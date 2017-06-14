Луцька Замкова Книга
Для більш-менш адекватного прочитання й розуміння Луцької замкової книги як писемної пам’ятки та історичного джерела, її необхідно роглянути передусім у джерелознавчому аспекті – під кутом зору виявлення смислів, які несе пам’ятка на різних рівнях передачі інформації – інституційному, соціальному, правовому, текстологічному, мовному, писемному, канцелярському тощо.
Луцька замкова книга – це також і пам’ятка писемної культури світських органів регіональної влади у Волинській землі – продукт канцелярського справочинства. Відтак її ще можна вивчати з точки зору розвитку письма та ділового мовлення в атмосфері релігійної свідомості православної культури, яка ще панувала на той час на українських і білоруських землях Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Українські землі Європа у ХVІ ст. ототожнювала з землями «Русі» і відносила до Європейської Сарматії, відтак і мова, якою написана пам’ятка, називалася «руською».
З огляду на вкрай уривчасту джерельну базу з історії Правобережної України ХVІ ст., землі якої входили до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського (особливо до Люблінської унії 1569 р.), книги великокнязівських урядників (маршалків, старост, воєвод, намісників, державців) приблизно з 1560-х років є наймасовішим різновидом офіційних джерел світської влади. Для українських земель за своєю значущістю судово-адміністративні книги регіональних урядників стоять в одному ряду з документацією канцелярії великого князя литовського – як книгами копій Литовської Метрики (державний архів ВКЛ), так і чисельними окремими документами (вихідна документація канцелярії), що відклалися в залишках родових архівів князів і шляхти (в оригіналах, у копіях судової документації, в регестах).
Луцька Замкова Книга 1560 – 1561 рр.
Підготували до видання В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук
Луцьк 2013
ISBN 978-966-02-6854-8
Луцька Замкова Книга 1560 – 1561 рр. - ЗМІСТ
ДО ЧИТАЧА
СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
- ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр. ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, РУСЬКОГО І ЖЕМАЙТІЙСЬКОГО (Володимир ПОЛІЩУК)
- ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560 – 1561 рр. ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ «РУСЬКОЇ» МОВИ ВКЛ СЕРЕДИНИ XVI ст. У ЇЇ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОМУ ВАРІАНТІ (Віктор МОЙСІЄНКО)
- ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560–1561 рр. ТРАНСЛІТЕРОВАНИЙ ТЕКСТ
ОПИС СПРАВ
ДОДАТКИ
- ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РАНІШЕ ЗАПИСІВ ЛУЦЬКОЇ ЗАМКОВОЇ КНИГИ
- НАЗВИ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ ТА ЇХ ДАТУВАННЯ
- СЛОВА ПІД ТИТЛАМИ ТА СКОРОЧЕННЯ, ВЖИВАНІ В ТЕКСТІ
- УРЯДНИКИ ЛУЦЬКОГО ЗАМКОВОГО УРЯДУ 1560 – 1561 рр
- ІЛЮСТРАЦІЇ
ПОКАЖЧИКИ
- ПОКАЖЧИК СЛІВ ТА СЛОВОФОРМ
- ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
- ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Луцька Замкова Книга 1560 – 1561 рр. - До читача
У пропонованому виданні в повному обсязі публікується одна із перших збережених на сьогодні урядових книг луцького старости – Луцька замкова книга за грудень 1560 р. і весь 1561 р. (до 19 грудня). Оригінал писемної пам’ятки офіційного справочинства зберігається в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, фонд 25, оп. 1, справа 3. Це перше видання в українській археографії і мовознавстві, яке повністю відтворює книгу судово-адміністративної установи ХVІ ст. періоду Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського з теренів Волині. Чимало актів (записів) з книг судово-адмінстративних установ були опубліковані й раніше, починаючи з середини ХІХ ст.
Повне видання найранішої повністю вцілілої Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. продовжує традицію, закладену публікацією Книги Київського підкоморського суду 1584–1644 рр., у якій вдало були поєднані історичний та мовознавчий підходи до повного видання пам’ятки. Корпусний підхід до публікації дозволяє під новим і набагато ширшим кутом зору поглянути на широке коло історичної та мовознавчої проблематики українських земель ХVІ ст., власне Волині, передовсім у її джерелознавчому й мовному осягненні. Таке представлення матеріалу підносить опрацювання документів офіційного справочинства судово-адмінстративних установ на вищий щабель. Адже йдеться не тільки про нові висновки й результати досліджень, а й про нові методики опрацювання цього унікального масиву історичних джерел.
Складність цілісного видання рукописної пам’ятки зумовлена доволі великим об’ємом урядових книг Правобережної України ХVІ – ХVІІІ ст., які містять сотні записів, що відкладалися лише за один рік роботи канцелярії. А сотні аркушів скорописного тексту з різним ступенем збереження перетворюють видання навіть однієї архівної одиниці зберігання на тривалий марафонський забіг. Публікована книга по суті одна з найменших в серії книг Луцького ґродського суду, яких до кінця ХVІ ст. збереглося понад 70. У подальшому, з розвитком цифрових технологій збереження й обробки інформації, археографічна праця спиратиметься на сканування, оцифрування наявних архівних комплексів та розміщення їх в мережі Інтернет, що переведе оригінали в електронний формат. Це неминуче змінить відношення історика, археографа, мовознавця до оригіналу й до власної праці, що підштовхне до вироблення нових методик опрацювання текстів.
