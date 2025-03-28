Катехизис. Сегодня для многих это странное слово. Тем не менее, его смысл и важность становятся понятными все большему числу людей. Это слово имеет долгую почтенную историю, которая восходит к Евангелию от Луки и даже ранее, к книге Второзакония. Евангелист пишет Феофилу о событиях из жизни Иисуса, которые возвестят ему о реальности смерти и воскресении Иисуса, и о том, что это означит для него в жизни. Лука начинает следующим образом: «Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». (В английской Библии «наставлен» переведено как «catechized». См. объяснения ниже. - Прим, пер.}

Наставлен! Лука использует это странное староанглийское слово, говоря о предназначении Евангелия: Лука пишет Феофилу с целью передать ему уверенность в принятом им учении об Иисусе, и это для него - наставление.

Что же это означает? Мартин Лютер в своем Кратком катехизисе снова и снова задает этот вопрос, так как он затрагивает главные основания веры. Этот вопрос по-прежнему важен и сегодня. Что значит катехизис? Само слово происходит от греческого «эхо» и означает процесс обучения, происходящий между учителем и слушателями. Учитель говорит, а слушатель воспроизводит услышанное подобно эху. Но в случае катехизиса обучение происходит на таком серьезном уровне, что «эхо» и видно, и слышно, потому что слушатель демонстрирует понимание предмета своими словами и поведением. Такое обучение воздействует на человека целиком, так что после ознакомления с катехизисом это уже другой человек. Катехизис преображает жизнь людей, потому что Слово этого учения - есть Слово Божье; это Слово приводит людей к общению с Иисусом Христом благодаря силе Святого Духа.

Наставление для новообращенных, то есть учение об Иисусе Христе, которое преображает жизнь людей и приводит их к общению с Иисусом, содержится в книгах, называющихся катехизисами. В Лютеранской церкви Краткий катехизис Лютера остается главным учебным пособием по библейской вере для детей и взрослых вот уже более 460 лет. И по сей день это общепринятая книга для подготовки к конфирмации во всем мире. Со времен Реформации Лютеранская церковь сохранила сильную катехизическую традицию. И даже те церкви, которые не называются лютеранскими, используют Краткий катехизис Лютера, потому что эта работа в шести частях излагает суть христианской веры в простой и доступной форме, удобной для обучения и детей, и взрослых: Десять Заповедей, Апостольский Символ веры, молитва «Отче Наш», Таинство Святого Крещения, Служение Ключей и Исповеди, Таинство Алтаря (Причастие).

Краткий катехизис Лютера был написан для слушания и заучивания наизусть. Ни в коем случае не следует использовать его только в качестве учебного материала для преподавания в аудитории, где христианская вера изучается наравне с математикой, точными науками и социологией. Катехизис должен быть предметом молитвы или проповеди, потому что слова, которые он содержит, - живые слова, дарующие слушателю жизнь вечную. Катехизис не просто излагает факты о Боге, но являет слушателю Того, Кто сошел в наш мир с небес, делил с нами трапезу и учил нас о нашем Небесном Отце, позволил пригвоздить себя к древу за стенами Иерусалима в пятницу, называемую теперь Великой, на третий день сбросил узы смерти и в сороковой день взошел на небеса. Как эхо, мы воспроизводим услышанное нами из Катехизиса о том, что Бог сделал для нас, подтверждая Его деяния своим исповеданием веры и добродетельной жизнью, потому что теперь Христос обитает в нас Своим Словом и Духом, а мы теперь во Христе - дети нашего Небесного Отца. Как сказал Святой Павел: «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: ‘Авва, Отче!’» (Галатам 4:6).

Джеймс Лукас – Что же это должно означать? – Как использовать Краткий катехизис в 21-м веке

Переводчик Иван Борягин. - Лима, Огайо: CSS Publishing Company. – «Лютеранское наследие», б.г. – 169 с.

Джеймс Лукас – Что же это должно означать? – Содержание

Введение

Вступление

Предисловие

Предисловие автора