Лукас Лукас Рамон – Біоетика для кожного

Визначення. Біоетика («етика життя») – це термін, який запропонував Ван Ренсселаер Поттер у 1970 році. Його утворено з двох слів грецького походження: bios, що означає «життя», і ethos – «звичай». За найпростішим визначенням, біоетика – це наука, яка визначає норми поведінки людини у сфері життя і здоров’я відповідно до раціональних і моральних засад.

Особливості. Біоетика має такі особливості: стосується людини: безпосередньо її життя і здоров’я, а дотично – середовища, в якому вона живе; раціональна: керує поведінкою з урахуванням моральних цінностей, які спираються на гідність людської особи; універсальна: стосується усіх людей незалежно від культури чи релігії, оскільки її основою є винятково людський розум; міждисциплінарна: спирається на досягнення різних дисциплін: біології, медицини, права, філософії тощо.

Моменти, що потребують з’ясування. Хибно говорити про: світську біоетику, яка підкреслює незалежність біоетики і її протистояння релігійним перспективам; персоналістичну біоетику, яка у центр ставить абсолютну, фундаментальну цінність людської особи. Біоетика не є ні релігійна, ні світська; це просто біоетика. Додавання будь-яких визначень лише тенденційно її деформує.

Сфери. Можна говорити про дві сфери, які охоплює ця наука: загальну біоетику, яка вивчає універсальні цінності і засади; спеціальну біоетику, яка використовує загальні засади у конкретних справах і випадках біологічного, медичного, правничого і етичного характеру.

Теми і проблеми біоетики. Основні біоетичні теми стосуються: прокреації людини: людської статевости, природного розмноження, штучного запліднення, природної регуляції зачать і контрацепції, стерилізації; генетики людини: людського геному, біотехнології і генної терапії, клонування і стовбурових клітин; ембріона: людського ембріона, аборту, пренатальної діагностики, операцій на людських ембріонах; завершальної фази людського життя: болю і евтаназії, настирливої терапії, паліативної опіки, смерти мозку і трансплантації органів.

Лукас Лукас Рамон – Біоетика для кожного

Львів: Свічадо, 2021. – 176 с.

ISBN 978-966-395-102-7

Лукас Лукас Рамон – Біоетика для кожного – Содержание