Господь Бог сотворив нас на свій образ і на свою подобу і наше призначення тут, на землі, прямувати до того, щоб ставати щораз подібнішими на Господа і Бога нашого. Ми маємо прагнути до досконалости, бо ж це наша мета, а Христос Спаситель сказав: “Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий” (Мт. 5,48). Первовзором досконалости для нас є Христос Спаситель. Бо ж у Ньому, крім усіх совершенств Божих, ми бачимо образ досконалого чоловіка, який народився на світ в убогості, жив так, як живуть усі люди, для кожного стану був прикладом, і всіх навчав, як треба свято жити, як треба свято померти.

Однак не кожен з нас має сміливість піднести погляд на цей взірець усякої досконалости. Більшість людей пояснює слабкість своєї волі тим, що Христос був і є Богом і не нам мірятися з Його величчю. І ось Спаситель дає нам другий взірець, подає нам до наслідування святих, які жили згідно з Його заповідями, які постійно прямували до досконалости, які своє земне життя закінчили свято, свято померли, чистими стали на суді Божому й увінчані вічною славою.

Ієронім Луцик - Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає

Львів: Свічадо, 2017. 800 с.

ISBN 978-966-938-088-3

Ієронім Луцик - Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає - Зміст

Про потребу і про користь читання життєписів святих Божих

Місяць січень

Місяць лютий

Місяць березень

Місяць квітень

Місяць травень

Місяць червень

Місяць липень

Місяць серпень

Місяць вересень

Місяць жовтень

Місяць листопад

Місяць грудень

Іменний покажчик святих, житія яких у цій книзі описані

Ієронім Луцик - Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає - Від редакції

Пізнавати житія святих – це немовби мати перед очима зразок їхнього свідчення, яке дає поживу для духовного життя християнина і водночас допомагає йому пам’ятати якою «високою ціною ми куплені» (див. 1 Кор.7, 23). Читання житійної літератури також є і молитвою – молитвою, яка сповнена духовністю святого, яка дає крила християнській душі підноситись до Неба і стати сопричасником Божественного світу. Пропонуємо читачеві долучитися до цього традиційного молитовного досвіду Церкви та пізнавати історії святих, ведених Святих Духом. Автор-упорядник отець Ієронім Якович Луцик (Роман Сурмач) у кінці ХІХ – на початку ХХ століття був відомим поетом, письменником, істориком, драматургом, церковним та суспільним діячем в Галичині. Народився 1861 року в м. Зборів на Тернопільщині. До його творчого доробку, що вийшов друком, належать «Зборник благожеланій і декламацій», «Історія Руси в піснях», «Сирота». Автор емігрував до Америки. Інформації про цей період його життя є дуже мало. Його ім’я згадується серед ченців Свято-Тихоновського монастиря в м. Саут Канаан (штат Пенсильванія). Помер 1935 року у тому ж місті. Оригінальне видання під назвою «Ілюстроване житя святих...» було надруковане в друкарні Ставропігійського Інституту у Львові 1907 року. Ця книжка не втратила своєї актуальности і сьогодні, про що свідчать численні посилання на неї, зокрема в популярній релігійній літературі. Автор-упорядник мав на меті укласти її таким чином, щоб читач, день за днем, починаючи з місяця січня, ознайомлювався із життєписами святих, послідовно пізнавав науку Церкви та щораз глибше закорінювався в молитовній християнській традиції, черпаючи з неї наснагу для духовного зростання.

Побутує думка, що у текстах житійної літератури має бути відсутня постава автора – автор має об’єктивно підійти до цієї нелегкої праці, аби не акцентувати на якомусь одному житійному фрагменті, що вразив саме його, та не опустити інших важливих деталей, які могли б принести користь читачеві. І. Я. Луцик, навпаки, житія святих, празники і науки, що рясніють цитатами зі Святого Письма та святоотцівської спадщини, часто подає через власне сприйняття житійної літератури, подекуди простежується виокремлення певних епізодів, які автор-упорядник переживає по-особливому та аналізує їх, оцінюючи морально-духовне життя людини в конкретному контексті соціяльних чинників кінця ХІХ – початку ХХ ст. З огляду на те, що книга написана понад сто років тому і містить, головно у науках, певні богословські та суспільні погляди автора, які після Другого Ватиканськогособору втратили свою актуальність і могли б спричинити сум’яття у сучасного читача, деякі з них довелося відредагувати, а деякі вилучити. Таким чином сучасне видання «Ілюстрованого життя святих» не має усіх 525 наук і також не містить Додатку з описом рухомих празників. Житія святих подано за старим стилем, тобто за юліянським календарем. Запрошуємо читача увійти в цей особливий вимірдуховного життя: зосередитися на вірі, що живе свідченнями святих, і переконатися, що той самий Дух, який провадив їх у святості, так само провадить і нас, заохочуючи «одягнутись у новулюдину, створену на подобу Божу, у справделивості й у святості правди» (Еф. 4, 24).