Наразі ми дотримувалися класичного археографічно-мовознавчого підходу, метою якого було відтворити оригінальний рукописний текст пам’ятки ХVІ ст. максимально близько до оригіналу. Цілком усвідомлюємо, що й таке видання не в змозі повністю замінити оригінал. Але й сам оригінал без свого джерелознавчого та мовознавчого опрацювання залишатиметься «чорною скринею» для читача, незнайомого з епохою і з мовою того часу. Через свій величезний обсяг судові книги ХVІ – ХVІІІ ст. все ще залишаються малодоступними навіть для дослідників, а тим більше для тих, хто тільки починає свій шлях історичного пізнання на матеріалі цих книг. Оригінал у статусі архівної одиниці зберігання потребуватиме не один місяць для більш-менш повного опрацювання.
Переважно дослідник змушений йти на часткове опрацювання тих чи інших фрагментів оригіналу. А розміщення в Інтернеті оригіналів судово-адміністративних книг не зніме питання адекватного розуміння текстів та повноцінного введення їх до наукового обігу. Цілісна публікація Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. дозволить прочитати кожний факт у загальному контексті книги, зрозумівши його обумовленість багатьма інформаційними планами. Як відомо, історичне джерело невичерпне. Невичерпність історичного джерела залишає прочитання й розуміння тексту неостаточним, щоразу по-новому наповнюючи його новими смислами, з відсиланням до інших текстів та епох. Ми публікуємо цю рукописну пам’ятку, щоб створити нові можливості для більш різнопланового й глибинного прочитання тексту, а не тільки для використання покажчиків. Публікація – це наше прочитання історичного джерела, яке не претендує на остаточність.
З іншого боку, пропоноване історико-лінгвістичне дослідження дозволить швидко опанувати специфіку подібних джерел і впевнено почувати себе, студіюючи новий архівний матеріал, тим молодим науковцям, які щойно збираються працювати з таким різновидом джерел. За сприйняттям тексту стоїть розуміння епохи й людей з їхніми вчинками та образом мислення в неповторній мовній стихії, характерній лише для одного покоління 1550-х–1580-х років (якщо традиційно рахувати одне покоління 30 роками). Різнопланове прочитання історичного джерела має підводити читача до осягнення минулого як того історичного часу, в якому ми перебуваємо зараз і яке до нас промовляє тут-і-тепер – і в тому, що сказано, і в тому, що залишилося, так би мовити, «за кадром». Прочитання джерела вбирає в себе не тільки знання палеографії рукопису, а також знання застарілих слів, правничої термінології, рівнів суспільної ієрархії, історичних персонажів. При осягненні історичного джерела не обійтися й без пов’язання з історичними реаліями Волинської землі ХVІ ст. та магістральними тенденціями ранньомодерного часу, які в той час непомітно поривали з традиціями середньовіччя, визначаючи нові мовні практики, презентації влади, стереотипи сприйняття, самототожність та ступінь проникнення державних інституцій у сферу звичаєвого ритму життя тощо.
Публікація Луцької замкової книги 1560 – 1561 рр. має сприйматися не лише як звичайне «введення до наукового обігу», але й як наукова практика опрацювання конкретного різновиду джерел, якими є книги судово-адміністративних установ певного періоду та регіону. З огляду на фундаментальне значення книг судово-адміністративних установ для вивчення історії України ХVІ – ХVІІІ ст., корпусне опрацювання цих книг тільки й дозволяє ставити питання про закономірності історичних процесів, мовні явища, станову самосвідомість і родову налаштованість дійових осіб, їхню включеність у персональні та колективні зв’язки залежності, магнатське і шляхетське землеволодіння, службове підпорядкування, регіональну специфіку комунікацій та різні способи використання людських і природних ресурсів.
Пропонована замкова (судова) книга є найдавнішою із відомих (якщо не рахувати уцілілі рештки раніших книг) рукописних кириличних пам’яток офіційного судочинства українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. На мові пам’ятки іще мало позначився вплив латиномовного формуляра, майже відсутні макаронізми й латинізми, які пізніше привнесли в канцелярське справочинство «сухий» стиль і лаконізм висловлювань. Мова Луцької замкової книги відбиває найвищий рівень розвитку тогочасної офіційної «руської» мови ВКЛ, якого вона досягла за кількадесят років напередодні Люблінської унії 1569 р. та подальшої полонізації і латинізації судових канцелярій та культури загалом. Попри наявність у документах чіткого формуляра та канцелярських штампів, які взагалі притаманні діловому стилю, мова досліджуваної пам’ятки вочевидь ще відображає і продовжує «руську» писемно-літературну традицію попередніх періодів – Галицько-Волинського князівства зокрема та Київської Русі загалом. Водночас у численних описах різних справ нерідко знаходимо виразні прояви місцевої народно-розмовної стихії, які, без перебільшення, можуть слугувати дослідникам історичної діалектології хрестоматією західнополіського мовлення середини XVI ст.
Підготування до публікації розпочалося в 2007 р. і уможливилось завдяки всебічному сприянню керівництва Центрального державного історичного архіву України в м. Києві в особі колишнього директора архіву Ольги Володимирівни Музичук; також висловлюємо щиру подяку заступнику директора архіву Людмилі Ярославівні Демченко і незмінним працівникам читального залу Оксані Іванівні Михайловій та Ніні Михайлівні Джамбас за сприяння під час роботи з оригіналом пам’ятки.
Прекрасное издание. Я даже нашел там свою фамилию - в ВКЛ наша Брестчина и Волынь были в тесных связях.