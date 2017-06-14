Для більш-менш адекватного прочитання й розуміння Луцької замкової книги як писемної пам’ятки та історичного джерела, її необхідно роглянути передусім у джерелознавчому аспекті – під кутом зору виявлення смислів, які несе пам’ятка на різних рівнях передачі інформації – інституційному, соціальному, правовому, текстологічному, мовному, писемному, канцелярському тощо.

Луцька замкова книга – це також і пам’ятка писемної культури світських органів регіональної влади у Волинській землі – продукт канцелярського справочинства. Відтак її ще можна вивчати з точки зору розвитку письма та ділового мовлення в атмосфері релігійної свідомості православної культури, яка ще панувала на той час на українських і білоруських землях Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Українські землі Європа у ХVІ ст. ототожнювала з землями «Русі» і відносила до Європейської Сарматії, відтак і мова, якою написана пам’ятка, називалася «руською».

З огляду на вкрай уривчасту джерельну базу з історії Правобережної України ХVІ ст., землі якої входили до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського (особливо до Люблінської унії 1569 р.), книги великокнязівських урядників (маршалків, старост, воєвод, намісників, державців) приблизно з 1560-х років є наймасовішим різновидом офіційних джерел світської влади. Для українських земель за своєю значущістю судово-адміністративні книги регіональних урядників стоять в одному ряду з документацією канцелярії великого князя литовського – як книгами копій Литовської Метрики (державний архів ВКЛ), так і чисельними окремими документами (вихідна документація канцелярії), що відклалися в залишках родових архівів князів і шляхти (в оригіналах, у копіях судової документації, в регестах).

Луцька Замкова Книга 1560 – 1561 рр.

Підготували до видання В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук

Луцьк 2013

ISBN 978-966-02-6854-8

Луцька Замкова Книга 1560 – 1561 рр. - ЗМІСТ

ДО ЧИТАЧА

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр. ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, РУСЬКОГО І ЖЕМАЙТІЙСЬКОГО (Володимир ПОЛІЩУК)

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр. ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ «РУСЬКОЇ» МОВИ ВКЛ СЕРЕДИНИ XVI ст. У ЇЇ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОМУ ВАРІАНТІ (Віктор МОЙСІЄНКО)

ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560–1561 рр. ТРАНСЛІТЕРОВАНИЙ ТЕКСТ

ОПИС СПРАВ

ДОДАТКИ

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РАНІШЕ ЗАПИСІВ ЛУЦЬКОЇ ЗАМКОВОЇ КНИГИ

НАЗВИ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ ТА ЇХ ДАТУВАННЯ

СЛОВА ПІД ТИТЛАМИ ТА СКОРОЧЕННЯ, ВЖИВАНІ В ТЕКСТІ

УРЯДНИКИ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ 1560 – 1561 рр

ІЛЮСТРАЦІЇ

ПОКАЖЧИКИ

ПОКАЖЧИК СЛІВ ТА СЛОВОФОРМ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Луцька Замкова Книга 1560 – 1561 рр. - До читача

У пропонованому виданні в повному обсязі публікується одна із перших збережених на сьогодні урядових книг луцького старости – Луцька замкова книга за грудень 1560 р. і весь 1561 р. (до 19 грудня). Оригінал писемної пам’ятки офіційного справочинства зберігається в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, фонд 25, оп. 1, справа 3. Це перше видання в українській археографії і мовознавстві, яке повністю відтворює книгу судово-адміністративної установи ХVІ ст. періоду Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського з теренів Волині. Чимало актів (записів) з книг судово-адмінстративних установ були опубліковані й раніше, починаючи з середини ХІХ ст.

Повне видання найранішої повністю вцілілої Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. продовжує традицію, закладену публікацією Книги Київського підкоморського суду 1584–1644 рр., у якій вдало були поєднані історичний та мовознавчий підходи до повного видання пам’ятки. Корпусний підхід до публікації дозволяє під новим і набагато ширшим кутом зору поглянути на широке коло історичної та мовознавчої проблематики українських земель ХVІ ст., власне Волині, передовсім у її джерелознавчому й мовному осягненні. Таке представлення матеріалу підносить опрацювання документів офіційного справочинства судово-адмінстративних установ на вищий щабель. Адже йдеться не тільки про нові висновки й результати досліджень, а й про нові методики опрацювання цього унікального масиву історичних джерел.

Складність цілісного видання рукописної пам’ятки зумовлена доволі великим об’ємом урядових книг Правобережної України ХVІ – ХVІІІ ст., які містять сотні записів, що відкладалися лише за один рік роботи канцелярії. А сотні аркушів скорописного тексту з різним ступенем збереження перетворюють видання навіть однієї архівної одиниці зберігання на тривалий марафонський забіг. Публікована книга по суті одна з найменших в серії книг Луцького ґродського суду, яких до кінця ХVІ ст. збереглося понад 70. У подальшому, з розвитком цифрових технологій збереження й обробки інформації, археографічна праця спиратиметься на сканування, оцифрування наявних архівних комплексів та розміщення їх в мережі Інтернет, що переведе оригінали в електронний формат. Це неминуче змінить відношення історика, археографа, мовознавця до оригіналу й до власної праці, що підштовхне до вироблення нових методик опрацювання текстів.

