с другими традициями-сёстрами и, сверх того, вести диалог с другими представителями человеческого гения.

О. Жан-Мари Глоръё