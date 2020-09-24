Луцик - Житія святих УГКЦ
Господь Бог сотворив нас на свій образ і на свою подобу і наше призначення тут, на землі, прямувати до того, щоб ставати щораз подібнішими на Господа і Бога нашого. Ми маємо прагнути до досконалости, бо ж це наша мета, а Христос Спаситель сказав: “Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий” (Мт. 5,48). Первовзором досконалости для нас є Христос Спаситель. Бо ж у Ньому, крім усіх совершенств Божих, ми бачимо образ досконалого чоловіка, який народився на світ в убогості, жив так, як живуть усі люди, для кожного стану був прикладом, і всіх навчав, як треба свято жити, як треба свято померти.
Однак не кожен з нас має сміливість піднести погляд на цей взірець усякої досконалости. Більшість людей пояснює слабкість своєї волі тим, що Христос був і є Богом і не нам мірятися з Його величчю. І ось Спаситель дає нам другий взірець, подає нам до наслідування святих, які жили згідно з Його заповідями, які постійно прямували до досконалости, які своє земне життя закінчили свято, свято померли, чистими стали на суді Божому й увінчані вічною славою.
Ієронім Луцик - Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає
Львів: Свічадо, 2017. 800 с.
ISBN 978-966-938-088-3
Ієронім Луцик - Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає - Зміст
Про потребу і про користь читання життєписів святих Божих
- Місяць січень
- Місяць лютий
- Місяць березень
- Місяць квітень
- Місяць травень
- Місяць червень
- Місяць липень
- Місяць серпень
- Місяць вересень
- Місяць жовтень
- Місяць листопад
- Місяць грудень
Іменний покажчик святих, житія яких у цій книзі описані
Ієронім Луцик - Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає - Від редакції
Пізнавати житія святих – це немовби мати перед очима зразок їхнього свідчення, яке дає поживу для духовного життя християнина і водночас допомагає йому пам’ятати якою «високою ціною ми куплені» (див. 1 Кор.7, 23). Читання житійної літератури також є і молитвою – молитвою, яка сповнена духовністю святого, яка дає крила християнській душі підноситись до Неба і стати сопричасником Божественного світу. Пропонуємо читачеві долучитися до цього традиційного молитовного досвіду Церкви та пізнавати історії святих, ведених Святих Духом. Автор-упорядник отець Ієронім Якович Луцик (Роман Сурмач) у кінці ХІХ – на початку ХХ століття був відомим поетом, письменником, істориком, драматургом, церковним та суспільним діячем в Галичині. Народився 1861 року в м. Зборів на Тернопільщині. До його творчого доробку, що вийшов друком, належать «Зборник благожеланій і декламацій», «Історія Руси в піснях», «Сирота». Автор емігрував до Америки. Інформації про цей період його життя є дуже мало. Його ім’я згадується серед ченців Свято-Тихоновського монастиря в м. Саут Канаан (штат Пенсильванія). Помер 1935 року у тому ж місті. Оригінальне видання під назвою «Ілюстроване житя святих...» було надруковане в друкарні Ставропігійського Інституту у Львові 1907 року. Ця книжка не втратила своєї актуальности і сьогодні, про що свідчать численні посилання на неї, зокрема в популярній релігійній літературі. Автор-упорядник мав на меті укласти її таким чином, щоб читач, день за днем, починаючи з місяця січня, ознайомлювався із життєписами святих, послідовно пізнавав науку Церкви та щораз глибше закорінювався в молитовній християнській традиції, черпаючи з неї наснагу для духовного зростання.
Побутує думка, що у текстах житійної літератури має бути відсутня постава автора – автор має об’єктивно підійти до цієї нелегкої праці, аби не акцентувати на якомусь одному житійному фрагменті, що вразив саме його, та не опустити інших важливих деталей, які могли б принести користь читачеві. І. Я. Луцик, навпаки, житія святих, празники і науки, що рясніють цитатами зі Святого Письма та святоотцівської спадщини, часто подає через власне сприйняття житійної літератури, подекуди простежується виокремлення певних епізодів, які автор-упорядник переживає по-особливому та аналізує їх, оцінюючи морально-духовне життя людини в конкретному контексті соціяльних чинників кінця ХІХ – початку ХХ ст. З огляду на те, що книга написана понад сто років тому і містить, головно у науках, певні богословські та суспільні погляди автора, які після Другого Ватиканськогособору втратили свою актуальність і могли б спричинити сум’яття у сучасного читача, деякі з них довелося відредагувати, а деякі вилучити. Таким чином сучасне видання «Ілюстрованого життя святих» не має усіх 525 наук і також не містить Додатку з описом рухомих празників. Житія святих подано за старим стилем, тобто за юліянським календарем. Запрошуємо читача увійти в цей особливий вимірдуховного життя: зосередитися на вірі, що живе свідченнями святих, і переконатися, що той самий Дух, який провадив їх у святості, так само провадить і нас, заохочуючи «одягнутись у новулюдину, створену на подобу Божу, у справделивості й у святості правди» (Еф. 4, 24).
No comments yet. Be the first!