Наразі ми дотримувалися класичного археографічно-мовознавчого підходу, метою якого було відтворити оригінальний рукописний текст пам’ятки ХVІ ст. максимально близько до оригіналу. Цілком усвідомлюємо, що й таке видання не в змозі повністю замінити оригінал. Але й сам оригінал без свого джерелознавчого та мовознавчого опрацювання залишатиметься «чорною скринею» для читача, незнайомого з епохою і з мовою того часу. Через свій величезний обсяг судові книги ХVІ – ХVІІІ ст. все ще залишаються малодоступними навіть для дослідників, а тим більше для тих, хто тільки починає свій шлях історичного пізнання на матеріалі цих книг. Оригінал у статусі архівної одиниці зберігання потребуватиме не один місяць для більш-менш повного опрацювання.

Переважно дослідник змушений йти на часткове опрацювання тих чи інших фрагментів оригіналу. А розміщення в Інтернеті оригіналів судово-адміністративних книг не зніме питання адекватного розуміння текстів та повноцінного введення їх до наукового обігу. Цілісна публікація Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. дозволить прочитати кожний факт у загальному контексті книги, зрозумівши його обумовленість багатьма інформаційними планами. Як відомо, історичне джерело невичерпне. Невичерпність історичного джерела залишає прочитання й розуміння тексту неостаточним, щоразу по-новому наповнюючи його новими смислами, з відсиланням до інших текстів та епох. Ми публікуємо цю рукописну пам’ятку, щоб створити нові можливості для більш різнопланового й глибинного прочитання тексту, а не тільки для використання покажчиків. Публікація – це наше прочитання історичного джерела, яке не претендує на остаточність.

З іншого боку, пропоноване історико-лінгвістичне дослідження дозволить швидко опанувати специфіку подібних джерел і впевнено почувати себе, студіюючи новий архівний матеріал, тим молодим науковцям, які щойно збираються працювати з таким різновидом джерел. За сприйняттям тексту стоїть розуміння епохи й людей з їхніми вчинками та образом мислення в неповторній мовній стихії, характерній лише для одного покоління 1550-х–1580-х років (якщо традиційно рахувати одне покоління 30 роками). Різнопланове прочитання історичного джерела має підводити читача до осягнення минулого як того історичного часу, в якому ми перебуваємо зараз і яке до нас промовляє тут-і-тепер – і в тому, що сказано, і в тому, що залишилося, так би мовити, «за кадром». Прочитання джерела вбирає в себе не тільки знання палеографії рукопису, а також знання застарілих слів, правничої термінології, рівнів суспільної ієрархії, історичних персонажів. При осягненні історичного джерела не обійтися й без пов’язання з історичними реаліями Волинської землі ХVІ ст. та магістральними тенденціями ранньомодерного часу, які в той час непомітно поривали з традиціями середньовіччя, визначаючи нові мовні практики, презентації влади, стереотипи сприйняття, самототожність та ступінь проникнення державних інституцій у сферу звичаєвого ритму життя тощо.

Публікація Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. має сприйматися не лише як звичайне «введення до наукового обігу», але й як наукова практика опрацювання конкретного різновиду джерел, якими є книги судово-адміністративних установ певного періоду та регіону. З огляду на фундаментальне значення книг судово-адміністративних установ для вивчення історії України ХVІ – ХVІІІ ст., корпусне опрацювання цих книг тільки й дозволяє ставити питання про закономірності історичних процесів, мовні явища, станову самосвідомість і родову налаштованість дійових осіб, їхню включеність у персональні та колективні зв’язки залежності, магнатське і шляхетське землеволодіння, службове підпорядкування, регіональну специфіку комунікацій та різні способи використання людських і природних ресурсів.

Пропонована замкова (судова) книга є найдавнішою із відомих (якщо не рахувати уцілілі рештки раніших книг) рукописних кириличних пам’яток офіційного судочинства українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. На мові пам’ятки іще мало позначився вплив латиномовного формуляра, майже відсутні макаронізми й латинізми, які пізніше привнесли в канцелярське справочинство «сухий» стиль і лаконізм висловлювань. Мова Луцької замкової книги відбиває найвищий рівень розвитку тогочасної офіційної «руської» мови ВКЛ, якого вона досягла за кількадесят років напередодні Люблінської унії 1569 р. та подальшої полонізації і латинізації судових канцелярій та культури загалом. Попри наявність у документах чіткого формуляра та канцелярських штампів, які взагалі притаманні діловому стилю, мова досліджуваної пам’ятки вочевидь ще відображає і продовжує «руську» писемно-літературну традицію попередніх періодів – Галицько-Волинського князівства зокрема та Київської Русі загалом. Водночас у численних описах різних справ нерідко знаходимо виразні прояви місцевої народно-розмовної стихії, які, без перебільшення, можуть слугувати дослідникам історичної діалектології хрестоматією західнополіського мовлення середини XVI ст.

Підготування до публікації розпочалося в 2007 р. і уможливилось завдяки всебічному сприянню керівництва Центрального державного історичного архіву України в м. Києві в особі колишнього директора архіву Ольги Володимирівни Музичук; також висловлюємо щиру подяку заступнику директора архіву Людмилі Ярославівні Демченко і незмінним працівникам читального залу Оксані Іванівні Михайловій та Ніні Михайлівні Джамбас за сприяння під час роботи з оригіналом пам’ятки.