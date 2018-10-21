Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства
Первый в отечественной медиевистической литературе обзор истории папской административно-финансовой системы, сложившейся в VI-XIV столетиях.
Ирина Павловна Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства (VI-XIV)
СПб: «Евразия», 2018. - 320 с.
ISBN 978-S-8071-0382-6
Ирина Павловна Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства (VI-XIV) - Содержание
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Финансовая администрация средневекового папства. Основные этапы становления и направления ее развития в VI-XIV вв
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Первоначальные структуры папской финансовой администрации и возникновение Апостолической камеры
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Фискальная администрация св. Престола в XII - начале XIV в. Camera Apostolica и другие финансовые ведомства папского двора
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Финансовая администрация в эпоху Авиньонского пленения пап. Преобразования Иоанна XXII и его преемников
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Основные виды поборов средневекового папства
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Доходы от владений папского престола
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Ценз св. Петра и его разновидности
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Налоги на доходы клира и церковные субсидии
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Папские налоги на церковные бенефиции
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Основные способы увеличения прибыльности бенефициальных поборов
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1 Папский камерарий: предшественники и подчиненные
- Приложение 2 Папские камерарий (1099-1383)
- Приложение 3 Доходы и расходы авиньонских пап в 1316-1378 гг
- Основные статьи расходов св. Престола (на примере понтификатов Иоанна XXII, Климента VI и Иннокентия VI)
Список сокращений
Библиография
Ирина Павловна Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства (VI-XIV) - Введение
В своей статье, посвященной путешествию по Италии -с обязательным посещением Рима и папской резиденции в Ватикане, - выдающийся немецкий медиевист Георг Генрих Пертц (1795-1876) написал: «Petri Schlussel sind noch jetzt die Schlussel des Mittelalters» - «Ключи Петра по-прежнему являются ключами к средневековью»[1]. Высказанное в 1824 г., это утверждение остается справедливым и актуальным и по сей день. В самом деле, мало кому из историков (за исключением разве что идеологически ангажированных персон) в наше время придет в голову каким бы то ни было образом оспаривать влияние папства и католической церкви на основные социальные и политические процессы, протекавшие в средневековом обществе, на его культуру, на весь средневековый мир в целом. Однако подлинная многогранность и многоаспектность этого влияния были очевидны далеко не всегда и не всем. Одной из сфер церковного бытия, долгое время представлявшейся своеобразной terra incognita для исследователей, в частности, можно назвать папские финансы, — под которыми мы в данном случае подразумеваем не только и не столько доступные папам денежные средства, сколько систему регулярного обеспечения св. Престола (включая финансовую администрацию, основные статьи папского дохода, канонические основания для получения денег и пр.).
Сказанное отнюдь не означает, что финансовые дела средневековых пап не пользовались вниманием в литературе. Традиция описания и изучения «папского фискализма» и ведомств, его развивавших, насчитывает уже без малого пять столетий - и в этом смысле на первый взгляд почти ничем не отличается от исследования общей истории папства (темы неизменно притягательной и популярной). Первые работы, посвященные ядру папского фискального аппарата — Апостолической камере (а также ее административным «предшественникам», ее структуре и пр.), — появились уже в конце XV—XVI в. Содержательная часть этих трудов за редким исключением обычно представляла собой более или менее пространное перечисление камеральных (и некоторых иных) чиновников, иногда дополняемое беглым описанием самых известных папских поборов (патримониальных налогов, цензов, сполий)[2]. При этом конкретные аспекты функционирования фискальной администрации, преобразования и «изобретения» отдельных понтификов и закономерности развития всей их административно-финансовой системы - очевидно, в силу своей неизвестности (а возможно, неинтересности) для большинства историков, занимавшихся, скорее, «коллекционированием» любопытных фактов, - отражения в этой литературе практически не получали. Именно в таком ключе финансово-административная система св. Престола в середине XIX в. рассматривается в книге «Римская курия, ее современный состав и функции» немецкого каноника Йо-хана Генриха Бангена, в известном смысле суммировавшего все основные достижения своих предшественников[3]. Все эти особенности «ранней» (XVI - начала XIX в.) историографии папской административно-финансовой организации были обусловлены в первую очередь состоянием источников, а точнее, их недоступностью для большинства потенциальных исследователей. Само собой разумеется, что пользоваться материалами Ватиканских архивов, позволявшими получить наиболее полное представление о реальной структуре и деятельности папского фискального организма, могли в первую очередь духовные лица и официальные историографы апостольского престола (а также немногочисленные «избранные» подобные Г.Г.Пертцу). Другие исследователи в отсутствие собственно куриальных (вернее камеральных) источников вынуждены были по большей части довольствоваться свидетельствами, доступными в рамках различного рода хроник, трактатов и частных писем, авторы которых если и не передавали намеренно ложных сведений, то, по крайней мере, не всегда представляли себе реальное положение папской фискальной администрации и финансов.
[1] Pertz G.H. Italianische Reise vom November 1821 bis August 1823 // Ar-chiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde zur Beforderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriftendeutscher Geschichten des Mittelalters. 1824. Bd. V. S. 24.
[2] См., напр.: Gomes L., ZottiA. Regulae, ordinationes et constitutions judicia-les Cancellariae Apostolicae... Parisii, 1546; Zotto A. Commentaria in constitutiones camerae apostolicae. Romae, 1546; Vestrius O. Octaviani VestriL. In Ro-manae aulae actionem, et iudiciorum mores introductio. Coloniae Agrippinae, 1573; Zacchia S. Silvestri Zacchiae i.e. romani lucubrationes ad gallesium De Obligatione camerali... Romae, 1647; Ridolphinus P. Petri Ridolphini i.e. nobi-lis cortonensis patritiique romani, De ordine procedendi in iudiciis in Roma-na Curia. Augustae Perusiae, 1650 etc. Имена и труды некоторых из первых историков, писавших о финансовых структурах папского двора, упоминаются во вводной части книги «Доходы апостолической камеры при Иоанне XXII», выпущенной под редакцией Э. Геллера. См.: Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII / Hrsg. von E. Goller. Paderborn, 1910. S. 3*-5*.
[3]BangenJ.H. Die romische Curie, ihre gegenwartige Zusammensessung und ihr Geschaftsgang. Miinster, 1854. S. 345-366; Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII... S. 5*.
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