Лукас – Что же это должно означать?
Катехизис. Сегодня для многих это странное слово. Тем не менее, его смысл и важность становятся понятными все большему числу людей. Это слово имеет долгую почтенную историю, которая восходит к Евангелию от Луки и даже ранее, к книге Второзакония. Евангелист пишет Феофилу о событиях из жизни Иисуса, которые возвестят ему о реальности смерти и воскресении Иисуса, и о том, что это означит для него в жизни. Лука начинает следующим образом: «Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». (В английской Библии «наставлен» переведено как «catechized». См. объяснения ниже. - Прим, пер.}
Наставлен! Лука использует это странное староанглийское слово, говоря о предназначении Евангелия: Лука пишет Феофилу с целью передать ему уверенность в принятом им учении об Иисусе, и это для него - наставление.
Что же это означает? Мартин Лютер в своем Кратком катехизисе снова и снова задает этот вопрос, так как он затрагивает главные основания веры. Этот вопрос по-прежнему важен и сегодня. Что значит катехизис? Само слово происходит от греческого «эхо» и означает процесс обучения, происходящий между учителем и слушателями. Учитель говорит, а слушатель воспроизводит услышанное подобно эху. Но в случае катехизиса обучение происходит на таком серьезном уровне, что «эхо» и видно, и слышно, потому что слушатель демонстрирует понимание предмета своими словами и поведением. Такое обучение воздействует на человека целиком, так что после ознакомления с катехизисом это уже другой человек. Катехизис преображает жизнь людей, потому что Слово этого учения - есть Слово Божье; это Слово приводит людей к общению с Иисусом Христом благодаря силе Святого Духа.
Наставление для новообращенных, то есть учение об Иисусе Христе, которое преображает жизнь людей и приводит их к общению с Иисусом, содержится в книгах, называющихся катехизисами. В Лютеранской церкви Краткий катехизис Лютера остается главным учебным пособием по библейской вере для детей и взрослых вот уже более 460 лет. И по сей день это общепринятая книга для подготовки к конфирмации во всем мире. Со времен Реформации Лютеранская церковь сохранила сильную катехизическую традицию. И даже те церкви, которые не называются лютеранскими, используют Краткий катехизис Лютера, потому что эта работа в шести частях излагает суть христианской веры в простой и доступной форме, удобной для обучения и детей, и взрослых: Десять Заповедей, Апостольский Символ веры, молитва «Отче Наш», Таинство Святого Крещения, Служение Ключей и Исповеди, Таинство Алтаря (Причастие).
Краткий катехизис Лютера был написан для слушания и заучивания наизусть. Ни в коем случае не следует использовать его только в качестве учебного материала для преподавания в аудитории, где христианская вера изучается наравне с математикой, точными науками и социологией. Катехизис должен быть предметом молитвы или проповеди, потому что слова, которые он содержит, - живые слова, дарующие слушателю жизнь вечную. Катехизис не просто излагает факты о Боге, но являет слушателю Того, Кто сошел в наш мир с небес, делил с нами трапезу и учил нас о нашем Небесном Отце, позволил пригвоздить себя к древу за стенами Иерусалима в пятницу, называемую теперь Великой, на третий день сбросил узы смерти и в сороковой день взошел на небеса. Как эхо, мы воспроизводим услышанное нами из Катехизиса о том, что Бог сделал для нас, подтверждая Его деяния своим исповеданием веры и добродетельной жизнью, потому что теперь Христос обитает в нас Своим Словом и Духом, а мы теперь во Христе - дети нашего Небесного Отца. Как сказал Святой Павел: «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: ‘Авва, Отче!’» (Галатам 4:6).
Джеймс Лукас – Что же это должно означать? – Как использовать Краткий катехизис в 21-м веке
Переводчик Иван Борягин. - Лима, Огайо: CSS Publishing Company. – «Лютеранское наследие», б.г. – 169 с.
Джеймс Лукас – Что же это должно означать? – Содержание
Введение
Вступление
Предисловие
Предисловие автора
- 1. Первая заповедь: Взирать на Иисуса
- 2. Вторая заповедь: Имя Божье
- 3. Третья заповедь: Святить Слово Божье
- 4. Четвертая заповедь: Любить и уважать родителей
- 5. Пятая заповедь: Помогай ближнему
- 6. Шестая заповедь: Целомудрие и порядочность
- 7. Седьмая заповедь: Совершенствуй и охраняй
- 8. Восьмая заповедь: Говорите хорошо о ближнем
- 9. Девятая заповедь: Помогай и будь полезен другим
- 10. Десятая заповедь: Удовлетворенность
- 11. Окончание заповедей: Благодать и все благословения
- 12. Первый артикул: Бог дал мне глаза и уши
- 13. Первый артикул: Бог заботится обо мне
- 14. Первый артикул: Отеческая доброта и милость Божьи
- 15. Первый артикул: Я должен благодарить и славить
- 16. Второй артикул: Рожденный Отцом прежде всех времен
- 17. Второй артикул: Иисус, рожденный от Марии, есть мой Господь
- 18. Второй артикул: Иисус мой Господь
- 19. Второй артикул: Иисус Христос искупил меня
- 20. Второй артикул: Погибшие и осужденные
- 21. Второй артикул: Иисус искупил и приобрел меня
- 22. Второй артикул: Защита от власти дьявола
- 23. Второй артикул: Новый смысл жизни
- 24. Второй артикул: Божья сила хранит меня
- 25. Второй артикул: Воскресший из мертвых
- 26. Второй артикул: Что Иисус делает для нас сегодня
- 27. Третий артикул: Призван Евангелием
- 28. Третий артикул: Просветил Своими дарами
- 29. Третий артикул: Призвал через Евангелие
- 30. Третий артикул: Он призывает, просвещает и освящает всю Церковь
- 31. Третий артикул: Щедрое ежедневное прощение
- 32. Третий артикул: Воскресит меня и всех мертвых
- 33. Третий артикул: Воскресит меня и всех мертвых
- 34. Вступление: Отче наш, сущий на небесах
- 35. Первое прошение: Да святится имя Твое
- 36. Второе прошение: Да приидет Царствие Твое
- 37. Третье прошение: Да будет воля Твоя
- 38. Четвертое прошение: Хлеб наш насущный дай нам на сей день
- 39. Пятое прошение: Прости нам долги наши
- 40. Шестое прошение: Не введи нас в искушение
- 41. Седьмое прошение: Избавь нас от лукавого
- 42. Заключительные слова: Ибо Твое есть Царство
- 43. Заключительные слова: Твоя сила
- 44. Заключительные слова: Твоя есть сила
- 45. Заключительные слова: Аминь
- 46. Святое Крещение: Омыты во имя Божие
- 47. Святое Крещение: Баня обновления
- 48. Служение Ключей: Зачем существуют пасторы?
- 49. Исповедь: Исповедать и отпустить грехи
- 50. Таинство Алтаря: Предан за тебя
- 51. Таинство Алтаря: Пейте и вкушайте прощение
- 52. Таинство Алтаря: Достойный гость на Трапезе
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