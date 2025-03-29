За исключением настоящей темы, вероятно, не существует такого вопроса, который бы столь глубоко вводил в наше служение, в его суть и его задачу, в его необходимость и его обетование. Всякий раз, когда богословие становится вполне практическим, его поглощает эта проблема. Над ней задумывались самые глубокие христианские умы, и она оказала влияние на все церкви этого мира, на «католическую» не меньше, чем на «протестантскую». Это составляет проблему не только для протестантства или, в частности, для лютеранства. Католические церкви Востока и Запада также имеют свои проблемы с проповедью и Святым Причастием. Например, Восточная Православная церковь, обретшая устойчивую точку опоры на Западе ввиду массовой миграции православных христиан из восточных стран, не может удовлетвориться продолжением празднования своей «Святой литургии» на литургических языках, если младшее поколение уже более не понимает ее. Ведь они должны дать ход своему принципу, состоящему в том, что литургию следует праздновать на языке народа. А потому уже завершен ее английский перевод. Однако эту литургию также следует объяснять. Может ли Восточная церковь когда-нибудь забыть о том, что ее величайшим проповедником был Иоанн Златоуст и что недостаточно благоговеть пред его иконой, но надлежит также следовать его примеру?

Подобные вопросы возникают и в Римском католичестве, на что указывает литургическое движение. Оно зародилось перед Первой Мировой войной по причине глубокой неудовлетворенности лучших молодых католиков ситуацией в их Церкви. После 1918 года оно столь беспристрастно указало на недостатки общего католического богослужения, что Рим должен был обуздать и отчасти приостановить его. Однако папская курия исполнилась таким сильным желанием возведения основных европейских языков в положение литургических языков, что в этом веке мы еще можем ожидать главной реформы Римской литургии.

Является ли совпадением то, что литургическое движение в Германии и других странах находилось в тесной связи с «Библейским движением» и что современная Римская церковь произвела на свет шедевры перевода Библии? Случайно ли то, что в век радио и телевидения Римская церковь воссоздала популярную проповедь, которая напоминает о классическом периоде популярной проповеди в средние века?

Однако побуждение к чтению Библии и специальная популярная проповедь не могут заменить приходскую проповедь каждое воскресенье, особенно если последняя представляет собой только лишь краткую лекцию на тему догматики или этики. Воистину вопрос «Слова и Таинства: проповеди и Святого Причастия» является не только нашим вопросом, но и всего христианства. Строго говоря, эта проблема проходит через всю историю Церкви с того самого времени, когда Павел был вынужден иметь дело с вопросами Святого Причастия (1 Кор. 10 и 11) и проповеди (1 Кор. 14) в коринфской церкви.

Герман Зассе – Мы исповедуем Таинства

Перевод с английского: Владислав и Алёна Байдак. – Фонд «Лютеранское наследие», б.г. – 68 с.

Герман Зассе – Мы исповедуем Таинства – Содержание