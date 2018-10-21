Первый в отечественной медиевистической литературе обзор истории папской административно-финансовой системы, сложившейся в VI-XIV столетиях.

Ирина Павловна Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства (VI-XIV)

СПб: «Евразия», 2018. - 320 с.

ISBN 978-S-8071-0382-6

Ирина Павловна Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства (VI-XIV) - Содержание

Введение ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Финансовая администрация средневекового папства. Основные этапы становления и направления ее развития в VI-XIV вв ГЛАВА ПЕРВАЯ. Первоначальные структуры папской финансовой администрации и возникновение Апостолической камеры

ГЛАВА ВТОРАЯ. Фискальная администрация св. Престола в XII - начале XIV в. Camera Apostolica и другие финансовые ведомства папского двора

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Финансовая администрация в эпоху Авиньонского пленения пап. Преобразования Иоанна XXII и его преемников ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Основные виды поборов средневекового папства ГЛАВА ПЕРВАЯ. Доходы от владений папского престола

ГЛАВА ВТОРАЯ. Ценз св. Петра и его разновидности

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Налоги на доходы клира и церковные субсидии

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Папские налоги на церковные бенефиции

ГЛАВА ПЯТАЯ. Основные способы увеличения прибыльности бенефициальных поборов Заключение ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Папский камерарий: предшественники и подчиненные

Приложение 2 Папские камерарий (1099-1383)

Приложение 3 Доходы и расходы авиньонских пап в 1316-1378 гг

Основные статьи расходов св. Престола (на примере понтификатов Иоанна XXII, Климента VI и Иннокентия VI) Список сокращений Библиография

Ирина Павловна Потехина - Богатство и бедность святого Петра - Административно-финансовая система средневекового папства (VI-XIV) - Введение